16 случаев, когда оказался прав внутренний голос, а не логика
Истории
2 часа назад
Люди привыкли доверять фактам, цифрам и доказательствам, но есть моменты, когда внутренний голос оказывается точнее любых прогнозов. Иногда он шепчет, иногда кричит, а порой просто внезапно включает в голове лампочку с надписью: «Стоп!», но главное — вовремя его услышать, как герои этой статьи.
- Мы с семьей живем далеко от родителей, в другом городе. Я второй раз беременна, до родов еще 3 недели. Муж уехал по работе, а у меня вдруг предчувствие какое-то. Звоню маме, говорю: «Приезжай! Не дохожу эти 3 недели». А она в ответ: «Без меня не рожай!» Билетов на поезд не было, но она как-то умудрилась достать один через знакомых. На следующий день приезжает, заходит в дверь, а я ей с порога говорю, что скорую надо вызывать, схватки начались. Через 2 часа была уже с малышом на руках в роддоме. Бабуля наша теперь всем рассказывает, какие у нее дочка с внучкой послушные. © Мамдаринка / VK
- Утром, только проснулась, говорю мужу: «Бойся удара справа». Он такой: «Мне вроде никуда ехать не надо сегодня, суббота». Ну, хорошо. Через 15 минут звонит его начальник, срочно надо ехать. Я напоминаю про удар.
Муж возвращается и спрашивает: «Как ты узнала про это?» Еду, говорит, по центру. Мой зеленый горит. Но я твой наказ помню и смотрю вправо: в меня летит авто. То ли тормоза отказали, то ли красный водитель не увидел. Я по тормозам, он передо мной в полуметре проскочил! А если бы не ты, аварии бы не избежать. С учетом того, что у нас тогда праворукая машинка была, весь удар пришелся бы в сторону мужа. © Евгения Б / Dzen
- Я так как-то поленился лечь спать в кровать, устроился на диване. Утром, только проснувшись, открыл глаза. Смотрю на кровать, и через пару секунд шкаф, что висел над ней, решает сорваться с креплений и упасть аккурат на место, где должна была быть моя голова. Знатный шок я тогда словил и больше на кровати не спал. © nafkin / Pikabu
- Не замужем. Познакомилась с прекрасным мужчиной: старше меня, умный, начитанный. Только грызло меня чувство, что хорошие мужики не валяются на дороге. И не подвела интуиция! Буквально через неделю нашего знакомства мне очень грубо в соцсетях написала женщина с претензией оставить ее мужчину в покое. На мой логичный вопрос ухажеру: «Кто это?» было сказано, что это просто знакомая. А еще через неделю написала его жена. Требование было такое же. Самое милое, что все это время мы с этим мужчиной просто переписывались на нейтральные темы (книги, погода). А еще через пару недель я увидела его целующимся с молоденькой девушкой у магазина. В общем, сказок не бывает. «Хороший» мужик, вероятно, может только гаремы создавать и искренне верить, что его хватит на всех. Заблокировала. За мужиком в очереди стоять не буду. © Не все поймут / VK
- Года два назад я лежал в кровати и почти засыпал, когда у меня внезапно возникло желание запереть дверь. Обычно у нас тут никто не запирается, потому что в нашей деревне всего 30 жителей и все друг друга знают. Я встал, запер дверь и спокойно лег спать. На следующее утро я проснулся от сирен нескольких полицейских машин. Оказалось, кто-то вломился в дом рядом с моей квартирой. Двери дома были не заперты. © YeaSureWhateverDude / Reddit
- Еще в школе приснилось, как мне на физре прилетел баскетбольный мяч со всей дури в голову, пока я на скамье болтала с подругой. Снилось, что в итоге был сотряс, меня положили в больницу. И вот на следующий день на настоящей физре сижу на скамье и болтаю с подругой. И тут понимаю, что все в точности так же, как в моем сне. Как только понимаю, поворачиваюсь в ту сторону, с которой во сне прилетел мяч, и выставляю руку. Мяч остановила, сотряса я избежала, хотя довольно сильно болела рука. Вот и кто знает, что это было? © LanaBanana / ADME
«Легла спать. Неуютно. Ворочаюсь с острым ощущением, что в этой комнате спать сегодня нельзя. Ушла в другую. А вот что произошло в 7:30 утра»
«Дом пока не достроен. Одна из балок обломилась, и потолок обвалился».
- Я не замужем, одна воспитываю ребенка. Несколько месяцев за мной ухаживал мужчина, довольно симпатичный, но у меня было какое-то предчувствие. Он то рьяно общался со мной, то пропадал на месяц. Он объяснял это тем, что много работает. На днях наткнулась на него в рекомендациях в социальных сетях, точнее на его вторую страницу. Там у него фото с беременной супругой, у него, оказывается, недавно была свадьба. И так мне стало мерзко от мужиков. И так я обрадовалась, что ничего у меня с ним не было. © Мамдаринка / VK
- Встречались с парнем недолго, сильно влюбилась. Мне был 21 год, ему — 24. Вдруг он внезапно пропал, и никакой связи, чтобы узнать, почему, не было — и мобильных не было тогда. Я очень страдала, переживала полгода. И снится мне сон, что встречаю его, а у него жена и сыну 3 года. И я все поняла.
Проходит несколько дней, и я встречаю этого парня на улице случайно. Оба рады встрече. Спрашиваю его: «Что же произошло тогда?» И он признается, что женат, и еще у него есть маленький сын, которому 3 года. © Прохорова Елена / Dzen
- Возле магазина жила кошечка симпатичная. Я мечтала ее себе забрать, но парень был против. Однажды мне внезапно захотелось посмотреть, как она там. Пришла в магазин, спрашиваю продавца, а она говорит, что кошка в норме, но именно сегодня хозяин здания психанул, что все кормят ее прямо на супердорогой гранитной плитке, и распорядился, чтоб кошку куда-то вывезли. Я уговорила парня, и на следующий день забрала кошку домой. Два месяца уже живет с нами. © Zelenochka / Pikabu
- Мне всегда казалось, что мой дед меня не особо любит. Он был суровый, никогда не сюсюкался, но недавно у меня жутко разболелся живот. Все говорили — ну, съела что-то не то, пройдет. Только дед все ходил вокруг, смотрел исподлобья. Потом резко схватил куртку, меня под руку — и в машину. Только буркнул: «Больница». Пока мы ехали, он спрашивал, где болит, как болит, как давно началось. Никогда не видела его таким взволнованным. И правильно сделал, что не послушал никого, кроме своей интуиции. Врачи обнаружили аппендицит. Сказали, что если бы потянули еще чуть-чуть, последствия могли быть страшными. Он спас меня. Я тогда лежала после операции и думала: «Вот оно, доказательство того, что любовь — это не слова, а поступки». © Палата № 6 / VK
- Поехал к родителям в деревню, 200 км от города. Лето, выехал поздно в пятницу — но и хорошо, меньше машин, меньше дачников. И вот остается около 50 км до места, времени час ночи, дорога уже местного значения, машин почти нет. И начался туман. Густой такой летний туман, метров за 50, а то и меньше, вообще ничего не видно. Сперва скинул скорость до 60. А спустя какое-то небольшое время понимаю, что некомфортно так ехать, ну вообще. Снижаю до 40, потом до 30. Вроде и глупо настолько медленно — фары машин можно увидеть заранее. Но не едется быстро — и все. И вдруг свет фар выхватывает белые чулки ног, а потом и всю серо-коричневую тушку лося. Стоит себе на моей полосе. Почти в упор к нему подъехал, лишь тогда он убежал. © izhivi / Pikabu
- Я стояла на красный сигнал светофора позади большого фургона. На левой полосе не было машин. Загорелся зеленый, и тут фургон передо мной врубил правый поворотник и начал медленно, очень медленно поворачивать. Я уже хотела объехать его слева и рвануть прямо, но интуиция подсказала мне не торопиться. И буквально секундой позже большая старая машина пролетела через перекресток наперерез на свой красный свет. Если бы я объехала фургон, эта машина врезалась бы в меня со стороны пассажира, а там сидела моя дочь. Я очень благодарна судьбе за то, что решила не торопиться. © MrsCaramel112 / Reddit
- Мне было лет тринадцать — жаркое лето, каникулы, целый день у реки с друзьями. Внезапно в голове четкий, чужой, но при этом мой же голос: «Ищи кольцо». Я аж остановилась. Голос не унимался: «Ищи!» Я начала медленно водить ногой по дну, и вдруг под пальцами чувствую что-то твердое. Нагибаюсь, поднимаю, а это золотое кольцо с камнем! В этот момент голос тут же исчез, как будто его и не было. Я стояла, разглядывала находку и пыталась осознать, что вообще произошло. До сих пор не понимаю, что это было: интуиция, провал памяти или предчувствие. © Палата № 6 / VK
- А мне за несколько дней до свадьбы приснилось мое обручальное кольцо, якобы оно состоит из двух половинок, посаженных на клей. И оно все время расходится, а я пытаюсь его сжать на пальце, чтобы склеить, но оно снова расползается. Разошлись мы с мужем быстро — и двух лет не прожили вместе. © Софи / Dzen
Нашла кольцо нa дне реки, ношу не снимая уже 500 лет. Теперь оно - моя прреелесть!
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- Лет 10 назад ехали из больницы, время почти ночь. Проезжали мимо небольшого здания, которое мы сдавали в аренду. Еще в больнице мама хотела туда заехать, но решили, что уже поздно, да и вообще, какой смысл туда ехать в это время, ведь там все закрыто давно. Но в последний момент мама резко передумала и свернула туда. Здание это топилось зимой вручную, в основном углем, работал там сторож, который как раз этим и занимался. Подъезжаем, а в котельной слишком светло. Бегом открываем двери, смотрим — горит печка, точнее, разложенные на ней дрова, которые сторож решил просушить, а сам свалил гулять. Успели, потушили. Мама до сих пор объяснить не может, почему мы тогда туда поехали. © LenivyjTyulen / Pikabu
- В студенческие годы бреду задумчивый домой по дороге, в поселке не горит ни один фонарь. Отчетливо слышу свой собственный голос: «Остановись! Стой!» Остановился и смотрю по сторонам — никого. Жутко. Прислушался к звукам и понял, что в шаге от меня вода куда-то глубоко стекает. Присел и, благодаря бликам от далекой лампочки на Доме культуры, разглядел очертания открытого люка, в который вода из луж сбегала. Если бы не услышал сам себя, провалился бы, может, на арматурину какую-нибудь бы нарвался. А люк был прямо по центру тротуара, по которому я шел. © FreudNotSleep / Pikabu
Иногда нужно прислушаться к интуиции, чтобы ну упустить свое счастье, в этой статье собрали 18 историй, доказывающих, что оно приходит неожиданно.
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