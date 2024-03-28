17 человек решили заплатить другим за то, что не хотят делать сами. Но такой подставы они не ожидали

Иногда хочется переложить свои проблемы на плечи профессионалов. Например, не тратить все выходные на генеральную уборку, а вызвать клининг. Не пытаться отстирать заляпанный пуховик, а просто сдать его в химчистку. И кажется, что за деньги нас уж точно ждет крутой результат. Но иногда смотришь на то, что получилось, и думаешь: «Надо было самому все сделать».