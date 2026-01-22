18 человек зашли забрать заказ, а вместе с ним получили курьез бонусом
Конечно, есть счастливчики, которые просто приходят на пункт выдачи и забирают свой заказ. Но это явно не про героев этой статьи. Впрочем, кто знает, может, им повезло гораздо больше — ведь теперь у них в запасе есть минимум одна забавная история. Одни будут взахлеб рассказывать, как забирали вагон и маленькую тележку покупок, а другие — как чуть не перепутали диски для машины с детской одеждой.
- Захожу я на пункт выдачи. А там парнишка новый. Начинает со мной общаться, будто мы знакомы уже. «Вы балетом занимаетесь, да? По фигуре видно», — улыбается он, выдавая мне чешки, которые я заказала дочери на танцы. Приятно, конечно.
«Нам тут корзинки с конфетами не хватает, чтобы красивых девушек угощать,» — продолжает строить глазки юноша. Что ж, кажется, у мальчика хороший вкус. «А еще отзывов нам не хватает хороших, а то рейтинг падает часто,» — отвлекает меня от размышлений паренек. Вот же хитрюга! © schtoschh / Pikabu
- Я как-то зашла в пункт выдачи местного маркетплейса, там дамочка одна заявилась за заказом, который сделала час назад. Ей говорят, что он завтра будет. А она твердит, что ей срочно нужно. Потом потребовала отменить заказ и сказала, что лучше в магазин пойдет и сразу купит, чем будет ждать до завтра. © miss_anastaska
- В нашем пункте выдачи заказов работает шустрая и приветливая девчушка. Частых клиентов знает по фамилии и ассортименту. А я как раз корм для кошек беру раза 2 в месяц. Однажды перед Новым годом покупала всякую веселую подарочную мелочевку, так она в шутку возмутилась: «Как так? Для котиков подарков нет!» Хотелось бы почаще попадать в ее смену. © Догы Догы / Dzen
- Заказала я тест на беременность определенной фирмы. Там быстрая доставка была. Прихожу на пункт выдачи, слегка волнуюсь. А там сидит молодой человек, который меня уже неплохо знает. Он сканирует код, смотрит на меня исподлобья, а потом выдает: «Я сейчас вас поздравлять не буду, в следующий раз придете забирать — расскажете». Я даже не знала, что на это ответить.
- Мама заказала мне подарок через магазин на диване, а меня отправила получать посылку. Выдали мне коробку размером с ноутбук. Встряхнула, а она пустая. Указала на это оператору. Взвесили — вес соответствует. Решили открыть — пусто. И тут я понимаю, что в самом низу скотчем к внутренней стенке коробки приклеен пакетик с колечком и серьгами. Умеют же продавцы шутить! Видимо, тары мелкой не нашлось, а в пакетике отправлять не рискнули. © Елена Дем / ADME
терпеть не могу, когда со мной мои заказы обсуждают 🤦 один пвз поменяла из-за оператора, на другом пвз тоже дама начала: "ой, зачем футболку зимой заказали? скидки? сейчас артикул выпишу себе тогда" блин, просто здравствуйте-отдала-спасибо- до свидания. Ну там в целом с человеком не все ок: пришла за посылкой 7го марта, она в слезах, соплях, ну я сходила в магазин, купила хорошую шоколадку, вернулась, вручила, пожелала всего доброго и в таком духе, она заулыбалась, вроде успакаиваться начала, но, с тех пор - не здоровается, посылки швыряет, сквозь зубы что-то вечно цедит, не расслышать. Что-то сама себе напридумывала и обиделась, ну и прекрасно- я прихожу, молча ей ШК, забрала и пошла, лучше так. А сейчас сменщики её- это толпа каких-то очень маленьких девочек и один мальчик, тоже не здороваются, глаза закатывают 😂😂 плохо только что в их смену в пвз свалка из коробок
- Пришли мы с моим молодым человеком за заказами, он все сгреб и бежать. Я после работы уже не вывозила многозадачность: с одной стороны надо притормозить мужика, а с другой — вспоминать, оплатила ли я все заказы. «Списывать деньги?» — спрашивает меня сотрудница. «Списывай», — отвечаю я.
Потом до меня доходит, что я обратилась на «ты» к незнакомому человеку, повисает неловкая пауза, и я не придумала ничего лучше, чем закончить фразу «... те». Сотрудница начала смеяться, мой мужик заржал, а я извинилась. Теперь он меня так троллит, говорит: «Пойдем», — далее театральная пауза, — «...те». © Дождь Из Мужиков / ADME
- Кажется, многие считают, что пункт выдачи — это магазин, а сотрудники — продавцы. Я как-то зашел в ближайший ПВЗ, а там тетенька собирает тележку на колесиках, видимо, та пришла в разобранном виде. Так она говорит девочкам-сотрудницам: «А дайте мне другие колесики. У вас же на складе их много, я сама выберу». © user7254344 / Pikabu
Если он убежал, как он мог услышать ее разговор с сотрудником?
