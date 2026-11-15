Работа мечты!
Я была реально шокирована, когда моей подруге, которая живёт в Австрии, сказали на новом рабочем месте, что она должна прийти со своей мышкой и стулом. Потом оказалось, что нужно выбирать для себя, под твою руку и спину удобные для тебя предметы для работы. Поэтому двумя днями позже она вместе с начальником ездила выбирать в магазине мышку и стул. Начальник их купил и привез.
17 человек вспомнили первый рабочий день, который отпечатался в памяти лучше последующих лет
Первый рабочий день — тот еще аттракцион! Хочется произвести хорошее впечатление, запомнить имена коллег и с первого часа показать себя с лучшей стороны. Но реальная жизнь порой подкидывает такие сюрпризы, что успеваешь только ахнуть от неожиданности. Кто-то умудряется попасть в нелепую ситуацию еще в дороге, кто-то с порога совершает эпичный промах, а кому-то везет познакомиться с будущими коллегами при весьма неожиданных обстоятельствах. И вот такие дебюты забыть не получается даже спустя годы.
- В сербской компании, куда я устраивалась на работу, была традиция: в честь каждого новичка заказывали пиццу. Стоишь такой в обнимку с новым ноутбуком, клавиатурой и всякой другой гарнитурой, коллеги тебе аплодируют, а потом все вместе едите пиццу — почти как день рождения в детстве! А потом уходишь на удаленку, и видишься со всеми в лучшем случае раз в месяц.
Работа мечты!
- Вышла копирайтером на новую работу. Мне в командный чат скинули презентацию со словами: «Саша, это тебе!» Ну, я ее вычитала, поправила формулировки, в комментариях указала, что переписать. Скинула в чат. А руководитель пишет: «Саша, вообще-то, это был твой онбординг». Презентация называлась «Памятка новичку».
онбординг — а по русски, слабо.
например — курс молодого бойца,
корпоративная памятка и т.д. и т.п.
«Первый день на первой в жизни серьезной работе, и начальство умудрилось вот так украсить мой стол. И нет, с рыбами моя профессия никак не связана!»
- Проработав всего час, я выяснила, что в десять утра у нашего отдела общее совещание. И вот, меня там представляют всему отделу, куче суровых, незнакомых людей: «А тут у нас новый сотрудник. Может, хочешь что-нибудь сказать?» Только и смогла выпалить что: «Добрый день, новые коллеги! Всем хорошего дня!»
- Лет 15 назад как то устроился на новую работу. Первый день, прихожу в офис, а там половина окон темные и свет не горит. Захожу и вижу, что практически никого нет. Сажусь, жду. Минут через 15 начинает подтягиваться народ. Руководитель лениво приходит с опозданием минут на 20. Посмотрел я на это дело, развернулся и пошел домой.
Неправильное решение. Скорей всего у ваших несостоявшихся коллег высокая призводительность труда и время явки на результат работы практически не влияет.
- В первый же рабочий день, пока я шла по улице в офис, проезжавшая мимо машина окатила меня водой из лужи. Это была моя первая серьезная работа, я так радовалась и волновалась, а тут произошла сцена будто из какой-то нелепой комедии! К счастью, промокли только ноги, до рубашки вода не добралась. И брюки на мне были черные, так что ничего особо заметно не было.
Первый рабочий день — а коллеги уже угощают мороженым!
- Сегодня у меня первый рабочий день в компании, куда я давно мечтала попасть. И знаете, чем я отметилась в первые же десять минут знакомства с новой командой? Свалилась, блин, со стула!
Я на работе падал с кресла 3 раза. У итальянских кресел очень плохое качество сварки, а во мне 112 кг 😄
- Первый рабочий день. Познакомился со всей командой и пошел обустраиваться на своем рабочем месте. Тут подходит вице-президент компании и протягивает мне новенький блестящий ноутбук. Я тянусь его взять, он отпускает ноутбук... раньше, чем я успеваю хоть как-то за него ухватиться. Грохот! Все отрываются от компьютеров и смотрят на меня. Я мгновенно краснею, вице-президент просто молча стоит и смотрит. В голове проносится тысяча мыслей... Тут все начинают смеяться и встает со своего места коллега, которая снимала происходящее на телефон. Такой вот был розыгрыш. А ноутбук уже был сломан.
Да ну нафиг такие приколы в первый день… Обхохочешься! (А, увидела что это омерикоские шутки)
- Работал я как то в одной конторе, в отделе IT, ну и пришел к нам новенький программист. Суетливый такой, в первый день на рабочем месте бегал по кабинету, трогал все и спрашивал что где. И лежал у меня на столе маленький, непримечательный пультик, с одной кнопкой и лампочкой. Это чудо хватает пульт и со словами «А это для чего?», нажимает кнопку. Пульт пискнул, лампочка загорелась, и тут во всем районе отключился свет. Было 8 утра, середина ноября, соответственно темно. Он в шоке, я сказал ему: «Больше у меня со стола ничего не бери», — и вышел из кабинета. Через несколько минут свет дали. То, что это был пульт от шлагбаума на парковке возле моего дома, я ему так и не рассказал.
У меня тоже был коллега из другого отдела, который меня доводил до белого каления тем, что при приходе начинал щёлкать тумблерами и нажимать все кнопки на сложной установке, на которой я работал.
«Каждое утро эта дверь на входе в офис встречает нас с улыбкой!»
