15 историй из тренажерок и бассейнов, пропитанных запахом свежих полотенец и скрипом новеньких кроссовок

Истории
13.09.2026
15 историй из тренажерок и бассейнов, пропитанных запахом свежих полотенец и скрипом новеньких кроссовок

Тренажерный зал и бассейн — это далеко не только гантели и монотонные заплывы. На самом деле эти места буквально пропитаны живыми моментами: чье-то доброе слово, забавная путаница с купальниками, неожиданная дружба у бортика. Иногда чувство юмора и капелька доброты способны превратить обычную тренировку в маленький праздник, подарив радостное настроение на весь день.

  • Вчера заприметила симпатичного мужчину на соседней беговой дорожке. И вот он смотрит в мою сторону и улыбается — раз, другой, третий. «Кажется, взаимно!» — таю я, улыбаюсь в ответ и бегу чуть кокетливее. А потом обернулась — прямо за моей спиной висел телевизор с футболом, и парень радовался забитому голу. Улыбался он не мне, а любимой команде в самый острый момент. Зато я в тот день на кураже накрутила рекордные десять километров. Спасибо футболу!
ADME
  • Пошла вчера в бассейн на последний час, думала, будет меньше людей. Но видимо все так подумали! На моей дорожке быстро плавал таким народным стилем руки-во-все-стороны здоровый мужик, остальные — неспешные дамы. Говорит мне: «Тут и так 10 человек! Нельзя что ли на другую дорожку пойти?» Я сказала, мол, можно. Он смотрит, молчит, ждет чего-то. Идите, говорю, уже можно. Ух, как же он бурчал! Но все же пошел.
slonopotam_psy

Иногда коты бывают спортивнее своих хозяев

  • Надела в бассейн новый купальник — изумрудный, со стразами. Иду к воде королевой, ловлю восхищенные взгляды, стразы переливаются. «Вот это выход, все обзавидовались!» — млею я. А после заплыва меня догнала бабушка и прошептала: «Дочка, ты бы не надевала его больше. Полбассейна стразами засыпала». Дешёвые камушки от воды поотваливались и блестели на дне, как золото Клондайка. Народ нырял их собирать. Теперь я «золотая рыбка», а стразы весь вечер вылавливали сачком.
ADME
  • Ходила в зал на групповые, часто к симпатичному тренеру мужчине попадала. И вот одна из таких тренировок. Девочки рядом уж больно веселые: улыбаются, переглядываются и явно с тренером флиртуют. Я вся в своих мыслях — у меня новая любовь, весна. И вот одна из девочек смотрит на меня в упор и улыбается. И я ей в ответ улыбаюсь искренней улыбкой. В этот момент ее лицо исказилось гримасой. Для меня ее реакция до сих пор остается загадкой, которую я не могу разгадать. Потом эту же девушку я часто встречала в зале, она всегда меня разглядывала с любопытством.
  • Мне 27 лет. В тренажерке со мной пытался флиртовать мужчина лет пятидесяти. А подкатывал он через критику моих упражнений, говорил, что типа я неправильно делаю. Потом начал спрашивать, давно ли я здесь занимаюсь, как меня зовут. В общем, чуть позже мне все это надоело и я просто убежала оттуда. Очень смешно это вспоминать.
imemias

Когда регулярно посещаешь тренажерку, твои мягкие ручки постепенно превращаются вот в это

sirena_vogue
  • Пришла в зал и, как всегда, начала с разминки. Уже на последних минутах ко мне подошла девушка и что-то сказала. Я была в наушниках, поэтому сначала ничего не услышала. Сняв наушники, услышала, как она спрашивает, делаю ли я сейчас упражнение на растяжку, и могу ли показать ей. Начала показывать, и тут до меня дошло! Кажется, я делала его неправильно, и девушка подошла, чтобы мне помочь.
    Оказалось, она тренер в моем зале. Девушка показала технику и объяснила, как выполнять упражнение правильно, потом спросила, в какое время я обычно прихожу. Позже помогла с махами в кроссовере, в этот момент я осознала, что за год отсутствия в зале моя техника явно оставляет желать лучшего. Мы разговорились, на следующей неделе я пойду к ней на утренние занятия.
kommiraa
  • Пошла в спортзал, а одна женщина принесла туда годовалого ребенка. Он всю тренировку сидел в автомобильном кресле, раскачивался и, глядя на нас, гугукал и смеялся. Этот рыженький беззубик сделал мой день.
  • Шагаю я по беговой дорожке, настроение было не очень. А у нас в тренажерке стены стеклянные. И тут по улице мимо меня проходит кучерявая голова, улыбается, рукой машет. Парень увидел, что я его заметила, и большой палец вверх поднял. Это я что, понравилась, что ли? Или он просто подбодрить хотел? Да и какая разница — я все равно уже вся довольная собой! Тут даже силы бежать прибавились.

