15 историй о дружбе с такими поворотами, что никакое кино не сравнится
Дружба — это не просто яркие незабываемые эмоции и бесконечные переписки по ночам. Это тихий экзамен на преданность, который жизнь устраивает внезапно и без предупреждения. Такие же испытания пришлось пройти героям нашей статьи и определить, кто рядом с ними — настоящий друг или обычный самозванец.
- Есть у меня лучшая подруга, с детства вместе и до сих пор не расстаемся. Так совпало, что забеременели одновременно и родили двух сыновей почти синхронно. Недавно отмечали годовщину дружбы, а у нас традиция дарить друг другу какие-нибудь приколдэсы. И в этот раз мы, не сговариваясь, выбрали один и тот же подарок — набор кастрюль, причем абсолютно одинаковый. И вроде бы смешно и мило, что мысли сошлись, а с другой стороны нам по двадцать лет, а радость от новой посуды уже максимальная. Вот так незаметно взрослая жизнь подкралась с кастрюлями. © Мамдаринка / VK
Еду с подругой в автобусе. На одной из остановок заходит парень. Мне-то по барабану, а вот подруга глаз положила. И так перед ним, и эдак, и ножку выставила! Он внимания не обращает, уперся в телефон. А подруга и так нагнется, и так повеpнется — ничего. В итоге сдалась, с грустью мне говорит: «Вот это мужики пошли! Из камня, что ли?» Он ей отвечает: «Вовсе нет, просто у меня жена и ребенок!»
- С подругой живем в разных странах и созваниваемся обычно по видеосвязи. Недавно стали развлекаться тем, что берем друг у друга безумные интервью, причем каждый раз мы разные персонажи: то кто-то из нас безумный таксист, то одинокая актриса, собирающая стеклотару по мусоркам. Очень интересно придумывать такие сюжеты вместе. Думаем писать совместную пьесу в скором времени! © Подслушано / Ideer
- Во время учебы жила в общежитии. Как-то вечером лежу и реву в комнате, меня только что бросил парень. Вдруг включается свет и влетает подруга в мокрой шубе, на улице тогда валил снег. Она оценила мой вид и сказала срочно одеваться: отказы не принимаются. Я, вся зареванная, натянула теплую одежду, и подруга потащила меня на улицу. А там — настоящая зимняя сказка! Мы с подружкой кидались снежками, лепили снеговиков, бегали и просто наслаждались моментом. Вскоре мои проблемы будто испарились. А потом мы промокшие вернулись в общагу, грелись у обогревателя, пили чай и болтали обо всем на свете. Сейчас у нас уже свои дети, но мы по прежнему дружим. Таких подруг действительно нельзя терять! © Мамдаринка / VK
- На Новый год я оставалась одна, и подруга это знала — она отмечала с общими друзьями у нее дома, но меня не позвала. Я не обиделась, так как и не рассчитывала на это. Как же я удивилась, когда в 4 утра обнаружила у себя на пороге свою подругу, которая пришла ко мне, когда я спала. Она поругалась с парнем, я ее поддержала и тд. В след НГ, когда я была с мужем вдвоем, она напрашивалась к нам, так как оставалась одна, я отказала, потому что было бы некомфортно втроем (это был наш первый НГ с мужем вдвоем). После этого она обвинила меня и кинула в чс. © _tikhomirchik_
- У меня есть 2 прекрасные подруги. Дружим более 20 лет. Пережили многое. Были времена, когда общались редко, пару раз в год, но никогда не охладевали друг к другу. Знаем друг о друге почти все. Мы совершенно разные по характеру, внешности, целям и критериям жизни. Но любим и принимаем друг друга. Мужиков никогда не делили, никакой ревности не было. И это такое счастье, что мы есть друг у друга! Есть с кем разделить переживания и радости, подставить плечо. Женская дружба существует! И она очень крепка! На данный момент все разведены, с детьми. Часто встречаемся втроем или с детьми, ездим в отпуска вместе. Конечно, знакомства и романтика иногда присутствуют, но мы точно не будем одиноки. Чем ближе к 40, тем чаще приходят мысли о совместном проживании в старости. В одном доме жить, другие сдавать, складывать пенсии и путешествовать вместе. Если лет через 20 увидите трех веселых девушек на шезлонгах у моря — это мы! © Подслушано / VK
Устроили посиделки с подругами. И вот я ушла в другую комнату дрыхнуть. У меня крепкий сон, ничего не чувствую. А с утра пошла в ванную и знатно обалдела. Подружки написали на моем лице имя парня, который мне нравился. Еще и фотки ему отослали. Думала: «Ух, я им сейчас устрою!» Но потом увидела, что он написал мне сообщение и позвал погулять... И мое сердце забилось в другом ритме.