- Моя первая рабочая неделя в областной администрации — да и вообще первая неделя в жизни на настоящей работе — совпала с режимом ЧП в той области. С первого дня меня посадили на место машинистки, которая печатала официальные документы на бланках строгой отчетности. Толком ничего не объяснили, просто оставили разбираться самой. И целый день ко мне то и дело кто-нибудь прибегал с очередным требованием: «Срочно напечатай вот это!» Я нервничала, меня подгоняли. Прошло уже 16 лет, а я до сих пор помню, как вернулась домой и твердила, что я так не выдержу и нужно увольняться.
- Пришла устраиваться на работу. В отделе кадров решают, в каком отделе мне оборудовать рабочее место, и вдруг слышу такой разговор: «Давай ее в отдел плешивых. Или лучше в отдел косых?» Сижу в полном ужасе, думаю: ну, в каждой организации свои порядки, но это уже как-то перебор! Оказалось, что Плешивых и Косых это фамилии начальников отделов. Милейшие, кстати, люди!
- В нашем офисе есть балкон. Коллега рассказывала, что в ее первый рабочий день разыгралась сильная буря, а ливневые стоки оказались забиты. Вода начала заливать офис! Всем пришлось бросить работу, выгребать воду и вытирать пол тряпками.
Вот в таком состоянии пользовательница застала брата после первого дня на настоящей работе.
- Устроилась на временную работу в магазин видеоигр прямо перед Рождеством. В первый же день продавая покупателю видеоигру, по ошибке положила в пакет выставочную коробку, а не ту, в которой лежал сам диск. И заметила это где-то через минуту после того, как покупатель уже вышел из магазина. В ужасе представила, как кто-то получит на Рождество пустую коробку из-под игры по моей вине, выбежала на улицу и бросилась догонять покупателя. К счастью, мне удалось его настичь и отдать настоящую игру!
- Устроилась главным администратором в крупную торговую сеть. Магазин работал по 16 часов в сутки. В первый же рабочий день мне сообщили, что вместо привычного графика 2/2 или 5/2 я буду работать каждый день: два дня с 9 до 17, следующие два — с 17 до полуночи. Я уточнила, а когда же выходные? Начальник искренне удивился моему вопросу и объяснил, что целых два дня я могу высыпаться, а еще два вечера у меня будут свободны. Я оттуда ушла.
А у этого пользователя на работе есть целая комната со свежим воздухом
- Помню свой первый день на работе в госучреждении. Весь день я просидела в приемной, потому что мне даже не подготовили рабочее место: ни стола, ни компьютера — вообще ничего. Начальница будто просто забыла о моем существовании: за весь день ни разу не подошла, не познакомила с коллегами, ничего не объяснила. Я сидела на диванчике, мимо сновали незнакомые люди, а мне оставалось только делать вид, что я не офигеваю от происходящего.
А запись в трудовой сделать и з/п заплатить потом тоже забыли?
- Устроился на работу в одном городе. Но уже в первый день мне сообщили, что завтра нужно будет приехать в другой филиал, находящийся в Сан-Франциско. Дорога туда занимала полтора часа, а обратно и вовсе два-три. Я совсем не на такие условия рассчитывал, поэтому сразу решил с ними попрощаться. Причем руководство искренне не могло понять, почему я увольняюсь.
«Вот так я выгляжу, отработав первую смену на первой в жизни работе — ни где-нибудь, а в местной библиотеке!»
- Во время учебы в колледже я устроилась на летнюю работу помощницей в отдел кадров и по административным вопросам. В первый же день мне сообщили, что на этой неделе им предстоит уволить нескольких сотрудников, и поручили сделать это мне — сами они, видите ли, таким заниматься не хотели. На следующий день я уже не вышла на работу. Дело было не только в том, что мне совершенно не хотелось увольнять людей. Просто поразило, с каким пренебрежением руководство относилось к сотрудникам, которых собиралось лишить работы. Если уж собираетесь лишить человека заработка, наберитесь смелости и сообщите ему об этом сами, а не перекладывайте неприятную обязанность на новичка.
- Когда я училась в колледже, решила устроиться официанткой в обычный ресторан. Если честно, на работу я пошла скорее из-за ощущения, что без нее я какая-то неполноценная студентка. Купила необходимую по дресс-коду черную одежду и заявилась к ним в первый рабочий день. Как оказалось, мой наряд был недостаточно черным: у рубашки была серая отделка на воротнике и манжетах с внутренней стороны, которую почти не было видно, разве что под определенным углом. Но меня все равно отправили домой и велели вернуться, когда одежда будет соответствовать их высоким требованиям. Я приехала обратно в кампус, позвонила в этот ресторан и по телефону сообщила, что увольняюсь — уже тогда стало понятно, что ничего хорошего из этой работы не выйдет.
Вот такие вот перипетии в первый же день на рабочем месте. А у вас как все прошло?
К слову, у нас как раз вышла еще одна, совсем свежая, статья про офисных новичков, которые стали главной звездой разговоров на обеденном перерыве:
Комментарии
Первая моя работа, как только закончила университет, была в органах МВД. Полгода всего, правда)))
Но я очень боялась😅 Я тогда переехала в другой город - небольшой. В первый рабочий день шла в отдел на трясущихся ногах)) Мне дали кабинет с соседом-коллегой, парнем, который был на больничном. И первые дни ко мне всё время кто-то заходил и спрашивал этого коллегу. Я привычно уже отвечала.
И только спустя пару месяцев узнала, что коллега госпитализируется планово каждый год, все отлично знали, где он, да и он им нафиг не нужен был в тот момент. Это был предлог зайти посмотреть на новенькую🤣 Маленький город, новый человек, коллектив на 90% мужской, очень большой отдел, всем просто было интересно😆
Хорошо, что я об этом не знала тогда, конечно. Сейчас смешно уже)))