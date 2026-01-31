настоящая леди оплачивает и свои удобства, и удобства своих сумок. уважаю.
18 случаев, когда в зрительном зале разыгралась комедия покруче, чем на экране или сцене
Спектакль или фильм могут быть выше всяких похвал, но иногда происходящее в зрительном зале захватывает гораздо сильнее. И это может быть все, что угодно — от попытки элегантной дамы занять чужое место до ярких эмоций соседа, который неожиданно прокомментировал действия актеров и вызвал хохот во всем зале.
- Мы с мужем пошли в кино смотреть «Властелин колец: Две крепости». В сцене у Хельмовой пади внезапно появляются эльфы. Я, мой муж и какой-то незнакомый мужик, который сидел справа от нас, одновременно закричали: «Этого же не было в книге!» © gelfie68 / Reddit
- Пошла я на долгожданный «Щелкунчик». Балет для меня начался уже в фойе, куда я пришла в нормальной обуви и взяла с собой туфли, чтобы в театре переобуться. А ходить-то в них не смогла. Пришлось снять обувь и идти босиком до своего ряда и места. Так я еще не позорилась. Видимо, это туфли только для фоточек. © xtina_christallina
- Я в театре увидела элегантную пожилую леди в центре партера, рядом с ней лежала красивая сумка. И тут к ней подходит дама в странном наряде и говорит: «А тут не занято? Я сяду и пофоткаю, уберите сумку». Леди на нее спокойно посмотрела и сообщила: «Это место мной куплено именно для этой сумки, извините». © lininarutina
- С чего-то вдруг вообразили с любимым, что мы люди культурные. Выбрались в театр. То ли было не так уж интересно, то ли я сильно устала, но я заснула еще на вступительном слове директора театра, а глаза открыла уже во время третьего акта. И то от того, что любимый трясет меня за плечо и просит перестать храпеть, потому что на меня начали обращать внимание не только зрители, но и даже актеры. © Палата № 6 / VK
- Я в детстве терпеть не могла театр, потому что жила с бабушкой, а она водила меня туда чуть ли не дважды в неделю. Однажды до меня дошло, что в театре можно начать хлопать вообще в любой момент, а остальные зрители скорее всего тебя поддержат. Каждые пять минут я начинала хлопать, в зале раздавались аплодисменты, а актеры застывали на месте, дожидаясь, когда это прекратится. Бабушка увела меня с представления и в последующие разы оставляла с соседкой, где я с большим удовольствием читала журналы по пчеловодству.© Палата № 6 / VK
- С культурными мероприятиями в нашем городе как-то не сложилось, хотя регулярно появляются какие-то маленькие выставки, проводятся концерты и ставятся спектакли. Я как-то подумал, что давно никуда не ходил и взял билет на первое, что попалось. Это был концерт органной музыки. В зале был только я. Музыканты собрались, заметно расстроились, но поиграли для меня минут двадцать, а потом сказали: «Извините, мы в ресторан. Можете пойти с нами». Пойти постеснялся, но порадовало, что они не только талантливые, но и вежливые. © Палата № 6 / VK
- 1999 год, я — работающая студентка. Период сессии, а это значит, что я сплю где-то по 4 часа в сутки. Как-то раз нам в качестве благодарности за участие в одном из мероприятий раздали билеты на «Титаник» на большом экране. Естественно, я пошла в кино. Места были козырные, экран — как на ладони. В общем, когда я отрубилась, «Титаник» еще плыл. Проснуться меня угораздило в момент, когда корабль разламывался, и с полок падала посуда. Я открываю глаза, а на меня летит лавина тарелок! То, что я тогда не заорала, было просто чудом — сначала я впала в ступор, потом сообразила, что тарелки до меня все-таки не долетают, потом вспомнила, где я нахожусь. Словом, «Титаник» оставил у меня незабываемые впечатления. © Маргарита Никитина / ADME
- Сидим мы в кинотеатре и смотрим «Парк Юрского периода». Во время сцены, где героиня Лоры Дерн должна включить электричество в темном здании, одна женщина сказала: «Не спускайтесь туда». Потом еще раз: «Не надо». А когда героиня убегала от внезапно выскочивших велоцирапторов, женщина выдала на весь зал: «Ну я же говорила, не ходи туда». Весь зал лег от хохота. © Finger***500 / Reddit
- В моем детстве в нашем городе проходил кинофестиваль, я там смотрел какую-то кубинскую мелодраму. И вот сцена расставания парня с девушкой — он медленно уходит вдаль. И в этот момент открывается дверь зала, и какой-то мужик зовет своего знакомого по имени. Вдруг главный герой в кадре резко останавливается и оборачивается. Хохотали дружно все, кто был в зале. © Фархад Каримов / ADME
- Я однажды в театре уснула крепко. Шел спектакль «Стулья» Ионескo, скучный до невозможности. Ноябрь, слякоть, а в зале тепло, кресла мягкие. Вот и уснула. И во время какой-то паузы я всхрапнула. Зал захохотал, меня нашли прожектором, а я даже не дрогнула. Потом, когда выходить начали, я никак не могла понять, почему народ мне так улыбается. Все веселье проспала.
