История с голубым шерстяным костюмом деда и кругом в виде уточки в бассейне - 🔥
14 историй о том, что фитнес — это не только пот и дисциплина, но и источник юморных ситуаций
Наверное, каждый хоть раз выбирался в фитнес-клуб и пробовал начать вести здоровый образ жизни. В этой статье мы собрали истории, которые доказывают, что фитнес — это неплохой источник курьезных ситуаций. Все они предназначены для одной цели — поднять вам настроение.
- Мне 40 лет. Трижды в неделю хожу в зал. Вход там стильный-современный: по биометрии. В первый день я была в игривом настроении, поэтому при оформлении карты улыбалась и задорно хлопала на камеру глазками. Кто же знал, что из-за этого меня робот пускать в зал не будет. Теперь я ему каждый раз глазками ему хлопаю. Просто стыдоба, вроде уже приличная дама, а с роботом заигрываю! © Goldy***** / Pikabu
- Решил пойти потренировать свое жалкое тельце в тренажерном зале. Захожу в зал, а там никого нет, кроме тренера.
— Ну что, Женя, — говорит он, — пришел потаскать железо?
— Да нет, сегодня я так, размяться.
— Ну ладно, оставляю зал на тебя, скоро буду.
После разговора я пошел разминаться и думаю: «Айда хоть гриф потягаю, пока никого нет». И вот я пошел, лег на скамью... и просто заснул. Меня разбудил какой-то мужик, и оказалось, что я проспал 30 минут. Вот так я сходил в зал. © HelgaRosenberg / Pikabu
- У нас топовым работникам на работе оплачивали дорогущий абонемент в элитный фитнес-клуб. А у меня в то время был период максимализма и пофигизма. И вот я дома обнаружил голубой шерстяной костюм деда — на удивление, еще новый. Так я в нем прямо и ходил в этот клуб. Он клево держал тепло и эпатировал богатых клиентов в их брендовых костюмах. Спустя какое-то время я решил уволиться. И напоследок я приперся туда в бассейн с надувным кругом в виде уточки. © Bang Bang / VK
«Этот парень взял в спортзал кустарникового валлаби — один из самых маленьких видов кенгуру»
- С мужем решили заняться здоровьем и записались в фитнес-клуб. Прошу на ресепшене подобрать нам тренера, и вдруг слышу грубоватый голос за спиной: «Если хотите, я буду вас тренировать. У меня хватит времени и на мужа». Оборачиваюсь — а там симпатичная такая крупногабаритная девушка. Мы согласились. Варя, как звали эту девушку, оказалась с такой задоринкой. Я ржала, когда она встречала моего мужа и говорила своим грубым голосом «Привет, пупсик», а он немного бледнел. А когда она стояла надо мной на тренажере и орала: «Ты машина, Маруся! Поднажми, родимая!», зал просто застывал в ужасе. Эта тренер обожала мериться мышцами с парнями и всегда выигрывала, но при этом мужчинам нравилась просто жутко, от поклонников не было отбоя. Интереснее тренера я не встречала. © Sovunja77 / Pikabu
- Захожу в спортзал, там у зеркала качается мужик, очень большой, ну прям гора мышц, с бородой, суровый. А я рядом на беговую дорожку становлюсь, и вдруг у этого мужика звонит телефон, а там песенка: «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет!» И он такой берет трубку: «Да, мамулечка». © Палата № 6 / VK
«Сегодня видела в спортзале мужчину лет 30 с такой бутылкой»
- Вожу сына в один спорткомплекс и жду его там с занятий. Так вот в спорткомплексе тетка одна работает, такая вообще незамутненная. Так вот, когда она решает, что время переодевания истекло, она влетает в мужскую раздевалку для уборки, широко распахнув дверь и отдернув штору. И все родители, сидящие как раз напротив входа, то и дело любуются на изумительное зрелище — переодевающихся качков. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я очень миниатюрная, но решила начать наращивать мышечную массу. Один парень увидел, как я делаю жим лежа, и подошел ко мне. Спросил, занимаюсь ли я пауэрлифтингом, мы мило поболтали, после чего он поинтересовался, почему я начала тренироваться. А я сказала, что меня в это втянул мой жених. Его как холодной водой окатили. Он заявил что-то вроде: «Ах да, когда девушки приходят в спортзал, обычно это из-за парня...» И пошел знакомиться с другой клиенткой. Потом я заметила, что он тупо подходит к каждой девушке, которая только пришла в спортзал, и пытается с ней познакомиться. © scorpio_girl__ / Reddit
- Я был в спортзале, занимался, и тут увидел парня, у которого ботинки, казалось, были полностью сделаны из скотча. Он сделал пару подходов, а его ботинки просто болтались во все стороны. Потом он начал склеивать скотчем гантели. Сидел и склеивал две 20-килограммовые пластины и пять по 4,5 кг. Это было странно, и никто его не остановил. К тому времени, как я ушел, большая часть оборудования была свалена в большую кучу, небрежно склеенную скотчем. © theyoungreezy / Reddit
«Пока я был в спортзале, птица свила гнездо на моей машине»
Видела я такую миниатюрную и с мышцами. То ещё зрелище. Ж*па впечатляющая, такую накачать много усилий надо. Но на коротеньких накачанных ножках выглядела она инородно. Много труда ушло непонятно зачем
- Сегодня встал в 7 утра, чтобы сходить в фитнес-центр и успеть отпустить жену на массаж к 9. Переодевшись, обнаружил, что не могу закрыть шкафчик. Объяснилось это просто: мне дали ключи от 99-го, а разделся я в 66-ом. Пришлось перенести вещи. Чтобы переносить было удобнее, куртку и толстовку взял вместе с плечиками. Правда, плечики там были единственные, но перевешивать мне было лень. Зато в шкафчике номер 99 эти плечики оказались уже пятые. © Убойные Истории / VK
- Захожу в тренажерный зал. Подходит фитнес-тренер. Говорит:
— Рекомендую пару тренировок провести с тренером.
