19 фотографий, которые заставят вас перестать спешить и оглянуться назад
Фотоподборки
5 минут назад
Говорят, время нельзя повернуть вспять. Но иногда один удачный щелчок камеры способен остановить мгновение и сохранить его навсегда. Это кадры, где прошлое встречается с настоящим, и каждая фотография хранит целую жизнь. Мы собрали 19 удивительных фотографий, где время предстает главным и самым трогательным героем.
«В этом году бабушке мужа исполнилось 104 года!»
- Срочно поделитесь секретом! Она выглядит очень молодо! © Appropriate-Bad-8157 / Reddit
«Родители недавно отпраздновали 60 лет брака! Папе 88, а маме 80 »
«Отпраздновали нашу 17-ю годовщину свадьбы. Это мы в 18 лет и в 36 лет»
Ой, ну зачем эти бороды?... Вот никогда они мне не нравились. И ухаживать за ними надо регулярно, и возраст они добавляют... Мой муж в девяностых один год работал в антарктической экспедиции, вернулся с шикарной каштановой бородой, а я никак не могла привыкнуть, попросила сбрить))
-
-
Ответить
«Бабуле исполнилось 102 года»
«40 лет, дети, внуки, и мы все еще вместе! Через радости и трудности мы продолжаем смеяться»
«Мы, 24 года и четверо детей спустя»
- Да бросьте, вы же сейчас сами выглядите как дети! © SammerJammer40 / Reddit
«С мужем в день свадьбы в 1977 году и в 2024 — по-прежнему вместе»
«Бабуля в 15 и 66 лет»
«35 лет вместе: 1989 — 2025»
«От 15 и 16 до 30 и 31»
«Я и папа за последние 30 лет. Ему было 21, когда я родилась. Сейчас ему 52, а мне 31. Именно он привил мне любовь к музыке»
«Это я в 3 годика и в 66 лет!»
- Вот это да! Хочу выглядеть так же молодо как вы в 66. © Jbrown183 / Reddit
«С тетей и дядей в лесу — на мой 1-й и 50-й дни рождения»
«21 год вместе — и я до сих пор не понимаю, куда ушло время. Она всегда поддерживала меня. Люблю ее безмерно»
«Мои родители отмечают 50 лет брака»
«Спустя 17 лет я встретила школьную любовь. Теперь мы вместе!»
«Мама и я: 1999–2024. В 54 она все так же шикарна!»
«С мужем вместе с 20 лет. Мне повезло найти своего человека. Мой секрет — много португальской еды и терпения»
«Родители вместе с 1971 года! Недавно они отметили 54-летие брака»
А вот еще подборка фото пап и мам в молодости, которые тусовались не хуже нас!
Фото на превью Al_Kydah / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми
Фотоподборки
1 неделя назад
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
18 случайных знакомств, которые разделили жизнь на «до» и «после»
18 человек, которые уже поставили на себе крест, но тут в их дверь постучалась любовь
20 историй из жизни свекрови и невестки, по которым ситком снимать надо
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
15+ историй, после которых начинаешь верить в приколы судьбы
17 историй о незнакомцах, которые удивили так удивили
Истории
2 месяца назад
15 человек, которые хотели заселиться в теплое гнездышко, а оказались в цирке на колесах
Интересное
1 месяц назад
15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
2 месяца назад
16 человек рассказали о семейных обычаях, от которых у непосвященных округляются глаза
Семья
2 месяца назад
15+ раз, когда мужчины очень старались красиво подкатить, но получилось как получилось
Истории
4 недели назад