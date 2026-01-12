15 случаев, когда из тренажерки вернулись не только с мышцами, но и с историей на миллион
Люди ходят в спортзал по разным причинам: кто-то хочет сделать себе фигуру мечты, кто-то — развеяться после рабочих будней, а кто-то вообще приходит туда чисто поделать фоточки в красивой спортивной одежде. В любом случае, уйти из тренажерки без занимательной истории практически невозможно. Например, один из героев нашей статьи влюбился в свою клиентку, но скрывает свои чувства. А еще одна девушка не только начала заниматься спортом, но и нашла себе крутую подругу.
- Собиралась в зал, не нашла кроссовки, взяла старые — а там дырка на пальце. Думаю: ладно, опаздываю, как-то отзанимаюсь. На тренировке еще и подошва отклеилась. Перед следующим разом купила новые, но захожу в зал, как ко мне летит тренер и дает пару новых кроссовок со словами: «Возьмите, пожалуйста, только не отказывайтесь, от всего сердца, потом отдадите, когда будут деньги». Мне как-то неудобно стало, я все-таки надела его подарок и занималась в них. После тренировки выхожу из зала, сажусь в свой белый Porsche и ловлю офигевший взгляд тренера. Потом объяснила ему все — поржали. © Палата № 6 / VK
- Переглядывались с парнем в зале. Улыбались друг другу. Решила брать быка за рога: нашла его в соцсетях и пригласила на кофе. Он мне пишет, что женат. Встречаемся в зале — он флиртует. Я возмутилась: «Вы женаты, как не стыдно!» А он мне удивленно так говорит: «Я? Я не женат». Оказалось, что я написала не ему, а его брату-близнецу, который тоже ходит в эту тренажерку. У того правда есть жена и дети. Сначала не верила, но через пару дней он познакомил меня со своим братом. Была красная как помидор.
- Занимаюсь с персональным тренером. Куда-то мой товарищ запропастился, стою и жду его у тренажера. Это замечает дежурный по залу и тут же кричит моему тренеру: «Вадя, бегом сюда!» И как только Вадя появляется на месте, этот старший товарищ выдает такое, после чего мне в зал даже как-то неудобно ходить. Цитирую: «У тебя тут девушка остынет, ты чего так долго-то?»
- День кардио. Занимаюсь на беговой дорожке. Один парень прямо глазами меня сверлит, а я девушка свободная, в ответ ему улыбаюсь. В итоге через некоторое время этот молодой человек подходит ко мне и говорит: «Девушка, не поймите меня неправильно, но у вас штаны на изнаночной стороне». Мне тогда захотелось провалиться сквозь землю.
- Собрала все силы в кулак, решила, что буду в спортзале делать фигуру мечты. Начала бегать на дорожке — после первых десяти минут позитивный настрой уже ветром сдуло. Сделала скорость меньше, ползу неторопливо. Рядом со мной занимается девушка, вижу, ей тоже непросто. В какой-то момент она выключает дорожку и говорит, тяжело дыша: «Слушай, может, лучше по круассанчику и кофе?» Мы обе расхохотались, и через полчаса уже были в кафешке. Вот так я нашла себе подругу.
- Я квалифицированный спортсмен в сфере тяжелой атлетики. С недавнего времени восстановилась и вернулась в спортзал после реабилитации от травмы. Набираю вес на штангу. Сзади ко мне подходит мужчина и, усмехаясь, говорит: «Ты ж не выдержишь, сломаешься». Ну, я взяла и с легкостью подняла около 50 кг. И предложила ему попробовать. Он отказался. А как только я отошла, он все же попытался. Попытка успехом не увенчалась. © Не все поймут / VK
- У меня круглосуточный спортзал. Если заканчиваешь тренировку после 22:00, куртку из гардероба забираешь сам. Я закончил в 23:00, обхожу гардероб, беру свою куртку, одеваюсь там же. Подходят женщины, здороваются и протягивают номерки. Я беру номерки, ищу их куртки, снимаю, отдаю. Они меня благодарят, прощаются. Подходят мужики, протягивают номерки и говорят: «Что-то вы сегодня задержались». Отвечаю, что мне не сложно. Отдал им куртки — меня опять поблагодарили и ушли. Крутая работа, короче. © dangribov
- Занималась в спортзале. Подошла девушка, взяла коврик, постелила его, легла и заснула. Вот он — идеальный уровень пофигизма, к которому я стремлюсь. © Не все поймут / VK
- Подружилась с девчонкой в спортзале. Она говорит мне: «Пошли вместе на групповые по йоге в гамаках». Я отнекивалась, боялась, что будет физически сложно. Она меня убедила, что там ничего трудного нет. Я пришла, а той девчонки там не было. Тренер со мной намучилась. Один раз делали упражнение: надо было опустить руки на пол. Я опустила, а подняться обратно не смогла — висела головой вниз. С горем по полам вернулась в нормальное положение. После этих гамаков у меня все болело, на коже остались красные линии. Пишу подруге с возмущением, а она отвечает: «Ой, прости, я проспала». Ага, в семь вечера.
