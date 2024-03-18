Я покупаю ребенку вещи и игрушки только с рук, хотя мы обеспеченная семья. И вот почему

Растить детей — удовольствие не из дешевых: на секции запиши, одежду, чтоб как у всех, купи, на море вывези и не забудь покормить вкусно и разнообразно. Но я нашла способ хакнуть систему: я не покупаю ребенку новые вещи и игрушки. Да, звучит как начало сказки про Золушку, но потратьте пять минут на чтение статьи и узнаете — все не так печально.

Говорят, на барахолках закупаются от безысходности. Расскажу, как мы дошли до жизни такой

Для начала: мы не нуждающиеся. Муж занимает хорошую должность, я сижу в декрете со вторым ребенком и подрабатываю, бабушки и дедушки на подхвате — не дадут нам пропасть. Да, я могу купить брендовые ботиночки для годовалого ребенка или модную коляску, которой будут завидовать мамаши на прогулке. Могу, но не хочу. И на это есть веская причина — не хочу идти на поводу у тех, кто внушает мне и другим молодым мамам мысль: «ты плохая мать, если не покупаешь своему ребенку только самое дорогое и суперсовременное». А про экономию средств вообще молчу — она выходит внушительной.

Маркетологи отлично знают — будущим родителям можно продать многое. Они давят на эмоции беременных, у которых и без того гормоны бушуют, и подталкивают к необдуманным покупкам. Под девизом «все лучшее детям» мы сгребаем с полок магазинов одежду, игрушки, и развивашки. Нужно ли это ребенку? Вот, что об этом говорят обычные мамы: Да младенцам вообще все равно, во что они одеты. Когда я родила, несколько подруг отдали много детских вещей, многие из которых вообще надевали 1-2 раза, а некоторые ни разу. Ребенку уже 8 месяцев и я ей почти ничего еще не покупала. То, из чего мы выросли, к слову, кое-что вообще ни разу так и не надели: постирала, собрала в коробки, подписала размер и отдала знакомым, у которых скоро малыш будет. И это нормальный круговорот детских вещей. Да, когда дочь подрастет я буду покупать ей новые вещи, а обувь обязательно будет новая, не б/у. Но сейчас ей без разницы, главное, чтобы мама, папа и бабушка были рядом. А остальное амбиции взрослых. © Ольга / Dzen Я полностью согласна с этой женщиной. А вот что насчет «амбиций взрослых» пишут в прессе: 38% ирландских мам искренне считают, что после родов им понадобится новый — более удобный — автомобиль. В общем, нет предела стремлению родителей дать своим малышам лучшее. Но равно ли лучшее новому? Я уверена — это глубокое заблуждение.

Я сильно обожглась на первом ребенке, а теперь жалею об этом

Первого ребенка я родила в 19 — мы были очень молодыми, но очень ответственными родителями. Если в интернете написано, что ребенку нужна соска-термометр за несколько тысяч — купим, если эксперты говорят, что без электронных качелей младенец не уснет, то мы их достанем любыми путями. Помню, купила первенцу модный стульчик для кормления — моющаяся ортопедическая вставка, яркие цвета, подстаканники и пятиточечные ремни безопасности. Сидит мой бутуз, ковыряет пюрешку детскую, а мы с мужем давимся лапшой быстрого приготовления — денег после покупки дорогой вещички у молодой семьи не осталось. Занимать у друзей — стыдно, просить у родителей — еще хуже. Мы же взрослые люди и можем планировать свои траты. Как оказалось, нет. Ну и потом из-за моего желания купить все самое лучшее и непременно новое мы не раз сидели без денег.

Я, конечно, понимала, что где-то свернула не туда. Однако чувство, что я отличная мать перевешивало все остальные неудобства. Но есть вещь и похуже профуканных денег — масса моих покупок оказались бесполезными: Пеленальный столик. Это страшно: когда пеленаешь ребенка на столике, зевать нельзя — известны случаи, когда дети, даже не умеющие переворачиваться на бок, падали с высоты. Ну и синяков я себе понаставила — постоянно билась об него коленками.

Конверт на выписку. То, что он нам о-о-о-очень нужен, я узнала от свекрови. Стыдно, мол, забирать ребенка из роддома не завернув его в кулек с кружевами и лентами. Ничего не стыдно, дорогие читатели, ведь конверт этот вам потом не понадобится.

Молокоотсос и аспиратор для носа. Первым вообще не пользовалась, потому что не разлучалась с ребенком более чем на три часа. А вторым пользоваться побоялась — такой крохотный носик и что со всеми этими трубочками делать, чтобы не навредить, решительно непонятно!

Накопитель подгузников. Тут почти без комментариев, ведь отдельная емкость для того, что я потом и так утилизирую вместе с другим мусором, — чистая блажь. Свои ошибки я могу перечислять бесконечно долго, но вы можете и не набивать свои шишки: вот статья от опытных родителей. Каждый совет из нее можно отлить в золоте.

Ко времени появления на свет второго сына я набралась мудрости. А некоторые считают, что просто стала жадной

Мы встали на ноги: построили дом, завели собаку и даже начали откладывать на черный день. А вот от желания транжирить деньги на новорожденного я избавилась. Во-первых, маленьким детям все равно во что они одеты — большинство малышей начинают придирчиво относиться к одежде ближе к семи годам.



Во-вторых, дети вырастут быстрее, чем вы успеете глазом моргнуть. Я, например, отдавала почти новенькие вещи своей сестре, дарила подругам и продавала на барахолке. А продать удавалось гораздо дешевле, чем вещи стоили на самом деле.

