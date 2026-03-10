17 мам, которые умеют поддержать так, что за спиной сразу вырастают крылья

Иногда поддержка мамы — это не длинные лекции, а вовремя заваренный чай в неубранной квартире или голос, записанный на будильник, чтобы первый день вдали от дома не казался таким одиноким. Мы собрали 17 историй о мамах, чья вера в нас способна сотворить чудо и напомнить: что бы ни случилось, у нас всегда есть надежный тыл.