20 душевных украшений ручной работы, которые не заменит ни один масс-маркет

Фотоподборки
19 минут назад
Говорят, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, но герои нашей подборки готовы поспорить. С помощью полимерной глины и даже метеоритов они создают вещи, которые которые редко встретишь на полках магазинов.

А в бонусе вас ждет одна прелестная котейка, которая тоже примерила роскошное украшение.

«Cделал себе обручальное кольцо из метеорита и розового золота»

«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»

«Мы тут сделали кольцо-колибри»

«Крошечное ожерелье, которое я сделала с люминесцентным пигментом»

«Знаю, что ягодками-цветочками уже никого не удивишь, поэтому вот — серьги „Ведра с икрой“»

Каргусик
2 часа назад

Бохато, бохато. Можно еще сделать стейки вагю, камчатского краба, трюфель)).

  • Святые пассатижи, вот это по-нашему.

Украшения с простым человеческим счастьем (для автора статьи как минимум)

Каргусик
2 часа назад

Можно на костюмированой вечеринке изображать грех чревоугодия, и надеть еще сережки с ведрами икры, что показаны этажом выше.

«Экспериментирую со своими „губастыми“ брошками. Главный критерий для меня — эффект „вау“. Все они выполнены из запекаемой полимерной глины»

  • Можно еще соски для детей делать с обратной стороны. © antiqart / Pikabu

«Брошка с лисой, которую я вышила бисером своими руками»

«Однажды меня спросили, могу ли я сделать Тоторо? А я могу!»

«Может быть брошью и подвеской, а значит, укомплектован стальной цепочкой».

«Зарабатываю на жизнь, делая украшения в виде собак и кошек. Вот коричневый кулон-хаски, который я сделала на этой неделе»

«Я вот сделала сережки из настоящих роз»

«Подарок на день рождения для подруги — успела закончить прямо к празднику. Как думаете, получилось хорошо?»

«Начиналось все как идея для сережек, а в итоге получилось крошечная брошь-цикада — эти крылья заняли куда больше времени, чем я ожидала!»

«Сплела несколько браслетов из кристаллов и вощеного шнура. Правда они похожи на лозы, которые изо всех сил тянутся к свету?»

«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я?»

«У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот».

«Делаю вот сережки»

  • Ахах, я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? © Q8DD33C7J8 / Reddit

«Решила увековечить свои растения, которые не смогла сохранить»

«Вылепил котейку из воска, а потом вжух! — и превратил в кольцо»

«Сделал жене кольцо в честь нашей второй годовщины свадьбы»

Бонус: «Наконец-то украсила свою принцессу кристаллом»

  • Самая прекрасная кото-фотка в мире. © Reddit

В мире массового производства такие вещи ручной работы — это не просто аксессуары, а способ рассказать свою уникальную историю. А какое из этих украшений вы бы не задумываясь надели прямо сейчас? Расскажите о своем фаворите в комментариях!

