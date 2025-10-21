18 диких животных, которые попали в кадр в нужный момент и показали всю свою фотогеничность

Животные
14 минут назад
18 диких животных, которые попали в кадр в нужный момент и показали всю свою фотогеничность

Бьемся об заклад, что у каждого человека в смартфоне есть хотя бы одна смешная фотка котика или собаки. Домашних чудиков часто можно поймать в милых или забавных ситуациях, а вы попробуйте снять ухмыляющуюся зебру или белку, готовящуюся к взлету. У фотографов из нашей подборки это получилось превосходно.

«Просто спящий морской львенок»

«Влюбленные голубки»

«Снял капибару, пока та балдела на траве»

«Эта белка возомнила себя супергероем»

  • У меня когда поясницу скручивает, я так же выгляжу. © RedheadFla / Reddit

«Удалось поймать в кадр обезьяньего детеныша»

«Эта зебра нагло ухмылялась, глядя прямо на меня»

«Жирафы на восходе»

  • Как будто мама смотрит на своих ребятишек и думает: «Что там эти двое затеяли?» © ageing_with_style / Reddit

«Утиная парочка»

«Бегемотиха и ее детеныш»

«Обезьянки с Коста-Рики с радостью позируют, сидя на дереве»

«Стая птиц на проводах»

  • Интересно, как бы это звучало, если бы кто-то решил перевести это на ноты и сыграть на пианино? © SyKrysus / Reddit

«Бабуля прислала мне фотографию этих наглых енотов, поедающих из кормушки для птиц»

O_о
18 часов назад

Сцук, теперь "поедают" даже не что-то, а уже и откуда-то, ну жёваный стыд🤦

-
-
Ответить

«Посчастливилось сфотать этих гепардов в Серенгети»

«Луговая собачка умудрилась набить полный рот травой»

«Впервые взял в руки профессиональную камеру и сумел заснять мышек в домике»

«Портрет лемура, снятый в сафари зоопарке»

«Наглючие скворцы пытались отобрать еду у луговой собачки. Но не беспокойтесь, она успела все слопать до того, как им досталась хоть крошка»

«Тигруля»

Фото на превью foxfyre2 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее