18 историй, доказывающих, что счастье приходит неожиданно

Истории
5 часов назад

Обычно, когда ищешь счастья, прилагаешь все усилия, оно проходит мимо, но стоит только отложить погоню за ним, как оно тут же стучится в дверь. Герои этих историй теперь точно знают, что счастье всегда было рядом.

  • Никогда не забуду, как родители подарили мне щенка. Я вернулся из школы, и мне сказали, что все мои игрушки в другой комнате и повели меня туда. Когда мы пришли, я увидел его, моего Руди. Самый счастливый момент в моей жизни. Скучаю по нему. © Xe137eX / Reddit
  • Сын днем уснул на руках. Села с ним на диван, чтобы уложить, а укладывать его не хочется. Сопит, голову на плечо положил, лежит весь такой на мне... А у меня суп на плите не доварен, и волосы с утра не расчесаны. Но как же приятны эти обнимашки, его тепло, чувствовать его дыхание, слышать сопение! Вот оно маленькое большое счастье! © ****.Zhizn / Pikabu
  • Я давно уже не худой. Да че там, полный я, а в последнее время еще больше стал. А три недели назад стал снова делать зарядку по утрам, записывать калории и проходить 10 тысяч шагов. И бинго, сегодня я присел на корточки и сумел, не задыхаясь, завязать шнурки! И это был, наверное, самый счастливый день за этот год. © t.dzen / Pikabu
  • Сижу дома, никого не трогаю, как вдруг звонок в дверь. Я никого не ждала, поэтому сначала замешкалась, подошла к двери, посмотрела в глазок — никого. Несколько раз спросила: «Кто?» — тишина. Открыла дверь, а там коробка, в которой в каких-то тряпках лежит... кот! Маленький котик. Еле-еле глазки открыл. Пробежалась по этажам, чтобы найти, кто мне его подкинул. Никого. Ну что же, не оставлять его в подъезде. Забрала к себе, покормила из пипетки, сделала ему домик из коробки побольше и полотенца. 3 года прошло, до сих пор не знаю кто мне его принес. Спасибо тебе, добрый человек, что подарил мне такое счастье. © Палата № 6 / VK
  • Я пытался научить племянницу называть меня «дядей» около года. В какой-то момент просто сдался. Но однажды она проснулась, я пошел за ней, и у нас состоялся короткий разговор. — Ты выспалась?
    — Да.
    — Голодная?
    — Да.
    — Хочешь крекер?
    — Да.
    Она схватила меня за палец, и мы пошли на кухню. Там моя мама попыталась ее обнять, но она отвернулась от нее и закричала: «Дядя!» Я был в восторге. © NovelProfessional767 / Reddit
  • В детстве я часто гостил у бабушки. Там была пекарня, которая выпекала пшеничный формовой хлеб. И мы с ребятами со двора знавали такое простое и вместе с этим невообразимое ощущение счастья, как буханка белого, еще теплого хлеба и пара бутылок лимонада. Сегодня я купил такую же буханку хлеба и мысленно оказался там, где было так хорошо — в моем детстве. Хлеб один в один как был тогда. Спасибо тебе, пекарь! © rusmizus / Pikabu
  • Работала в больнице медсестрой. У нас лежала девушка, лет двадцати, у которой случился приступ и она впала в кому. И никто не мог понять почему. Она пролежала так три недели. Но однажды утром я пришла на смену, а она проснулась. Одно из лекарств, которые мы ей давали, наконец-то подействовало. Выражение лица ее мамы в то утро, и всей следующей недели, пока дочка восстанавливалась, было невероятным. И я была счастлива. А девушка окончательно поправилась и ее выписали. © Unknown author / Reddit
  • Обсуждали с подругами последние события в жизни. У кого-то парень новый, одна вообще родила дочь. И тут подруга говорит: «Я вчера нереальной мажоркой себя почувствовала». И выдала такое, что мы сначала удивились сильно, а потом как рассмеялись. «Я, — говорит, — первый раз в жизни позволила себе под джинсы надеть не рваные колготки, а абсолютно новые! Вы знаете, как это?» Надо было видеть наши глаза. Вот, что нужно, чтобы почувствовать себя богатой! © Карамель / VK
  • Самым счастливым моментом в моей жизни, был звук детского плача после кесарева сечения. Это была необычная беременность с серьезными осложнениями, которые врачи не обнаружили и которые могли фатально сказаться на нас обоих. © baconwastaken / Reddit
Julia Nazarova
3 часа назад

Голодная? - Да.
Хочешь крекер? - Да.
Гениальная еда для голодного ребенка.

