17 мам, которые умеют поддержать так, что за спиной сразу вырастают крылья

Истории
3 часа назад
Иногда поддержка мамы — это не длинные лекции, а вовремя заваренный чай в неубранной квартире или голос, записанный на будильник, чтобы первый день вдали от дома не казался таким одиноким. Мы собрали 17 историй о мамах, чья вера в нас способна сотворить чудо и напомнить: что бы ни случилось, у нас всегда есть надежный тыл.

  • Мой первый день в общаге, который прошел вдали от дома и родителей, дался мне очень непросто. Девочка я тихая, домашняя, и такая смена обстановки радости не вызвала. Ждала вечер, чтобы скорее уснуть и утром бежать на занятия. Просыпаюсь от маминого голоса: «Вставай, зайка, проспишь учебу. Хорошего дня». Спросонья не могу понять, что происходит. Помню же, что я в общаге, но откуда тут мама? Спустя пару минут поняла: мама записала мне вместо будильника свой голос. Даже на расстоянии у нее получилось передать мне свою любовь. © Карамель / VK
  • Я очень благодарна своей маме за многое. К примеру, за то, что она не ругала меня за оценки, а сначала пыталась узнать их причину. На все мои подростковые комплексы она находила аргументы, помогающие понять ситуацию. Моя мама не сделала чего-то выдающегося или героического, но она сидела со мной до ночи, делая разные проекты и задания. Не устраивала меня в престижный институт, не пыталась направить по более «денежной», но скучной профессии. Я люблю ее! Благодарна ей. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама в меня душу вложила. Я ходила в музыкальную школу, и мне это действительно нравилось. Мама была в восторге от того, как я играю. Учила со мной сольфеджио и музыкальную литературу, но никогда не заставляла что-то делать против воли. Однако я любила заниматься, поэтому с малых лет начала ездить на разные конкурсы. Мама — самый преданный фанат. Помню, на первом конкурсе я запнулась и с перепугу забыла ноты. Однако она поддерживала меня, успокаивала. Когда я решила продолжать обучение в этой сфере, она была всеми руками за. Говорила, что я могу не беспокоиться, заниматься, она будет все оплачивать. Сегодня я стала артисткой большого оркестра. Первый концерт. Очень волнуюсь, но знаю: мама всегда со мной. Уже 3 года она мой ангел-хранитель. Жаль, что я не могу сказать ей это в глаза, но верю, что она меня слышит: «Это для тебя, мамочка!» © Палата № 6 / VK
  • У моей мамы, конечно, есть свои недостатки, но она всегда заботилась о том, чтобы мы с братьями и сестрами знали, что нас очень любят. Когда мы поздравляли ее с днем рождения, она неизменно говорила: «Вы же знаете, что каждый день для меня — это мой день рождения, потому что у меня есть вы». Она не давила на нас с братьями и сестрами в плане учебы. Мы могли сами выбирать, что изучать. Я работаю там, где, надеюсь, буду работать до конца своих дней, потому что занимаюсь любимым делом, которое приносит мне удовольствие. И все это благодаря моей маме! Она потрясающая. © Cute-Rutabaga-131 / Reddit
  • Встречалась с парнем, но еще слишком мало времени прошло, чтобы знакомить его с мамой. Фоток его не было. Но мне очень хотелось похвастаться, какой он красавчик. Поэтому, когда он приехал со мной посидеть в ресторане, мы придумали уловку, чтобы она все-таки его увидела. Я вышла из дома — мы как раз с ним встречались у входа в ресторан. А она неподалеку шла сзади меня в магазин. Она успела и в магазин сходить, и моего ухажера незаметно заценить. Сказала потом, что он красавчик у меня. Она всегда за любую мою авантюру.
