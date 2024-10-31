Погодите, это же была не свекровь, а тёща. И не швейная машинка, а стулья! 😂😂😂
16 историй о том, как удача подкралась нежданно-негаданно
Иногда нужно приложить много усилий, чтобы получить результат, а порой все получается буквально само собой. Но и в том, и в другом случае не стоит списывать со счетов удачу, как последний штрих к достижению цели. Именно историями везения поделились герои нашей подборки.
- У меня заглохла машина посреди шоссе. До ближайшего города очень далеко, связи нет. И вот едет машина, останавливается. Там был мой дедушка! Он жил в трех часах езды от места, где мы встретились, но в этот день решил съездить в горы на выходные. От момента как я сломался, до того, как меня подобрали, прошло 5 минут. © joshebgaming / Reddit
- Свекровь подарила мне на день рождения старую антикварную швейную машинку. Муж смеялся, а я была очень рада. А через пять лет он от меня ушел. К молодой любовнице. Муж - юрист, отсудил машину и квартиру себе. Свекровь, узнав об этом, позвонила и пригласила к себе. А потом по секрету призналась, что в машинке настоящие бриллианты. Остались от бабушки. Извинилась за сына, предложила жить с ней. И вы не поверите: мы переехали во Францию, там на деньги от бриллиантов купили домик. Чудесная женщина. © Не все поймут / VK
- Навeстила свою школьную учительницу, не видела ее 6 лет. Болтали, она рассказывает про дочь. Я не понимаю - какая дочь? У нее же только взрослый сын. Она говорит, мол, удочерила. Взяла она новый класс, там девочка, у которой нет тетради нужной и пишущих принадлежностей. Учительница говорит ей: "Скажи маме купить то-то и то-то для урока". И тут дети в один голос: "А у нее нет мамы, она приютская!" А девочка оказалась скромная, послушная, старательная. Мать ее давно пропала, а бабушка-опекун сдала в приют. Ну учительница то тетрадку ей красивую принесет, то угостит чем-то. Так и привязались друг к другу. И как-то девочка спрашивает ее: "А вы наверное моя мама?" Она даже не знала что ответить. Дома рассказала мужу, ну и решили они удочерять. Живет уже 5 лет с ними, все хорошо, благодарная, послушная. У меня прям сердце радуется за тaких людей! © Dream7California / Pikabu
- Взял жену с собой на рыбалку. Итак, она пробует забросить удочку. Приманка отскакивает от камня, на котором мы стоим, и падает недалеко от нас в воду. И ее сразу же заглатывает здоровенный окунь! Я таких не видел даже. А у меня, на секундочку, многолетний опыт и дорогое снаряжение. © Unknown author / Reddit
- Поехала в супермаркет на другой конец города, чтобы купить ту самую шоколадку, которую нигде больше не найти. Приезжаю, а ее там тоже нет! Продавец сказал, что последний раз ее продавали год назад. Я устроила скандал, почему у них на сайте она в наличии, а по факту нет. Злая и расстроенная уехала ни с чем, только зря бензин потратила. Вернулась домой и случайно обнаружила такую же шоколадку в нижнем ящике у стеночки. Кто ищет, тот всегда найдет. © Не все поймут / VK
- На третьем курсе не хватило буквально пары баллов для хорошей оценки. Это помогло бы мне сохранить стипендию. Преподаватель вроде шел на встречу, припомнил все прошлые заслуги, но все равно немножко не хватало. Внезапно он просит меня повернуться спиной, проводит по ней пальцами и спрашивает: "А сколько у вас кошек?" Я отвечаю, что три. А тот добавляет: "Ага, вижу шерсть на вашем свитере". И ставит нужную оценку! Оказалось, что он очень любит животных и часто помогает приютам. © Не все поймут / VK
- Много лет назад у меня были большие трудности с финансами. Ел что попало, даже не мог себе позволить заправить машину, чтобы ездить на работу. Приходилось идти пешком в мороз и снег. И вот как-то вечером увидел в темноте купюру в $ 50. Простоял час, думал, вдруг владелец вернется. Но никто так и не пришел. Я наконец-то купил себе нормальной еды и заправил машину. И именно с этого момента в моей жизни все стало налаживаться. © DICHOTOMY-REDDIT / Reddit
- Поехали с мужем отдыхать в далекие края, заселились в небольшой, но очень хороший отель с видом на океан. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой в отеле. Под конец разговора мы с мужем чуть не упали, ведь они оказались хозяевами этого места и предложили переселить нас в свободный люксовый номер. Думали, что есть какой-то подвох, и это не бесплатно, но в вечер перед отъездом, когда хозяева с нами прощались, они сказали, что мы им очень напомнили себя в молодости, поэтому такая щедрость. Вернулась с отдыха беременной, так что даже не знаю, когда мы сможем посетить их еще раз. © Подслушано / VK
напомнило. экзамен по термодинамике, моя очередь сдавать. сажусь к преподавателю, начинаю отвечать, а у меня все руки исцарапаны, мне подарили ангорку недели за две до этого. преподаватель увидела и вместо ответа мы разговаривали о кошках. как результат пятерка в зачетке
- Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Как-то раз утром я поняла, что его на мне нет! Я так расстроилась, подумала, что, видимо, плохо его застегнула. Но через несколько часов нашла его. Угадайте где? В ботинке! Видимо оно соскользнуло по рубашке и штанам в обувь. © Rough_Cut / Reddit
- Отправил резюме на крутую вакансию, на которую я вообще-то не очень подходил. Там зарплата была в два раза больше моей предыдущей и плюс всякие бонусы. Пришел на собеседование пораньше, пришлось как-то убивать время в вестибюле. Начал читать журнал и увидел статью про 10 главных угроз в этой отрасли. Прочитал. И угадайте, какой вопрос был решающий на собеседовании? - «Какие, по-вашему мнению, потенциальные проблемы существуют в нашей отрасли?» Я в красках рассказал о том, что только что прочитал. Рекрутеры были очень впечатлены. Получил работу. © TheDude77 / Reddit
- Сегодня, когда вышла на улицу, сразу обратила внимание на бабушку, которая растерянно кого-то звала. Я подошла к ней: "Здравствуйте, вы кого-то потеряли?" "Да, свою собачку. Зовут Лина". Что ж, разве могла я не помочь? Мы вдвоем обходили весь двор, но так и не нашли. Я предложила напечатать и развесить объявления. Мы поднялись, она дала мне фото собаки, и я отправилась в копицентр. Повесила на каждый подъезд листовки, а потом услышала лай за спиной - вот и нашлась Лина, похоже, увидела в объявлении, что ее разыскивают. © Не все поймут / VK
- Мы с мужем летели в самолете, места ему и мне дали крайние: в средней части из 5 мест, да еще и в разных рядах. Ну, лететь 4 часа, перебьемся друг без друга. Тут из его ряда приходит парень, просит поменяться местами. Соглашаюсь, все равно раздельно сидим, какая разница. Получается, муж слева с краю, я пересела и теперь справа с краю. В середине 3 места пока пустые. И знаете что? И никто на них не сел! И мы развалились, подняв подлокотники, вдвоем! © Pushkanaizzer / Pikabu
- Шли с девушкой вдоль реки, я жаловался, что денег совсем нет, даже на билет на один фестиваль, куда я хотел попасть. И тут же увидел на берегу £160. Понятия не имею, как они там оказались, река была далеко от города. © Turbulent-T / Reddit
- Однажды я решила провести генеральную уборку на чердаке и наткнулась на коробку с детскими вещами. Среди них оказался старый альбом с фотографиями. Листая его страницы, я увидела снимок, на котором мы с моей лучшей подругой из детского сада держимся за руки и смеемся. Мы давно потеряли связь, но воспоминания о тех днях вызвали у меня теплые чувства. Я решила найти ее через социальные сети и нашла! Мы списались и договорились встретиться в кафе. Когда я увидела ее за столиком, то мы обе не сдержались и расплакались от радости. Мы говорили несколько часов подряд, вспоминая детство и обсуждая наши нынешние жизни. Оказалось, что у нас до сих пор много общего! Так что теперь мы общаемся и видимся регулярно, как в старые добрые времена. Вы не представляете, как мне радостно на душе от этого. © Не все поймут / VK
- За 2 месяца до свадьбы узнала, что по медицинским показаниям беременность надо отложить. Муж хотел детей. Честно сказала: или расстаемся, или никогда не упрекай меня этим, моей вины нет. Он сказал, что любит меня и мы справимся. А сам при каждой ссоре упрекал. Прощала. Потом много плохого было, я ушла. А потом оказалось, что я попала к чудо-врачу с ученой степенью, который просто тянул деньги. Вроде и плохо это все, но я рада, что теперь у меня нет ребенка от бывшего мужа. Судьба. © Подслушано / VK
- Сыну было полгода, и ему каждый день требовался литр молока. Но пособия едва хватало на жизнь, а тут дополнительные расходы. Я ему давала овсяный кисель. Иду и думаю об этом. Вдруг ко мне подходит парниша:
- Привет! Не страшно ночью одной идти?
- Нет.
- Я все же тебя провожу!
Я снисходительно промолчала.
- Ты куда торопишься так? Муж ждет?
- Ребенок.
- Грудной?
- Да.
- А ты его своим молоком кормишь или коровьим?
- Коровьим.
- О, а я как раз молоко вожу из деревень. Еще не обезжиренное, на завод. Буду тебе привозить. Оно лучше магазинного. Просто прокипятишь.
- Сколько стоит твой литр?
- Нисколько, литра не жалко.
На следующее утро он действительно оставил на пороге банку молока. Так продолжалось три месяца. Он ни разу не прошел в дом даже чаю попить. А в начале апреля я устроилась в редакцию журнала, дали "подъемные". И вот на следующее утро, прямо так - день в день, молока никто не привез. Мой молочник исчез. Растаял, как весенний снег. © vasilisaPRO / Pikabu
У нас есть и еще одна статья про людей, которых буквально судьба заставила поверить, что чудеса случаются со всеми.
Комментарии
Хотелось бы понять, как в полугодовалого ребенка ежедневно вливать литр молока?
Ну, три кормления грамм по 150-200, кашу сварить для прикорма...но литр?
Вот идешь себе, идешь, в кошельке пусто, и - бац! лежит купюра. Ну да ладно, скоро Новый год, пусть будут чудеса.