Армию вспомнил!(Про сон в кино)😂По"молодости"уснул на "просмотре кинофильма"(так это называлось)Сеанс кончился,свет врубили,я очнулся.И в полусне я понимаю,что на переднем сидении моя папка кожаная лежит.Я,давай ,обшивку отдирать со спинки сиденья.Хорошо вовремя очнулся!🤣🤣🤣
- Мой парень — актер. Пришла я на его спектакль, еще и подругу привела. В антракте я ляпнула подруге: «Какой же „его имя“ аппетитный!» Мы поржали, а рядом стоящая женщина на меня косо смотрела. А после спектакля ко мне выбегает мой парень и неожиданно говорит: «Подожди, у меня сюрприз». Приводит ко мне ту самую женщину и произносит заветное: «Знакомься, моя мама». © Подслушано / Ideer
- Подруга моей мамы — очень впечатлительная женщина. Как-то раз она пошла в кино на фильм, в котором есть момент, когда балерина делает фуэте много раз подряд. После выполненного элемента мамина подруга забыла, что она в кино, встала и начала аплодировать. Ее почему-то переклинило, что она пришла на балет в театр. © Подслушано / Ideer
- У меня муж как-то уснул в кино. Уже все ушли, пришли женщины убирать мусор, а я своего миленка разбудить не могу. Только что танцы с бубнами не исполнила. Зато на голос уборщицы муженек среагировал сразу, подскочил и покинул зал, забыв про меня. Далеко не ушел, номерки-то от одежды у меня были. Больше после работы мужа мы в кино не ходили. © Ольга Плешакова / ADME
- Я смотрел «Атаку клонов» в Нью-Йорке сразу после ее выхода. Когда Йода достал свой световой меч, чтобы сразиться с графом Дуку, зал не выдержал. Зрители на четырех рядах вскочили на ноги, размахивая руками над головой и крича: «Да-а-а!» Смешнее этого я еще ничего не видел. © zodelode / Reddit
- Решила я своего мужчину на балет сводить. Он ныл все две недели до концерта. Потом обрадовался, что я перепутала театры, и был уверен, что раз мы опоздали, то уже все. А вот и нет. Нас запустили на балкон, а после антракта мы сели в свой первый ряд. Он страдал, но терпел. Теперь всем друзьям хвастается своим подвигом. © ya_zhe_vika_kolyuchaya
- Мы с другом и старшими братьям опоздали в кинотеатр на один из фильмов о Гарри Поттере. Братья убежали куда-то вперед, и мы их потеряли из вида. Зашли в кинозал, не смогли их найти, а фильм уже начался, поэтому мы просто сели на свои места. Где-то через час сюжет стал двигаться к финалу, и мы поняли, что зашли не туда. Тут как раз мой брат нашел нас и отвел в нужный зал.
Но вот в чем загвоздка — мы вошли в зал точно в тот же момент, что и на предыдущем сеансе, и не увидели ни секунды того, что пропустили. Короче говоря, мы посмотрели вторую половину какого-то фильма про Гарри Поттера, а затем вторую половину того же самого фильма про Гарри Поттера. © gdlavery / Reddit
- Ходили на спектакль, в середине которого у женщины зазвонил телефон. Она решила ответить прямо в зале и одновременно стала подниматься, чтобы выйти. В этот же момент на сцене шел драматичный монолог, и актер как раз закричал: «Уходи! Пошла вон!» Женщина шла к выходу под хохот зрителей. Больше в зал она не вернулась. © Подслушано / Ideer
- Однажды я опоздала в театр. Дорогущие билеты, раскупленные за пару дней, лучшие места, голливудская актриса в главной роли. Опоздавших не пускают. Первый акт мы с подругой провели в буфете, делая вид «ничего страшного, с каждым бывает».
И вот антракт. Выплываем к нашим креслам. Не тут-то было! Над нами нависли две дамы и строго потребовали освободить их места. Я быстро прошерстила телефон на предмет билетов и убедилась, что не ошиблась. Но дамы не отступали. Они ринулись к своим мужчинам и стали тыкать в нашу сторону: «Они посмели сесть на наши места!»
Тут я не выдержала. Мама меня научила, что в третьем лице говорить о присутствующих нетактично и даже грубо, что я и поспешила донести дамам, используя их же тактику — грозный вид и закатанные глаза. Вскоре кавалеры тех дам донесли до них, что ошибочка вышла с их стороны. В общем, это все смазало впечатление от второго акта. Хоть и не так, как просмотр первого по малюсенькому телевизору в буфете. © alex.calver
Комментарии
ходила в театр и пара на ряд ниже общались как в высшем обществе: "недурной зал, не правда ли? я здесь не был после реконструкции " она: 'погода всю неделю стоит изумительная, ни дождя и температура весьма комфортная". Потом они обсудили пьесу и что состав сегодня, считается критиками наиболее удачным, нежели состав с прошлого спектакля. И я такая сижу и думаю: "елы-палы, ну шо за театралы" начинается спектакль, гаснет свет и они начинают жёстко целоваться, я б сказала- сосаться, вплоть до антракта... в антракте опять: "а как вы находите современный театр, репертуар ..." гаснет свет и опять🤦 я уже: "вам это обязательно делать в помещении? ну идите на улицу, ну, не знаю, снимите номер"
ходили мы с ними на "Виндзорских насмешниц"