20 человек, которые заселились в старый дом и сорвали куш
Интересное
55 минут назад
Старые дома часто полны сюрпризов. Стоит переехать в новый дом, начать ремонт или заглянуть на чердак, как находишь забытые украшения, настенную живопись или даже тайные комнаты. Такие находки вызывают бурю эмоций. Герои нашей подборки наткнулись на них совершенно случайно и поспешили поделиться в сети.
«Вот что мы обнаружили на чердаке нашего нового дома. По всей видимости, они принадлежали адмиралу Уильяму Кристоферу Пакенему»
- Невероятно! У тебя в руках настоящее сокровище 19 века!
«Дедушка с бабушкой купили этот дом 10 лет назад. Они разобрали его до основания, а там колодец, который сделали „изюминкой“ интерьера»
«Потолок на кухне был заметно ниже, чем в остальных комнатах. Когда я начал его снимать, то обнаружил оригинальные панели из жести. Я их очистил и покрасил. Вот результат»
«Наткнулись на терракотовую плитку викторианской эпохи под несколькими слоями дерева и линолеума. Добраться было ужасно сложно, но оно того стоило!»
«Разбирали стену в подвале и обнаружили за ней паровую комнату с джакузи»
«Только полюбуйтесь, что было спрятано в стене моего старого дома»
Скорее всего, им не нравилась проходная комната. Вот так изолировали)
- С ума сойти! О чем думали предыдущие владельцы?
«Спасибо предыдущим владельцам»
«Новый дом шел вместе с комнатой сокровищ»
«Нашел это у себя в саду»
«Отыскал в подвале у бабушки. Как вы думаете, это жемчуг?»
Я всегда была уверена, что жемчуг разрушается, если его не носить и держать в темноте.
«Сокровище в ящике над раковиной»
«На территории своего 200-летнего дома наткнулась на этот вазон»
«10 месяцев назад купили дом. Сегодня во время работ в подвале отыскали вот это»
«Сняли ковролин в доме, ожидая обнаружить бетон, но вместо этого наткнулись на настоящий шедевр 70-х»
«Разбирал на днях старые полы, которые наверно старше меня, и нашел такое вот изделие»
«Ремонтировали подвал и наткнулись на это изображение на бетонной стене»
«В новом доме оказался потайной бункер. Дом построен в 1978 году, и я просто обожаю это место!»
«Делали ремонт в старом доме и наткнулись на лампу 1888 года»
«Моя семья унаследовала дом от подруги семьи. Мама полезла на чердак, а там швейная машинка 1910 года вместе с тумбой!»
«Мой дом 1921 года не перестает меня удивлять. Разбирал чердак, а нашел вот эту картину»
А вот еще статья в которой люди столкнулись с интересными и загадочными находками прямо у себя в доме
Фото на превью Defonotshaz / Reddit