— Сколько стоит?
— Две тысячи за час.
— Ох, у меня нет столько времени.
— Хорошо. Две тысячи за полчаса. © AlexBessonov / Pikabu
«После тренировки на той стороне, где сидит мой парень, стекло запотевает сильнее»
- Работаю админом в фитнес-центре. Зачастила к нам в тренажерный зал постоянная клиентка. Девушка весьма худенькая и хрупкая, раньше ходила на групповые тренировки и на растяжку. Мало того, что каждый день в тренажерный зал ходит, еще и выходит с тренировки хоть выжимай. И вот как-то я ее спрашиваю:
— Серьезно увлеклись тренажерами, смотрю? Групповые совсем бросили?
— Нет, не бросила! Вечерние группы у вас ведь не каждый день... А жаль...
— Зачем вы так перенапрягаетесь?! — спрашиваю у нее с шоком. А она:
— Так у нас просто дома отключили горячую воду!
Да, коммунальные службы знают толк в привлечении нам клиентов. © Убойные Истории / VK
- Знакомый, находясь в длительной командировке в Германии, записался в фитнес-клуб.
В один из дней после тренировки пошел в сауну, где принято находиться без одежды, причем женщины и мужчины находятся вместе. Знакомый это вытерпел. А на следующий день он крутил педали, обливаясь потом, когда к нему подошла администратор и тихо попросила:
— Извините, вы не могли бы сменить футболку?
— А что такое?
— У вас слишком короткие рукава, смотрится очень вызывающе! © Убойные Истории / VK
Сауна этого спортзала расположена в банковском хранилище
Про сауну голвшем все вместе, но при этом короткие рукава футболки - это харам. Все, что надо знать о двуличии и двойных и тд стандартах
- Наша тренер по фитнесу, спортсменка, гимнастка, говорила нам, когда нужно было сделать какие-то подъемы, а сил уже не было: «Девочки, соберитесь, представьте, что Ален Делон на вас смотрит». Не могу сказать, что Ален Делон — мой идеал, но как-то да, срабатывало. © basilevsa / Pikabu
- Рассказал мой фитнес-тренер. Далее с его слов. «Было это в самом начале моей деятельности. Как-то назначили на меня трех дам рубенсовского типа. Ну, думаю, работы непочатый край. Но тренирую, результаты есть. Но тут одна из них скинула в наш общий чат фото торта, что приготовила — решила похвастаться. А надо сказать, что группа эта была для фото всех приемов пищи. Типа, если съел не то что нужно, то тренер и остальные участники пожурят. В целях мотивации. А я ляпнул, что иногда можно себя побаловать. Даже похвалил, мол, какой красивый торт получился. И началось... Остальные дамы тоже стали выкладывать свои кулинарные шедевры и обмениваться рецептами. Торты, пирожные, булочки. Это было уже не остановить. Результаты тренировок пошли на спад. Тогда мне еще опыта не хватало все взять в свои руки. Да и клиентов боялся потерять. В общем, теперь у нас в группе как-то так. С утра кашка с яйцами, в обед мяско с салатиком, а вечером торты и иже с ними. Но тренироваться они любят. Общаются здесь друг с другом. Подругами стали». © kenaz / Pikabu
Какие активные дамы! Я б картинки с удовольствием похвалила бы, но готовить то мне было бы лень 😁