Миллионеры vs. Обычные люди: 10 комиксов, которые разнесут в пух и прах все, что вы знали о богатстве

Нас с детства учили: говорить о деньгах невежливо, а спрашивать о чужом доходе — верх неприличия. Для многих из нас эта установка стала частью менталитета, негласным правилом, которое заставляет чувствовать неловкость при одном лишь упоминании финансов. Мы вырастаем с этим финансовым «табу», словно окутанные невидимой вуалью, мешающей ясно видеть и понимать мир больших возможностей.

У людей, достигших финансового благополучия, совсем другие правила игры. Для них деньги — это не просто цифры на счету, а мощный инструмент и предмет изучения. Они не стесняются открыто обсуждать доходы, инвестиции и финансовые стратегии. Это не праздное любопытство, а часть их глубокого понимания экономики и рынка.