- Я как-то с женой зашел в пункт выдачи. И мне, и ей надо было забрать заказы. Юноша за стойкой спрашивает: «Что вам, молодой человек?» Я забрал товар. Потом он поворачивается к жене и говорит: «А вам что, женщина?» Ох, думаю, зря ты так сказал, парень. © KroshkaEnot93 / Pikabu
- Прихожу в пункт выдачи за своей и детской одеждой. Сразу сказала, что примерять ничего не буду. Парень на выдаче как-то странно на меня глянул и пошел к огромным коробкам. Я кричу: «Это же не мое!» Он проверяет штрих-код, говорит: «Все верно». И тут до меня дошло, что муж 4 диска на машину заказал, а я успешно забыла. Говорю: «Хорошо, не сказала, что буду мерить». Смеялась вся очередь. © Elena Romanova / ADME
- Муж работает дальнобойщиком и часто заказывает что-то в другие города, чтобы по пути забрать покупки. Как-то приходит он за новым видеорегистратором, сотрудник встает к полке, где все посылки свалены в кучу и начинает сканировать все подряд. Искал заказ долго, муж уже порывался уйти. Потом оказалось, что из раза в раз оператор сканировал не тот штрих-код. Регистратор все-таки нашелся. © Мастер Юлия / ADME
- Я пришла в пункт выдачи в 21:20, чтобы примерить три пары джинсов и кроссовки. Сотрудник первым делом спросил: «До конца рабочего дня успеете?» Говорю: «Вы же до 10 вечера? Успею». В 21:30 раздается крик на весь пункт: «Уважаемые покупатели, мы скоро закрываемся». Слышу, как из соседней примерочной кто-то выбегает. Я надеваю следующие джинсы.
Опять крик: «Женщина, мы скоро закрываемся!» Я открываю шторку и говорю: «Да, в 22:00. Я поняла с первого раза». Через 5 минут я отдала все вещи и ушла. Одни джинсы подошли, но я решила их перезаказать. И сделала это в другом месте, чтобы больше не встречаться с мужчиной, которому мое присутствие доставило столько неудобств. © montee_vv
Не предупреждая, что магазин закрывается, запираешь покупателя в помещении - они недовольны, предупреждаешь, что магазин закрывается - снова недовольны.
- Мой муж пришел в один из трех пунктов выдачи в нашем доме, а его заказа там не оказалось. Но он все равно его требовал и возмущался. Хорошо хоть, что ребятам удалось как-то донести до него, что, видимо, он заказал что-то в другой ПВЗ. А проблема вся в том, что именно этот ПВЗ — мой арендатор. Он снимает помещение, которое принадлежит мне. И муж в своей пламенной речи сообщил работникам, кто его жена. Так стыдно мне еще никогда не было. © Светлана Г. / Dzen
- Просто чтобы вы понимали, я очень «внимательная». Получила пару зимней обуви в пункте выдачи и только спустя несколько дней поняла, что в коробке лежат два правых валенка. Пришлось делать возврат. © dina.unfiltered
У валенок нет правого и левого. Они сами по ноге формируются в процессе нОски. Если, конечно, у них не приделана подошва...
- Однажды я наткнулась на мужчину, который пришел забрать заказы своей жены и узнал, что там 200 позиций. Запаниковал, позвонил жене, сказал ей: «Тут же грузовик нужен. Ты чего не предупредила?» Потом он друга позвал и еще долго таскал заказы до машины. © racAgreSS / Х
- Мне как-то парень на выдаче высказал, что, мол, купила бы лучше смартфон, а не шторы. Якобы я слишком долго загружала свой мобильник, чтобы сказать ему код для получения. Да, старенький он у меня, ему лет 8. Но вот только зачем мне сообщать, что шторы — это не та покупка на Новый год? © LannaAyme / Pikabu
- Пришла как-то в пункт выдачи, а там одна женщина разложила штук 50 вещей или даже больше, заняла ими все пространство вокруг, а потом оплатила заказы на 591 тысячу. И потом еще говорит своему мужику: «А теперь в следующий пункт». © fuyumka / Х
- Я настоящий фанат кофе. Заказал я как-то килограмм зерен, прихожу в пункт выдачи, а там мне говорят: «У нас его нет». Смотрю в приложение и вижу, что я тупо заказал его в другой город — не поменял адрес доставки на свой пункт выдачи. Что ж, меня ждет еще неделя без кофе. © ishtlkn
- Заходим с дочкой в пункт выдачи. А там моих заказов накопилось на большую коробку, кучу маленьких пакетов и еще 2 средних коробки сверху. Стою, смотрю на все это. И зачем я поперлась сюда сегодня, если можно было поехать завтра с мужем?!
Тут двое мужчин из очереди предлагают помочь. Вдвоем они отнесли большую коробку и загрузили в машину. Спасибо, я бы одна не справилась. Ну и мораль: не копите посылки, забирайте вовремя. © _diana.kassymova_
Да уж, кажется, нельзя так просто взять и забрать свой заказ. Спорим, с вами на пунктах выдачи и не такие истории приключались. Давайте обсудим их вместе в комментариях к этой статье.
Несколько раз заказывала доставку до пункта выдачи. После того как я бродила искала адреса пвз, теперь заказываю доставку только до дома. Пусть немного дороже, но хотя бы знаю, что не придётся идти "не знамо кyдa, искать не знамо что".
Я заказывала пазл на 1500 деталей. На выдаче меня спросили - Пересчитывать будете?