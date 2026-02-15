16 историй от продавцов, у которых что ни рабочий день, то готовая байка

Ну это норм. Иду в магаз со списком, и обязательно прихвачу что-то помимо, просто потому, что бросилось в глаза, а дома, оказывается, закончилось. Вещь не ежедневного потребления, поэтому в голове лампочка не светит "срочно нужно", но когда припрёт - будет ай-яй-яй...
Магазин — это место, где за один день можно встретить и сурового мужчину, мечтающего о коврике с котятами, и юного джентльмена, собирающего мелочь на шоколадку для первой любви. Мы собрали истории от людей, которые стоят за прилавком и знают точно: покупатель не всегда прав, но почти всегда — невероятно интересен.
- Работаю в магазине детской одежды. Одна постоянная клиентка долгое время покупала юбки-пачки на девочку. Одного и того же размера. Мне стало интересно — почему? В голове была масса идей. Нашла ее в соцсети и офигела. Оказалось, она покупала детские вещи для собаки! Ну теперь я хотя бы могу спать спокойно. © mommdarinka
- Я работал в высококлассном бутике. И вот однажды мы обслуживали миллиардера с супругой. Я обратился к женщине: «Могу я предложить вам чай или воду?» Ноль реакции. Может, не услышала? Я повторил вопрос громче. Полный игнор. Я стоял в замешательстве. И тут ее супруг выдает: «Не утруждайтесь, она не разговаривает с прислугой». Надо добавить, что некоторое время спустя я стал управляющим этого бутика, и у нас с этой женщиной состоялся далеко не один прекрасный диалог. © GrantRae / Reddit
- Работал я в студенческие годы в магазине. Продавались у нас классические костюмы, ценник — от 25 000 до 30 000. Пришла молодая пара — как потом оказалось, жених и невеста. Выбирали костюм на свадьбу. Цена кусалась, но он им очень понравился. Я помог. Невесте очень нравилось, жениху тоже. Итоговая сумма получилась 56 тысяч — костюм, рубашка, галстук и туфли. Но было видно, что позволить себе это они не могут и стесняются ситуации: я потратил на них время, а они не могут купить товар. Они долго думали, кому-то звонили — я понял, что занимали у друзей.
Отступление: два раза в год магазин устраивал распродажу, и продавцы узнавали новые цены примерно за пару дней. Услышав, что они занимают деньги, я отозвал девушку и тихо, по секрету, сказал, что завтра начинается распродажа и ей нужно прийти ровно в 10 утра, пока никто не успел купить их образ. Цена снижалась ровно в два раза. Она обрадовалась, сказала будущему мужу, и они ушли.
На следующее утро они пришли ровно в 10, еще раз все померили, увидели новые цены и благополучно все купили. Минут через 15 после покупки я вышел на улицу, а они ждали меня возле магазина и вручили приглашение на свадьбу. Я долго думал, идти или нет, но все-таки пошел. Теперь я — крестный их детей. Как-то так. © lokomnaz94 / Pikabu
- Подрабатываю в отделе принадлежностей для ванных комнат. Пришел мужик сегодня, суровый такой, накачанный, видно — спортсмен. Подходит, просит помочь выбрать аксессуары для душевой бойцовского клуба. Выбрали все, остались коврики для ванной. Вот тут-то и началось самое интересное — все ему не так. Спустя 40 минут краем глаза замечаю, что он посматривает на огромный коврик с котятами. Просто максимально милый ковер весь в кошачьих носиках. Проходит еще полчаса, ничего не можем подобрать. Ради смеха предлагаю ему этих котяток.
— Ой, девушка, ну вы что, мужики не поймут же!
Напоминаю — мужик 210 см ростом не меньше. Бородатый такой. Спустя еще 20 минут он с грустной мордахой уходит без ковра.
Я ухожу в другой ряд к клиентам. Тут замечаю краем глаза, что кто-то крадется и явно прячется от меня. Выворачиваю за угол, а там эта гора мышц со счастливой улыбкой и охапкой ковриков с котятами убегает в сторону касс. Долго я пыталась объяснить начальству, почему у меня слезы от смеха. © DeanaDan / Pikabu
- Работаю в сети магазинов стройматериалов. Мужчина в дорогом костюме выбирает ковер. Ковре на пятидесятом выдает:
— Все не то. А мне нужен именно тот, понимаете?
— Не понимаю, хоть и пытаюсь.
Вздыхает, продолжаем перелистывать стопку, доходим до красного, аляповатого с дичайшим узором:
— Вот он!
— Точно? Как-то он с вами не вяжется.
— Как вам объяснить. Я вот его на стену повешу, кровать к нему подвину и буду перед сном пальцем по узору водить, как в детстве у бабушки. © dpetr5 / Pikabu
- Работаю в крупной сети стройматериалов:
— Молодой человек, а сколько стоит вон тот ковер?
— Какой?
— Вон тот, за шесть пятьсот.
— Шесть пятьсот.
— Спасибо. © dpetr5 / Pikabu
- Продаю краски, и у нас тут каждый день происходит что-то интересное. Недавно вот приходит человек и просит заколеровать ему краску, предназначенную для стен в помещении. Спрашиваю, что он красить собрался. «Как что? Стены на улице». Говорю, что краска подходит только для внутренних работ и не выдержит перепадов температуры. «Я вас вообще-то не спрашивал, заколеруйте, и все», — отвечает. А спустя какое-то время он пришел жаловаться, что краска фигня и продавцы ни в чем не разбираются. © ihappyrubka / Pikabu
- Когда-то у нас продавались компьютерные мыши из линейки «для женщин» — красивые, с узорами. Классная вещь, жаль, что пропали. Одна покупательница пришла именно за такой. Выбирала не меньше часа, мучилась так, что я сам устал. В конце говорит:
— Ну я не знаю! Какая из них самая лучшая?
