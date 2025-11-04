Написано, что это работы Боба Шейми, у него есть и кулоны такого же рода
20+ украшений, на которые смотришь, и сердце замирает
Сложно найти человека, который был бы совершенно равнодушен к драгоценностям. Некоторым счастливчикам украшения достаются по наследству, другие находят настоящие сокровища в груде хлама. И обычно за уникальными ювелирными изделиями скрывается целая история. Мы решили собрать подборку фотографий драгоценностей, к которым руки сами невольно тянутся.
«К нам в офис привезли такие шикарные кольца на продажу»
«Это ожерелье досталась мне от бабушки. А сегодня я обнаружила, что оно с сюрпризом. Под панцирем прячется золотая черепашка»
«Муж нашел эту красоту в антикварном магазине»
«Купила крошечные подвески, которые можно хранить в прозрачном медальоне. Они выглядят прям как конфетки»
Красивое.
Вот кстати о подвесках. Накопилась целая куча подарочных из всяких соколовых и санлайтов. По отдельности носить - менять лень. Вот думаю как их объединить во что-нибудь
«Получила в наследство колечко в стиле ар-деко»
Симпатичное колечко. Везет кому-то такую роскошь получить в наследство.
«Кажется, у меня „ювелирная“ зависимость. Заказала тут эту подвеску с опалом»
«Этому украшению 100 лет и оно все еще блистает»
«Чуть-чуть уменьшила свое любимое кольцо»
- Просто невероятно красивое кольцо! © LunaTehNox / Reddit
«Моя коллекция булавок»
«Это кольцо принадлежало еще моей прабабушке»
«Моя коллекция золотых и резных украшений»
- О, этот человек на луне — просто нечто! © its-chaos-be-kind / Reddit
«Пытаюсь выяснить, кто автор этой потрясающей подвески»
«Это невероятное кольцо сделали во Франции в XIX веке»
Великолепное кольцо. Если учесть что в середине голубой цейлонский сапфир и окружён бриллиантами в обработке "роза", его ценность возрастает во много раз. К тому же изготовлено так давно, но настолько качественно, что сохранилось практически в первозданном виде.
«Наконец-то выклянчила у мамы семейную реликвию. С детства мечтала ее заполучить»
- Божечки! Какая же красота! © Keldra*****es / Reddit
«Попросила жениха о кольце с камнем, в котором сочетаются два наших любимых цвета»
«Он меняется в зависимости от освещения. При естественном свете камень кажется голубым, а при искусственном — зеленым. Вышло просто потрясающе»
«Бабушка подарила мне на день рождения этот шикарный кулон с опалом»
«Случайно нашел тут кольцо. Это платина и бриллианты»
- Вот вы везунчик! © ButterscotchItchy604 / Reddit
«Только что закончила работу над кольцом с рубином»
«Унаследовала от бабушки брошь с таитянской жемчужиной и сделала из нее кольцо»
«Разбирала свою коллекцию украшений и нашла такое кольцо. Купила его лет 20 назад»
«Старинный кулон, который принадлежал моей бабушке»
Не старинное, а винтажное конечно же в первоисточнике. Для старинного слишком авангардный дизайн.
- Какая красота! Кстати, это барочная жемчужина © KatLikeTendencies / Reddit
«Помолвочное и свадебное кольца моей прабабушки из 40-х годов прошлого века»
«Бабушка подарила мне это ожерелье с изумрудами на свадьбу»
А у вас есть любимые украшения? Вы купили их сами или они достались вам по наследству? Делитесь в комментариях.
На удивление тут прекрасно почти всё. Красотища, но рожица какого-то божка на кольце особенно запала в душу, хоть и не красиво в общепринятом понимании.
Спасибо, Мария, за отличный пост. Прекрасно провела время за разглядыванием и изучением всех этих побрякушек. Хотя опять все фотки с Reddit, невероятно интересно было посмотреть какие украшения есть у людей.
Купила на Озоне серьги и перстень с аквамаринами, пусть искусственными)) Жду весну, чтобы их надевать)