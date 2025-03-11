15 людей с такими выразительными глазами, что почти невозможно отвести взгляд

Интересное
21 минута назад

Нередко встречаются люди, чей взгляд завораживает и притягивает. В их глазах действительно хочется утонуть или, как минимум, долго их изучать, чтобы понять, что так манит: необычный цвет или форма, а может быть какая-то уникальная, интересная деталь. Если глаза — это зеркало души, то, должно быть, у таких людей внутри настоящий космос.

«В глазах моей подруги можно увидеть маленькое сердечко»

«Поскольку я рыжая, то могу каждый раз, когда человек смотрит мне в глаза, шутить, что я краду его душу!»

«Я просто блондинка с голубыми глазами»

«В моих глазах намешаны понемногу серый, зеленый и голубой цвета»

«Иногда мне кажется, что в моих глазах есть какая-то магия»

«Пользователи хотели увидеть мои глаза. Не смогла отказать их милой просьбе»

«Мне кажется, или в моих глазах есть серое кольцо?»

«Леденящий взгляд»

«Эти стразы подходят моим глазам?»

«Мне очень нравятся мои глаза на этом фото»

«В моих глазах можно разглядеть кольца»

«Это я после салона, где узнала, что у меня есть кудряшки»

«Отращивал волосы почти пять месяцев»

  • Кудри потрясающие, но глаза были первым, на что я обратила внимание. Одни из самых красивых теплых карих глаз, которые я когда-либо видела! © samanmann / Reddit


«У нас наконец-то выглянуло солнце - в его свете мои зеленые глаза преображаются»

OLE
4 дня назад

Вот если бы меня спросили, как выглядят Сирены, я бы сказала - вот так. Но "облагородила" она себя, конечно слишком.

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«Зрачок моего приятеля от природы смещен от центра»

А в этой статье вы можете посмотреть, как выглядели бы звезды, если бы у них был другой цвет глаз — все-таки он имеет значение.

Фото на превью Chances-and-Miracles / Reddit

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