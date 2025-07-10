15 забавных историй о том, какие странности некоторые люди творят люди из-за денег
Все думают, что деньги — это счастье и беззаботная жизнь. Но на деле не все так просто! Большие доходы могут превратиться в настоящую проверку для отношений, дружбы и семьи. Иногда деньги приносят не радость, а головную боль и проблемы, и у богатых оказываются свои странные причуды.
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- Мы с парнем делим все расходы поровну. Только вот я из простой семьи, а он — из обеспеченной. Живем мы не в самых лучших условиях, поэтому в один прекрасный день он пришел и заявил: «Хочу красивую квартиру». Но вот в чем загвоздка — он предложил, чтобы я платила половину, хотя для меня это серьезные деньги. Такие расходы сильно бьют по моему кошельку. При этом у него есть деньги, чтобы оплачивать хотя бы 60% стоимости, но он все равно не соглашается. © moneyfight / Reddit
- Мой брат работал в компании по производству яхт. Жена владельца пришла, чтобы окончательно принять готовую лодку, и тут же заявила, что интерьер оказался «неправильного» оттенка розового! Она хотела цвет легкого румянца, а получился стыдливый ярко-красный. В итоге большую часть лодки пришлось разобрать, чтобы все перекрасить. © BlitheringEediot / Reddit
- Я училась в Великобритании. Среди студентов было много иностранцев, как я, и была возможность познакомиться с людьми из разных культур. Например, я долгое время снимала квартиру с одной девушкой из Китая. Как-то мы говорили по душам, и она рассказала, что ее отец — очень богатый человек. Но сам он из бедной семьи, ведет довольно скупой образ жизни и даже в свободное время подрабатывает таксистом. Для меня это казалось какой-то фантастикой, пока я однажды не побывала у нее в гостях. Они живут в огромной роскошной усадьбе. Пока мы с соседкой сидели в ее комнате и разговаривали, зашел ее отец и что-то угрожающе сказал по-китайски, на что соседка расхохоталась и ушла ненадолго. Я поинтересовалась, что же он такого сказал. Соседка ответила: «Папа пришел напомнить, чтобы я свет на кухне не забывала выключать — коммуналка не бесплатная. Говорит, пока твой отец ночами в такси работает, ты тут деньгами разбрасываешься». © Палата № 6 / VK
- В школе я встречалась с парнем, который был ужасным человеком. Я по-настоящему его любила, хоть и понимала все его недостатки. Только в универе я узнала, как это приятно быть с тем, кто о тебе заботится. Именно тогда я и познакомилась со своим нынешним мужем. Он очень мило смущался, когда признавался в любви, и много лет у нас все было хорошо. Но недавно его уволили с работы из-за крупной ошибки и уже девять месяцев у нас серьезные финансовые проблемы. Он искал работу, несколько месяцев трудился в другой фирме, подрабатывал в ресторанах быстрого питания — лишь бы у нас всегда был ужин. Но это не спасает нас от долгов по кредитам. Сейчас дела понемногу налаживаются, но недавно я узнала, что мой бывший стал успешным бизнесменом. У него фотографии у роскошных домов с бассейнами и дорогими машинами. Он часто летает в отпуск, а мы не можем даже позволить себе новый дом. Иногда задумываюсь, как сложилась бы жизнь, если бы я тогда не ушла от него. © jillhmcl / Reddit
- Мужу дали премию, почти как полугодовая зарплата. Я уже на эти деньги рот раззявила. Сыну — брекеты, в отпуск, ремонт в ванной. Но муж отбрил: все до копейки уже распределено. Думала, он машину себе новую купить решил, а этот красавчик взял и решил уволиться. Посчитал так — полгода не буду работать, за это время выучусь на программиста и сменю сферу. Мол, ему понравилось большие деньги получать, а на его работе ему такое разве что раз в пару лет светит.
- Мой хороший друг недавно получил кругленькую сумму за продажу бизнеса. Он очень общительный парень и любит постоянно выходить в свет. Недавно он сломал передний зуб и до сих пор его не вылечил, только потому что страховка не покрыла сумму лечения! У него куча денег, а он экономит несколько тысяч на лечении зуба! © dschoemaker / Reddit
Богатый и жадный парень .требует платить пополам и его хотелки (жить в красивой квартире),но нужен ли такой парень,ему на еду как минимум в 3раза больше надо,а он все делит, пошли его подальше
- Я встречаюсь с девушкой уже 8 месяцев, и у нас возникают размолвки только на одной почве — она воспринимает все финансовые подарки как подачки. Она из небогатой семьи, все детство жила в неблагополучном районе. Ее родители никогда не помогали, но она сумела справиться с трудностями и уже к 19 годам добилась многого. Но сейчас, когда мои родители дарят мне машину, она отказывается от нее, говоря, что лучше будет ездить на автобусе, чем принимать такие дорогие подарки. А после ужина, который оплатили мои родители, она заявила: «Между прочим, я могу сама заплатить за свою еду». © gfbitteraboutmoney / Reddit
- Моя семья не была особо богатой, но родителям удалось впихнуть меня в хорошую школу. Я оказалась среди «золотой молодежи», меня не смущало, что у всех дорогие машины, последние модели телефонов. Но однажды на мою жалобу о том, что мне запретили играть в комп, одноклассник выдал: «Ох, как я тебя понимаю. Мне однажды тоже запретили играть в комп за то, что я коцнул батину яхту...» © Палата № 6 / VK
