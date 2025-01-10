Готовое клише для объявления пристроить бывшего мужа в хорошие руки. Только поменять немного первый и последний пункт:
1. Любить мужчин.
4. В три часа ночи терпеть храп в лицо и разбросанные носки по всей квартире.
16 объявлений, которые могут поднять настроение на весь день
Писать запоминающиеся объявления — целое искусство. Ведь нужно максимально доходчиво донести свою мысль буквально в нескольких словах. Но героям нашей статьи повезло: они случайно нарвались на такие шедевры, что долго еще потом ходили и улыбались.
«Вакантная позиция»
Готовое клише для объявления пристроить бывшего мужа в хорошие руки. Только поменять немного первый и последний пункт:
«На выставке экзотических животных»
«Снял в одной бургерной»
Вспомнила бородатый анекдот нa эту тему. 😀 Главное не вертеться во время процесса!
Крик души
- Захожу в подъезд, иду к лифту, а там объявление появилось: «Жительница квартиры 27, имей совесть! Хватит скакать по квартире на каблуках днем и ночью! Сил уже никаких нет, ты нас достала! Скоро примем меры» А снизу кто-то ручкой приписал: «Во-первых, я мужчина. А во-вторых, я на костылях!»
Надеемся, он ее нашел
«Котики они такие»
«В лифте в ТЦ на окраине»
Надеемся, хозяин попугая нашелся
- Сегодня утром, гуляя с псом, увидел объявление на магазине нашего дачного поселка: «Найден попугай. Приметы: больно кусается. Тел. ХХХХХХХ, Лена». © K.Bajun / Pikabu
«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания»
О, такое бывает у кактусов, пересадили с свободный горшочек с новой земелькой, а корневая маленькая, да и поврежденная изза пересадки , вот мама -кактусиха и начала наращивать и деток. Дорастет корневая и начнет цвести.
«Все бы так делалось»
Даже тусить нельзя
Когда подарок действительно классный
- Во второй раз выходила замуж и искала недорогое платье. И тут наткнулась на объявление: «Продам платье невесты, надето один раз, состояние отличное. В подарок свекровь!» Я аж чаем поперхнулась от смеха, но решила позвонить. Оказалось, что «в подарок свекровь» означало, что свекровь женщины-продавца — профессиональная швея — бесплатно подгонит платье по фигуре. В итоге мне не только укоротили платье, но и подвязку подарили. А на такой маркетинговый ход свекровь с невесткой решили пойти, когда отчаялись платье продать. © OkoHora / Pikabu
«Извинись!»
«И лошади бывают нерасторопные»
Бедная Ольга!
Да, неожиданно
- У подъезда появилось объявление: «Сдам квартиру бесплатно. Но будет одно условие». И указан номер квартиры. А у меня как раз срок аренды кончался, и мне до зарезу нужно было новое жилье. Подумала, что наверняка развод какой-то, но решила сходить. Звоню, мгновенно распахивается дверь, а там на пороге милая такая бабулечка стоит. Я ей сказала, что по поводу объявления пришла, она очень внимательно на меня посмотрела и разрешила зайти. В общем, оказалось, по состоянию здоровья она вынуждена была переехать к дочери. Но у той аллергия, а у бабушки был любимый кот Василий. Так что квартира действительно сдавалась бесплатно, а условием было ухаживать за усатым и присылать отчеты. А я обожаю животных, мне в жизни так не везло, как тогда.
А если вы еще нуждаетесь в порции любопытных объявлений, можете заглянуть в эти статьи:
Комментарии
У меня была похожая с последней история. Искала комнату студенткой, пошла смотреть. Там дом, живёт семья, дом четырехэтажный, один этаж сдавали студентам. Показывает мне хозяйка все дела, а там миски кошачьи. Я такая, ой у вас кошки, хозяйка испугалась, что мне это не подходит, а я чуть не умолять стала, возьмите меня. Все были довольны, я жила с мамой и дочкой кошками, кормила, когда хозяева ездили в отпуск. Кошка-дочка иногда приходила ко мне спать. Хороший дом был.