18 историй о свекровях, чьи жизненные принципы и чувство юмора вызывают улыбку

04.05.2026
Отношения невестки и свекрови — это неиссякаемый источник доброго юмора и живых историй. Свекрови обладают уникальным талантом: они могут окружить заботой, а могут выдать такую неожиданную реплику, над которой остается лишь от души посмеяться. Перед вами истории, которые подарят вам массу приятных впечатлений и напомнят о том, какими колоритными, непредсказуемыми и по-своему родными бывают вторые мамы.

  • Муж возвращается после месячной командировки. Я, вся такая счастливая, встречаю его, а он бегом на кухню, отрезает кусок хлеба и молча уходит из дома. Я в растерянности, звоню — трубку не берет. Через пару часов звонит свекровь, смеется, говорит: «Жди, скоро вернется». В общем, он перед отъездом не заточил ножи (точит сам, есть станок), а сейчас ножи заточены, значит, у меня был мужик. Господи, как хорошо, что мы вместе со свекровью носили ножи в заточку, когда она приезжала меня навестить.
  • Моя свекровь считает, что при общении с мужчинами нужно всячески демонстрировать свою слабость. И достигла в этом больших успехов: человек, который может самостоятельно настроить в квартире вай-фай, в присутствии своего мужа хлопает глазками и нежным голоском рассказывает, что не знает, какую кнопочку нажать на стиральной машинке. Свекор на все это благополучно велся, а явных несоответствий (например, того же вай-фая) как-то не замечал. Однажды он вернулся домой за забытым телефоном и застал «хрупкую и неприспособленную к жизни» жену, перевешивающую люстру. Она потом, когда рассказывала мне эту историю за чашкой чая, смеялась. Но изображать беспомощность все равно через некоторое время продолжила.
Yuyu
4 часа назад

Если мужчина много лет на это ведётся, значит ему самому изображать рыцаря, спасающего даму из беды, нравится. И если в этой игре все получают то, что им нужно, то чем не вариант счастливой семейной жизни?

  • Моeй теще 70 лет, почтенный возраст. Живут они вместе с тестем в 2-х комнатной квартире и недавно взяли к себе маму тестя, т. е. свекровь моей тещи — 90 лет, более чем почтенный возраст. Свекровь до сих пор пытается воспитывать «молодых». Вечер, все в квартире давно на пенсии, досуг проходит за просмотром всяческих телепередач, сериалов и т. п. Теща с огромным интересом смотрит заключительную серию очередного сериала, и тут в самый ключевой момент, когда все решится («он ее полюбит... она вспомнит все... может, тайны раскроются...» — возможны варианты), к телевизору тихо подкрадывается свекровь, выключает его и назидательным голосом говорит:
    — Кaтя, ты слишком много смотришь телевизор, иди почитай!
Алина
2 часа назад

Это для кого-то смешно и «вызывает улыбку», как нас уверяют в названии статьи»? Что во времяпровождение взрослого человека кто-то вмешивается, и с этим приходится жить?

«Я замужем третий раз! Сорвала куш. Верьте и обязательно жизнь вас наградит свекровью»

  • У моей подруги очень своеобразная свекровь. Она подарила ей торт на день рождения, а на торте была надпись: «Моему Азаматику». Азамат — муж подруги. Подруга спросила:
    — Почему такая надпись, мама?
    И свекровь ответила:
    — Чтобы он не чувствовал себя обделенным, а то сегодня только тебе все внимание.
myth_4e
КолоБася
1 час назад

Мне наоборот что-то мелкое дарили на мужнин ДР. Чтобы не обидно было )) Но отношения у нас все равно так себе, точнее, их нет

  • Приятельница из отпуска привезла картину. Вставила ее в раму и убрала за кресло в комнате, так как ремонт шел, ждала окончания. Ремонт закончен, а картины нет. Все перерыли. На рабочих уже плохо подумала. А через пару месяцев на ее день рождения свекровь подарила эту картину, со словами:
    — Идеально впишется в новый интерьер!
    На вопрос:
    — Мы ж ее обыскались, у тебя тоже спрашивали, не видела ли ты?
    Свекровь совершенно спокойно ответила:
    — А я думала, вы про нее забыли, больше двух месяцев лежит за креслом!
Абракадабра
3 часа назад

Ну, тут все просто.
Или у человека ментальные отклонения. Но тогда вся родня об этом знает и таким вещам не удивляется.
Либо человек здоров, но делает специально подобные гадости, но тогда об этом тоже все знают и тоже не удивляются.
Явно ведь о картине, о том, как она выглядит нельзя забыть ни за 2 месяца, ни за год. Поэтому "подарок" это явно имел не смысл, а прямой такой и толстый посыл.

