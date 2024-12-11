Ох, как же это было давно! Эти пленки, которые ездили проявлять, и молились, чтобы из пары десятков фотографий как можно больше удачных вышло)
18 человек поделились историями о том, как поход в магазин превратился в трагикомедию
Иногда обычный поход в магазин может обернуться целым приключением. Некоторые наши читатели, оказавшиеся свидетелями подобных историй или же ставшие их непосредственными участниками, поделились своими рассказами.
- Работала в мебельном. В соседнем помещении было ателье и их клиенты часто к нам по ошибке заходили. Как-то явился дедок, осмотрелся и спросил не ателье ли у нас. Я ему ответила, что как бы нет. Диалог продолжился:
— А ты шить-то умеешь? А то мне тут заштопать надо.
— Ателье рядом.
— Да ты что! Там же денег сдерут!
© Елена М. / Dzen
- Работала в фотосервисе. Как-то пришла одна дама. У нас состоялся с ней такой диалог:
— Мы у вас фотоаппарат и пленку покупали, фотографировали, а там ничего нет!
— А как вы узнали, что там ничего нет?
— А мы пленку достали и посмотрели! © Любовь Зайцева / Dzen
- Давным-давно торговала на рынке меховыми шапками. У меня было много песцовых шапок разных расцветок. Как-то пришла ко мне потенциальная покупательница. Она перемерила кучу шапок, а я ей, естественно, мурлычу потихоньку. Вроде бы женщине все понравилось и тут она неожиданно выдала: «Ой, а они у вас крашеные!» и ушла. Я заржала, представив как по вольеру бегают голубые, зеленые, синие, розовые песцы. © Ольга Панькова / Dzen
- Работала в зоомагазине. Как-то к нам пришла покупательница за кормом для попугаев. Очень долго и тщательно выбирала. Выбрала в картонной коробке с окошком, где видно содержимое. Через несколько часов принесла вскрытую коробку с неполным содержимым и сказала, что зерна оказались слишком большими и она хочет вернуть. Я отказалась забрать, она поскандалила и ушла в соседний зоомагазин вернуть им корм, который купила у меня. Там тоже не взяли. Тогда она вернулась с мужем уже без коробки и начала спрашивать другой товар. Просила показать то то, то это. Пока она меня отвлекала, ее муж тем временем вскрыл несколько упаковок с одной из полок. Заметила это только тогда, когда они уже ушли. Я так смеялась, что даже не могла злиться. Ведь взрослые люди договорились и пришли мне отомстить. © Lady E / ADME
- Как-то в мой магазин зашла барыня. Она увидела на витрине медовик и полезла руками прямо в коробку. Я в шоке. Смотрю на нее и спрашиваю, зачем руками-то лезете? Она невозмутимо сказала: «А как я проверю, свежий медовик или нет?» © L. aut / Dzen
- Дело было на кассе. Я выложила пакет замороженной развесной фасоли, спокойной ждала своей очереди. Сзади 2 парня начали жарко спорить:
— Это конфеты!
— Нет, это мыло!
В итоге спросили, что это у меня за зеленые штучки такие. Объяснила. Они удивились, что фасоль вообще замораживают. © Ольга Иванова / ADME
вспомнила школьные годы, когда писком моды была песцовая шапка) Но тогда только светлые были, некрашенные. А сейчас что-то захотелось веселенькую песцовую))))
- Работала в магазине одежды. Как-то к нам пришла женщина и начала мерить приглянувшуюся модель кофточки. Она ей категорически не шла, но даме понравилась. Предлагаю померить другую. Она упирается. Я настаиваю. Она упирается до возмущения, пытается уйти. Я выскакиваю из-за прилавка, закрываю магазин на ключ и говорю:
— Выпущу только когда примерите. Покупать не заставлю, но без примерки не отпущу. А еще вы должны примерить это платье, этот кардиган и эти туфли.
Покупательница в шоке, грозится заявить в милицию. А мне пофиг. Она, всхлипывая, начинает примерять отобранные только для нее модели и здесь следует «картина маслом».
Дама примеряет одну вещь — хороша, другая — еще лучше, третья — еще шикарнее, а с кардиганом — вообще отпад. Совершенно потерянная женщина замерла перед зеркалом и о выбранной кофточке напрочь забыла. Хорошими были не сами по себе предложенные ей вещи, а то, что покупательница, надев их, совершенно преобразилась. Это была уже совершенно другая женщина. Короче, она купила все. Через пару недель дама пришла похвастаться своим совершенным преображением.
