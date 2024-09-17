16 человек, которые создают неповторимые наряды и аксессуары своими руками
Не все, что хочется, можно найти в магазинах. И тогда на помощь приходят умелые руки и фантазия. Вот какие впечатляющие вещи получились у пользователей, некоторые из которых и за швейную машинку-то сели впервые. Посмотрите только.
«Купила по объявлению недорогое свадебное платье и тайно, чтобы будущий муж не увидел, украсила его мультяшками. Вышивала очень долго!»
«Всю ночь шила на свадьбу. В шитье я полный ноль. Фото до и после»
«Вот во что я превратила платье, купленное в магазине секонд-хенд»
Сарафан симпатичный, если носить дома или NA дачe.
Боковая прорезь нарезинке как-то неопрятно выглядит.
«Я попыталась повторить наряд, созданный искусственным интеллектом»
«Я сшила сумку в виде кита!»
«Мои близкие говорят: „Шьющая жена — горе в семье“. Вот очередное платье»
«Новая кофта, но один неудачный поход в парикмахерскую и все — на спине появились пятна от химических средств. Вот мое решение проблемы»
«Звероварежки по фото питомца»
- Я брутальный мужчина, во мне тестостерона вагон и маленькая тележка, но я почему-то хочу сказать: «Ой, какая милота утипусичная!» © Skilvrav / Pikabu
«Я начала ходить в спортзал и сшила себе стеганую спортивную сумку из ткани для шторы»
«Вышил на футболке льва и обезьянку»
«Сделала сумочку в виде совы»
«Связала кардиган с ромашками»
«Сшил кошелек в виде котика»
Классный. И работа, и сама по себе идея, что котик прикрывает лапками глаза.
«Вышила кошачью лапку на свитшоте»
Кошачью лапку увидела только прочитав подпись. Может быть, стоило как-то лучше границы обозначить. Но даже и без кошачьей лапки очень славная вышивка получилась, аккуратная и изящная.
«Ко дню рождения ребенка нарисовала на футболке его любимую иллюстрацию из его любимой книжки»
Это просто офигенная вещь!
Из поста автора:"Что делать если у ребенка день рождения, а у тебя из активов только 500 ₽ и полтора художественных образований?" Этот подарок совсем не дорогой, но какой крутой! Даже захотелось попробовать)
«Заляпала рубашку чем-то неотстирывающимся, и вот, посмотрите, что муж с ней сделал! Ношу и радуюсь!»
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