  • Не так давно знакомый женился. Его мама начала захаживать к ним каждый вечер, вроде как на чай, но на самом деле как бы невзначай делала замечания его жене — не так постирала, не с той стороны погладила, паутина в углу и вообще порядка никакого. С мамой он ссориться не хотел, но и жену любил, и конфликтов не желал. Маме намекал, что это не совсем ее дело, но она делала вид, что намеков не замечает. И тут ему предлагают работу в другом городе с хорошей зарплатой. Он, не особо раздумывая, соглашается, логично рассудив, что на расстоянии конфликт мамы с женой немного сгладится. Вот, они переехали, начали обживаться, через пару недель провели интернет. Вечером дражайшая мама звонит, и первой фразой, которую она произнесла, была не «Как вы устроились?», а: «Включите общий свет и отойдите от камеры, я посмотрю, как у вас прибрано».

«Хвастаюсь талантом. В подарок от свекрови получила вот такие кеды. А справа для мужа. Он у меня фанат Блича»

  • Моя бывшая свекровь ближе к 6 вечера брала пылесос и именно в прихожей пылесосила. Я, будучи молодой, не понимала, что она творит — весь день вроде сидит с телефоном, свои сериалы смотрит, а тут такая активность. Потом дошло: оказывается, в это время ее сын приходил с работы и видел трудящуюся мать.
hanna_bouz
  • Недавно приезжала свекровь. Сижу, крашу один глаз, и слышу ее диалог с младшим из другой комнаты:
    — Надо срочно подстричься, ты лохматый. Это неприлично. В школе раньше вызывали к доске и при всем классе говорили, как это некрасиво.
    Понимаю, что второй глаз красить уже бесполезно, один уже дергается.
    Я бережно и с любовью захожу в комнату. Муж обнимает меня и говорит:
    — Мам, я тебя очень люблю и рад, что ты к нам приехала. Детям важна мудрость бабушки. Но мы — родители, и в нашей семье такие правила: мы разрешаем детям делать свой выбор, начиная с прически.
    — Хорошо. И как эта методика воспитания называется?
    — «Свобода!» — хором отвечают муж и ребенок.
natalletti.creative
  • Тетя повздорила со свекровью. Живут в деревне. Тетушка-затейница решила слегка подшутить и подговорила подруг выкопать морковь на свекровушкином огороде. Ночью задуманное свершилось. Утром приходит озадаченная свекровь: «У соседки ночью кто-то всю морковь выкопал! Пойдемте нашу копать, пока и мы без урожая не остались». Огороды без забора у них с соседкой. Пришлось тете и при свете дня сельхозработами заняться.

«Тот самый момент, когда свекровь не хочет есть твое, и готовит все сама, но то же самое»

  • Звонит как-то свекровь по видеосвязи, болтает с сыном, а я на фоне варю пельмени. «Настюш, это домашние?» Муж сразу: «Да не, магазинные». У нее аж лицо перекосило. Отключились. Проходит пара часов, она звонит снова. Думаю: сейчас начнется лекция про ленивую невестку. Беру трубку, а на экране картина маслом: сидят они со свекром абсолютно счастливые и уплетают пельмени из пачки! Свекровь довольно улыбается: «Ох, и правильно сделали, чего маяться-то! Посмотрела на вас — тоже захотелось. Впредь буду в магазине покупать!»
ADME
  • Съехались с парнем. Все было прекрасно, пока не приехала его мама. И тут началось: приличная женщина должна держать дом в порядке, должна вкусно и много готовить, должна угождать мужу. Должна, должна... Достала. Я не выдержала, твердо высказала ей, что я никому ничего не должна и оправдываться не собираюсь. А свекровь улыбается: — Молодец, надо уметь показывать характер и мужу, и родителям, и в своем доме ни перед кем не робеть.
    — А устраивать такие проверки было обязательно?
    — Конечно, я же свекровка.
Татьяна
2 часа назад

А, свекровь молодец. А, к вам, со временем, придёт чувство не угождать 😀

  • Муж купил снегоход. Я возмутилась: «А ничего, что ипотека?!» Свекровь: «У мужчин должны быть свои игрушки». Я купила себе оверлок. Шью и давно мечтала об этом аппарате. А тут как раз предпраздничная скидка. Свекровь выдает: «И зачем? Нет бы что полезное в дом. Тем более у вас ипотека!»
Jingle Bell
2 часа назад

Анекдот. Встречаются две женщины, одна начинает рассказывать про своих детей: Вот дочка так удачно вышла замуж. Муж её любит, шубы покупает, на курорты возит...
А вот сыну стерва попалась... То шубу ей купи, то на курорт свози...