Мой магазин был известен всему городу. И не столько ассортиментом, сколько «индивидуальным подходом» к клиентам. Заходя, они ничего не выбирали, вполне доверяясь моему вкусу. А он меня никогда не подводил. © Наталья Бовина. Записки эзотерика. / Dzen
Вот я бы посмотрел, кто бы начал всхлипывать, если бы покупательница реально вызвала полицию.
- Дело было в фотосалоне. Как-то к нам пришел мужчина, который начал дотошно уточнять цены на реставрацию старых фото. Потом долго возмущался и говорил, что в переходе за копейки делают. В конце концов, перешел к маркетингу, мол, компании надо ориентироваться на потом, сбавить цену и народ «пойдет». Все это он высказывал администратору, в чьи обязанности входит улыбаться, озвучивать прейскурант и следить, чтобы из зала ничего не сперли. Она пыталась скинуть его на меня, как на сотрудника, но работу у меня он не заказывал, поэтому я скрывалась как могла. Монолог растянулся на полчаса минимум. Нас спас хозяин салона, который зашел и на крики этого мужчины: «Я больше сюда не приду!», сказал: «Вот и славно. Вы — не наша целевая аудитория». © ан-ка / ADME
- У меня была аллергия на что-то цветущее. Слезы лились непрестанно. Пришла в магазин за смесителем. После длительного выбора решила задать вопросы консультанту. Он отвечал, я слушала и машинально вытирала слезы. Продавец на все это сказал:
— Не надо плакать! Если кран вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!
Причина ходить по магазинам в сезон аллергии. © SNatka / ADME
- Работала в ателье. Пришла милая с виду бабуля. Спросила, сколько будет стоить укоротить шубу. Сама шуба старая, мутоновая, тяжеленная! Мне стало жалко бабушку и я озвучила ей цену не как за шубу, а как за платье. Она как давай возмущаться: «Сколько?! Да вы что! Что там делать-то! Чик и все! Крохоборы! Спекулянты!» Конечно, были бабушки, которые платили вдвое больше от озвученной цены. Лишние деньги наотрез отказывались брать, аргументируя тем, что у меня дети маленькие и мне эти деньги нужнее. © Екатерина Землянскова / Dzen
- Женщина лет 70 купила водолазку в сетку. Через месяц принесла на возврат, потому что она ей видите ли не по возрасту. Мы отказали, ведь все сроки вышли. Дама потребовала аудиенции с нашим руководителем. Она надела эту водолазку и выпорхнула к нему навстречу из примерочной. Так директор чуть ли не убежал от нее со словами «вернуть ей все, только пусть оденется». © Вышивалочка. / Dzen
- Как-то к администратору нашего супермаркета подошел покупатель. Принес возврат — разбитую пластиковую банку с творогом. Орал, требовал, чтобы банку заменили на целую и чтобы кто-то из работников магазина пошел к нему домой делать уборку на его кухне. Оказалось, что он принес домой покупки, разбирал пакеты и разбил банку творога. У себя дома. Сам разбил. Вернулся в магазин и требовал «справедливости». © Фибина Мама / ADME
- Лет 20 назад рядом с моей работой был большой супермаркет. И мы по пятницам, «проводив» начальника домой, устраивали небольшой междусобойчик. В магазин обычно ходили я и еще одна молодая сотрудница. Судя по всему, нас уже начали воспринимать как пару. И вот однажды после работы зашли закупить продукты каждый себе домой. Подошли к кассе, выложили на ленту покупки в две «кучки». Кассир задал неожиданный вопрос:
— Вам что, сегодня отдельно считать?
Я ответил:
— Да, все, развод и дети пополам.
В другой раз гуляли с женой и зашли в этот же супермаркет. Как же там на меня кассиры косились! © Анджей Крашевский / ADME
Хотелось бы посмотреть, как 70-летняя (!) дама "выпорхнула" из примерочной в сетчатой водолазке.
