16 человек, которые создают неповторимые наряды и аксессуары своими руками

Не все, что хочется, можно найти в магазинах. И тогда на помощь приходят умелые руки и фантазия. Вот какие впечатляющие вещи получились у пользователей, некоторые из которых и за швейную машинку-то сели впервые. Посмотрите только.

«Купила по объявлению недорогое свадебное платье и тайно, чтобы будущий муж не увидел, украсила его мультяшками. Вышивала очень долго!»

«Всю ночь шила на свадьбу. В шитье я полный ноль. Фото до и после»

«Вот во что я превратила платье, купленное в магазине секонд-хенд»

«Я попыталась повторить наряд, созданный искусственным интеллектом»

«Я сшила сумку в виде кита!»

«Мои близкие говорят: „Шьющая жена — горе в семье“. Вот очередное платье»

«Новая кофта, но один неудачный поход в парикмахерскую и все — на спине появились пятна от химических средств. Вот мое решение проблемы»

«Звероварежки по фото питомца»

Я брутальный мужчина, во мне тестостерона вагон и маленькая тележка, но я почему-то хочу сказать: «Ой, какая милота утипусичная!» © Skilvrav / Pikabu

«Я начала ходить в спортзал и сшила себе стеганую спортивную сумку из ткани для шторы»

«Вышил на футболке льва и обезьянку»

«Сделала сумочку в виде совы»

«Связала кардиган с ромашками»

«Сшил кошелек в виде котика»

«Вышила кошачью лапку на свитшоте»

© chilleddood / Pikabu Zest 2 часа назад Кошачью лапку увидела только прочитав подпись. Может быть, стоило как-то лучше границы обозначить. Но даже и без кошачьей лапки очень славная вышивка получилась, аккуратная и изящная. - - Ответить

«Ко дню рождения ребенка нарисовала на футболке его любимую иллюстрацию из его любимой книжки»

© ChillyVilly2015 / Pikabu Ёжик в авокадо 3 часа назад Это просто офигенная вещь!

Из поста автора:"Что делать если у ребенка день рождения, а у тебя из активов только 500 ₽ и полтора художественных образований?" Этот подарок совсем не дорогой, но какой крутой! Даже захотелось попробовать) - - Ответить