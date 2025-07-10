15 забавных историй о том, какие странности некоторые люди творят люди из-за денег

Моя коллега дочь богатого папы. Привыкла жить хорошо, ни в чем себе не отказывая. И очень хотела выйти замуж за богатого парня, и по любви. Однажды встретила такого, бизнесмен, отличная машина, квартира в центре города, шикарно одет, и красавчик,к тому же.Но вот беда, женат, и с ребенком. Решила девушка, что птицу счастья подстрелила, надо брать любой ценой. Подсуетилась, разбила семью,увела принца. Только оказалось, что принц гол,как сокол, все блага жизни имел от бывшего тестя, который моментально отнял всё. На чужом горе своего счастья не построишь,в общем, разбежались эти двое.