На этот раз я стала умнее: составила список нужных вещей и начала шерстить интернет-барахолки. За пару недель мне удалось купить много полезного: Кроватку, в которой предыдущий владелец и не спал вовсе, потому что хитростью перебрался к маме с папой. Матрасик эти мягкосердечные люди отдали просто так.

Коляску 3-в-1, на которой ездили мало — маме было сложно затолкать ее в лифт.

Зимний конверт, который трансформируется в комбинезон, в состоянии нового: младенцы, по понятным причинам, в снегу не валяются и вещи не портят. И никаких больше лент и рюшей! А вот что я не покупала с рук: Ползунки и распашонки без бирок, даже если продавец клялся, что все новое. Такие вещи негигиеничны.

Автомобильное кресло. Это принципиальный вопрос — кресло должно быть качественным.

Полые игрушки для купания — внутри у них живет плесень. Но радость моя была недолгой, родные и близкие сделали мне «сюрприз».

Среди родных и близких равнодушных к моему способу экономии не осталось — они разделились на два лагеря

Одни поддерживали мой прагматизм, другие подкалывали. Некоторые не стеснялись кидать мне в лицо обвинения: «твой ребенок ходит в обносках — позорище какое-то». Когда подруга Маша узнала, что зимний комбинезон для сына я купила на интернет-барахолке, то сморщилась как от лимона, и заявила: «Не обижайся, Катюш, но я считаю, что ребенок достоин самого лучшего. У моего сына будут свеженькие, модные и красивые вещи, которые я купила специально для него. Да я лучше себе в чем-то откажу, а ребенку возьму новое. Не для того я в родзале три часа корячилась, чтобы ребенка потом в обноски рядить». Тут мое терпение лопнуло и я спросила, откуда, мол, такой снобизм? Почему она в таком случае брала вещи моего старшего сына совершенно бесплатно? Она рявкнула: «Вы-то богатые, вон какие тысячи на себя тратите! Значит, точно ерунду не купите.» Мда, логика вышла из чата.

А свекровь и вовсе меня напугала. Звонит и заговорщицки спрашивает: «Кать, у вас все хорошо? Может, вам денег подкинуть? Ну чего вы в самом деле придумали — покупать старье ношеное. Мы с папой всегда готовы». «Не беспокойтесь, мама, — говорю, — все у нас хорошо, деньги себе оставьте и отправляйтесь на море, как давно хотели. Это будет полезнее». Поддержала только мама и подружки. Мама — потому что она всегда на моей стороне. А подружки сами через это прошли — кто второго, кто третьего ребенка родил. Уж они-то знают, как легко набрать ненужных вещей и сколько все это удовольствие стоит. А оставшиеся деньги лучше и правда отложить: на образование ребенку, на отпуск, а хоть и на косметолога (молодая мама как никто другой заслуживает того, чтобы быть самой красивой).

Несколько раз я сталкивалась с очень странными личностями. И я не одинока

Известно, что на интернет-площадках порой водятся люди с чудинкой. Я в полной мере испытала все чудеса интернет-покупок. Одни продают старье под видом новых вещей, подделывают фото товара или вообще нагло врут о цене. Другие просто хотят избавиться от старого хлама. Выбрала я кроватку — красивая, удобная и, со слов продавца, в идеальном состоянии. А цена — просто закачаешься. Ну я губы накрасила, мужа в охапку и помчалась забирать. Заходим в квартиру продавца, а там дядька лет 40 стоит трется-мнется: «Проходите, — говорит, — кроватку только разобрать надо». Входим в комнату, а в кроватке стоит розовощекий карапуз, слюни пускает. На мой немой вопрос: «Какого лешего тут происходит?» дядька, отводя глаза в сторону, говорит: «Видите ли, я хочу перестановку сделать, пока жена на работе — сюрприз ей, значит, будет. Вы только быстро кроватку разберите, пока она не вернулась». Бежали мы оттуда со скоростью света — а ну как жена этого чудо-дизайнера нас найдет!

Впрочем, странные встречи случались и у пользователей сети: Разместила объявление о продаже детских вещей, много разных. Звонит мамашка: «Ой мне все надо, вы знаете, у меня трое детей, денег нет, первый муж — нехороший человек, и второй, а третий вообще». Ну вы поняли. В общем, мы встретились померить-посмотреть. Приехала она на свеженькой иномарке, сходу просит скидку в 90%. Я в шоке. Говорю, на это и на то еще скину, на обувь — нет. «Ну мне очень надо, вы что не понимаете! Трое детей!» Я: «У меня столько же». Молчит, еще раз все перемеривает. Самый мелкий из ее деток начинает ныть: «Хочу есть и прям сейчас». Мамаша: «А вы что суп готовите?» Я: «Эм-м-м... Да.» И тут она как зашипит: « Может, хоть детей моих покормите обедом, раз жалко отдать по хорошей цене сапоги ». С этого момента я была невежливой тетенькой. © Baby2013 / Pikabu

». С этого момента я была невежливой тетенькой. Baby2013 / Pikabu Отдавала складную ванночку, целая, с матрасиком, застолбил какой-то мужик, пообещал забрать на следующий день, когда проездом будет. В назначенное время начал просить вынести на улицу. А у меня дочка приболела, не спала, я отказала, попросила подняться на этаж как договаривались. Он психанул и уехал, типа припарковаться ему неудобно было. А я сижу и думаю: чувак, ты кассиров в магазине тоже просишь еду тебе на стоянку выносить, если близко к входу нет места машину оставить, и остаешься голодным, если они этого не делают? © Mimo.crocodil / Pikabu