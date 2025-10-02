20+ фотографий о дружбе животных, которые растопят даже самое ледяное сердце

С каждым новым взглядом на фотографии животных мы подмечаем как же сильно они на нас похожи. Никакие эмоции им не чужды, особенно дружба. И не важно, что твой друг абсолютно на тебя не похож, главное, что души у вас родственные. Вы когда-нибудь видели, как енот обнимает кота, а хорек и котенок становятся лучшими друзьями? В этой подборке есть все!

«Моя собачка сломала ногу и кот пришел ее утешить»

«Мой новый котенок и мой хорек сразу же стали лучшими друзьями»

© Tacocat0927 / Reddit Светлана БМВ 15 часов назад Какой милый хорёк. Хотя они умеют сильно вонять в случае опасности. Думаю что в компании с котиком ему не придётся прибегать к газовой атаке - - Ответить

«Он не признается, что облизал мою тарелку, но признаки-то налицо»

А кот хочет взять вину на себя или это он выдал друга? © 39sherry / Reddit

«Выглядит так, как будто это моя собака завела себе котенка, а не я»

«Наконец-то они уснули рядышком»

«Они просто не отходят друг от друга»

«Моя девочка Тилли обожает собак. Вот она рядышком со своим приемным братцем»

«Лучшие друзья отправляются вместе на поиски приключений»

«Друг — это не еда!»

«Я ушиблась и теперь толком не могу ходить. Хорошо, что у меня есть четыре обеспокоенных медработника»

«Мой песик смирился со своей судьбой»

Собака такая: «Боже, как страшно! Но как же приятно» © WhiteKnightier / Reddit



«Три года назад я завела кошку, чтобы моя собака не так сильно страдала, пока я на работе. Они обожают друг друга»

«Ну что за сладкая парочка!»

«Мне кажется, что кошка моей мамы влюблена в мою собаку»

«Кошка моих родителей без ума от моей собаки. И хотя эта любовь безответна, песик терпит и позволяет кошечке сидеть рядом с собой»

«Абель и Бан Джови ждут, когда кто-нибудь откроет дверь, чтобы они могли выйти на улицу и поиграть»

«Мои котята подружились с ящерицей»

«Эммет и Абигейл — друзья на веки вечные»

«Олень решил завести дружбу с моей кошечкой»

«Честно говоря, дружба моих кота и кролика заставляет мое сердце таять»

«Посчастливилось сфоткать эту парочку у себя на районе. Это не мой кот и не мой енот»

Поздравляю. Они явно решили, что ты теперь их человек и твой дом — это их дом. © anon-mally / Reddit