15 человек, которые доверились интуиции и не прогадали

Иногда голос разума советует одно, но что-то внутри шепчет совсем другое. Интуиция — это не магия, а внутренний компас, который способен спасти, направить и предостеречь. Мы собрали нетривиальные истории людей, которые однажды прислушались к себе — и не пожалели.