17 историй от сотрудников общепита, которые увидели изнанку своей профессии

45 минут назад
В любой профессии, на любой работе есть место курьезам, и общепит — не исключение. Здесь каждый день можно встретить клиентов с самыми неожиданными запросами, убеждениями и логикой. Так и до мидий в веганском варианте недалеко, и куриные крылышки внезапно оказываются не только из курицы.

  • Работаю официанткой. Заходит серьезный такой мужик в костюме, просит тихое место. Вскоре к нему садится броско одетая девушка, а потом еще один тип. Ну, думаю, сейчас что-то будет! И тут девушка резко открывает сумку, и из нее вылетает воздушный шарик. Парень с девушкой кричат: «С днем рождения, папа!» Мужик в костюме мгновенно превращается в милого котика, я понимаю, что это не любовный треугольник. Оказывается, они год не общались и, наконец, помирились и решили встретиться.
  • Работаю официанткой. Вчера закрывала чей-то счет и поняла, что у нас одинаковая фамилия. Я так обрадовалась — никогда не встречала тезок! Этот человек сначала не поверил мне, и я показала ему свой паспорт. Когда он ушел, проверила чаевые и ахнула: ничего там не было! Я даже немного обиделась. © xlialuv / Reddit
  • Я работал официантом в небольшом итальянском ресторане. Мужчина долго изучал меню, расспрашивал про состав блюд, степень готовности пасты и несколько раз уточнил, будет ли она аль денте. В конце строго добавил: «И без сыра. Не люблю его». Я принес блюдо в строгом соответствии с заказом. Он съел все, а потом подозвал меня и сказал: «Спасибо. А можно теперь пармезан? Я сегодня решил потерпеть».
  • В зал зашла женщина. Села, посмотрела меню и спросила, какие у нас куриные крылышки. Я ответила, мол, острые, средней остроты и так далее. Она снова: «Нет, а какие у вас куриные крылышки?» Я назвала марку, а клиентка не успокаивается: «Какие у вас куриные крылышки? Из какого мяса они сделаны?» Я сумела выдавить из себя, не расхохотавшись: «Это курица». На что она ответила: «О, отлично, это самые лучшие крылышки...» © Nervous_Fly_4058 / Reddit
Игорь 100500
5 минут назад

/Когда он ушел, проверила чаевые и ахнула: ничего там не было!/
Да он настолько был поражён таким совпадением, что чаевые просто вылетели из его головы. Особенно, если совпавшая фамилия не столь редкая как Иванов.

-
-
-
  • Когда работы становилось особенно много, менеджер нас просто игнорировал. Владелец ресторана появился во время вечернего часа пик в выходные и застал этого менеджера сидящим в кабинке и ужинающим со своей девушкой, пока мы все суетились. Оказывается, владелец знал, что этот менеджер ленив, и после закрытия предложил ему два варианта: понижение в должности или увольнение. Менеджер попытался сказать: «Если я уйду, то все остальные уйдут вместе со мной». В ответ мы только посмеялись. Он уволился, а владелец извинился перед нами за то, что эта ситуация длилась так долго. © Unknown author / Reddit
  • Я работал в элитном стейк-хаусе, и одна женщина заказала стейк хорошей прожарки. В процессе выяснилось, что стейк готовят долго, хотя я и предупреждал ее об этом. Она встала и заявила: «Я сейчас пойду на кухню и посмотрю, чего они там копаются». Она ворвалась на кухню и выдала: «Где мой стейк? Что там может так долго готовиться?!» Шеф-повар и старший менеджер просили ее выйти, но она и слушать не хотела. Когда она наконец вернулась к своему столику, мы увидели, что ее подруга просто сидит и хохочет, явно поддерживая скандалистку. В итоге их обеих попросили уйти и запретили впредь у нас появляться. © pleasantly-dumb / Reddit
  • Раньше я работал в ресторане быстрого питания. Один клиент подъехал к окошку для заказов на вынос и сказал: «Я бы хотел гамбургер с сыром и среднюю порцию картошки фри». Я повторил заказ: «Хорошо, средняя порция картошки фри и чизбургер?» К моему удивлению, он сердито ответил: «Нет! Я же сказал, что хочу гамбургер с сыром!» © Unknown author / Reddit
  • Клиент сделал заказ по громкоговорителю с террасы и спросил, какой у меня любимый молочный коктейль и бургер, и все это заказал. Когда я принесла заказ, там оказался симпатичный парень моего возраста. Он сказал: «Коктейль и бургер, кстати, для тебя». И дал мне еще 50 долларов. До сих пор вспоминаю об этом. © youngyelir / Reddit
  • В стейк-хаусе клиентка спросила меня: «В чем разница между печеным картофелем и картофельным пюре?» Она говорила совершенно серьезно, а вся ее семья смотрела на меня так, будто тоже не понимала разницы. © pleasantly-dumb / Reddit
  • В ресторане, где я работаю, по меньшей мере пять раз во время заказа клиент повторил: «Я возьму курицу»... Это паназиатский ресторан, где курица входит примерно в 20 различных блюд. © JetpackVelociraptor / Reddit
  • Работаю поваром-сушистом в доставке. Недавно на нас написала жалобу некая женщина за то, что мы в «Филадельфию» положили огурец. На секундочку, в составе «Филадельфии» есть сливочный сыр и огурец. Девушки-операторы объясняли ей, что без огурца это будет совершенно другой ролл. Она аргументировала свою жалобу так: «Девочки, ну я столько раз у вас заказывала, неужели нельзя пометить у себя в компьютере, что я не ем огурцы?» В этот момент звуки от фэйспалмов были слышны на соседней улице. © Рабочий случай / VK
Dude
18 минут назад

