15 человек, которые доверились интуиции и не прогадали
Истории
34 минуты назад
Иногда голос разума советует одно, но что-то внутри шепчет совсем другое. Интуиция — это не магия, а внутренний компас, который способен спасти, направить и предостеречь. Мы собрали нетривиальные истории людей, которые однажды прислушались к себе — и не пожалели.
- Едем с дачи, поздний вечер. Вдруг понимаем, что колесо пробило. Метель, вокруг ни души, освещения тоже нет. Дочь посмотрела в навигаторе, говорит отцу, мол, поверни через 100 метров — шиномонтаж. Без особой надежды повернули, видим едва различимый в темноте и метели ангар. Вдруг, как в сказке, ворота поднимаются, включается прожектор, выходит парень, улыбается: «Ребят, что случилось?» И починил нам колесо! Муж говорит: «До последнего не верил, что там кто-то окажется». А дочь верила, она вообще верит во все хорошее. © Екатерина / Dzen
- Месяц или два до развода. Снится мне сон: вижу мужа, обнимающегося с незнакомой мне девушкой. Они оба прямо передо мной, но между мною и ими пропасть. Не дойти мне до них, не перепрыгнуть пропасть эту. И я ему говорю, мол, сначала разведись, а потом обнимай другую. © самая умная / Dzen
- На работе нравился один мужчина, но он так и не посмотрел в мою сторону. Прошло несколько лет, заказываю такси, и тут почему-то вдруг вспомнился он. И надо же! За рулем такси именно этот мужчина! А у меня уже все перегорело. И когда уже выходила из машины, он вдруг вспомнил, что где-то видел. Три года в одном отделении проработали. © Nur NUR / Dzen
- Возле магазина жила кошечка симпатичная. Я мечтала ее себе забрать, но парень был против. Однажды мне внезапно захотелось посмотреть, как она там. Пришла в магазин, спрашиваю продавца, а она говорит, что кошка в норме, но именно сегодня хозяин здания психанул, что все кормят ее прямо на супердорогой гранитной плитке, и распорядился, чтоб кошку куда-то вывезли. Я уговорила парня, и на следующий день забрала кошку домой. Два месяца уже живет с нами. © Zelenochka / Pikabu
- Не замужем. Познакомилась с прекрасным мужчиной: старше меня, умный, начитанный. Только грызло меня чувство, что хорошие мужики не валяются на дороге. И не подвела интуиция! Буквально через неделю нашего знакомства мне очень грубо в соцсетях написала женщина с претензией оставить ее мужчину в покое. На мой логичный вопрос ухажеру: «Кто это?» было сказано, что это просто знакомая. А еще через неделю написала его жена. Требование было такое же. Самое милое, что все это время мы с этим мужчиной просто переписывались на нейтральные темы (книги, погода). А еще через пару недель я увидела его целующимся с молоденькой девушкой у магазина. В общем, сказок не бывает. «Хороший» мужик, вероятно, может только гаремы создавать и искренне верить, что его хватит на всех. Заблокировала. За мужиком в очереди стоять не буду. © Не все поймут / VK
- Утром, только проснулась, говорю мужу: «Бойся удара справа». Он такой: «Мне вроде никуда ехать не надо сегодня, суббота». Ну, хорошо. Через 15 минут звонит его начальник, срочно надо ехать. Я напоминаю про удар. Муж возвращается и спрашивает: «Как ты узнала про это?» Еду, говорит, по центру. Мой зеленый горит. Но я твой наказ помню и смотрю вправо: в меня летит авто. То ли тормоза отказали, то ли красный водитель не увидел. Я по тормозам, он передо мной в полуметре проскочил! А если бы не ты, аварии бы не избежать". С учетом того, что у нас тогда праворукая машинка была, весь удар пришелся бы на сторону мужа. © Евгения Б / Dzen
«Легла спать. Неуютно. Ворочаюсь с острым ощущением, что в этой комнате спать сегодня нельзя. Ушла в другую. А вот что произошло в 7:30 утра»
«Дом пока не достроен. Одна из балок обломилась, и потолок обвалился».
