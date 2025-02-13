16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты

Занятные истории и неловкие моменты подстерегают нас везде — в такси, магазине, на работе, и, конечно, в заведениях общепита. У посетителей кафе и ресторанов найдется немало баек из зала, а у официантов и поваров — рассказов о том, что подчас происходит на кухне.