15 людей с такими выразительными глазами, что почти невозможно отвести взгляд

Нередко встречаются люди, чей взгляд завораживает и притягивает. В их глазах действительно хочется утонуть или, как минимум, долго их изучать, чтобы понять, что так манит: необычный цвет или форма, а может быть какая-то уникальная, интересная деталь. Если глаза — это зеркало души, то, должно быть, у таких людей внутри настоящий космос.