- Наши с подругой свадьбы планировались с разницей в месяц. Мы готовились заранее, но внезапно все рухнуло: зал занят, платье выкупили, ведущего увели. Оказалось, подруга втайне назначила свадьбу в один день с моей. А все из-за того, что когда-то она была влюблена в моего жениха, но он ее отверг. © Подслушано / Ideer
- Лучшая подруга в 37 лет одна. Нет детей, нет и не было мужа. Самодостаточная и сильная женщина. У нее успешная карьера, хорошая машина, сама ухоженная, ходит на фитнес и в спа, вечно у нее дорогие путевки, брендовые шмотки. Направо и налево говорит, как ей хорошо одной. Что она насмотрелась на мужей своих подруг и не хочет измен и других гадостей. Вот только никто не знает, что она иногда звонит мне в расстроенных чувствах и признается, что больше так не может, что ей одиноко. © Подслушано / VK
- Подруге не везло с парнями. И вот она познакомилась с одним и попросила, чтобы мой брат сыграл ее «брата». Ну, пришел он к ней, переоделся в халат, чай пьет. Подруга наставляет: «Андрей придет — встретишь». Звонок в дверь, брат открывает и выдает:
«Ты Андрей? Приходи, сестра тебя ждет.»
Тот кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа, и вдруг узнал, что у него и сын есть... © Палата № 6 / VK
- Подруга рассталась с парнем, тот ей изменял. Только недавно она отошла и решила снова попробовать строить отношения. Но ей было боязно, поэтому она пригласила нас с мужем на двойное свидание. Встретились мы все в ресторане. И как-то ненароком мой муж сделал ей комплимент, мол, какое красивое платье. Он часто так делает, вежливость. Свидание прошло хорошо, но на следующее утро подруга написала мне: «Скажи мужу, чтобы прекратил отвешивать комплименты другим женщинам. Именно с этого начинаются измены. Странно, что тебе такое кажется нормальным». Я говорю: «Воу, полегче, если тебя задел его комплимент, то надо было ему об этом сказать». А она ответила: «Не прибегай ко мне в слезах, когда он тебе изменит». © FrenchBread2023 / Reddit
Многие парни жалуются, что они во «френдзоне», а как по мне, то хуже всего, когда парень-друг все это время испытывал к тебе романтические чувства. У меня был такой. Недавно признался в чувствах, хотя знает, что я замужем. Я ответила, что ему пора двигаться дальше. А тот разозлился, сказал, мол, могла бы выслушать и понять. Чувствую себя паршиво, не уверена теперь в дружбе с мужчинами.
- У моего мужа была подруга. Я не особо с ней общалась, но старалась быть вежливой. Честно говоря, их отношения всегда мне казались какими-то нетипичными. Он рядом с ней выглядел таким счастливым и вдохновленным. Однажды уговаривал меня сделать такую же стрижку, как у нее, покраситься в такой же цвет. Муж всегда по первому зову бежал к ней, будто в приоритете была она, а не я. В какой-то момент я не выдержала, спросила, что он к ней испытывает. Тот признался, что влюблен в нее. Мы поругались, муж позвонил своей подружке с просьбой забрать его. Когда она приехала, я стала обвинять ее в том, что та разрушила наш брак. Она отвезла мужа к его родителям и вернулась ко мне. Оказалось, она лишь смутно догадывалась о его чувствах, но не думала, что все так серьезно. Даже разозлилась, когда узнала подробности. В итоге мы с мужем развелись, зато я обрела новую подругу. © ClownChowderPies / Reddit
- Мы с подругой были не разлей вода с самого детства. Она всегда была очень красивой и популярной, в отличие от меня. Сейчас мне 22, у меня недавно появился парень, но я долго скрывала его от подруги, чтобы он не влюбился в нее. Она все-таки прознала о моих отношениях, когда я ночевала у нее. А ночью, пока я спала, нашла его в соцсетях и написала: «Ты парень моей подруги? Классно выглядишь, ты уверен, что хочешь с ней встречаться?» Мой парень разозлился. Рассказала ему, как она всю жизнь уводила у меня парней. Тот ответил, мол, не волнуйся, мне она не интересна, заблокировал ее. После этого она создала три фейковых аккаунта, чтобы писать ему. Он каждый раз ее блокировал и рассказывал мне. Вишенкой на торте стало то, что она пришла ко мне домой и стала предъявлять, что мой парень ей понравился, я должна с ним расстаться, чтобы он был кое с кем получше меня. То есть с ней. © N0t_That_GirlYk / Reddit
- Приехала к подруге на новоселье, а та пишет: «Задержусь. Дверь открыта, Геру не буди. Поставь пока овощи и кость варится на плиту». Захожу, слышу храп Геры. Открываю холодильник, там старая заветренная кость и овощная смесь. Поскребла по сусекам разного, сварила нормальный суп. И тут подруга пишет: «Ты где?» Я в непонятках, пишу, мол, у тебя, когда приедешь. А та отвечает: «Я дома!» Выхожу в коридор — никого, кроме спящего Геры нет. Короче, я поняла что ошиблась секцией или корпусом. До меня доходит, что я в чужой квартире тусуюсь уже полтора часа! И храпит там не Гера, а другой мужик. Я выключаю плиту и тихонечко под храп сваливаю. До подруги я все-таки дошла, поржали над ситуацией. Но вы только представьте эмоции того мужика, когда он просыпается, а на кухне у него кастрюля свежесваренного супа. © Repeynick / Pikabu
