12 вещей, которые раньше выглядели так, будто их придумали в другом мире

Мы думаем, что наша жизнь сложна, но только посмотрите, как раньше выглядели обычные вещи. Представьте: чтобы просто посушить волосы, нужно было сидеть под огромным колпаком, подключенным к... дымоходу. А сахар? Его нужно было рубить топором, как дрова! Мы собрали 12 безумных доказательств того, что мы живем в золотом веке комфорта. Приготовьтесь удивляться и, возможно, впервые в жизни оценить ваш фен и робот-пылесос. А как бонус — фото, которое покажет, насколько кардинально может измениться мода за каких-то полвека