  • Переехала в свою квартиру, сбылась мечта. А потом навалился быт, с работой проблемы, устала очень. Тут звонок в дверь, смотрю — мама! Я в панике: горы посуды, вещи везде, пол грязный. Пытаюсь хоть что-то исправить, но она уже заходит и припечатывает меня к полу одной фразой: «Бардак — ерунда. Страшно, когда в доме пусто. Давай так: я мою посуду, ты собираешь вещи, потом пьем чай. И запомни: самостоятельность — это когда ты знаешь, что у тебя тот, кто может всегда тебе помочь». Спасибо, мама!
  • Было мне тогда лет 5. Мама повезла меня на ярмарку с кучей аттракционов и развлечений. Пока мы бегали от одной горки к другой, мне в глаза бросился огромный плюшевый медведь, которого можно было выиграть в тире, выбив 18 мишеней из 20. Мама — бывшая биатлонистка. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда мама поняла, что они просто приклеены. Она стала спорить с владельцем, но тот отказывался поднять банку и показать, что с ней все в порядке. Сказал, что у мамы глаза косят. Она не растерялась: сняла сапоги и метнула одним из них прямо в банку, которая снова устояла. Ошарашенный владелец смотрел на нее, выпучив глаза. После этого он молча принес матери ее обувь, снял с прилавка медведя и отдал его мне. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Мама никогда не вмешивалась в отношения моей старшей сестры и ее мужа. Даже если у них возникали проблемы в браке, она могла помочь сестре только тактичным советом. С зятем всегда вела себя уважительно и гостеприимно — голодным из нашего дома он никогда не уходил. И тут вдруг сестра рассказывает маме, что он ей изменил, и еще добавила, что он сказал: «Жаль тебя, вот мы расстанемся, а ты не нужна никому. Твоей матери на тебя плевать». По его логике, если мама к ним не заявлялась без разрешения и с ним не устраивала разборок, значит, ей плевать на свою дочь. Мама послушала сестру, а потом пошла и устроила ее мужу взбучку, как классическая теща из анекдота. Думаю, он это запомнил на всю жизнь. А потом они дружно выставили его из дома с вещичками. Не буди лихо, пока оно тихо.
  • Мама советовалась со мной с самого раннего возраста. Мне было 8 лет, и она спрашивала, в какую школу, по моему мнению, лучше отдать младшую сестру, подходит ли ей определенная одежда и другие вопросы. Благодаря этому я всегда чувствовал, что мама уважает меня и мое мнение. © Longjumping-Bid-5405 / Reddit
  • Переехала к парню — думала, наконец-то взрослая жизнь, никакой гиперопеки! Первую ночь на новом месте не спала, кошки на душе скребли. Пошла в ванную и вдруг заметила на дне своей косметички какой-то сверток, который точно не брала. Я развернула бумагу и обомлела. Это была фенечка, которую я сделала для мамы, когда она рожала моего младшего братика. Она хранила это столько лет и теперь отдала мне. Утром я набрала ее, рассказала, как мне тяжело. Отпустило.