- Час пик. Я вижу единственный кроссовер, у которого никто не занимается. Осматриваюсь по сторонам на всякий случай, никого не вижу и начинаю настраивать его для махов. Из ниоткуда подходит девушка с недовольным лицом и говорит: «Вообще-то я здесь занимаюсь». Но в итоге все сложилось удачно — соседний тренажер освободился. Эта девушка после каждого своего подхода уходила непонятно куда, из-за чего каждый человек, планировавший делать упражнения на кроссовере, думал, что он свободен. И она каждый раз прибегала и говорила, что он занят. Вопрос: зачем делать упражнение на тренажере и после каждого подхода убегать в другой конец зала? © qamranae
- Записались с мужем в спортзал, решили худеть вместе. Ну и там, конечно, всякие тренеры — парни и девушки. Вижу, как одна тренерша подходит к мужу и говорит: «Помогу вам с упражнением». Ага, так я и поверила! Начинаю ее испепелять взглядом, муж, бедняга, вообще не в курсе, что происходит. После тренировки я устроила сцену ревности. Он смеется и говорит: «Ты с ума сошла, это ее работа». Ну да, но все равно неприятно, когда твоего мужика трогают со всех сторон, прикрываясь профессией. Еще и такая красотка в обтягивающей одежде. © Карамель / VK
- Я тренер в зале, безумно влюблен в одну посетительницу. Она очень красивая, добрая, вежливая и умная, ходит к нам уже два года. У нас запрещены какие-либо отношения с посетителями за пределами зала, так что наслаждаться ее обществом я могу только на тренировках. Она классный собеседник с клевым чувством юмора, у нас много общих интересов, к тому же я знаю, что у нее нет молодого человека. Я был бы рад пригласить ее на чашку кофе, но не могу из-за политики фитнес-клуба. Чувствую, что я уже совсем потерял голову. Пришлось передать тренировки с ней другому тренеру, потому что я так больше не могу. © Подслушано / Ideer
- С моим парнем нас свел спортзал. Я была там администратором, а он пришел устраиваться тренером. После болезненного разрыва с женихом я набрала лишние кило и, как работница клуба, имела скидку на посещение. Этой возможностью я и решила воспользоваться. Так совпало, что попала к нему. Во время занятий мы много говорили, и в какой-то момент он уже знал всю мою подноготную. Разговоры реально помогали мне, и даже вес сбрасывался как-то легче. В какой-то момент я поняла, что и сама уже знаю о нем немало. Жутко смущаясь, пригласила его на свидание. Оказалось, у него уже был забронирован столик, и он как раз хотел пригласить меня. Это судьба, не иначе. Мы уже вместе почти два года. © Не все поймут / VK
- Хожу в спортзал, где в основном молодые и очень веселые тренеры. Народу в зале всегда куча, все довольны, и все потому, что каждый раз они придумывают что-то новое для мотивации. Сейчас они устроили очередную акцию: для всех тех, кто в определенный срок добивается результатов, которые себе ставили, будет приглашен на тусовку. На ней все «победители» смогут есть любую еду, которую хотят, на определенное количество калорий и загадывать тренерам разные задания. И теперь я счастливая и довольная — минус 15 кг! Завтра пойду на это мероприятие. Вот что значит, когда люди любят свою работу. © Палата № 6 / VK
- Захожу в тренажерку, еще не переоделась в спортивное. Я всегда в яркой одежде, с украшениями, укладкой и макияжем. В спортзале, наоборот, выгляжу скромно. И вот иду себе, а навстречу — парень, которого часто встречаю на фитнесе. Здороваюсь, он хмурится, а потом как ляпнет на весь зал: «О, я тебя в одежде не узнал!» © Аноним2524238 /Подслушано / Ideer
После забавных историй наших героев захотелось снова купить абонемент в фитнес. Это полезно для здоровья, да еще и с тренировки можно принести чемодан историй.
