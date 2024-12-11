18 человек поделились историями о том, как поход в магазин превратился в трагикомедию

А я н_а днях опять поделилась баллами спортмастера (ну много их у меня, все равно сгорают)

Одаренный дядечка удивился и даже порассуждал н_а тему "как же так - взять что то у женщины и не предложить ничего взамен". Но баллами воспользовался. Выхожу из магазина, навстречу трогается чёрный "крузак", дядечка за рулём радушно улыбается. Замечает у меня в руках ключ от машины, улыбка гаснет: "Ну вот, а я подвезти вас хотел, в благодарность... Нет? Тогда может номер телефона оставите?"

Посмеялась, ответила, что замужем))