20+ кошек, которые будто сами выбрали себе хозяев и теперь живут лучшую жизнь

Многие подходят к выбору питомца тщательно и подолгу взвешивают все «за» и «против». Но бывает и так, что пушистые сами решают, что вы именно тот человек, который подарит им любовь и дом. Именно это и случилось с героями нашей подборки, которые нежданно-негаданно обрели кошачью любовь.

«В феврале обнаружила кошку с новорожденными котятами на соседском крыльце. Забрала всю семейку к себе, и это самое большое счастье в моей жизни»

«Я планировала завести одного котенка, но не смогла разлучить его с сестренкой. Пришлось забрать обоих»

«Я так счастлива, что он выбрал именно меня!»

Каков красавец! Надеюсь, твой мужчина будет смотреть на тебя такими же глазами. © sarcasmismygame / Reddit

«5 лет назад мы нашли эту девочку брошенной, с тех пор мы неразлучны»

Да этой красотке теперь самое место на подиуме! © bwaredapenguin / Reddit



«День, когда я нашла ее, и сегодня»

«Ее первая ночь в постоянном доме. Я нашла ее в приюте, но на самом деле я думаю, что это она нашла меня»

«Нашел эту девчонку под днищем своей машины чуть больше года назад. Вот какой она была и какой стала»

«Три недели назад нашла котенка на улице, а через несколько дней на том же месте появился ее братец. Забрала и его тоже»

«Работаю дальнобойщиком. Сегодня на последней остановке меня заприметил этот котенок. Познакомьтесь с Мико»

«День, когда я нашла своего малыша на обочине дороги, и год спустя»

«Недавно нашла приемную кошечку. Не могу налюбоваться на ее невероятный окрас»

«Эту прекрасную кошечку я нашла рядом с мусорным баком. Тот, кто ее бросил, потерял самую милую и умную кошечку на свете»

«4-х недельная сиротка, найденная под капотом машины год назад, превратилась в настоящую принцессу»

«У меня проблемы со здоровьем и это очень меня тревожило. А потом я встретила его и теперь готова терпеть все жизненные невзгоды, чтобы заботиться о нем »

«Смотрел телевизор вместе с женой, как вдруг услышал на улице жалобное мяуканье. Выглянул в окно, а там он. Весь чумазый, в каких-то слизняках...так я нашел друга»

«Нашли ее, когда ей было две недели. Сейчас ей 6 лет, и она та еще заноза»

«В ноябре прошлого года мы нашли на обочине дороги эту кроху. Вот так она выглядит сейчас»

«Муж съездил на рыбалку и нашел там болотного котенка. Оставили этого чертенка, потому что он выглядел так, будто его молнией шибануло. Любим его до ужаса»

«Когда я нашла этого малыша год назад, он едва дышал. На фотках видно, какой путь мы прошли»

«Когда ветеринар в приюте дал его мне, Чарли тут же забрался мне на плечо и начал облизывать мою бороду. 5 минут хватило, чтобы все сомнения развеялись»