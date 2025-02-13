16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
2 часа назад
Занятные истории и неловкие моменты подстерегают нас везде — в такси, магазине, на работе, и, конечно, в заведениях общепита. У посетителей кафе и ресторанов найдется немало баек из зала, а у официантов и поваров — рассказов о том, что подчас происходит на кухне.
- Пошли мы с бывшим парнем как-то в ресторан. А там — акция, нам сделали неплохую скидку. Потом — бац! Дарят сертификат на несколько бесплатных доставок. Ну круто же! Вернулись из ресторана, а на парне лица нет. Спрашиваю, мол, в чем дело? Оказалось, что рестораном владеет его бывший одноклассник, который учился на тройки и даже школу не закончил. © Карамель / VK
- Работаю поваром, у нас кафешка маленькая, поэтому на кухне нас всего трое: я и еще двое парней. Один из них стоит на японской кухне, другой на пицце. Они все время соревнуются, кто быстрее доделает заказы. Чтобы победить, они пакостят друг другу постоянно. Сегодня один из них что-то сделал другому, а тот взял перец чили и обмазал лицо первого. А первый засунул ему в рот этот перец. Вот сейчас вдвоем моются молоком, а я доделываю заказы. А, значит, оба проиграли, и деньги достанутся мне. © Подслушано / Ideer
- Приехал к нам в офис иностранец. Приходим с ним на обед в ресторан, он плов заказывает. Я давай на ломаном английском рассказывать ему про то, как плов готовят. Говорю: «Туда кладут много-много моркови!» И жестами показываю, как именно режут морковь. Смотрю, а у мужика чуть глаза на лоб не лезут. И вдруг понимаю, что я вместо моркови (carrot) сказал «попугай» (parrot). © enotdanetot / Pikabu
- Работал официантом и обслуживал одну пару, на первый взгляд обычную. В конце ужина возвращаюсь с терминалом для оплаты, а они оба протягивают мне карты — выбирай. Зная, чья это инициатива, я забрал карту у девушки и провел оплату. Она тогда опешила и быстро ретировалась, покрасневший парень — бегом за ней. А что я, в самом деле, в игры с ними играю?! © Подслушано / Ideer
- Когда-то давно в первый раз пришел с приятелем в ресторан. Из всего разнообразия меню знакомо было только одно блюдо — «Цыпленок табака». Вместе с ним нам принесли пиалы с розовой водой. Мы сидели, ели цыпленка и запивали этой невкусной водой. Она предназначалась, как нам потом объяснил официант, для мытья рук. Вот стыд-то... © Подслушано / Ideer
- Я работал в одном популярном ресторане быстрого питания. Поздно ночью к стойке подошел парень и сказал, что хочет бургер с десятью котлетами. Я удивился, но оформил этот странный заказ, после чего по громкой связи связался с кухней. Мои слова звучали как глас с небес: «Это не ошибка. Это гамбургер с 10 котлетами. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы приготовить его». Через несколько минут повар осторожно поместил очень большой шарообразный предмет на желоб для бургеров. Для него потребовалась целых четыре обертки от стандартного бургера. «Будьте осторожны с ним», — сказал один из поваров. «Заворачивать его было очень трудно». Клиент был в восторге. Получив пакет с едой, он объяснил, что у него и его друга возник спор относительно правдивости нашего слогана «По-твоему. Немедленно», и он только что выиграл пари. Это до сих пор остается одним из моих любимых моментов — настоящая командная работа! © Michael Stearns / Quora
«Я съел огромный чизбургер!»
