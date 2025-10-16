20+ примеров народного креатива, которые можно встретить, просто выйдя на улицу

Надо признать, что далеко не всегда уличное искусство вызывает у нас бурю восторга. Но есть такие умельцы, которые умудряются буквально преобразить скучные дворы и потрепанные здания. Мы решили собрать творения таких рукастых людей — некоторые из их работ действительно достойны того, чтобы выставляться в музеях.

«Шла на почту и увидела во дворах это. Кто-то создал себе уютное место для отдыха под деревом в райских кущах у озера»

«Отправились за продуктами и встретили по дороге этих замечательных людей»

«Наш дом слегка изменился»

«Кто-то выставил пианино на улицу»

«Всегда любил такие не очень заметные, но часто забавные детали во двориках»

«Кошкин двор»

«Кто-то повесил елочный шарик на это деревце»

«Сегодня набрел на такой вот очаровательный домик»

«Кто-то сделал скульптуру из колонок»

«В свете уличных фонарей этот кошачий арт обрел особое очарование»

«Граффити Бэтмен»

Да это ж дача Брюса Уэйна. © nevskywotakwot / Pikabu

«Морской бриз»

«Обычные электрощитовые преобразились — теперь это не просто утилитарные коробки, а мини-галереи под открытым небом»

«Покрасил бетонные ограничители возле детского сада»

Батенька, да вы затейник! В хорошем смысле! © user4902716 / Pikabu

«Нашел это чудо в горах Франции. Каждый раз проезжал и радовался! Но в один прекрасный момент кто-то его утащил»

«Случайно завернула в соседний двор и ахнула! Настоящий шедевр и это на обычной серой панельке!»

«Граффити, которое украшает стену»

«Обнаружил тут вот такой необычный подъезд пятиэтажки»

Вот как надо дома оформлять, а не строить сплошные унылые человейники © YoshiAdw / Pikabu

«Какая классная идея!»

«Нашел эту красоту в центре города»

«Вот как я раскрасил электрический распределительный щит»