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  • В детстве, я считал себя полным неудачником. Плохо ладил с людьми, был ужасен в спорте, и в учебе. Но как-то мне досталась главная роль в школьном спектакле. Я упорно и тяжело работал, а получалось не очень. Но учитель не отступал — просил не сдаваться. И не думать, а действовать. И в первый вечер, когда я вышел на финальный поклон, то услышал аплодисменты. Рев настолько громкий, что оглохнуть можно было. И тут я понял, что плачу. Впервые в жизни я почувствовал, что горжусь собой. © SmurfyX / Reddit
  • В январе меня бросила любимая женщина, с которой я был 4 года. Я тяжело переживал, остался с котом и кошкой и без надежды на будущее. А мне уже 51. Поехал отдыхать. На турбазе была живая музыка, танцы. Одна женщина внезапно пригласила меня. Я танцевал с ней и танцевал впервые за последние 15 лет. А теперь мы встречаемся, в августе едем вместе отдыхать. Я уже заказал кольца и буду просить ее руки. Просто захотелось поделиться своим счастьем. © Artnikolaich / Pikabu
  • Мой молодой человек отвез меня на пляж. Мы поднялись на вершину холма, и он подвел меня к табличке с моим именем. Там были наши фотографии и записка с надписью «Прочти меня». Я прочла. В конце он попросил меня повернутся. Я увидела, что он стоит на коленях, а наши мамы уже подходят к нам. Он сказал: «Я люблю тебя и хочу провести с тобой остаток своей жизни. Ты выйдешь за меня замуж?» © AlcatK / Reddit
  • Несколько лет назад мои новые знакомые устроили мне вечеринку-сюрприз на день рождения. Я жила очень далеко от родных мест и работала с двумя девушками. Приближался мой день рождения, и они меня поразили: сняли отель, украсили его, а главное, подговорили приехать двух моих лучших друзей из моего города. Я знала этих девушек всего несколько месяцев и это был приятный шок. © freezethawcycle / Reddit
  • В детстве я была одержима сериалом «Дикий ангел». Мили — это была моя икона: дерзкая, весёлая, справедливая. Я носила платочки, как у неё, пыталась повторять её танцы, а когда находила где-то жвачку с её фоткой — берегла как реликвию. Родители смеялись, но терпели. Я даже пыталась называть себя «Чолито», хотя никто толком не понимал, к чему это. Сейчас, конечно, я уже взрослая, но ностальгия осталась. Иногда пересматриваю пару серий для души. Мои друзья об этом знали, но я и подумать не могла, что они запомнили. На мой последний день рождения устроили сюрприз — вечеринку в стиле «Дикого ангела». Плейлист из саундтреков, тортик с фоткой Мили, и все наряжены в стиле конца 90-х. А подарок — винтажная футболка с Милей и кассета с записями старых серий, которую они еле откопали на барахолке. Сейчас ношу эту футболку под пиджак, и это вызывает столько улыбок и воспоминаний у людей. Несколько раз на улице останавливали, чтобы сказать, что «Дикий ангел» — тоже их детство. Маленькая я просто пищала бы от счастья. © Не все поймут / VK
  • Муж начал задерживаться на работе, постоянные отговорки. Мне обидно, но я тоже работаю и за домом смотрю, поэтому и времени грустить не было. На праздник я накрыла стол и села его ждать. Звонок в дверь, я открываю, а там огромная коробка! Внутри сидел мой муженек с породистым лабрадором и плюшевым мишкой. Оказалось, он узнал у моей мамы про то, что я любила в детстве, и о чем мечтала. Он очень долго оформлял документы на пса и искал нужный окрас. © Подслушано / Ideer
  • Многие знакомые девушки жалуются, что их мужчины не балуют подарками, мало дарят цветов и украшений, редко водят по ресторанам. Моя начальница из-за этого даже выгнала мужа! Ну что тут скажешь? Мой любимый не дарит мне цветов, а подарки презентует по большим праздникам. Но! Вчера он встретил меня возле дома, уставшую и голодную после работы, и с широкой улыбкой достал из сумки свежий, горячий хачапури. И знаете, в тот момент никого счастливей меня, гордо вышагивающей в обнимку с этим хачапури, не было на всем белом свете. © ******Petrovna / Pikabu
  • Живем с сыном вдвоем, недавно он стал совершеннолетним, но уже зарабатывает немного денег. Никогда не замечала, но оказывается он втихую подкладывает деньги мне в кошелек, так сказать «спасает его от пустоты». Иногда крупные суммы. Когда до меня дошло, сидела и ревела от грусти и от счастья, ведь я воспитала чужого ребенка. © Подслушано / Ideer
  • Парашютист со стажем. Чего только не вытворяли те, кто в первый раз прыгает. Запомнилась одна дама. После приземления долго не возвращалась. Помчались за ней. Приезжаем, видим купол. Она лежит и дергается. Похолодело. Подбегаем, а она в грязи, как в снегу, ангела руками делает. Счастливая. Долго ржали еще. © Подслушано / Ideer

Неожиданности могут поджидать нас на каждом шагу и не все они приятные, в этой статье рассказали о 15 людях, которые не ожидали, что жизнь подбросит им столько эмоций.

Комментарии

Уведомления
Киви Пирожок
4 часа назад

Не ну что тут такие все милые и трогательные...🥹 Грустно-радостная жизнеутверждающая статья. Спасибо 💓

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