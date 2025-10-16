20+ примеров народного креатива, которые можно встретить, просто выйдя на улицу
Надо признать, что далеко не всегда уличное искусство вызывает у нас бурю восторга. Но есть такие умельцы, которые умудряются буквально преобразить скучные дворы и потрепанные здания. Мы решили собрать творения таких рукастых людей — некоторые из их работ действительно достойны того, чтобы выставляться в музеях.
«Шла на почту и увидела во дворах это. Кто-то создал себе уютное место для отдыха под деревом в райских кущах у озера»
«Отправились за продуктами и встретили по дороге этих замечательных людей»
«Наш дом слегка изменился»
Почему без этого. Это же на праздник. Локонично, не заезжено.
«Кто-то выставил пианино на улицу»
Больно смотреть. Хотя поствьте в беседку от дождя и может кто-то из дворовых детей проникнется.
«Всегда любил такие не очень заметные, но часто забавные детали во двориках»
«Кошкин двор»
«Кто-то повесил елочный шарик на это деревце»
«Сегодня набрел на такой вот очаровательный домик»
«Кто-то сделал скульптуру из колонок»
«В свете уличных фонарей этот кошачий арт обрел особое очарование»
Это.в Зеленоградске Калининградской области. И не в *свете фонарей", а эти тени тоже нарисованы.. Так что и днём, и ночью смотрятся одинаково
«Граффити Бэтмен»
- Да это ж дача Брюса Уэйна. © nevskywotakwot / Pikabu
«Морской бриз»
«Обычные электрощитовые преобразились — теперь это не просто утилитарные коробки, а мини-галереи под открытым небом»
«Покрасил бетонные ограничители возле детского сада»
- Батенька, да вы затейник! В хорошем смысле! © user4902716 / Pikabu
«Нашел это чудо в горах Франции. Каждый раз проезжал и радовался! Но в один прекрасный момент кто-то его утащил»
«Случайно завернула в соседний двор и ахнула! Настоящий шедевр и это на обычной серой панельке!»
«Граффити, которое украшает стену»
«Обнаружил тут вот такой необычный подъезд пятиэтажки»
- Вот как надо дома оформлять, а не строить сплошные унылые человейники © YoshiAdw / Pikabu
«Какая классная идея!»
«Нашел эту красоту в центре города»
«Вот как я раскрасил электрический распределительный щит»
«Повстречал такого мусорного барсука»
А у вас неподалеку есть примеры такого народного творчества? Может, кто-то затейливо украсил ваш двор? Делитесь в комментариях.
Просто на тюркских языках шторы перде. И вот кто-то не устал ржать в школе.