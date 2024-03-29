15+ человек, которые никак не ожидали такого надувательства и теперь готовы реветь в три ручья
Делая заказ в интернете, в службах онлайн-доставки или посещая узкого специалиста, мы всегда надеемся на лучшее. И уж никак не ожидаем того, что все пойдет не по плану. Но героям нашей статьи как раз не повезло. И они решили рассказать о своих провалах в интернете.
В из бонуса вы узнаете, что даже питомец может оказаться совсем не таким, как мы себе напридумывали.
«Вот что я хотела. А в итоге чувствую себя настоящей идиоткой за $400»
- Ну... теперь ты Гермиона Грейнджер из первого фильма. © Tomtom4Dayz / Reddit
«Моя мама заказала это чудное одеяло в подарок. Решила порадовать мою жену»
Не стоит делать в этом зеркале селфи, и лучше вообще лишний раз туда не смотреться
Это интерьерные зеркала. Они не для того, чтобы в них смотреться. Они для того, чтобы зрительно расширить пространство и добавить света.
«Моя жена заказала подставку для посуды, увидев рекламу в соцсетях»
«Посмотрите, что я заказал, посмотрите, что я получил. Не надо так, ребята»
Ну ведь наверняка же проморгал размер при покупке. Не исключаю, что размер даже можно было выбрать.
Надпись на плакате: «Хорошая атмосфера».
Теперь вы знаете, как выглядят перчатки, у которых все пальцы одинаковой длины
«То, что показывают в рекламе, и то, что я получила. Не верьте рекламе в соцсетях»
Похоже, матрас должен дорасти до нужного размера
«Моя подруга заказала несколько утяжелителей для ног для бега и почему-то получила это... Я пытаюсь убедить ее бегать с тем, что дали»
Теперь у хомяка есть отличное место для хранения своих вещей
«Друг заказал большой настенный гобелен, и вот что в итоге пришло»
Зная такие гобелены, там не надо сразу тыкать в кнопку "Оформить заказ", там надо сначала посмотреть на предлагаемые размеры. По умолчанию стоит всегда самый маленький и дешевый.
«Заказал печать. Теперь у моей фирмы логотип „Извините, картинка не найдена“»
Сверла идеального соседа: гнутся при первом же использовании, недорого в одном популярном интернет-магазине
«Моя двоюродная сестра заказала торт для самой себя и сказала кондитерам написать все, что захотят, потому что он предназначен только для нее»
Надпись на торте: «Время играть в любимую американскую игру: я голоден или мне скучно?»
«Я и мои друзья из медицинского колледжа заказали почти 60 таких футболок. Рисунок должен был выглядеть так, словно у меня на плечах стетоскоп»
«Жена заказала бассейн для нашей собаки. Мы ждали его месяц. И это то, что мы получили»
«Видимо, это рулетка инструктора по танцам — 5, 6, 7, 8!»
«Вот что я просила и что получила»
- Пожалуйста, скажи, что они не заставили тебя платить за этот кошмар. © Unknown author / Reddit
Бонус: Иногда это случается даже с питомцами
«Кота, на которого я надеялся, и какого я получил»
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