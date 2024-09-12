16 объявлений и вывесок, которые могут запомниться надолго

Герои нашей статьи натолкнулись на впечатляющие объявления и вывески. К счастью, они не пожалели минутки, чтобы их сфотографировать или разместить историю об увиденном в интернете, чтобы все желающие могли насладиться этими шедеврами.

1. «Так много вопросов, так мало ответов»

2. "Шла мимо, не удержалась, сфотографировала. Вот это креативная реклама косметологии!"

3. Зато честно

4. И такое бывает

На работе отпустили с обеда, иду вся такая радостная домой. Захожу в лифт, а там объявление появилось: «Соседи из 58 кв., хватит портить тихий час своими стонами. Задолбали!» А это моя квартира, и днем в ней только муж, он из дома работает. Несусь домой, а там муженек гантели тягает и кряхтит. Оказалось, он решил спортом заняться, похудеть, а мне не сказал, ждал, что я сама начнут результат замечать. Рассказала ему про объявление, посмеялись мы с ним знатно.

5. "В одном из биотуалетов форта⁠⁠"

6. Спасибо, что предупредили

7. И ведь не соврали!

Был впервые в жизни на деревенской дискотеке, младший брат затянул, сказал, что там будет классно. Пришли в клуб, потусили там полчаса, как вдруг объявление: «Сегодня для вас будет играть Раммштайн!» Полный зал, все орут, радуются, все в предвкушении. Открывается занавес, на сцену выходит худенькая девушка в платье, достает скрипку и говорит: «Всем привет, меня зовут Екатерина Раммштайн, сегодня для вас буду играть классику!» © Палата № 6 / VK

8. Крик души

9. "Увидела объявление на подъезде. Меня бы точно не взяли"

10. "Мастера названий"

11. С — счастье

Вчера видела объявление на подъезде: «Одобрено женой. Куплю однокомнатную квартиру для тещи и ее канарейки. Обе привиты. Желательно без домашнего телефона». Счастье мужчины, который вскоре разъедется с тещей, чувствуется даже через объявление. © Мамдаринка / VK

12. Интересно, когда показ состоится?

13. Суровый маркетинг⁠⁠

14. Когда враждуют другие, а отдуваешься ты

Подхожу к подъезду, вижу объявление на красной бумаге. Там в крепких выражениях написано, что жительница этого дома уводит чужих мужей. И номер моей квартиры указан. А я одна уже давно. И тут сосед выходит, кивает на объявление и говорит: «Не обращай внимания, это наша Мария Семеновна развесила». Оказалось, что какая-то женщина враждует с хозяйкой квартиры, которую я недавно сняла. И вот так она ей мстит — пишет гадости про ее жильцов, в надежде, что те съедут. М-да.

15. "Скрестил пальцы за Кузю⁠⁠"