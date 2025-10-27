20+ кошек, которые будто сами выбрали себе хозяев и теперь живут лучшую жизнь
2 часа назад
Многие подходят к выбору питомца тщательно и подолгу взвешивают все «за» и «против». Но бывает и так, что пушистые сами решают, что вы именно тот человек, который подарит им любовь и дом. Именно это и случилось с героями нашей подборки, которые нежданно-негаданно обрели кошачью любовь.
«В феврале обнаружила кошку с новорожденными котятами на соседском крыльце. Забрала всю семейку к себе, и это самое большое счастье в моей жизни»
«Я планировала завести одного котенка, но не смогла разлучить его с сестренкой. Пришлось забрать обоих»
«Я так счастлива, что он выбрал именно меня!»
- Каков красавец! Надеюсь, твой мужчина будет смотреть на тебя такими же глазами. © sarcasmismygame / Reddit
«5 лет назад мы нашли эту девочку брошенной, с тех пор мы неразлучны»
- Да этой красотке теперь самое место на подиуме! © bwaredapenguin / Reddit
«День, когда я нашла ее, и сегодня»
«Ее первая ночь в постоянном доме. Я нашла ее в приюте, но на самом деле я думаю, что это она нашла меня»
«Нашел эту девчонку под днищем своей машины чуть больше года назад. Вот какой она была и какой стала»
«Три недели назад нашла котенка на улице, а через несколько дней на том же месте появился ее братец. Забрала и его тоже»
«Работаю дальнобойщиком. Сегодня на последней остановке меня заприметил этот котенок. Познакомьтесь с Мико»
«День, когда я нашла своего малыша на обочине дороги, и год спустя»
«Недавно нашла приемную кошечку. Не могу налюбоваться на ее невероятный окрас»
«Эту прекрасную кошечку я нашла рядом с мусорным баком. Тот, кто ее бросил, потерял самую милую и умную кошечку на свете»
«4-х недельная сиротка, найденная под капотом машины год назад, превратилась в настоящую принцессу»
«У меня проблемы со здоровьем и это очень меня тревожило. А потом я встретила его и теперь готова терпеть все жизненные невзгоды, чтобы заботиться о нем »
«Смотрел телевизор вместе с женой, как вдруг услышал на улице жалобное мяуканье. Выглянул в окно, а там он. Весь чумазый, в каких-то слизняках...так я нашел друга»
«Нашли ее, когда ей было две недели. Сейчас ей 6 лет, и она та еще заноза»
«В ноябре прошлого года мы нашли на обочине дороги эту кроху. Вот так она выглядит сейчас»
«Муж съездил на рыбалку и нашел там болотного котенка. Оставили этого чертенка, потому что он выглядел так, будто его молнией шибануло. Любим его до ужаса»
«Когда я нашла этого малыша год назад, он едва дышал. На фотках видно, какой путь мы прошли»
«Когда ветеринар в приюте дал его мне, Чарли тут же забрался мне на плечо и начал облизывать мою бороду. 5 минут хватило, чтобы все сомнения развеялись»
«Недавно не стало моей 24-летней кошки. Я сказала племяннице, что если когда-нибудь снова решусь на кота, то заведу рыжего. Этот малыш нашел меня в тот же день»
Фото на превью take_dat_dump / Reddit
У всех этих прекрасных кошек есть свои прекрасные люди. Я очень рада и за первых и за вторых)