- Как-то одному из моих коллег-официантов заказали охлажденный стейк, слегка подрумяненный снаружи. Он не растерялся и положил филе миньон в морозилку минут на 10, а потом попросил повара подержать стейк на гриле ровно столько, чтобы он просто потемнел снаружи. Когда стейк разрезали, внутри обнаружились кристаллы льда. Клиенту такая «прожарка» понравилась. © Jay-el Ladd / Quora
- Работаю официантом в заведении, где чаевые делятся на весь коллектив, от поваров до уборщиц. Когда рассказываю об этом знакомым, все как один говорят, что если чаевые даются конкретному человеку (администратору, официанту — неважно), то это только его деньги. Очень много стычек происходило на этой почве. На чаевые, которые мы собираем в банку, покупается что-то в ресторан, и дается сдача. Ощущение, словно что-то пошло не так. © Подслушано / Ideer
- Я — бариста в одной популярной кофейне. Посетили встречаются странные. Одна клиентка заявила, что я — самый грубый бариста, которого она когда-либо встречала, потому что на ее просьбу добавить в напиток побольше соевого молока я сказал, что за это придется доплатить. А одна женщина потребовала положить в свой зеленый чай морскую соль. Помню еще родителей, которые заказали большой фраппучино с эспрессо, но при этом попросили налить немного отдельно для своего ребенка. © Brandon Ortega / Quora
«Бариста нарисовал кошку на моем карамельном латте»
- Я работал в крутом заведении, где каждый из шеф-поваров имел опыт работы в ресторанах со звездами Мишлен или им подобных и мог легко открыть собственное заведение. Однако шеф, с которым я был на смене в один из дней, смог меня удивить. Во время готовки он уронил стейк на пол, посмотрел, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, подмигнул мне, вытер его полотенцем, несколько раз провел по грилю и выложил на блюдо. Мне было неприятно, но в то время я был слишком стеснителен, чтобы возразить. Но этот случай заставил меня задуматься, и я решил никогда не допускать такого на кухне под моим руководством. © Catahooo / Reddit
- Работаю в фаст-фуде. Проходит заказ на тройной чизбургер. Читаю заказ внимательно, а там ни котлет, ни сыра, ни маринованных огурцов. И даже нет булочки. Я в шоке спрашиваю кассира: «Это что такое? Как мне заказ-то выполнить?» Кассир подумал и сказал: «А ты отправь пустую коробку из-под тройного чизбургера». Позже мы спросили покупателя, зачем ему коробка от чизбургера. Он ответил, что у него была веская, но личная причина. Я думаю, он зачем-то хотел, чтобы другие люди поверили, что он съел чизбургер. Понятия не имею, зачем ему это было нужно. © Ryan Turner / Quora
- Я работал в ресторане, в котором готовили блюда итальянской кухни. Я обожаю готовить пасту и всегда гордился тем, что умею делать прекрасную карбонару, кремовую и вкусную, со свежими яйцами. Однажды клиентка вернула блюдо, заявив, что яйца не приготовлены. Я взял и поставил ее тарелку в микроволновку, и в итоге получилась, по сути, яичница-болтунья с беконом и пастой. Дама заявила, что это была лучшая карбонара, которую она когда-либо ела. © chatterfangsquirrel / Reddit
«Лучшая карбонара, которую я когда-либо пробовал»
- Были мы как-то в ресторане. Заказали что-то вроде ассорти на гриле. Приносят нам овощи и тарелку с мясом а-ля бекон. Начали мы все это пробовать. Чувствуем, вот что-то не то! Но голод не тетка, продолжаем есть. А минут через 30, уже под конец трапезы, притащили нам настольный мангал.... То есть все это мы должны были собственноручно зажарить на гриле. © Аноним2681215 / Подслушано — Ideer
- Работаю в ресторане, где имеется доставка блюд. Клиенты часто пишут гневные отзывы с фото, мол, пиццу привезли комом, стекшую по коробке, паста слиплась, везли два часа. Я понимаю их, обидно получить свое блюдо в таком виде. Но это вина курьера! Ни разу при мне не было, чтобы повара где-то косячили со временем и качеством. Курьеру даешь пиццу, говоря, чтобы сумку не надевал на спину, а он на велике, ему все равно. А виноват ресторан. © Подслушано / VK
«Решили заказать доставку пиццы впервые за долгое время. Вот что пришло».
- Однажды сидела в кафе и заметила, что один молодой человек проявляет ко мне интерес. Мы обменялись взглядами, а затем ко мне подошел официант и передал свернутую салфетку. Он сказал, что это послание от молодого человека за соседним столиком. Я стала искать ручку, думая, что он, вероятно, хочет попросить мой номер телефона. Когда я развернула салфетку, там было написано: «У тебя укроп на щеке!»... Так мы и познакомились. © Не все поймут / VK
- Работаю официанткой в кафе. Сегодня наблюдала очень милую сцену. Женщина сидела с детьми и кого-то очень долго ждала. Вроде такая позитивная, но видно было, что ей скучно. Потом дети выбежали минут на пять, забегают обратно с криками: «Мама, мама, закрой глаза!» И тут заходит мужчина с огромным букетом белых, прямо белоснежных, хризантем. Сидели час, все это время улыбка не сходила с ее лица. Когда уходили, попросила книгу отзывов, написала, что пицца была очень вкусная, персонал вежливый, ей все понравилось. Однако мне кажется, что дело здесь было далеко не в пицце. © Карамель / VK
Комментарии
Уведомления
Я что-то не поняла что там было с двумя картами. "Чья инициатива" и т.д.. Объясните плиз.
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