20+ украшений, на которые смотришь, и сердце замирает

Сложно найти человека, который был бы совершенно равнодушен к драгоценностям. Некоторым счастливчикам украшения достаются по наследству, другие находят настоящие сокровища в груде хлама. И обычно за уникальными ювелирными изделиями скрывается целая история. Мы решили собрать подборку фотографий драгоценностей, к которым руки сами невольно тянутся.

«К нам в офис привезли такие шикарные кольца на продажу»

«Это ожерелье досталась мне от бабушки. А сегодня я обнаружила, что оно с сюрпризом. Под панцирем прячется золотая черепашка»

«Муж нашел эту красоту в антикварном магазине»

«Купила крошечные подвески, которые можно хранить в прозрачном медальоне. Они выглядят прям как конфетки»

«Получила в наследство колечко в стиле ар-деко»

«Кажется, у меня „ювелирная“ зависимость. Заказала тут эту подвеску с опалом»

«Этому украшению 100 лет и оно все еще блистает»

«Чуть-чуть уменьшила свое любимое кольцо»

«Моя коллекция булавок»

«Это кольцо принадлежало еще моей прабабушке»

«Моя коллекция золотых и резных украшений»

«Пытаюсь выяснить, кто автор этой потрясающей подвески»

«Это невероятное кольцо сделали во Франции в XIX веке»

Светлана БМВ 18 часов назад Великолепное кольцо. Если учесть что в середине голубой цейлонский сапфир и окружён бриллиантами в обработке "роза", его ценность возрастает во много раз. К тому же изготовлено так давно, но настолько качественно, что сохранилось практически в первозданном виде.

«Наконец-то выклянчила у мамы семейную реликвию. С детства мечтала ее заполучить»

«Попросила жениха о кольце с камнем, в котором сочетаются два наших любимых цвета»

«Он меняется в зависимости от освещения. При естественном свете камень кажется голубым, а при искусственном — зеленым. Вышло просто потрясающе»

«Бабушка подарила мне на день рождения этот шикарный кулон с опалом»

«Случайно нашел тут кольцо. Это платина и бриллианты»

«Только что закончила работу над кольцом с рубином»

«Унаследовала от бабушки брошь с таитянской жемчужиной и сделала из нее кольцо»

«Разбирала свою коллекцию украшений и нашла такое кольцо. Купила его лет 20 назад»

«Старинный кулон, который принадлежал моей бабушке»

Какая красота! Кстати, это барочная жемчужина

«Помолвочное и свадебное кольца моей прабабушки из 40-х годов прошлого века»