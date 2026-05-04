Значит, по мнению мужа, любовники, когда приходят, первым делом бегут на кухню точить ножи? 🙀 прямо фильм ужасов какой-то
18 историй о свекровях, чьи жизненные принципы и чувство юмора вызывают улыбку
Отношения невестки и свекрови — это неиссякаемый источник доброго юмора и живых историй. Свекрови обладают уникальным талантом: они могут окружить заботой, а могут выдать такую неожиданную реплику, над которой остается лишь от души посмеяться. Перед вами истории, которые подарят вам массу приятных впечатлений и напомнят о том, какими колоритными, непредсказуемыми и по-своему родными бывают вторые мамы.
- Муж возвращается после месячной командировки. Я, вся такая счастливая, встречаю его, а он бегом на кухню, отрезает кусок хлеба и молча уходит из дома. Я в растерянности, звоню — трубку не берет. Через пару часов звонит свекровь, смеется, говорит: «Жди, скоро вернется». В общем, он перед отъездом не заточил ножи (точит сам, есть станок), а сейчас ножи заточены, значит, у меня был мужик. Господи, как хорошо, что мы вместе со свекровью носили ножи в заточку, когда она приезжала меня навестить.
- Моя свекровь считает, что при общении с мужчинами нужно всячески демонстрировать свою слабость. И достигла в этом больших успехов: человек, который может самостоятельно настроить в квартире вай-фай, в присутствии своего мужа хлопает глазками и нежным голоском рассказывает, что не знает, какую кнопочку нажать на стиральной машинке. Свекор на все это благополучно велся, а явных несоответствий (например, того же вай-фая) как-то не замечал. Однажды он вернулся домой за забытым телефоном и застал «хрупкую и неприспособленную к жизни» жену, перевешивающую люстру. Она потом, когда рассказывала мне эту историю за чашкой чая, смеялась. Но изображать беспомощность все равно через некоторое время продолжила.
Если мужчина много лет на это ведётся, значит ему самому изображать рыцаря, спасающего даму из беды, нравится. И если в этой игре все получают то, что им нужно, то чем не вариант счастливой семейной жизни?
- Моeй теще 70 лет, почтенный возраст. Живут они вместе с тестем в 2-х комнатной квартире и недавно взяли к себе маму тестя, т. е. свекровь моей тещи — 90 лет, более чем почтенный возраст. Свекровь до сих пор пытается воспитывать «молодых». Вечер, все в квартире давно на пенсии, досуг проходит за просмотром всяческих телепередач, сериалов и т. п. Теща с огромным интересом смотрит заключительную серию очередного сериала, и тут в самый ключевой момент, когда все решится («он ее полюбит... она вспомнит все... может, тайны раскроются...» — возможны варианты), к телевизору тихо подкрадывается свекровь, выключает его и назидательным голосом говорит:
— Кaтя, ты слишком много смотришь телевизор, иди почитай!
Это для кого-то смешно и «вызывает улыбку», как нас уверяют в названии статьи»? Что во времяпровождение взрослого человека кто-то вмешивается, и с этим приходится жить?
«Я замужем третий раз! Сорвала куш. Верьте и обязательно жизнь вас наградит свекровью»
- У моей подруги очень своеобразная свекровь. Она подарила ей торт на день рождения, а на торте была надпись: «Моему Азаматику». Азамат — муж подруги. Подруга спросила:
— Почему такая надпись, мама?
И свекровь ответила:
— Чтобы он не чувствовал себя обделенным, а то сегодня только тебе все внимание.
Мне наоборот что-то мелкое дарили на мужнин ДР. Чтобы не обидно было )) Но отношения у нас все равно так себе, точнее, их нет
- Приятельница из отпуска привезла картину. Вставила ее в раму и убрала за кресло в комнате, так как ремонт шел, ждала окончания. Ремонт закончен, а картины нет. Все перерыли. На рабочих уже плохо подумала. А через пару месяцев на ее день рождения свекровь подарила эту картину, со словами:
— Идеально впишется в новый интерьер!
На вопрос:
— Мы ж ее обыскались, у тебя тоже спрашивали, не видела ли ты?
Свекровь совершенно спокойно ответила:
— А я думала, вы про нее забыли, больше двух месяцев лежит за креслом!
Ну, тут все просто.
Или у человека ментальные отклонения. Но тогда вся родня об этом знает и таким вещам не удивляется.
