16 объявлений и вывесок, которые могут запомниться надолго
Народное творчество
3 часа назад
Герои нашей статьи натолкнулись на впечатляющие объявления и вывески. К счастью, они не пожалели минутки, чтобы их сфотографировать или разместить историю об увиденном в интернете, чтобы все желающие могли насладиться этими шедеврами.
1. «Так много вопросов, так мало ответов»
2. "Шла мимо, не удержалась, сфотографировала. Вот это креативная реклама косметологии!"
Морщины разгладятся от толстых щек.
Ешь сардельку во имя будущей красоты
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3. Зато честно
Если исключить мемность, то плохое название, ибо непонятно чем занимаются. Это может быть и нотариус, и визовый центр. Нейминг должен быть понятным, а я зануда
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4. И такое бывает
- На работе отпустили с обеда, иду вся такая радостная домой. Захожу в лифт, а там объявление появилось: «Соседи из 58 кв., хватит портить тихий час своими стонами. Задолбали!» А это моя квартира, и днем в ней только муж, он из дома работает. Несусь домой, а там муженек гантели тягает и кряхтит. Оказалось, он решил спортом заняться, похудеть, а мне не сказал, ждал, что я сама начнут результат замечать. Рассказала ему про объявление, посмеялись мы с ним знатно.
5. "В одном из биотуалетов форта"
6. Спасибо, что предупредили
7. И ведь не соврали!
- Был впервые в жизни на деревенской дискотеке, младший брат затянул, сказал, что там будет классно. Пришли в клуб, потусили там полчаса, как вдруг объявление: «Сегодня для вас будет играть Раммштайн!» Полный зал, все орут, радуются, все в предвкушении. Открывается занавес, на сцену выходит худенькая девушка в платье, достает скрипку и говорит: «Всем привет, меня зовут Екатерина Раммштайн, сегодня для вас буду играть классику!» © Палата № 6 / VK
8. Крик души
9. "Увидела объявление на подъезде. Меня бы точно не взяли"
10. "Мастера названий"
11. С — счастье
- Вчера видела объявление на подъезде: «Одобрено женой. Куплю однокомнатную квартиру для тещи и ее канарейки. Обе привиты. Желательно без домашнего телефона». Счастье мужчины, который вскоре разъедется с тещей, чувствуется даже через объявление. © Мамдаринка / VK
12. Интересно, когда показ состоится?
13. Суровый маркетинг
14. Когда враждуют другие, а отдуваешься ты
- Подхожу к подъезду, вижу объявление на красной бумаге. Там в крепких выражениях написано, что жительница этого дома уводит чужих мужей. И номер моей квартиры указан. А я одна уже давно. И тут сосед выходит, кивает на объявление и говорит: «Не обращай внимания, это наша Мария Семеновна развесила». Оказалось, что какая-то женщина враждует с хозяйкой квартиры, которую я недавно сняла. И вот так она ей мстит — пишет гадости про ее жильцов, в надежде, что те съедут. М-да.
15. "Скрестил пальцы за Кузю"
16. Отличные новости
А вот еще несколько статей, в которых мы собрали улетные объявления, вывески и таблички:
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