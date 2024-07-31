18 угарных объявлений и вывесок, от чтения которых скука тает, как мороженое в летнюю жару
Объявления в интернете, реклама на столбах и вывески на магазинах, как правило, редко оказываются занимательными. Но и иногда одна ошибка в них, буйство фантазии и весьма специфичный креатив делает их настолько комичными, что их хоть вместо мемов используй.
Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем
Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu
Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...
Чего только не сделаешь для любимых клиентов
Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...
Но только не удивляйтесь, если потом жена вдруг решит, что она...
Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных
Отчаяние выглядит как-то так
Чувак хоть бы номер квартиры написал, как жена к нему доберется-то? Как в башню за принцессой ломиться?!
Ну это-то сообщение бывший точно прочитает
Так вот же, перед твоими глазами, глупая! Сама испортила свои алименты.
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Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...
Надо спросить, - а вы пробовали? Точно без песка? И вообще, где голубая? Может она вкуснее.
Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная
Когда работники устали быть справочной службой
Представляю,как высок соблазн вломиться к таким гостеприимным незнакомцам)))
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А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул
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Ничто так не расстраивает мам, как чумазые дети, но, оказывается, в садиках не считают, что это плохо
Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...
Пару лет назад был в Астрахани, сфоткал в тамошней маршрутке. Извиняюсь за качество фото, обстановка не располагала...
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Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку
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С такой-то нумерацией, и психика поехать может. Так что в медицину нужно набирать не только медсестер, но и мощных медбратьев
Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки
Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu
Но, оказывается, во всем можно увидеть свои плюсы
Если после чтения статьи у вас хоть чуть-чуть поднялось настроение, самое время посмотреть объявления и вывески, которые смахнут скуку в один миг.
Комментарии
Сегодня вообще нормальный день,неплохие статьи. Спасибо авторам) мы ценим.
Комментаторы,вы супер!
Руконожка,отдельное мерси, очень улыбательно☺️
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В качестве иллюстрации - вот такая милая свекровь.