Либо человек здоров, но делает специально подобные гадости, но тогда об этом тоже все знают и тоже не удивляются.
Явно ведь о картине, о том, как она выглядит нельзя забыть ни за 2 месяца, ни за год. Поэтому "подарок" это явно имел не смысл, а прямой такой и толстый посыл.
- Не так давно знакомый женился. Его мама начала захаживать к ним каждый вечер, вроде как на чай, но на самом деле как бы невзначай делала замечания его жене — не так постирала, не с той стороны погладила, паутина в углу и вообще порядка никакого. С мамой он ссориться не хотел, но и жену любил, и конфликтов не желал. Маме намекал, что это не совсем ее дело, но она делала вид, что намеков не замечает. И тут ему предлагают работу в другом городе с хорошей зарплатой. Он, не особо раздумывая, соглашается, логично рассудив, что на расстоянии конфликт мамы с женой немного сгладится. Вот, они переехали, начали обживаться, через пару недель провели интернет. Вечером дражайшая мама звонит, и первой фразой, которую она произнесла, была не «Как вы устроились?», а: «Включите общий свет и отойдите от камеры, я посмотрю, как у вас прибрано».
-Мамo, еще одно слово, и камеру вообще отключу.
И поменяю номер заодно)
«Хвастаюсь талантом. В подарок от свекрови получила вот такие кеды. А справа для мужа. Он у меня фанат Блича»
- Моя бывшая свекровь ближе к 6 вечера брала пылесос и именно в прихожей пылесосила. Я, будучи молодой, не понимала, что она творит — весь день вроде сидит с телефоном, свои сериалы смотрит, а тут такая активность. Потом дошло: оказывается, в это время ее сын приходил с работы и видел трудящуюся мать.
Я бы или спрятала пылесос, или какую-нибудь деталь из него вынула.
- Недавно приезжала свекровь. Сижу, крашу один глаз, и слышу ее диалог с младшим из другой комнаты:
— Надо срочно подстричься, ты лохматый. Это неприлично. В школе раньше вызывали к доске и при всем классе говорили, как это некрасиво.
Понимаю, что второй глаз красить уже бесполезно, один уже дергается.
Я бережно и с любовью захожу в комнату. Муж обнимает меня и говорит:
— Мам, я тебя очень люблю и рад, что ты к нам приехала. Детям важна мудрость бабушки. Но мы — родители, и в нашей семье такие правила: мы разрешаем детям делать свой выбор, начиная с прически.
— Хорошо. И как эта методика воспитания называется?
— «Свобода!» — хором отвечают муж и ребенок.
- Тетя повздорила со свекровью. Живут в деревне. Тетушка-затейница решила слегка подшутить и подговорила подруг выкопать морковь на свекровушкином огороде. Ночью задуманное свершилось. Утром приходит озадаченная свекровь: «У соседки ночью кто-то всю морковь выкопал! Пойдемте нашу копать, пока и мы без урожая не остались». Огороды без забора у них с соседкой. Пришлось тете и при свете дня сельхозработами заняться.
«Тот самый момент, когда свекровь не хочет есть твое, и готовит все сама, но то же самое»
- Звонит как-то свекровь по видеосвязи, болтает с сыном, а я на фоне варю пельмени. «Настюш, это домашние?» Муж сразу: «Да не, магазинные». У нее аж лицо перекосило. Отключились. Проходит пара часов, она звонит снова. Думаю: сейчас начнется лекция про ленивую невестку. Беру трубку, а на экране картина маслом: сидят они со свекром абсолютно счастливые и уплетают пельмени из пачки! Свекровь довольно улыбается: «Ох, и правильно сделали, чего маяться-то! Посмотрела на вас — тоже захотелось. Впредь буду в магазине покупать!»
- Съехались с парнем. Все было прекрасно, пока не приехала его мама. И тут началось: приличная женщина должна держать дом в порядке, должна вкусно и много готовить, должна угождать мужу. Должна, должна... Достала. Я не выдержала, твердо высказала ей, что я никому ничего не должна и оправдываться не собираюсь. А свекровь улыбается: — Молодец, надо уметь показывать характер и мужу, и родителям, и в своем доме ни перед кем не робеть.
— А устраивать такие проверки было обязательно?
— Конечно, я же свекровка.
