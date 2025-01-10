16 объявлений, которые могут поднять настроение на весь день

У меня была похожая с последней история. Искала комнату студенткой, пошла смотреть. Там дом, живёт семья, дом четырехэтажный, один этаж сдавали студентам. Показывает мне хозяйка все дела, а там миски кошачьи. Я такая, ой у вас кошки, хозяйка испугалась, что мне это не подходит, а я чуть не умолять стала, возьмите меня. Все были довольны, я жила с мамой и дочкой кошками, кормила, когда хозяева ездили в отпуск. Кошка-дочка иногда приходила ко мне спать. Хороший дом был.