На стене неплохо так "шумит". А вот телик на окне - это проблема. Шторы будут постоянно задернуты. Иначе и телевизор не посмотреть и греться он будет от солнца. Торшер в углу слишком далеко от дивана и слишком близко к окну, он там не нужен. У другого края дивана надо было торшер ставить. Там можно лечь и почитать. И слишком много растений. При вечно задернутых шторах они не выживут.
Ремонт дорогой, а вид дешевый: 10 неочевидных деталей в квартире и чем их заменить
Есть интерьеры, которые созданы с душой, и видно, что их создатели пытались сделать их живыми и гармоничными. Но вдруг в глаза бросается какая-то деталь, которая вмиг рушит приятное впечатление и, кажется, удешевляет даже самый дорогой ремонт. И дело тут не в недостатке бюджета, а в неумелом планировании и декоре. Я попросила свою подругу Марину, которая работает дизайнером интерьеров, подсказать, как избежать этих ошибок или, если ремонт уже закончен, исправить их.
Фотообои
Совсем недавно фотообои ненадолго влетели в интерьерную моду, но их триумфальный возврат длился совсем недолго и сегодня это решение уже выглядит безнадежно устаревшим, плюс они создают в помещении визуальный шум.
Если вы хотите сделать акцентную стену, я советую покрасить ее в цвет, отличающийся от других стеновых покрытий в комнате или поклеить обои с абстрактным рисунком. Но есть решение еще проще — постеры. Стоят они недорого, а если надоедят, их легко заменить на новые.
Серые стены, серый потолок. Нет бордюра между стеной и потолком. Одна лампочка в непрозрачном абажуре - мало света. Шторы-то задернуты...
Разномастные напольные покрытия
Еще одно решение из недалекого прошлого — разные напольные покрытия в одной комнате. Особенно часто такое делали в кухнях-гостиных, выделяя каждую из зон, к примеру, плиткой и ламинатом. Однако выглядит это так, будто у хозяев не хватило средств на дорогой ламинат, хотя, конечно, подобный прием был исключительно утилитарным.
У нас переход из гостиной в кухню как раз обозначен стыком паркета и плитки.
Современная же имитация паркета делается влагостойкой, так что подобное покрытие смело можно класть в мокрых зонах — таких, как кухня. А для зонирования я часто использую кухонный остров, который отделяет одно пространство от другого.
Пластиковые плинтусы
Кажется, будто пластиковый плинтус — это мелочь, на которую никто не обращает внимания. На практике же это совсем не так — в любых интерьерах, даже самых дорогих и изысканных, он смотрится как инородное тело и притягивает взгляд.
Тоже не защищаю пластиковый плинтус.
Ремонтировали и такими плинтусами, и дорогими.
Но плюсы пластиковый плинтус таки имеет:
- низкая стоимость (основное, почему его выбирают, люди банально вынуждены экономить)
- его не нужно красить (опять же, минус доп расходы на краску и услугу покраски)
- на нем не остаются коцки от неаккуратного использования пылесоса
- его не нужно подкрашивать (если коцнул чем то)
- он легче моется на кухне (можно хоть антижиром сбрызнуть, если сильно испачкался)
- уже 10-13 лет назад были более современные формы плинтусов, чем на этом фото
Из минусов - соединительные элементы заметные через каждые 3м. (Может быть сейчас уже есть с более лаконичными соединениями)
Современные технологии предлагают иное решение — скрытый или теневой плинтус, который можно сделать даже с подсветкой, создающей эффект парящих стен.
Т.е.плинтус в тон паркету это инородно, а вот подсветка цвета электрической фуксии рядом с "древесиной" это зашибись как органично.
Мебельные гарнитуры
Иногда заходишь в комнату, а кажется, будто попал в мебельный магазин. Виной тому — кресла и диван из одного гарнитура, которые выглядят в современных интерьерах немного странно и неуместно, ибо сразу выдают устаревший ремонт.
Если вы как раз стоите перед выбором такой мебели в гостиную, попробуйте купить кресла, которые будут отличаться от дивана по цвету или фактуре, но одновременно перекликаться с другими вещами в интерьере.
Отличающиеся от дивана кресла только на дизайнерской картинке выглядят хорошо. А добавьте к этой идеальной картинке немного житейских мелочей (ну там плед на диване оставили, книжки на столике, ребенок любимую игрушку на кресло посадил), и будет хаос и свалка. А одинаковые кресла наоборот соберут интерьер вместе. Все эти дизайнерские идеи мало приспособлены для реальной жизни.
Тяжелые шторы с ламбрекенами
Ламбрекены, подхваты, тяжелый бархат — такие шторы сегодня выглядят устаревшими и несовременным. В сочетании со свежим ремонтом они смотрятся так, будто их забыли поменять в процессе переделки комнаты.
Конкретно эти шторы — классика для определенного стиля интерьеров. Выглядят уместно, а значит пример плохой. Уж наверное имеются в виду решения попроще
Для оформления окон дизайнеры предлагают выбирать прямые шторы в пол из натуральных тканей, которые будут выглядеть комплементарно любому интерьеру. Кроме того, в моде и римские шторы, подходящие и к классике, и к лофту, и к фьюжну.
Глянцевые поверхности и рыжие оттенки дерева
Ничто так не дешевит даже самый изысканный интерьер, как глянцевая мебель. Она выглядит так, будто досталась вам от бабушки, и даже максимально современная отделка комнаты не спасает ситуацию.
