Да, говорить о деньгах невежливо, а спрашивать о чужом доходе- неприлично. Более того, в приличных компаниях с хорошими зарплатами сотрудники при приеме н.а работу подписывают NDA. Видимо, руководство этих компаний не читает Адме.
Миллионеры vs. Обычные люди: 10 комиксов, которые разнесут в пух и прах все, что вы знали о богатстве
Многие из нас мечтают о финансовой свободе, но лишь единицы достигают ее. Почему одним удается прорваться к изобилию, а другие годами топчутся на месте? Эксперты и исследователи десятилетиями изучают этот феномен, анализируя поведенческие паттерны и ментальные установки людей, которые построили колоссальные состояния. Мы погрузились в эти данные, чтобы выявить 10 ключевых привычек, которые отличают по-настоящему успешных людей от всех остальных. Это не магия, а выводы, основанные на глубоком анализе реальных траекторий успеха.
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Мы годами стеснялись даже думать о деньгах, не то что говорить! А вот богачи... Что, если все, чему нас учили, было ошибкой?
Нас с детства учили: говорить о деньгах невежливо, а спрашивать о чужом доходе — верх неприличия. Для многих из нас эта установка стала частью менталитета, негласным правилом, которое заставляет чувствовать неловкость при одном лишь упоминании финансов. Мы вырастаем с этим финансовым «табу», словно окутанные невидимой вуалью, мешающей ясно видеть и понимать мир больших возможностей.
У людей, достигших финансового благополучия, совсем другие правила игры. Для них деньги — это не просто цифры на счету, а мощный инструмент и предмет изучения. Они не стесняются открыто обсуждать доходы, инвестиции и финансовые стратегии. Это не праздное любопытство, а часть их глубокого понимания экономики и рынка.
- Вышел на новую работу — ответственности больше, но и зарплата выросла более чем в два раза. Меня все устраивает, кроме одного: реакция жены. Не успел устроиться, как она уже умудрилась разболтать всем, кем я буду работать, где и за какую сумму. Мне это было неприятно, я с ней говорил, а в ответ: «А что такого?» Теперь и ее, и меня одолевают знакомые с просьбами одолжить денег. Она мне на это жалуется, но все равно не считает, что сделала что-то неправильно. © Подслушано / Ideer
Нас приучили мечтать о внешней мишуре, но по-настоящему богатые люди знают, что главное сокровище не выставляют напоказ
О господи, да кто угодно слушает по дороге подкасты и аудиокниги. Непрерывное образование - это так же про возможности, а не про желание постоянно образовываться. Кто-то же должен тебя кормить, пока ты получаешь свое 5ое высшее и у них этот кто-то просто есть.
Мы привыкли думать, что достаток — это кричащие бренды, крутые автомобили и бесконечная череда дорогих игрушек. Этот стереотип, навязанный нам глянцем и рекламой, рисует картину, где богатство измеряется лишь внешним блеском. В действительности же состоятельные люди инвестируют не в показную роскошь, а в себя и свое будущее. Их приоритеты — это здоровье, надежные пенсионные фонды и непрерывное образование. Это так называемые инвестиции в человеческий капитал, которые приносят дивиденды на протяжении всей жизни.
Они понимают, что самое ценное, что у них есть, — это их способность мыслить, развиваться и оставаться продуктивными. Именно поэтому большинство из них постоянно учатся, читают книги и изучают новые области. А также используют каждую минуту. Даже во время занятий спортом, в дороге или за домашними делами они предпочитают слушать аудиокниги или подкасты. Для них это не потерянное время, а возможность для саморазвития.
- Мой свекор был иммигрантом, когда приехал, у него был только диплом. Но он упорно трудился и сейчас ценит образование больше всего. Он никаких денег не жалел, чтобы дать своим детям, а сейчас еще и внукам, хорошее образование. © Funkiemunkie233 / Reddit
Привыкли думать, что настоящие богачи хвастаются напоказ? Приготовьтесь удивиться: их подход к личной жизни отличается от общепринятого
Если понаблюдать за поведением состоятельных людей, становится очевидно: для них личные границы — это не просто понятие, а ключевой принцип жизни. Они не станут бездумно болтать с незнакомцами или делиться подробностями своей жизни с каждым встречным. Хвастовство поездками или покупками? Это не их стиль.
