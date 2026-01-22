18 человек зашли забрать заказ, а вместе с ним получили курьез бонусом

терпеть не могу, когда со мной мои заказы обсуждают 🤦 один пвз поменяла из-за оператора, на другом пвз тоже дама начала: "ой, зачем футболку зимой заказали? скидки? сейчас артикул выпишу себе тогда" блин, просто здравствуйте-отдала-спасибо- до свидания. Ну там в целом с человеком не все ок: пришла за посылкой 7го марта, она в слезах, соплях, ну я сходила в магазин, купила хорошую шоколадку, вернулась, вручила, пожелала всего доброго и в таком духе, она заулыбалась, вроде успакаиваться начала, но, с тех пор - не здоровается, посылки швыряет, сквозь зубы что-то вечно цедит, не расслышать. Что-то сама себе напридумывала и обиделась, ну и прекрасно- я прихожу, молча ей ШК, забрала и пошла, лучше так. А сейчас сменщики её- это толпа каких-то очень маленьких девочек и один мальчик, тоже не здороваются, глаза закатывают 😂😂 плохо только что в их смену в пвз свалка из коробок