- Мой парень работает в фермерском магазине и у него небольшая зарплата. У меня свой бизнес и доход значительно выше. Он не догадывался об этом, но однажды он увидел огромные счета. Мне пришлось все рассказать, а парень взял и разрыдался. Я не знала, как его утешить, потому что уважаю его работу. Он здорово разбирается в том, что делает и лично знаком со всеми фермерами в нашем городе, они ему доверяют. Я не вижу никакой проблемы в том, сколько он зарабатывает. © Greenworks4me / Reddit
Если парень прям разрыдался, то это нормально что ты его содержишь 😂😂😂
- У меня есть старшая сестра, она у мамы от первого брака, а я — от второго. Сестра старше на 5 лет, и ее отец очень богатый. Помню, в детстве он постоянно дарил ей дорогие игрушки, косметику. Компьютер и телефон появились у нее раньше всех в нашей семье. На день рождения он возил ее в парижский Диснейленд! Я ужасно ей завидовала. А мой родной отец был рядовым инженером, работал на телефонной станции, и денег в семье было мало. Когда мы стали старше, отец оплачивал сестре репетиторов и поступление в вуз. На 20-летие он подарил ей квартиру, потом оплатил курсы вождения и купил машину. Я понимаю, что этот мужчина мне никто, что мне он ничего не должен. Сейчас она живет в своей большой квартире, ездит на дорогой машине, ее пристроили на теплое местечко. Она просила и за меня, но он сказал, что у меня свой отец есть, и пусть он заботится о моем благополучии. Вот и работаю я за небольшие деньги, снимаю квартиру без ремонта, а отпуска провожу с родителями на даче. © Подслушано / Ideer
- Мой парень начал зарабатывать в два раза больше меня, и тут же заявил: «Давай делить все расходы пополам». Я, конечно, отказалась. Я и так работаю на двух работах и оплачиваю свои расходы сама. Никогда не просила его платить за мои билеты, еду или покупать мне вещи. Я взрослый человек и могу позволить себе все необходимое, но считаю, что расходы должны делиться пропорционально доходам. Если бы я зарабатывала больше него, я бы брала на себя большую часть расходов. © pinky_twist / Reddit
- Муж неплохо зарабатывает, но спускает деньги на компьютерные игры и посиделки с друзьями. Решила подарить курс по финансовой грамотности. Вернулся вдохновленный, мол, просчитал все траты и больше не будет расточительным. И выдал, что теперь мы будем покупать коту самый дешевый корм. Говорит: «Много на этого дармоеда уходит, в остальном все отлично». © Не все поймут / VK
кормя для коти - святое. пусть лучше себе меньше пива купит, а не котика обкрадывает
- Мой папа ушел из семьи, когда мне было 3 года. Его новая жена оказалась из очень богатой семьи. Они всегда относились ко мне хорошо и называли меня своей внучкой, но из всех вопросов, касающихся денег, я была исключена. Я никогда не ездила с ними в отпуск, не отдыхала в пятизвездочных отелях, и, конечно же, не получила никакого наследства. При этом моя сводная сестра унаследовала кучу денег, недвижимость и даже пассивный доход. © Patient-Progress5809 / Reddit
- Я из богатой семьи. Родители подарили мне квартиру и акции бизнеса, который я развиваю. Недавно парень сделал мне предложение. Как только об этом узнал мой папа, он сразу сказал, что надо составлять брачный контракт перед тем как расписываться. Мне бы этого очень не хотелось, потому что это означает, что я не доверяю своему будущему мужу, однако мой отец на этом настаивает. Не знаю как сказать об этом жениху, у нас с ним такая любовь, романтика и я с этим контрактом. Хотя где-то в глубине души я понимаю, что это было бы правильно, потому что сам парень не имеет ничего. © Мамдаринка / VK
- Когда я был маленьким, мы с семьей жили в хорошем районе, но в небольшом доме, у нас была старая машина, и раз в год мы ездили в отпуск. Мне всегда казалось, что деньги на все это родители добывают тяжким трудом и очень стараются, чтобы у нас сестрой было все необходимое. Но недавно мне открылась семейная тайна. Оказалось, что у моих родителей на счету много денег, которые остались после продажи отцовского бизнеса, то есть они могли жить все эти годы, не работая и ни в чем себе не отказывая, но почему-то решили не тратить эти средства. © stealthywealthyTA / Reddit
А здесь можно посмотреть 10 комиксов, которые разнесут в пух и прах все, что вы знали о богатстве.
Комментарии
"когда мои родители дарят мне машину, она отказывается от нее"
Ну так машину не и дарят. Чего она за парня решает?
А вообще, я бы на стала продолжать роман с такой озлобленной и психованной особой.
Странно слушать претензии девочки, что мачеха не собиралась включать ее в свою финансовую жизнь. И ещё выставить претензией, что вот сводной триместре все даааали! Ну так эта сводная сестра, видимо, полная дочь женщины. И да, считать чужие деньги некрасиво. Не твое - не разевай нна это рот.
Моя коллега дочь богатого папы. Привыкла жить хорошо, ни в чем себе не отказывая. И очень хотела выйти замуж за богатого парня, и по любви. Однажды встретила такого, бизнесмен, отличная машина, квартира в центре города, шикарно одет, и красавчик,к тому же.Но вот беда, женат, и с ребенком. Решила девушка, что птицу счастья подстрелила, надо брать любой ценой. Подсуетилась, разбила семью,увела принца. Только оказалось, что принц гол,как сокол, все блага жизни имел от бывшего тестя, который моментально отнял всё. На чужом горе своего счастья не построишь,в общем, разбежались эти двое.
А чего вдруг чужие всё-таки бабушка и дедушка должны оставлять наследство дочери мужа их дочери от первого брака?