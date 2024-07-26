14 стереотипов, которые мешают разбогатеть даже если пашешь без выходных

Многие люди мечтают о богатстве и успешной работе. О пути к обеспеченной жизни, проводят множество тренингов, пишут книги и снимают передачи. Но все ли стереотипы о богатых людях правдивы? В этой статье мы решили взглянуть на эту наболевшую тему под другим углом.

Богатые отстаивают свои интересы даже в мелочах

Lilit313 1 неделя назад Ээ...у нас лайфхаки пошли "как разбогатеть в соседнем магните"? - - Ответить

Трудно не согласится с этим убеждением, ведь люди, которые смогли преуспеть в бизнесе, должны уметь отстаивать свою позицию и точно знать, что им нужно. Но это не значит, что люди со среднем достатком не могут постоять за себя в разных вопросах. А порой бытовые вопросы утомляют так сильно, что никому не захочется тратить свою лишнюю энергию на неприятную ситуацию в магазине.

Богатые соблюдают правило — всегда откладывать 10 % своего дохода, а бедные тратят все

Это правило давно известно, и им пользуются все слои населения. Но одно дело — откладывать от зарплаты в ₽ 200 тыс., и совсем другое — от ₽ 20 тыс. Тут и богатым не станете, и качество жизни сделаете хуже.

Родители из богатых семей покупают вещи для детей по мере необходимости и по размеру

Когда у человека есть деньги, то он может не беспокоится о тратах на одежду для себя или ребенка. Но не стоить забывать, что каждый человек индивидуален, и взгляды на финансовую грамотность у всех разные. Поэтому и богатые люди могут быть чересчур бережливыми, хоть в этом и нет необходимости.

Богатые занимаются спортом независимо от своей загруженности, а бедные — по возможности

На самом деле богатые занимаются почти теми же видами спорта, что и обычные люди. Что отличает их от остальных, так это количество денег, которые они тратят, чтобы удовлетворить спортивные потребности: наем помощника, покупка спортивной одежды и аксессуаров.

Богатые работают исключительно на себя, а бедные на дядю

Мы привыкли думать, что занятие любимыми делами нельзя назвать работой, а работая на кого-то, богатым не станешь. Но на сегодня люди с высоким доходом работают в инвестиционных организациях. Либо занимают ключевые должности, где они могут определять свою собственную заработную плату.

Миллионеры не так уж часто одалживают деньги

Стереотипы об обеспеченных людям встречаются на каждом шагу: в сериалах, книгах и в разговорах наших знакомых. Но стоит ли все слова воспринимать за чистую монету? Да, скорее всего, человек, который умеет зарабатывать большие деньги, не будет разбрасываться своими финансами. И все же занять близкой подруге небольшую сумму денег или вложиться в проект знакомых без перспективы — это две совершенно разные ситуации.

Богатые постоянно прокачивают свои навыки общения и применяют их на практике

Считается, что деньги вам приносят другие люди. Общайтесь с ними, заинтересовывайте их, и они будут с радостью отдавать вам деньги. Не будьте угрюмыми и замкнутыми, ведь именно такие люди реже всего становятся богатыми. На самом деле в современном мире высокий доход можно получать не выходя из своей комнаты. Например, профессионалы в области компьютерных технологий, которая не предполагает постоянного живого общения, сегодня получают среднюю годовую зарплату в размере около $ 100 000.

Чтобы стать богатым, нужно изучать жизнь успешных людей и мыслить так же

Кажется, для того, чтобы купаться в деньгах, нужно как следует изучить биографию миллионеров. Понять, как они шли к своему успеху, с чего начинали, как расширялись. Мы думаем, что богатым деньги на голову сыплются и у них есть какой-то секрет, а на самом деле за богатством часто стоит изнурительная работа. Посмотрите хотя бы на историю знаменитого бизнесмена Роберта Кийосаки, который в начале пути терпел банкротство и жил в подвальной комнате.

Человек с мышлением богача ставит свои интересы превыше чужих

Мы согласны, что целеустремленные люди умеют отстаивать себя и свои интересы. Но умение вычерчивать свои личные границы не всегда является залогом успешной карьеры или финансового благополучия. Иногда умение пойти на встречу ближнему своему может принести вам богатства, о которых вы и подумать не могли.

Богатые люди постоянно учатся, изучают все и помногу

Ученая степень и с десяток оконченных курсов не дадут гарантии, что все эти знания будут полезны на практике. И зачастую богатые люди не имеют даже высшего образования, ведь главное — хватка и упорство. Например, Билл Гейтс 2 года проучился в Гарвардском университете, а потом бросил учебу. А испанский основатель бренда Zara Амансио Ортега, состояние которого составляет $ 68 млрд, вырос в бедном городке и бросил школу в 14 лет, чтобы найти работу и помогать своей семье.

Богатые всегда имеют несколько источников дохода

Считается, что стать богатым можно, только имея несколько бизнесов. Но в этой мысли упускается главное: сначала нужно стать профессионалом в чем-то одном, а потом уже уходить в другие сферы.

Богатые работают по своему графику и большую часть времени отдыхают

Быть бизнесменом или работать на себя не значит строить график по настроению — дисциплина нужна везде. И мнение о том, что богатые люди работают сколько хотят — самый настоящий миф. Средний миллионер в Америке работает 59 часов в неделю. А многие трудятся 70 или 80 часов, и 6 дней в неделю, а не 5 обычных дней.

Богатые всегда рады обратной связи и конструктивной критике и поэтому успешны

Считается, что конструктивная критика — это путь к усовершенствованию себя и своего бизнеса. Обратная связь является одним из самых мощных факторов, влияющих на обучение и достижения, но это влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Однако именно критика конструктивной бывает не всегда.

Богатые не сливают свое время и внимание на просмотр телевизора