«В семье супруга 5 мужчин. Когда мы приезжаем на несколько дней, моя свекровь всегда ставит корзину с девчачьими вещами, чтобы мне было уютнее»

  • На свадьбе свекровь стала говорить речь и завершила ее фразой: «Миша, готовься, теперь всегда и во всем я буду на стороне Юли!» После этих слов встала моя мама и говорит: «Миша, не волнуйся, если Юля будет тебя обижать, мы приедем и поможем... ей!»
  • Собираемся переезжать вместе со свекровью и сыном в Европу. Мы продали свою квартиру, до отъезда вселились к ней, и вдруг новость — сын собрался жениться! Ему 18 лет, его дама сердца старше, работает кассиршей, и у них любовь. Поэтому он срочно женится, и мы все вместе уезжаем, или же он, как совершеннолетний, остается жить здесь и все равно женится. Девица, понятное дело, собирается сесть на нашу шею в другой стране, сын этого не понимает и гнет свое. Муж уже хотел махнуть рукой, как в дело ворвалась свекровь. Сходила в маркет, где работает потенциальная невестка, и рассказала, как она рада тому, что внучок остается с хорошей девушкой. Только работы у него нет, из университета он забрал документы, и жить ему придется с ней, потому что квартиру продали, а бабушка свою квартиру перепишет на двоюродную племянницу. Спустя несколько дней девица бросила сына. Он теперь летит с нами. Боже, храни мою свекровь!
  • Родила, слышу в предродовой, сразу завибрировал мой телефон. Мне принесли, звонит свекровь. Беру трубку, она спрашивает:
    — Ну как там устроилась? Как себя чувствуешь? (Надо сказать, что меня привезли всего два часа назад, и схваток я не ощущала).
    Ну, я ей и говорю:
    — Все!
    — Что все?
    — Родила я только что.
    — Как это так, мы же только что тебя отвезли, ты уверена?!
Надежда

«Свекровь простерилизовала бутылочки моей дочери в кастрюле с кипящей водой»

malynche
1 час назад

Так простерилизовать можно только если поставить бутылки в кастрюлю без воды и на газ. Сама так делала, пока не купили стерилизатор бутылок для свч

  • На 30-летие свекровь вручила книгу рецептов. Заявила: «Здесь — все о премудростях семейной гармонии». Улыбку я из вежливости натянула, но внутри все просто кипело. Вечером зашвырнула ее на полку. А во время уборки случайно роняю эту книгу, а оттуда выпадает конверт. Внутри — сертификат в спа на все выходные и записка, накарябанная от руки: «Настюш, не злись. Это для отвода глаз, чтоб муженек много не ворчал. Иди отдохни по-человечески».
ADME
Alex Alex
4 часа назад

Хоть бы намекнула свекровь, что не такая простая эта книжка.😉

  • Мой муж нахваливал пюре своей матери. Просил меня приготовить, но каждая моя попытка оборачивалась неудачей — вкусно, но не то. Свекровь под разными предлогами отказывалась давать рецепт. Однажды мы приехали к ней в гости, и она накормила нас пюре. И правда, вкус необычный, у меня так не получалось. Помогала убираться на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала.
Purzelbaum
1 час назад

Купить такую же банку и делать мужу это порошковое пюре😆

  • За неделю до свадьбы будущая свекровь торжественно вручила мне листок со словами: «Как же я все удачно распланировала!» — а на листе был нарисован график. График уборки на 3 квартиры: у свекрови, бабушки будущего мужа и его сестры. На мой удивленный взгляд ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку в их квартирах. Если нужно — еще и готовить, ведь они уже от этого устали! На вопрос о том, почему же тогда в графике нет времени на мою маму, последовал ответ, что из ее семьи я ухожу, и пусть сами справляются. График я вежливо вернула обратно.
Jelena
1 час назад

Могла бы и оплату указать, раз уж нанимает невестку в качестве уборщицы. Труд должен быть оплачен.

Руконожка Ай-Ай
4 часа назад

Читаю и осознаю - как же мне повезло!
Никогда, ни одного дня я не жила рядом или недайбох на территории свекрови.
И обе они находились в максимально отдаленных от меня местах)

"... он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!" (c)