Но стоит только поменять фактуру на матовую, как интерьер тут же превратится в актуальный. Если вы обладаете достаточными навыками, можно просто снять старое покрытие с глянцевых шкафов и стульев и покрыть их матовой краской и таким же лаком. И, кстати, если цвет мебели отдает в рыжину или красноту, я советую еще и сменить оттенок, поскольку подобное цветовое решение безнадежно устарело.
Вы спятили?! Менять цвет мебели под все тенденции моды?!
Кому, что нравится, тот так и живет. Хочет - каждый год старую мебель вон и покупает новую, а кто-то купит одну и на всю жизнь. При чем тут цвет....
Открытые полки
Я часто говорю своим клиентам, что открытые полки — это настоящие пылесборники. Кроме того, они создают ощущение захламленного пространства и кажется, что в доме недостаточно мест для хранения.
Да, неизбежный хлам на открытых полках смотрится удручающее. А совсем недавно эти открытые полки приподносили как детали, добавляющие мебели лёгкости. Но мода приходит и уходит, а книги, например, нужно хранить на открытых полках, им нужен воздух.
Избежать этого довольно просто — замените их на современную систему хранения, занимающую всю стену. Это создаст в комнате уют и добавит ей воздуха, а вам сэкономит время, которые вы тратили на смахивание пыли с многочисленных вещиц.
Центральное освещение
По моему опыту, одна из главных ошибок, превращающих интерьер в тусклый и устаревший — единственный источник освещения в комнате. Как правило, это одна-единственная люстра в центре потолка, не позволяющая создавать различные световые сценарии в помещении. Кроме того, чтобы осветить всю комнату, приходится делать свет излишне ярким и холодным, что превращает даже самую уютную гостиную в офис.
Решить эту проблему несложно — вам помогут различные бра и напольные светильники, расставленные в разных уголках комнаты, а также потолочные рейлинги.
А по моему центральный яркий светильник очень естественное решение освещения комнаты. Солнце на небе у нас тоже одно. И когда много светильников, сразу ощущение позднего вечера и усталости.
Нагромождение цветов
Еще один недавний тренд, который (на мой взгляд, к счастью) канул в Лету, — это интерьер в ярких цветах. Если на картинке подобное решение и выглядит привлекательно, то в реальности оно очень быстро надоест и даже начнет раздражать.
Боже, какая красота!))))) синий, васильковый ещё хочу и фиолета немного)))
Сегодня в моде натуральные природные оттенки, которые не только приятны глазу, но и делают интерьер дорогим и вневременным. Кроме того, соблюдение простого правила
Имитация кирпича и камня
И еще один недавний тренд, который сегодня выглядит максимально устаревшим — имитация кирпичной стены. Конечно, это уместно в интерьерах в стиле лофт, однако во всех остальных случаях будет выглядеть максимально странно и инородно. Кроме того, это усложнит уборку, ведь в швах будет скапливаться большое количество пыли.
Короче, все у нас плохо. (( я хотела в коридор летом наклеить фотообои.. А то стена пустая метров 5, скучная. А так бы между купешками красивость была. А коридор у меня в длину 10 м, а потом ещё налево 2 м до кухни. Длинный и узкий
Я предлагаю очень простое решение — покрасить стену в один тон, а если хочется акцентов, можно оформить ее качественными панелями.
Выделяющиеся двери
И, наконец, наверное, самое неочевидное решение, которое удешевляет современный интерьер — это выделяющиеся на фоне стены двери. Выглядят они так, будто на этот утилитарный предмет просто не хватило денег.
Если убрать цветной хлам по сторонам, то дверь вполне интересная, с характером.
А не безликое белое нечто на фото ниже)
Поэтому если в ваши планы не входит их замена, просто покрасьте имеющиеся в подходящий цвет. Это сделает интерьер не только собраннее и гармоничнее, но и заметно более дорогим.
Первая дверь также практичнее. Попробуй вымой белую дверь... Особенно если живёшь детьми...
А как по-вашему, какие еще приемы удешевляют интерьер? Поделитесь с нами своими мыслями.
Комментарии
Слишком бежево все. Мне, в принципе, нравится, но скучновато и уже приелось.. И белое надоело, и бежевое, и серое.. Синие акценты попробовать?
Мы в одной из прежних квартир, где окна гостиной выходили на юго-восток и юг, и она была вся пронизана светом и солнцем, покрасили стены в оливковые и фисташковые оттенки... Эти цвета очень сочетаются с темным деревом. Несколько ярких "пятен" (картина, подушки на диване, напольная ваза с экибана), и комната преображается.
Есть две взаимоисключающие задачи. Либо сделать удобно для проживания, либо угодить дизайнеру.
Кроме того, у большинства населения нет ни времени, ни денег на бесконечные дизайнерские ремонты, совмещённые с выбрасыванием на свалку красивых и почти новых вещей.
Знаю такую семейку, повёрнутую на модном дизайне. Из кредитов не вылазят.
И ещё. Надо помнить, что дизайнеры и производители интерьера любят бутерброд с икрой кушать. Причём за ваш счёт.
Всё верно. Не надо слепо следовать новым тенденциям,на это никаких денег не хватит. Надо делать так чтобы человеку было комфортно. А то сделают по последнему писку моды,а потом дома находиться не могут, всё раздражает.