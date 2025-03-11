Ох реснищи... "Хлопай и взлетай" (с) как пелось в той песне. Но в целом образ нравится и девушка красивая.
15 людей с такими выразительными глазами, что почти невозможно отвести взгляд
Интересное
21 минута назад
Нередко встречаются люди, чей взгляд завораживает и притягивает. В их глазах действительно хочется утонуть или, как минимум, долго их изучать, чтобы понять, что так манит: необычный цвет или форма, а может быть какая-то уникальная, интересная деталь. Если глаза — это зеркало души, то, должно быть, у таких людей внутри настоящий космос.
«В глазах моей подруги можно увидеть маленькое сердечко»
«Поскольку я рыжая, то могу каждый раз, когда человек смотрит мне в глаза, шутить, что я краду его душу!»
«Я просто блондинка с голубыми глазами»
Мне кажется цвет немного подкрутили,но глаза все равно красивые.
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«В моих глазах намешаны понемногу серый, зеленый и голубой цвета»
«Иногда мне кажется, что в моих глазах есть какая-то магия»
- Это магия какая-то! Перед вами хоть один смог устоять? © Appropriate_Sweet_31 / Reddit
«Пользователи хотели увидеть мои глаза. Не смогла отказать их милой просьбе»
- Вау! Эти глаза делают тебя похожей на фарфоровую куклу. © Kittygumdr0p / Reddit
«Мне кажется, или в моих глазах есть серое кольцо?»
«Леденящий взгляд»
«Эти стразы подходят моим глазам?»
«Мне очень нравятся мои глаза на этом фото»
- Клянусь, в эти глаза я мог бы смотреть целыми сутками! © BigRevolution8664 / Reddit
«В моих глазах можно разглядеть кольца»
«Это я после салона, где узнала, что у меня есть кудряшки»
- У вас потрясающие зеленые глаза! © marilynsrevenge / Reddit
«Отращивал волосы почти пять месяцев»
- Кудри потрясающие, но глаза были первым, на что я обратила внимание. Одни из самых красивых теплых карих глаз, которые я когда-либо видела! © samanmann / Reddit
«У нас наконец-то выглянуло солнце - в его свете мои зеленые глаза преображаются»
Вот если бы меня спросили, как выглядят Сирены, я бы сказала - вот так. Но "облагородила" она себя, конечно слишком.
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«Зрачок моего приятеля от природы смещен от центра»
А в этой статье вы можете посмотреть, как выглядели бы звезды, если бы у них был другой цвет глаз — все-таки он имеет значение.
Фото на превью Chances-and-Miracles / Reddit
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