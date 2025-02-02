16 поваров, будни которых не так просты, как кажется
Кухня
16 часов назад
Всем нам зачастую из кухонь кафе и ресторанов приносят блюда доведенные до задуманного идеала. Но мало кто видит, как много проблем у поваров. Мы решили немного приоткрыть эту завесу и сделали подборку о том, что происходит на кухнях заведений.
"Как я себя вижу, когда готовлю большую порцию супа"
"Когда я был пекарем, кто-то забыл хлеб на ночь во включенной духовке"
«Наш шеф не особо любит проводить инвентаризацию»
"Так, кто положил моцареллу в морозилку?"
Персонал: "Можно нам новые тележки? Колеса на наших просто кошмар". Менеджеры: "Нет"
"Мой шеф: "Нам не нужна посудомойка, это будет спокойная ночь"
Если вашему мужу не нужна посудомойка, то мытьё посуды должно стать его обязанностью
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«Хуже чем в этот раз, я еще еду не ронял»
"Угадайте, кто забыл достать мясо из морозилки перед сменой?"
"Если начать готовить картошку, а потом уйти домой, то сгорит даже кастрюля"
«Шеф забыл заказать муку. Я пекарь»
"Мы убедили стажера, что если стоять на влажном полотенце, то никаких слез от лука не будет"
"Начал работать на новой кухне и увидел этот нож на стене"
"Пытался открыть двери с двумя кастрюлями в руках. Это случилось за пять минут до закрытия"
"Увидел, как коллега режет пенопласт моим ножом, который он еще и нагрел предварительно"
"Они были со мной десять лет, прошли через четырех шеф-поваров. Сегодня они клацнули в последний раз"
"Вот как новичок решил поставить маркировку на коробку"
Жизнь поваров в одну статью не уместишь. Поэтому держите еще несколько подборок об их нелегких буднях:
Фото на превью kkk12ghfanboy / Reddit
Комментарии
Уведомления
Дeтство. Kаникулы в дeрeвне. Пoслaли сoбрать яйцa у курoчек, дaли миcку. Сoбрaла пoлную, с гoркой. Идy aккуратненькo. И тyт oкyдa-тo cвеpxу нa меня пaдают двa дepущихся кoта!!!
Что ж... 😼
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