  • Моя мама очень сложный человек. С ней не всегда легко — она не тактильная и не сентиментальная. Но почему-то она всегда верила в меня. Меня не хотели брать в «А» класс, и я помню момент, когда мама бежала за завучем, держа меня за руку, и говорила: «Доча у меня очень умная! Она справится, вот увидите!» Мне было 7–8 лет, и эти слова сильно врезались в память. В 11 классе я не добрала полбалла на английском. Пришла домой и разревелась, думая, что моя мечта о заграничном образовании рухнула. Мама сказала: «Так сопли утри и пошли записываться на пересдачу. Ты что думаешь, раз споткнулась, можно просто сдаться? Нет! Вставай, отряхнись и пробуй дальше!» Тогда я пересдала и набрала больше, чем было нужно. Эти слова я запомнила навсегда. В университете я участвовала в конкурсе, и призом была поездка в Китай. Из-за одного человека в команде нам снизили баллы, и мы не заняли призовое место. Позвонила маме и разревелась в трубку. Мама сказала: «Уверена, ты была готова на все 100%. Но иногда не все зависит от твоей готовности. Ты еще выиграешь, пробуй снова». Кстати, тогда была переоценка, и я полетела в Гуанчжоу. А после выиграла еще несколько подобных соревнований. Сейчас мне 31, я сама мать. Рассказываю маме про работу, сложности с людьми, а она говорит: «Вообще никого не бойся! Надо будет пойти разобраться — я пойду с тобой! Главное, не бойся, ты у меня молодец!» Может, я редко слышу от нее слова любви, и мама иногда обижается на ровном месте, но она у меня самая лучшая. © assekona
  • По молодости выскочила замуж по любви. Родители отговаривали, но я никого не слушала. Год спустя поняла, что ошиблась. Собрала вещи и ушла. Всю дорогу думала, что родители отчитают. Вот уже дома, мама смотрит и выдает гениальную фразу: «Сонечка, выдохни! Мы тебе для чего нужны? Явно не чтобы чихвостить, а чтобы поддержать. Ты же наша любимая девочка. Но ты уже взрослая и сама прекрасно понимаешь, где ошиблась. Судить тебя и отчитывать не собираюсь». Я стояла в коридоре и рыдала навзрыд. От счастья, от облегчения и от осознания: в любом возрасте и в любой беде за спиной у меня есть родители — моя каменная стена.
  • Моя мама моментально умела находить недостатки в парнях. Когда я ей рассказывала об очередном расставании, она отвечала в таком духе: «Ну и славно. Он же ест ужасно, аж тошнит, как вспомню!» © khairullina_aselya
  • Ночь, крепко спим с мужем. Тут сквозь сон слышу какие-то шаги, тихий топот маленьких ножек и резкий глухой грохот с приглушенным стоном. С диким страхом просыпаюсь — маленькие дети никогда не стонут. Если ударяются или падают, то сразу в слезы. С ожиданием ужасного бегу к источнику шума и тут же впадаю в панику...Сыночек действительно сильно ударился. Но только через минуту я поняла, что сыночку уже 23 года: он приехал к нам во время отпуска и просто содрал кожу на локте. Мама всегда мама. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Мама моя всегда говорила: «Можешь не быть лучшим, но будь добр, заявляй о себе». И это запало мне в душу куда сильнее, чем всякие мотивационные речи. © Significant-Big7117 / Reddit
  • С четырнадцати лет я работаю в модельном бизнесе. Еще учась в школе, я объездила много стран, где работала на разных студиях. Этот бизнес нелегкий, поэтому не каждая девочка может выдержать часовые съемки, диеты и недосыпы, но я смогла, потому что сама этого хотела. В тринадцать лет я сказала маме, что очень хочу быть моделью. У меня были для этого все природные данные, поэтому мама поддержала меня и записала в модельную школу. Я не жалею, что пропустила подростковое веселье, потому что в это время я посетила множество стран и зарабатывала деньги, в отличие от моих тогдашних сверстников. © Палата № 6 / VK
  • Мы с мамой больше, чем мама и дочь. Мы с ней подруги, более близкого человека для меня нет! В детстве я была непоседливым ребенком, творческим, но мама поддерживала все мои начинания. Когда дразнили в школе, она мне говорила, что быть не такой, как все, — это здорово. Первая любовь, первые слезы — все у мамы на плече! Мы с ней пережили очень многое. Когда от меня отвернулись все, когда уволили с работы — мама была рядом. Была рядом на свадьбе, была рядом при разводе, была рядом при родах! Моя мама всегда рядышком со мной, я ее очень люблю. Я желаю всем мамам, чтобы ваши дети гордились родителями так же, как и я своей мамой! © Мамдаринка / VK

А какая фраза или поступок вашей мамы до сих пор греет вам душу в трудные минуты? Ждем ваши уютные рассказы в комментариях.