- У нас открылся фирменный магазин «Adidas». Я захотела купить там маечку. Зашла, не спеша прошлась вдоль витрин. Наткнулась на манекен. Внимательно, чуть ли не утыкаясь в него носом, начала разглядывать его, попутно размышляя: «Ну надо же, какие красивые манекены немцы делают!» И тут «манекен» пошевелился. Это, как оказалось, был не манекен, а охранник. Я расхохоталась, и, смеясь, попросила продавщицу показать мне понравившуюся маечку. Это выглядело примерно так:
— Девушка, (гы-гы) покажите мне, (гы-гы) пожалуйста, (гы-гы) вон ту маечку! (гы-гы).
Упаковали мне маечку, я пошла на выход, опять увидела этого охранника. Тут меня опять на «ха-ха» пробило, но уже от мысли, а что же он подумал, когда я его так пристально разглядывала. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Забежала как-то в магазин купить уксусной кислоты. Ну, и шоколадку взяла еще. Подошла к кассе. Кассир пробил шоколадку, а потом, держа в руках бутылку с уксусом, строго так сказал:
— Девушка! Это же уксус!
Я аж растерялась. Ну да, говорю, уксус. © wester-n / ADME
- Однажды пошла в магазин, набрала тележку продуктов, отошла к полке взять что-то еще, повернулась, а тележки нет. Уперли. Не нашла я ее. И ладно бы так один раз было. Не так давно то же самое произошло. Правда, я успела заметить кто стащил тележку. Мадам какая-то. Она потащила ее к кассе и невозмутимо на ленту стала все выкладывать. И ведь выложила и заплатила. То бишь, не перепутала тележки, а взяла мою. © RagDolly / ADME
- Была история у моего мужа. Мы делали ремонт на кухне, купили плитку для пола. Муж поехал покупать краску для стен в другой магазин, а с собой захватил одну плитку, чтобы получше подобрать цвет. Положил эту плитку в свою магазинную тележку и пошел в отдел с красками. Стоит, выбирает краску, потом поворачивается, а в тележке плитки нет! Перепутать тележки он не мог, там были еще и другие вещи. Пошел по магазину искать. Магазин просто огромный, но он-таки нашел воришку! Какая-то женщина увидела плитку в тележке, подумала, что она из этого магазина, схватила ее, как образец, и пошла искать себе такую же. Муж ей все вежливо объяснил, плитку забрал, а дамочка даже не извинилась! © Ekaterina Sidorenko / ADME
- Женщина армянка вежливо попросила дисконтную карту магазина, я дала. Тогда помидоры шли с хорошей скидкой, а она их купила килограмма 4, плюс яблок и еще что-то по акции. После чего женщина меня так благодарила, что аж неловко стало. Предложила купить шоколадку, я отказалась, заверила ее, что мне не жалко поделиться. Вышла из супермаркета раньше нее. Мой трамвай как раз подъезжал, побежала на остановку, услышала сзади какой-то шум, а это та женщина устроила за мной погоню с шоколадкой в одной руке и с большим пакетом в другой. Она что-то кричала и мне махала. Я ей в ответ: «Спасибо, не нужно!» Я продолжила бежать, со стороны казалось будто бы убегаю от нее. Она почти догнала, но трамвай оказался шустрее. Показалось, что женщина жутко расстроилась, она помахала мне в окно, вздохнула и пошла дальше по своим делам. © Оперный театр / ADME
Некоторые люди попадали в неожиданные ситуации в кресле стоматолога. Вы только почитайте эти истории, которые нарочно точно не придумаешь.
Комментарии
кассир взял в руки прихватку, чтобы пробить, долго её вертел в руках, потом строго меня спросил: "где вторая?" сказала ему, что они не парные, потом рассказала подруге, она долго меня подкалывала, что могла бы и притащить вторую ему, ходила бы в нарядных варежках)
А я н_а днях опять поделилась баллами спортмастера (ну много их у меня, все равно сгорают)
Одаренный дядечка удивился и даже порассуждал н_а тему "как же так - взять что то у женщины и не предложить ничего взамен". Но баллами воспользовался. Выхожу из магазина, навстречу трогается чёрный "крузак", дядечка за рулём радушно улыбается. Замечает у меня в руках ключ от машины, улыбка гаснет: "Ну вот, а я подвезти вас хотел, в благодарность... Нет? Тогда может номер телефона оставите?"
Посмеялась, ответила, что замужем))
Поздравим Оперный театр, успешно сбежавшую от шоколадки! Нас не догонят! 😃