- Немного о женской интуиции. Поехала поздравлять подругу с Новым годом. Собираюсь: ключи, телефон, купальник, подарок. Черт, зачем мне зимой купальник? Ну, ладно, пускай будет. Приезжаю в гости, сидим, празднуем. Вдруг звонит наш общий друг и приглашает нас к себе в коттедж на шашлык. Там еще и сауна есть. Вот и купальник пригодился! © Не все поймут / VK
- Я так как-то поленился лечь спать в кровать, устроился на диване. Утром, только проснувшись, открыл глаза. Смотрю на кровать, и через пару секунд шкаф, что висел над ней, решает сорваться с креплений и упасть аккурат на место, где должна была быть моя голова. Знатный шок я тогда словил и больше на кровати не спал. © nafkin / Pikabu
- Встречались с парнем недолго, сильно влюбилась. Мне был 21 год, ему — 24. Вдруг он внезапно пропал, и никакой связи, чтобы узнать, почему, не было — и мобильных не было тогда. Я очень страдала, переживала полгода. И снится мне сон, что встречаю его, а у него жена и сыну 3 года. И я все поняла. Проходит несколько дней, и я встречаю этого парня на улице случайно. Оба рады встрече. Спрашиваю его: «Что же произошло тогда?» И он признается, что женат, и еще у него есть маленький сын, которому 3 года. © Прохорова Елена / Dzen
- У меня одно время была навязчивая идея научиться водить машину. Даже снились страшные сны на эту тему. Окончила курсы, водить научилась, но на права не сдала (уехала на море). Через короткое время оказалась в ситуации, когда я за городом с коллегой, и ей резко становится плохо (и состояние ухудшается). Мне пришлось сесть за руль и везти ее в скорую. После этого интерес к вождению пропал. © ГенераловаОксана / ADME
- 37-я неделя. Вторые роды. Просыпаюсь, и первая мысль: «Сегодня надо родить. Обязательно!» Два раза сбегала в магазин. Перерыла интернет в поисках «волшебной пилюли» для скорых родов. Наелась всяких таких продуктов. Через пару часов начались схватки. К 12 ночи уехала в роддом. Тяжелая ночь. Утром в 10:30 на свет появился сын. Врач сказала: «Крупный. Переношен. Плацента толстая в кальцинозе. Пару дней — и могли бы быть непоправимые последствия». К чему я? Интуиция — это наше все. © Мамдаринка / VK
- Поехал к родителям в деревню, 200 км от города. Ночь, дорога пустая. Осталось всего ничего, как начался туман. Густой такой, летний. Сперва скинул скорость до 60 км/ч. Потом до 40, потом до 30. Вроде и глупо, но не едется. И вдруг свет фар выхватывает белые чулки ног, а потом и всю серо-коричневую тушку лося. Стоит себе на моей полосе. Почти в упор к нему подъехал, лишь тогда он убежал. © izhivi / Pikabu
- Лет 10 назад ехали из больницы, время почти ночь. Проезжали мимо небольшого здания, которое мы сдавали в аренду. Еще в больнице мама хотела туда заехать, но решили, что уже поздно, да и вообще, какой смысл туда ехать в это время, ведь там все закрыто давно. Но в последний момент мама резко передумала и свернула туда. Здание это топилось зимой вручную, в основном углем, работал там сторож, который как раз этим и занимался. Подъезжаем, а в котельной слишком светло. Бегом открываем двери, смотрим — горит печка, точнее, разложенные на ней дрова, которые сторож решил просушить, а сам свалил гулять. Успели, потушили. Мама до сих пор объяснить не может, почему мы тогда туда поехали. © LenivyjTyulen / Pikabu
- А мне за несколько дней до свадьбы приснилось мое обручальное кольцо, якобы оно состоит из двух половинок, посаженных на клей. И оно все время расходится, а я пытаюсь его сжать на пальце, чтобы склеить, но оно снова расползается. Разошлись мы с мужем быстро — и двух лет не прожили вместе. © Софи / Dzen
- Смотрела старые кассеты. Наткнулась на видео. Со мной маленькой играют и спрашивают: «А где мама?» Показываю на маму. «Где папа?» Показываю на друга семьи, дядю Максима. Все ржут и умиляются. Зато потом мама вдруг как призналась мне, что никогда не любила папу. Оказывается, я дочь дяди Максима, который относился к маме лишь дружески, а мама любила его, хотела от него ребенка. Не наивность, а детская интуиция и мой шок теперь. Мне 21, родители разводятся. © Подслушано / Ideer
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