16 историй от продавцов, у которых что ни рабочий день, то готовая байка

Магазин — это место, где за один день можно встретить и сурового мужчину, мечтающего о коврике с котятами, и юного джентльмена, собирающего мелочь на шоколадку для первой любви. Мы собрали истории от людей, которые стоят за прилавком и знают точно: покупатель не всегда прав, но почти всегда — невероятно интересен.