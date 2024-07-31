18 угарных объявлений и вывесок, от чтения которых скука тает, как мороженое в летнюю жару

Объявления в интернете, реклама на столбах и вывески на магазинах, как правило, редко оказываются занимательными. Но и иногда одна ошибка в них, буйство фантазии и весьма специфичный креатив делает их настолько комичными, что их хоть вместо мемов используй.

Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем

Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu

Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Чего только не сделаешь для любимых клиентов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...

Но только не удивляйтесь, если потом жена вдруг решит, что она...

Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных

Отчаяние выглядит как-то так

Ардна Скела 4 часа назад Чувак хоть бы номер квартиры написал, как жена к нему доберется-то? Как в башню за принцессой ломиться?! - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Ну это-то сообщение бывший точно прочитает

Светлана БМВ 4 часа назад Так вот же, перед твоими глазами, глупая! Сама испортила свои алименты. - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Просто мемы / VK

Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...

Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная

Когда работники устали быть справочной службой

Lilit313 3 часа назад Представляю,как высок соблазн вломиться к таким гостеприимным незнакомцам))) - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu

А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu

Ничто так не расстраивает мам, как чумазые дети, но, оказывается, в садиках не считают, что это плохо

Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...

Ushwood 2 часа назад Пару лет назад был в Астрахани, сфоткал в тамошней маршрутке. Извиняюсь за качество фото, обстановка не располагала... - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu

Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mari.tarasovaa / Pikabu

С такой-то нумерацией, и психика поехать может. Так что в медицину нужно набирать не только медсестер, но и мощных медбратьев

Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu

Но, оказывается, во всем можно увидеть свои плюсы