- Муж купил снегоход. Я возмутилась: «А ничего, что ипотека?!» Свекровь: «У мужчин должны быть свои игрушки». Я купила себе оверлок. Шью и давно мечтала об этом аппарате. А тут как раз предпраздничная скидка. Свекровь выдает: «И зачем? Нет бы что полезное в дом. Тем более у вас ипотека!»
Анекдот. Встречаются две женщины, одна начинает рассказывать про своих детей: Вот дочка так удачно вышла замуж. Муж её любит, шубы покупает, на курорты возит...
А вот сыну стерва попалась... То шубу ей купи, то на курорт свози...
«В семье супруга 5 мужчин. Когда мы приезжаем на несколько дней, моя свекровь всегда ставит корзину с девчачьими вещами, чтобы мне было уютнее»
- На свадьбе свекровь стала говорить речь и завершила ее фразой: «Миша, готовься, теперь всегда и во всем я буду на стороне Юли!» После этих слов встала моя мама и говорит: «Миша, не волнуйся, если Юля будет тебя обижать, мы приедем и поможем... ей!»
- Собираемся переезжать вместе со свекровью и сыном в Европу. Мы продали свою квартиру, до отъезда вселились к ней, и вдруг новость — сын собрался жениться! Ему 18 лет, его дама сердца старше, работает кассиршей, и у них любовь. Поэтому он срочно женится, и мы все вместе уезжаем, или же он, как совершеннолетний, остается жить здесь и все равно женится. Девица, понятное дело, собирается сесть на нашу шею в другой стране, сын этого не понимает и гнет свое. Муж уже хотел махнуть рукой, как в дело ворвалась свекровь. Сходила в маркет, где работает потенциальная невестка, и рассказала, как она рада тому, что внучок остается с хорошей девушкой. Только работы у него нет, из университета он забрал документы, и жить ему придется с ней, потому что квартиру продали, а бабушка свою квартиру перепишет на двоюродную племянницу. Спустя несколько дней девица бросила сына. Он теперь летит с нами. Боже, храни мою свекровь!
- Родила, слышу в предродовой, сразу завибрировал мой телефон. Мне принесли, звонит свекровь. Беру трубку, она спрашивает:
— Ну как там устроилась? Как себя чувствуешь? (Надо сказать, что меня привезли всего два часа назад, и схваток я не ощущала).
Ну, я ей и говорю:
— Все!
— Что все?
— Родила я только что.
— Как это так, мы же только что тебя отвезли, ты уверена?!
«Свекровь простерилизовала бутылочки моей дочери в кастрюле с кипящей водой»
Так простерилизовать можно только если поставить бутылки в кастрюлю без воды и на газ. Сама так делала, пока не купили стерилизатор бутылок для свч
- На 30-летие свекровь вручила книгу рецептов. Заявила: «Здесь — все о премудростях семейной гармонии». Улыбку я из вежливости натянула, но внутри все просто кипело. Вечером зашвырнула ее на полку. А во время уборки случайно роняю эту книгу, а оттуда выпадает конверт. Внутри — сертификат в спа на все выходные и записка, накарябанная от руки: «Настюш, не злись. Это для отвода глаз, чтоб муженек много не ворчал. Иди отдохни по-человечески».
- Мой муж нахваливал пюре своей матери. Просил меня приготовить, но каждая моя попытка оборачивалась неудачей — вкусно, но не то. Свекровь под разными предлогами отказывалась давать рецепт. Однажды мы приехали к ней в гости, и она накормила нас пюре. И правда, вкус необычный, у меня так не получалось. Помогала убираться на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала.
- За неделю до свадьбы будущая свекровь торжественно вручила мне листок со словами: «Как же я все удачно распланировала!» — а на листе был нарисован график. График уборки на 3 квартиры: у свекрови, бабушки будущего мужа и его сестры. На мой удивленный взгляд ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку в их квартирах. Если нужно — еще и готовить, ведь они уже от этого устали! На вопрос о том, почему же тогда в графике нет времени на мою маму, последовал ответ, что из ее семьи я ухожу, и пусть сами справляются. График я вежливо вернула обратно.
Могла бы и оплату указать, раз уж нанимает невестку в качестве уборщицы. Труд должен быть оплачен.
А если вам хочется и дальше ловить приятные впечатления, загляните в нашу подборку:
Комментарии
Читаю и осознаю - как же мне повезло!
Никогда, ни одного дня я не жила рядом или недайбох на территории свекрови.
И обе они находились в максимально отдаленных от меня местах)
"... он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!" (c)