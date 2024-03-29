15+ человек, которые никак не ожидали такого надувательства и теперь готовы реветь в три ручья

Делая заказ в интернете, в службах онлайн-доставки или посещая узкого специалиста, мы всегда надеемся на лучшее. И уж никак не ожидаем того, что все пойдет не по плану. Но героям нашей статьи как раз не повезло. И они решили рассказать о своих провалах в интернете.

В из бонуса вы узнаете, что даже питомец может оказаться совсем не таким, как мы себе напридумывали.

«Вот что я хотела. А в итоге чувствую себя настоящей идиоткой за $400»

Ну... теперь ты Гермиона Грейнджер из первого фильма. © Tomtom4Dayz / Reddit

«Моя мама заказала это чудное одеяло в подарок. Решила порадовать мою жену»

Не стоит делать в этом зеркале селфи, и лучше вообще лишний раз туда не смотреться

«Моя жена заказала подставку для посуды, увидев рекламу в соцсетях»

«Посмотрите, что я заказал, посмотрите, что я получил. Не надо так, ребята»

Надпись на плакате: «Хорошая атмосфера».

Теперь вы знаете, как выглядят перчатки, у которых все пальцы одинаковой длины

«То, что показывают в рекламе, и то, что я получила. Не верьте рекламе в соцсетях»

Похоже, матрас должен дорасти до нужного размера

«Моя подруга заказала несколько утяжелителей для ног для бега и почему-то получила это... Я пытаюсь убедить ее бегать с тем, что дали»

Теперь у хомяка есть отличное место для хранения своих вещей

«Друг заказал большой настенный гобелен, и вот что в итоге пришло»

© shufflethecards / Reddit Elena Marchuk 18 минут назад Зная такие гобелены, там не надо сразу тыкать в кнопку "Оформить заказ", там надо сначала посмотреть на предлагаемые размеры. По умолчанию стоит всегда самый маленький и дешевый. - - Ответить

«Заказал печать. Теперь у моей фирмы логотип „Извините, картинка не найдена“»

Сверла идеального соседа: гнутся при первом же использовании, недорого в одном популярном интернет-магазине

«Моя двоюродная сестра заказала торт для самой себя и сказала кондитерам написать все, что захотят, потому что он предназначен только для нее»

Надпись на торте: «Время играть в любимую американскую игру: я голоден или мне скучно?»

«Я и мои друзья из медицинского колледжа заказали почти 60 таких футболок. Рисунок должен был выглядеть так, словно у меня на плечах стетоскоп»

«Жена заказала бассейн для нашей собаки. Мы ждали его месяц. И это то, что мы получили»

«Видимо, это рулетка инструктора по танцам — 5, 6, 7, 8!»

«Вот что я просила и что получила»

Пожалуйста, скажи, что они не заставили тебя платить за этот кошмар. © Unknown author / Reddit

Бонус: Иногда это случается даже с питомцами