18 угарных объявлений и вывесок, от чтения которых скука тает, как мороженое в летнюю жару

Народное творчество
4 часа назад

Объявления в интернете, реклама на столбах и вывески на магазинах, как правило, редко оказываются занимательными. Но и иногда одна ошибка в них, буйство фантазии и весьма специфичный креатив делает их настолько комичными, что их хоть вместо мемов используй.

Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем

Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu

Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...

Lilit313
4 часа назад

Проклятие клещей,заговор муравьев..звучит угрожающе))

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Чего только не сделаешь для любимых клиентов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...

Но только не удивляйтесь, если потом жена вдруг решит, что она...

Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных

Отчаяние выглядит как-то так

Ардна Скела
4 часа назад

Чувак хоть бы номер квартиры написал, как жена к нему доберется-то? Как в башню за принцессой ломиться?!

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Ну это-то сообщение бывший точно прочитает

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Просто мемы / VK

Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...

Светлана БМВ
4 часа назад

Надо спросить, - а вы пробовали? Точно без песка? И вообще, где голубая? Может она вкуснее.

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Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная

Когда работники устали быть справочной службой

Lilit313
3 часа назад

Представляю,как высок соблазн вломиться к таким гостеприимным незнакомцам)))

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu

А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu

Ничто так не расстраивает мам, как чумазые дети, но, оказывается, в садиках не считают, что это плохо

Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...

Ushwood
2 часа назад

Пару лет назад был в Астрахани, сфоткал в тамошней маршрутке. Извиняюсь за качество фото, обстановка не располагала...

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu

Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mari.tarasovaa / Pikabu

С такой-то нумерацией, и психика поехать может. Так что в медицину нужно набирать не только медсестер, но и мощных медбратьев

Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu

Но, оказывается, во всем можно увидеть свои плюсы

Если после чтения статьи у вас хоть чуть-чуть поднялось настроение, самое время посмотреть объявления и вывески, которые смахнут скуку в один миг.

Комментарии

Уведомления
Lilit313
3 часа назад

Сегодня вообще нормальный день,неплохие статьи. Спасибо авторам) мы ценим.
Комментаторы,вы супер!
Руконожка,отдельное мерси, очень улыбательно☺️

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Поющий Енот
3 часа назад

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"Любишь свекровь? Купи квартиру, живи отдельно!"

В качестве иллюстрации - вот такая милая свекровь.

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