16 случаев, когда оказался прав внутренний голос, а не логика

Люди привыкли доверять фактам, цифрам и доказательствам, но есть моменты, когда внутренний голос оказывается точнее любых прогнозов. Иногда он шепчет, иногда кричит, а порой просто внезапно включает в голове лампочку с надписью: «Стоп!», но главное — вовремя его услышать, как герои этой статьи.