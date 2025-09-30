19 теплых фото, которые показывают, как меняются лица людей, но не их любовь к питомцу

16 часов назад

Годы летят, мы взрослеем, меняем стиль, работу, город. Но есть то, что остается неизменным — любовь к нашим братьям меньшим и пушистым. Сегодняшняя трогательная подборка — не просто про изменения сквозь время, а еще и про настоящую дружбу и любовь.

«Наконец-то и я могу такое опубликовать — до и после»

«Прошло 14 лет»

«Пятнадцать лет спустя мы по-прежнему лучшие друзья»

«Мой пес Вигглс и я 13 лет спустя»

«Я и мой лучший друг спустя 10 лет»

«Моя девушка и ее котик Фриц с разницей в 20 лет!»

«Одна и та же собака с разницей всего в один год»

Елена Яилимаф
15 часов назад

Голдендудль — дизайнерская собака, выведенная путём скрещивания золотистого ретривера и пуделя.
Или лабрадудль — метис или породная группа собак, созданная путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя.

«Мое фото с любимой Динкой, разница 10 лет»

  • Поделись эликсиром вечной молодости. © 7VEGA / Pikabu
  • Это слишком мило, я сейчас заплачу.

«16 лет спустя»

«Разница в год. Ему нравится сидеть у меня на плече и смотреть, как я работаю. Похоже, он уже забыл, что стал чутка больше»

«Прошел целый год. В прошлом году я нашла этого малыша на улице, а сегодня мы уже обнимаемся»

«Тот же мальчик, та же собака, тот же диван... 16 лет разницы»

«10 лет так быстро пролетели»

«Я и моя девочка 10 лет спустя»

«2 года разницы»

«12 лет с моей лучшей подругой»

«Мы с моей кошечкой в том же месте 20 лет спустя. Она была немного ворчлива во время фотосессии»

«1 и 10 класс»

«Спустя 17 лет»

Фото на превью vladgrinch / Reddit