ну есть блюда именно "запеченное картофельное пюре". в чем причина объяснить - пюре у вас запечённое, или просто картошка из волмарта

-
-
-
  • Кафе быстрого питания. Воскресный час пик. У нас не хватало персонала. Я был на кухне, и тут менеджер попросил меня принять заказ. Я снял перчатки и фартук и пошел к кассе. Клиентка сделала большой заказ и хотела оплатить с помощью телефона. Я показал ей QR-код, но у нее разрядился телефон, зарядного устройства не было. Ни наличных, ни карты у нее тоже не имелось. А ведь она сделала очень большой заказ. © devilwearsleecooper / Reddit
  • Я работал в кафе. На Хэллоуин его украсили по полной: гигантские надувные фигуры, декор под потолком, полностью тематическое меню с хэллоуинскими напитками. Заходит парень, оглядывается и спрашивает: «А у вас тут что, все к Хэллоуину украшено, или еще к чему?»
    В другой раз я работал в ресторане с системой омакасэ (форма трапезы, при которой клиент не заказывает блюда из меню, а позволяет шеф-повару самому решать, что подать. — прим. ред.) Гости садятся, я спрашиваю, пробовали ли они такой формат раньше, и есть ли у них аллергии или ограничения в еде. Женщина говорит: «Ой, я веган!» Я объясняю, что в омакaсэ все меню состоит из рыбы. На что она спокойно отвечает: «Ну ничего, рыбу я ем». © p-i-z-z-a-peetza / Reddit
  • Как-то услышала: «Можно заказать мидии на пару, но в веганском варианте?» А вот еще история. Одна клиентка заказала напиток, он ей не понравился, поэтому я попросила менеджера компенсировать ей стоимость и принесла что-то другое. Когда ей дали чек, она была недовольна, потому что с нее «все равно взяли плату за напиток». На чеке же было четко написано: «Напиток + 5 долларов, напиток — 5 долларов». Я спросила клиентку, сколько будет 5 минус 5, она ответила: «Ноль». Я объяснила, что именно столько мы с нее и взяли. Ноль. «Я все еще не понимаю. Почему с меня берут деньги?» К счастью, ее дочь сказала ей не волноваться, с нее ничего не взяли. © amygrindhaus / Reddit
Игорь 100500
только что

/Клиентка сделала большой заказ и хотела оплатить с помощью телефона. Я показал ей QR-код, но у нее разрядился телефон, зарядного устройства не было. Ни наличных, ни карты у нее тоже не имелось. А ведь она сделала очень большой заказ./
Хитровыделанная клиентка. Надеялась, что простят.

-
-
-
  • Я какое-то время работала в кафе, и каждую субботу туда приходила одна женщина. Она отказывалась есть за столом, если он не был вымыт определенным чистящим средством. © SlickB******ly / Reddit
  • Я работал в ресторане морепродуктов, который славился своими крабами. Конечно, во всем помещении чувствовался характерный запах. Один клиент пожаловался, что у него аллергия на моллюсков, и он не знает, что заказать. А ведь на нашей вывеске изображен гигантский краб! © Nervous_Occasion3794 / Reddit
  • Работаю официанткой. Пришел мужик в дорогом костюме. Заказал кучу всего, больше часа сидел и трапезничал. Затем подозвал меня и выдал: «Девушка, я не буду это есть. И платить за оставшееся тоже. Просто я не смогу это доесть!» Так и не поняла, зачем было заказывать все и сразу, чтобы потом отказаться? © Не все поймут / VK

Natalya Doronina
15 часов назад

«Девушка, я не буду это есть. И платить за оставшееся тоже. Просто я не смогу это доесть!» Так и не поняла, зачем было заказывать все и сразу, чтобы потом отказаться?
А что, так можно было ? И не заплатил ? И кто это профинансировал ?

-
-
-

