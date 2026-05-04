Ремонт дорогой, а вид дешевый: 10 неочевидных деталей в квартире и чем их заменить

Тоже не защищаю пластиковый плинтус.

Ремонтировали и такими плинтусами, и дорогими.

Но плюсы пластиковый плинтус таки имеет:

- низкая стоимость (основное, почему его выбирают, люди банально вынуждены экономить)

- его не нужно красить (опять же, минус доп расходы на краску и услугу покраски)

- на нем не остаются коцки от неаккуратного использования пылесоса

- его не нужно подкрашивать (если коцнул чем то)

- он легче моется на кухне (можно хоть антижиром сбрызнуть, если сильно испачкался)

- уже 10-13 лет назад были более современные формы плинтусов, чем на этом фото



Из минусов - соединительные элементы заметные через каждые 3м. (Может быть сейчас уже есть с более лаконичными соединениями)