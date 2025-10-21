18 диких животных, которые попали в кадр в нужный момент и показали всю свою фотогеничность
Животные
14 минут назад
Бьемся об заклад, что у каждого человека в смартфоне есть хотя бы одна смешная фотка котика или собаки. Домашних чудиков часто можно поймать в милых или забавных ситуациях, а вы попробуйте снять ухмыляющуюся зебру или белку, готовящуюся к взлету. У фотографов из нашей подборки это получилось превосходно.
«Просто спящий морской львенок»
- Какой же он сладкий пирожочек! © cindy224 / Reddit
«Влюбленные голубки»
«Снял капибару, пока та балдела на траве»
- Нарисуй меня как одну из своих француженок... © whistleandfish / Reddit
«Эта белка возомнила себя супергероем»
- У меня когда поясницу скручивает, я так же выгляжу. © RedheadFla / Reddit
«Удалось поймать в кадр обезьяньего детеныша»
«Эта зебра нагло ухмылялась, глядя прямо на меня»
«Жирафы на восходе»
- Как будто мама смотрит на своих ребятишек и думает: «Что там эти двое затеяли?» © ageing_with_style / Reddit
«Утиная парочка»
«Бегемотиха и ее детеныш»
«Обезьянки с Коста-Рики с радостью позируют, сидя на дереве»
«Стая птиц на проводах»
- Интересно, как бы это звучало, если бы кто-то решил перевести это на ноты и сыграть на пианино? © SyKrysus / Reddit
«Бабуля прислала мне фотографию этих наглых енотов, поедающих из кормушки для птиц»
Сцук, теперь "поедают" даже не что-то, а уже и откуда-то, ну жёваный стыд🤦
-
-
Ответить
«Посчастливилось сфотать этих гепардов в Серенгети»
«Луговая собачка умудрилась набить полный рот травой»
«Впервые взял в руки профессиональную камеру и сумел заснять мышек в домике»
«Портрет лемура, снятый в сафари зоопарке»
«Наглючие скворцы пытались отобрать еду у луговой собачки. Но не беспокойтесь, она успела все слопать до того, как им досталась хоть крошка»
«Тигруля»