— Девушка, они абсолютно одинаковые.
— Я имею в виду — по цвету!
И вдогонку. Две клиентки тихонько сидят на стульчиках, ждут заправки картриджей. Первая:
— У вас флешки есть?
Я:
— Да.
Вторая:
— Ой, а мне тоже надо! © Unknown author / Pikabu
- Работаю в сети стройматериалов. Две девушки:
— Хотим купить этот линолеум.
— Не могу отказать. Какие размеры?
— 98,5 на 145.
— Это для кладовки?
— Нееет! Для спальни.
— Вы в коробке, что ли, живете?
— Нормальная комната! Мы сами мерили!
Показываю рулеткой метр.
— У вас сантиметры какие-то маленькие. У нас длиннее!
— Можно взглянуть?
Достает рулетку с дюймовой разметкой.
— Видите? У вас короткие сантиметры! © dpetr5 / Pikabu
- Смешно, до чего люди доходят ради скидки. Парень покупал оленьи рога со скидкой 90% — около 16 центов. Но ему и этого было мало. Устроил скандал, требуя еще дешевле. Ушел, бурча, что цены «нелепые». © lost__wages / Reddit
- Работаю продавцом-консультантом в отделе детских деревянных игрушек и конструкторов. Подходит папа с малышом в сидячей коляске, долго выбирает, что показать под мои комментарии о продукции. Малыш, что бы ему отец не показал, смотрит не на игрушки, а на меня внимательно, не мигая. Папа, после долгих рассказов и презентации игрушек мальчику не выдерживает и выдает: «Прости, Макс, но тетю я тебе купить не смогу». Печально вздыхает и уходит. © DarkDuchess / Pikabu
- Одна покупательница была с семьей и покупала огромную корзину с одеждой, среди которой была пара туфель без штрих-кода. В таких случаях на них обычно напечатан запасной номер на всякий случай. Пока я искала его, она сказала: «О, мы должны получить их бесплатно, потому что тратим у вас так много!» Мой ответ (такой же, как и всегда) был просто: «Боюсь, что нет, хотя я всегда могу удвоить цену!» Это всегда вызывает удивленный взгляд, пока клиенты не понимают, что я шучу. © TRFKTA / Reddit
- Пришел парень, попросил помощи в подборе напольного покрытия. Провел ему «обзорную экскурсию», рассказал о плюсах и минусах различных типов покрытий. Он определился с выбором, дает мне бумагу со списком, где четко расписано чего и сколько ему нужно, просит оформить ему доставку. Пару минут копошусь у компа, отбиваю накладную, отдаю ему документы на доставку:
— А дальше, что мне делать?
— Идете оформляете доставку там-то там-то.
— А дальше, что мне делать?
— Едете домой, пьете чай с вареньем, ждете вашу доставку.
— А дальше, что мне делать?
Тут я задумался:
— Не знаю, жить, наверное, как-то дальше.
Ушел, а я стою и думаю: «А мне что дальше делать?» © dpetr5 / Pikabu
- Давным-давно работал торговым представителем, продавал кондитерку. В магазине, в который я заехал по работе, покупательница полчаса допрашивает продавца, мол, а вкусно? А с чем? И прочие вопросы. Ушла потом довольная. Продавец выдыхает: «Блин, я что, все тут перепробовать должна?!» А потом она начинает задавать те же вопросы уже мне : «А это вкусно? А вот это?» © OttudaGde.G / Pikabu
Ну меня обычно удовлетворяет ответ в духе "Я не пробовала, но состав такой-то и похож по вкусу на то-то"
Должны же они разбираться в продукции
-
-
Ответить
- Работаю в магазине. Как обычно, зашла в примерочные и нашла сережку на полу. Решила отнести на кассу и в этот момент расплачивается женщина с одной сережкой в ухе. Говорю: «Кажется, это ваше». Возвращаю сережку и ухожу. Через пару минут она нашла меня и заявила, что сережки для нее очень дороги, много раз благодарила и протянула пятисотку. Неожиданно, но приятно, конечно. © askarkyzy_23
- Я работаю в магазине. И сегодня приходит мальчик лет 5-6, пришел с мелочью, которую он собирал долгое время. Он: «Извините, я хочу купить эти шоколадки, могу я расплатиться так?» Не раздумывая, я соглашаюсь. Пока я считаю, спрашиваю у него:
— Откуда столько мелочи? Кажется, ты давно собираешь ее. Так сильно хотел этот шоколад?
— Нет, это не мне, я просто хочу подарить это одному человеку.
Тут я понимаю, в чем дело, и, закончив считать, вижу, что ему немного не хватает. Но не подаю вида, так как понимала, что это важно для него. Он поблагодарил меня, идет к девочке, и через окно я вижу эту прекрасную картину. Они стали вместе кушать этот шоколад, и пошли в другую сторону. И в этот момент я поняла, что если мужчина действительно хочет, то он это сделает. Даже если этот мужчина в возрасте 5-6 лет. © sima_d110
