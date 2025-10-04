Извините, но есть сомнения насчет жен фермеров, которые в поле надевали панталоны. И вообще их носили в тот период, когда дамы высшего света рассекали в кринолинах.
12 вещей, которые раньше выглядели так, будто их придумали в другом мире
Мы думаем, что наша жизнь сложна, но только посмотрите, как раньше выглядели обычные вещи. Представьте: чтобы просто посушить волосы, нужно было сидеть под огромным колпаком, подключенным к... дымоходу. А сахар? Его нужно было рубить топором, как дрова! Мы собрали 12 безумных доказательств того, что мы живем в золотом веке комфорта. Приготовьтесь удивляться и, возможно, впервые в жизни оценить ваш фен и робот-пылесос. А как бонус — фото, которое покажет, насколько кардинально может измениться мода за каких-то полвека
Фен
Первый фен был создан в 1888 году и был весьма громоздким изобретением: он представлял собой огромный колпак, который крепился к дымоходу газовой трубы. Под ним сидела женщина и сушила волосы. Однако примерно в то же время появился и фен, представлявший просто емкость с деревянной ручкой, заполненную крутым кипятком, — такой, как на первой картинке. Проводя этой «грелкой» по волосам, женщины сушили волосы.
Телевизор
В 1925 году телевизионное оборудование не могло передавать человеческие лица, так как они были слишком бледными. Поэтому вместо них один из изобретателей Джон Бэрд додумался передать изображение лица куклы-чревовещателя, чьи ярко раскрашенные черты лица создавали нужную контрастность. Тогда телевидение еще было механическим. Потом пришла эпоха громоздких электронных телевизоров. Любопытно, что принцип работы плазменного дисплея был описан еще в далеком 1936 году.
Нижнее белье
Нижнее белье, которое носили дамы до начала XX века, показалось бы современным женщинам вульгарным: оно не имело шагового шва, а поэтому оставляло открытым то, что мы привыкли скрывать. Благодаря таким панталонам женщины могли ходить в туалет самостоятельно, несмотря на свои тяжелые кринолиновые юбки, и соблюдать гигиену во время менструации. Так что такое белье было настоящим спасением от холода и позора — в том числе для жен фермеров, которые работали в поле.
Брошь
Вплоть до Средних веков броши называли фибулами и носили не только с декоративной целью, но и с практической — в качестве застежек для одежды. Их надевали как мужчины, так и женщины, так как они служили показателем высокого статуса их владельца.
Детские игрушки
Одной из популярных игр среди детей еще с древности было катание обруча. Ребенок приводил его в движении при помощи палки или другого подручного средства и старался удержать в вертикальном положении. Таким образом он не просто играл, а еще и активно двигался.
Школьная парта
Наклонная парта была очень удобна. И там не было острых углов, все они были закруглены. И ногам было удобно.
До изобретения цельной парты, состоящей из сиденья и стола, школьники обычно сидели за длинными столами на скамьях или стульях.
Сахар
До конца XIX века сахар продавался в виде сахарных голов, имевших вид высоких конусов. Перед использованием сахарную голову измельчали при помощи кучи приспособлений — сахарных топоров, молотков, щипцов, терок или скребков. А шведский сахарорезный ящик (на фото выше) не только имел железное приспособление для измельчения сахарной головы, но и специальный ящичек для сбора остатков сахара после нарезки.
Зубочистки
На самом деле, жевательные палочки — ветки или корни деревьев, — это не просто зубочистки, а, скорее, 2 в 1: и зубочистка, и зубная щетка. Их использовали еще в Древнем Египте и Вавилоне, а также в Древнем Риме, Китае и Индии. Пользовались ими следующим образом: один конец использовали непосредственно как зубочистку, а другой разжевывали, пока палка не превращалась в метелку, и ею сметали пищу с зубов.
Миксер
Первый миксер для использования на производстве был изобретен в 1885 году. А в 1908 году инженер Герберт Джонстон подсмотрел, как пекарь замешивает тесто металлической ложкой, и, вдохновившись этим, начал работать над созданием стационарного миксера. Такой миксер для дома появился в 1919 году.
Плойка
Металлические щипцы для завивки волос использовались еще в Древнем Египте, Персии и Вавилоне — исключительно знатью. Однако из-за того, что их нагревали на огне, контролировать их температуру было сложно, и в процессе создания красоты человек мог получить ожоги. А в конце XIX появилось много книг и пособий о том, как завивать волосы, и роскошные прически с локонами стали доступны и среднему классу.
Пылесос
Первые пылесосы, которые появились в конце XIX века, были настолько громоздкими, что их привозили к дому клиента на конных повозках. И они не всасывали пыль с поверхности, а просто сдували ее. Первые пылесосы, которые всасывали пыль, были изобретены в 1901 году, а к 1905-му появились первые модели, которые можно было использовать и хранить дома.
Погремушка
Погремушки появились более около 2500 лет назад. Их изготавливали из глины и они часто имели форму животных — кабана, свиньи, младенца верхом на животном. А серебряная модель на фото слева служила не только погремушкой, но и прорезывателем зубов.
Бонус. Фото, которое показывает эволюцию женских купальных костюмов с 1880-х до 1930-х годов
Какой из этих 12 предметов вас шокировал? Мы голосуем за телевизор и фен. И предлагаем вам посмотреть еще одну статью на эту тему и поделиться своими впечатлениями в комментариях.