Даже в наш век социальных сетей, где, казалось бы, все напоказ, обеспеченные люди подходят к публичности иначе. Хотя многие из них и показывают свою жизнь онлайн, вы всегда заметите незримую черту. Есть нечто, что остается за кадром, только для самых близких. Это не скрытность, а осознанный выбор, позволяющий им контролировать свою жизнь и оберегать то, что по-настоящему ценно.
- Я знаком с некоторыми богатыми семьями и там действительно все скрытно. Брендовые сумки и крутые тачки — это скорее про высокий средний класс. По-настоящему богатые семьи тихо садятся в самолет из местного небольшого аэропорта и летят туда, где их постоянная команда из 15 человек уже пришвартовала яхту, чтобы спокойно отдохнуть на Карибах и побыть в одиночестве. © redhjom / Reddit
Многие из нас привыкли делать все сами, стараясь сэкономить каждую копейку. Но для по-настоящему богатых людей время гораздо ценнее
- Приехала я как-то погостить к довольно обеспеченной подружке на неделю-две. Мы отлично проводим время, а через пару дней она зовет меня на выставку съездить. Я с радостью соглашаюсь, а как возвращаюсь, вижу, что мои вещи кто-то трогал. Но мы ведь с подругой вместе ездили. Да и не стала бы она в моих вещах копаться. Тем более, что ничего не пропало. Просто ровно сложили и прибрались везде. Спросила подругу, а она говорит — так клинер был. Оказалось, подруга ненавидит уборку, ей жаль свое время на это тратить, если можно провести его с пользой. Так что к ней регулярно приходит клинер, как раз когда ее нет дома.
Когда богатство скрывают: почему наследники миллиардеров живут скромнее, чем вы думаете
Многие думают, что дети богатых родителей с рождения купаются в роскоши и ни в чем себе не отказывают. Но что если правда совсем другая? Иногда за внешним блеском скрываются совершенно неожиданные правила и ограничения.
- У меня довольно богатая семья, но со мной деньгами никто не делится. С 18 лет я работаю, пытаясь добраться хотя бы до среднего уровня жизни, но приходится экономить на всем. Завидую детям из «бедных» семей, где родители помогают с покупкой квартир, оплатой обучения и прочим. Отношения у нас нормальные, но почему-то денег на меня жалко. На свадьбу подарили деньги, а родители мужа, которые куда беднее живут, дали в три раза больше. Вроде бы счастье не в деньгах, но обидно. © Подслушано / Ideer
- Я знаю одну очень богатую семью. Так для детей в этой семье были строгие правила — никаких фотографий в интернете и никаких социальных сетей. Не ходить в одежде с логотипами. У них никогда не было дорогих сумок или крутых телефонов. И они всегда были с кем-то, например, с водителем или няней. Даже если родители могли быть увешаны брендами и драгоценностями, дети выглядели всегда обычно. На самом деле это было для того, чтобы они не стали мишенью. Чтобы их не пытались использовать в своих целях те, кому нужны от них деньги или связи. © sardoodledom_autism / Reddit
Вы думаете, богатые люди просто наслаждаются жизнью, пока их деньги работают? Приготовьтесь удивиться: их график расписан по минутам, и лишь одну вещь они ценят дороже золота
Многие из тех, кто добился успеха своим трудом, работают всю жизнь, и далеко не стандартные 40 часов. Их дни расписаны буквально по минутам. Для них это не просто привычка, а ключ к продуктивности. Некоторые идут дальше: они планируют не только то, что нужно сделать, но и что делать не нужно. Это помогает им четко видеть, какие занятия отнимают время и силы, чтобы потом делегировать их другим. Для них время — это самый ценный ресурс, и они управляют им мастерски.
