17 человек вспомнили первый рабочий день, который отпечатался в памяти лучше последующих лет

Первая моя работа, как только закончила университет, была в органах МВД. Полгода всего, правда)))

Но я очень боялась😅 Я тогда переехала в другой город - небольшой. В первый рабочий день шла в отдел на трясущихся ногах)) Мне дали кабинет с соседом-коллегой, парнем, который был на больничном. И первые дни ко мне всё время кто-то заходил и спрашивал этого коллегу. Я привычно уже отвечала.

И только спустя пару месяцев узнала, что коллега госпитализируется планово каждый год, все отлично знали, где он, да и он им нафиг не нужен был в тот момент. Это был предлог зайти посмотреть на новенькую🤣 Маленький город, новый человек, коллектив на 90% мужской, очень большой отдел, всем просто было интересно😆

Хорошо, что я об этом не знала тогда, конечно. Сейчас смешно уже)))