16 поваров, будни которых не так просты, как кажется

Всем нам зачастую из кухонь кафе и ресторанов приносят блюда доведенные до задуманного идеала. Но мало кто видит, как много проблем у поваров. Мы решили немного приоткрыть эту завесу и сделали подборку о том, что происходит на кухнях заведений.

"Как я себя вижу, когда готовлю большую порцию супа"

"Когда я был пекарем, кто-то забыл хлеб на ночь во включенной духовке"

«Наш шеф не особо любит проводить инвентаризацию»

"Так, кто положил моцареллу в морозилку?"

Персонал: "Можно нам новые тележки? Колеса на наших просто кошмар". Менеджеры: "Нет"

"Мой шеф: "Нам не нужна посудомойка, это будет спокойная ночь"

«Хуже чем в этот раз, я еще еду не ронял»

"Угадайте, кто забыл достать мясо из морозилки перед сменой?"

"Если начать готовить картошку, а потом уйти домой, то сгорит даже кастрюля"

«Шеф забыл заказать муку. Я пекарь»

"Мы убедили стажера, что если стоять на влажном полотенце, то никаких слез от лука не будет"

"Начал работать на новой кухне и увидел этот нож на стене"

"Пытался открыть двери с двумя кастрюлями в руках. Это случилось за пять минут до закрытия"

"Увидел, как коллега режет пенопласт моим ножом, который он еще и нагрел предварительно"

"Они были со мной десять лет, прошли через четырех шеф-поваров. Сегодня они клацнули в последний раз"