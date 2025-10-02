20+ фотографий о дружбе животных, которые растопят даже самое ледяное сердце
С каждым новым взглядом на фотографии животных мы подмечаем как же сильно они на нас похожи. Никакие эмоции им не чужды, особенно дружба. И не важно, что твой друг абсолютно на тебя не похож, главное, что души у вас родственные. Вы когда-нибудь видели, как енот обнимает кота, а хорек и котенок становятся лучшими друзьями? В этой подборке есть все!
«Моя собачка сломала ногу и кот пришел ее утешить»
«Мой новый котенок и мой хорек сразу же стали лучшими друзьями»
Какой милый хорёк. Хотя они умеют сильно вонять в случае опасности. Думаю что в компании с котиком ему не придётся прибегать к газовой атаке
«Он не признается, что облизал мою тарелку, но признаки-то налицо»
Признаки у обоих на мордасях. Это же так вкусно, вылизать тарелку за хозяином!
- А кот хочет взять вину на себя или это он выдал друга? © 39sherry / Reddit
«Выглядит так, как будто это моя собака завела себе котенка, а не я»
Прелесть какой красивый чёрный кроха. Понимаю собаку. Не влюбиться в такого невозможно.
«Наконец-то они уснули рядышком»
«Они просто не отходят друг от друга»
«Моя девочка Тилли обожает собак. Вот она рядышком со своим приемным братцем»
«Лучшие друзья отправляются вместе на поиски приключений»
«Друг — это не еда!»
«Я ушиблась и теперь толком не могу ходить. Хорошо, что у меня есть четыре обеспокоенных медработника»
"Медработники" обеспокоены своей судьбой. Если ты не сможешь ходить, кто же будет их кормить, гулять.
Поправляйся в ускоренном темпе.
«Мой песик смирился со своей судьбой»
- Собака такая: «Боже, как страшно! Но как же приятно» © WhiteKnightier / Reddit
«Три года назад я завела кошку, чтобы моя собака не так сильно страдала, пока я на работе. Они обожают друг друга»
«Ну что за сладкая парочка!»
«Мне кажется, что кошка моей мамы влюблена в мою собаку»
«Кошка моих родителей без ума от моей собаки. И хотя эта любовь безответна, песик терпит и позволяет кошечке сидеть рядом с собой»
«Абель и Бан Джови ждут, когда кто-нибудь откроет дверь, чтобы они могли выйти на улицу и поиграть»
«Мои котята подружились с ящерицей»
«Эммет и Абигейл — друзья на веки вечные»
«Олень решил завести дружбу с моей кошечкой»
«Честно говоря, дружба моих кота и кролика заставляет мое сердце таять»
«Посчастливилось сфоткать эту парочку у себя на районе. Это не мой кот и не мой енот»
- Поздравляю. Они явно решили, что ты теперь их человек и твой дом — это их дом. © anon-mally / Reddit
«Мой кот и моя крыска — лучшие друзья»
Если у вас есть фото или истории о дружбе между животными, то обязательно расскажите о них в комментариях. А если вам захочется еще полюбоваться на пушистые моськи, то рекомендуем заглянуть и сюда:
Комментарии
Вот наша кошка Ляля. Два месяца назад ушла и не вернулась домой. Она была уже старенькая 14 лет, но такая милая. Мы плакали всей семьёй.