Если есть желание и возможность, то тренажерку можно соорудить и дома

  • Три года назад пришла в зал. Тренером у меня был атлетично сложенный молодой человек. Как оказалось чуть позже, он был не только красив, но и близок мне по духу. Подружились. 2,5 года ходила к нему на занятия, а потом меня словно осенило — что-то не то! Ушла в другой зал под предлогом, что времени на дорогу меньше тратить. Сейчас у меня другой тренер.
dariaapol
  • Мы с мужем познакомились в спортзале. Я ходила туда всего неделю, тренера у меня не было, так что было видно, что я не очень понимаю, что мне нужно делать. У него ситуация была похожая, он тоже не знал, с чего начать. Как-то разговорились возле какого-то тренажера, постояли минут двадцать и решили, что пойдем-ка мы лучше где-нибудь поужинаем. В спортзал вернулись уже после свадьбы, но не болтать, а заниматься по-настоящему.
  • В нашу тренажерку ходит одна бабушка. Такая хрупкая, маленькая. Я как-то даже и не видела, чтобы она занималась. Как-то стоим с тренером, болтаем между подходами, а она вдруг оказывается рядом. Потягивается аккуратненько влево-вправо. И потом бац и закидывает ногу на перекладину! То есть поднимает ногу параллельно телу. И стоит так! Потом другую ногу. А потом бац и в шпагат садится так, как будто на стул. Как оказалось, это была бывшая балерина.
maria_fedorova0607

Когда помог соседке-пенсионерке настроить телевизор, а она тебе подарила такие вот чудесные старенькие гантельки по 1 кг

  • Пошел вчера в бассейн в первый раз за два года. Думал — зайду тихо, поплаваю, никто не заметит. Взял абонемент, купил шапочку, в общем, серьезно подготовился. Захожу в воду — и понимаю, что рядом со мной бабушка лет семидесяти методично обгоняет меня на каждом круге. Молча, без лишних движений. Просто плывет и плывет. Я выбился из сил через 4 дорожки. А она все плыла. Вылез, сижу на бортике, отдышаться не могу. Она проплыла мимо, посмотрела на меня и сказала спокойно: «Ничего, через месяц догонишь». И поплыла дальше. Я записался на три занятия в неделю! Теперь это дело принципа. Спасибо тебе, бабуля-мотиватор!
sokolovskiy_an
  • Хожу с дочкой в бассейн. Как-то раз пришла без нее. Дети в бассейне начали спрашивать наперебой: «Где же ваша сестра?» И мне так приятно стало! Ответила им, что это моя доченька, но вам спасибо, мои же вы хорошие. В общем, лучшего комплимента я в жизни не помню!
closedspase66

Когда домашний питомец тоже хочет быть спортивным, но у него лапки

  • Я хожу на аквааэробику с пожилыми дамами. Сказали взять гантельки, на выбор предоставили по 0,5 кг и 1 кг. Я такая: «Конечно же, мне по 1 кг». В общем, я пожалела о своем выборе еще на первом упражнении. Они в воде ощущаются как все 5 кг! Я еле двигала своими культяпками, а дамы махали ими так, будто у них в руках конфетки.
yanussia
  • Вожу дочку в бассейн. Каждый раз вижу мамочку — белоснежный купальник, соломенная шляпа, красная помада. Вылитая Брижит Бардо! Дочку в воду сдаст — и наверх бежит. Думаю, что-то нечисто. Поднимаюсь как-то, а там картина маслом: сидит моя «Брижит Бардо» и уткнувшись в ноутбук, что-то делает как заведенная. Разговорились с ней, я сделала комплименты ее внешности. Она посмеялась. Оказалось, она забегает в бассейн прямо со смены в фотостудии, а ее шляпа спасает немытую голову. Ну а за ноутбуком эта дива обрабатывала фотографии.
ADME

Вот такие теплые и забавные истории случаются там, где, казалось бы, только потеют и считают подходы. За каждым купальником, каждой беговой дорожкой и каждым заплывом прячется живой человек со своими маленькими радостями и чувством юмора. Пожалуй, именно такие трогательные и смешные ситуации делают наши спортивные будни по-настоящему живыми.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее