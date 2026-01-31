18 случаев, когда в зрительном зале разыгралась комедия покруче, чем на экране или сцене

ходила в театр и пара на ряд ниже общались как в высшем обществе: "недурной зал, не правда ли? я здесь не был после реконструкции " она: 'погода всю неделю стоит изумительная, ни дождя и температура весьма комфортная". Потом они обсудили пьесу и что состав сегодня, считается критиками наиболее удачным, нежели состав с прошлого спектакля. И я такая сижу и думаю: "елы-палы, ну шо за театралы" начинается спектакль, гаснет свет и они начинают жёстко целоваться, я б сказала- сосаться, вплоть до антракта... в антракте опять: "а как вы находите современный театр, репертуар ..." гаснет свет и опять🤦 я уже: "вам это обязательно делать в помещении? ну идите на улицу, ну, не знаю, снимите номер"

ходили мы с ними на "Виндзорских насмешниц"