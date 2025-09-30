19 теплых фото, которые показывают, как меняются лица людей, но не их любовь к питомцу

Годы летят, мы взрослеем, меняем стиль, работу, город. Но есть то, что остается неизменным — любовь к нашим братьям меньшим и пушистым. Сегодняшняя трогательная подборка — не просто про изменения сквозь время, а еще и про настоящую дружбу и любовь.

«Наконец-то и я могу такое опубликовать — до и после»

«Прошло 14 лет»

«Пятнадцать лет спустя мы по-прежнему лучшие друзья»

«Мой пес Вигглс и я 13 лет спустя»



«Я и мой лучший друг спустя 10 лет»

«Моя девушка и ее котик Фриц с разницей в 20 лет!»

«Одна и та же собака с разницей всего в один год»

Ого, ты действительно сильно уменьшился. © digitalvagrant / Reddit

«Мое фото с любимой Динкой, разница 10 лет»

Поделись эликсиром вечной молодости. © 7VEGA / Pikabu

Это слишком мило, я сейчас заплачу.

«16 лет спустя»

Кажется, собачка отдала тебе свои бровки. © Nantoone / Reddit

«Разница в год. Ему нравится сидеть у меня на плече и смотреть, как я работаю. Похоже, он уже забыл, что стал чутка больше»

«Прошел целый год. В прошлом году я нашла этого малыша на улице, а сегодня мы уже обнимаемся»

«Тот же мальчик, та же собака, тот же диван... 16 лет разницы»

«10 лет так быстро пролетели»

«Я и моя девочка 10 лет спустя»

«2 года разницы»

«12 лет с моей лучшей подругой»

«Мы с моей кошечкой в том же месте 20 лет спустя. Она была немного ворчлива во время фотосессии»

«1 и 10 класс»