- Богатые люди больше озабочены временем, чем деньгами. Они заплатят любую сумму за что угодно, если это сэкономит им время. Они могут покупать вещи в любое время, не дожидаясь распродажи, и все в таком духе. © Unknown author / Reddit
- Я заметила, что богатые люди, если они живут в городе, предпочитают крутые районы рядом с их работой. Обычный человек может по 40 минут стоять в пробке и стрессовать по дороге на работу. Но богатых там не увидишь, их дорога до работы занимает минут 15. И это одна из причин, почему они так рано приезжают в офис — пробок еще нет. © lillyheart / Reddit
Успех часто приходит к тем, кто не боится задавать самые «глупые» вопросы
- По роду своей деятельности я часто оказываюсь среди множества очень богатых людей. Из тех, кто сам разбогател, я заметил качество, которое, кажется, есть у всех: они совсем не боятся задавать вопросы. Они спрашивают обо всем, на что не знают ответа сразу. Их не волнует, что сначала нужно придумать ответ самостоятельно, их не волнует, что это вопрос, который они уже задавали раньше, их не волнует, что вопрос кажется глупым, они просто спрашивают. Я не уверен, что это значит с точки зрения их успеха или что это значит для всех нас, но мне это показалось интересным. © whiddlekitty / Reddit
Путь к миллионам редко бывает гладким. Но самые успешные люди не боятся рисковать и даже терять все
Рисковать можно, если у тебя 100 млн. И ты вложишь там 10, там 5. Где то прогоришь, а где то заработаешь миллионы. А если 10 лет собирал 1 млн, то рисковать им у меня желания нет.
Богатство не всегда приходит сразу. Оглядываясь назад, многие состоявшиеся люди вспоминают, как шли на просчитанный риск, чтобы прийти к успеху. Почти треть из них переживали крах в бизнесе. Но они не сдавались, а пробовали снова.
- Хорошо, когда есть деньги. У друга богатая семья. Когда ему все надоело, он захотел на север, пасти оленей. Родители организовали, побыл он там месяц и вернулся к обычной жизни. Таким образом он успел побыть флористом, водителем и кондитером. Ездил волонтером в другие города. Под мостами спал, в лодках, в океане рыбачил и прочее. Легко ничего не бояться и пробовать новое, если есть родители, которые тебя поддерживают, и их деньги. Особенно деньги. Завидую его свободе. © Подслушано / Ideer
По-настоящему богатые люди превращают проблемы в возможности
Проблемы неизбежны для всех, от обитателей пентхаусов до тех, для кого чистая вода — роскошь. Однако у богатых людей проявляется принципиально иной образ мышления. Там, где большинство видит лишь препятствия, состоятельные люди находят возможности для роста и развития. Их механизмы решения проблем тоже отличаются: они проактивны и не позволяют себе скатываться в негативное мышление.
- Если деньги можно использовать для решения проблемы или облегчения жизни, они это сделают. И богатые люди действительно цепляются за тех людей, которые дарят позитив, заслуживают доверия и просто приятны, независимо от их социально-экономического статуса. © jon_cli / Reddit
Мы привыкли ассоциировать богатство с показной роскошью. Но истинная ценность больших денег иногда раскрывается в совершенно неожиданных поступках
- Я знаю несколько очень богатых людей, в основном это представители «старых денег». Они обычно очень сдержанны. Не заботятся о брендах, заботятся о качестве. Я как-то стала свидетелем очень значительного поступка богатого человека. Это был пенсионер — юрист, который открыл небольшой офис, нанял туда 2 штатных юристов и одного помощника. Которым, кстати, сам платил зарплату, из своего кармана. А офис этот работал только с нуждающимися людьми, которые платили столько, сколько получалось. Он делает это уже более 15 лет. Для меня этот парень богаче всех, кого я знаю. У него есть не только деньги. © Immediate_Biscotti87 / Reddit
Разнесла ли эта статья в пух и прах ваше представление о богатстве? Расскажите в комментариях, какой из пунктов оказался для вас самым неожиданным! Не забудьте поделиться статьей с друзьями, чтобы вы смогли это обсудить.
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Комментарии
мы это кто? тупейшая манера расписываться за других. милая анжелика - безличная формулировка оставляет в покое личности которых вы не знаете