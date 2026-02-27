20 душевных украшений ручной работы, которые не заменит ни один масс-маркет
Говорят, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, но герои нашей подборки готовы поспорить. С помощью полимерной глины и даже метеоритов они создают вещи, которые которые редко встретишь на полках магазинов.
А в бонусе вас ждет одна прелестная котейка, которая тоже примерила роскошное украшение.
«Cделал себе обручальное кольцо из метеорита и розового золота»
«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»
- Я бы купила! © wonderbucket23 / Reddit
«Мы тут сделали кольцо-колибри»
«Крошечное ожерелье, которое я сделала с люминесцентным пигментом»
«Знаю, что ягодками-цветочками уже никого не удивишь, поэтому вот — серьги „Ведра с икрой“»
Бохато, бохато. Можно еще сделать стейки вагю, камчатского краба, трюфель)).
- Святые пассатижи, вот это по-нашему.
Украшения с простым человеческим счастьем (для автора статьи как минимум)
Можно на костюмированой вечеринке изображать грех чревоугодия, и надеть еще сережки с ведрами икры, что показаны этажом выше.
«Экспериментирую со своими „губастыми“ брошками. Главный критерий для меня — эффект „вау“. Все они выполнены из запекаемой полимерной глины»
- Можно еще соски для детей делать с обратной стороны. © antiqart / Pikabu
«Брошка с лисой, которую я вышила бисером своими руками»
«Однажды меня спросили, могу ли я сделать Тоторо? А я могу!»
«Может быть брошью и подвеской, а значит, укомплектован стальной цепочкой».
«Зарабатываю на жизнь, делая украшения в виде собак и кошек. Вот коричневый кулон-хаски, который я сделала на этой неделе»
- Что-то на идеальном. © Sqatti / Reddit
«Я вот сделала сережки из настоящих роз»
«Подарок на день рождения для подруги — успела закончить прямо к празднику. Как думаете, получилось хорошо?»
«Начиналось все как идея для сережек, а в итоге получилось крошечная брошь-цикада — эти крылья заняли куда больше времени, чем я ожидала!»
«Сплела несколько браслетов из кристаллов и вощеного шнура. Правда они похожи на лозы, которые изо всех сил тянутся к свету?»
«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я?»
«У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот».
«Делаю вот сережки»
- Ахах, я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? © Q8DD33C7J8 / Reddit
«Решила увековечить свои растения, которые не смогла сохранить»
«Вылепил котейку из воска, а потом вжух! — и превратил в кольцо»
- Мне срочно нужны такие на каждый палец! © first_last_human / Reddit
«Сделал жене кольцо в честь нашей второй годовщины свадьбы»
Бонус: «Наконец-то украсила свою принцессу кристаллом»
- Самая прекрасная кото-фотка в мире. © Reddit
В мире массового производства такие вещи ручной работы — это не просто аксессуары, а способ рассказать свою уникальную историю. А какое из этих украшений вы бы не задумываясь надели прямо сейчас? Расскажите о своем фаворите в комментариях!
