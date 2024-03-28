Такие родители смешные, не хотят сидеть с собственным ребенком и наняли няню, будто она хочет с ним сидеть 🤣🤣🤣🤣
17 человек решили заплатить другим за то, что не хотят делать сами. Но такой подставы они не ожидали
Иногда хочется переложить свои проблемы на плечи профессионалов. Например, не тратить все выходные на генеральную уборку, а вызвать клининг. Не пытаться отстирать заляпанный пуховик, а просто сдать его в химчистку. И кажется, что за деньги нас уж точно ждет крутой результат. Но иногда смотришь на то, что получилось, и думаешь: «Надо было самому все сделать».
- В доме двое маленьких детей и 2 пушистых кота. Когда младшему малышу было около года, я решилась вызвать клининг, ибо сил на генеральную уборку уже не было. Приехали, чистоту навели — красота! Через месяц захотела повторить и позвонила клинерам, но уже хотела заказать обычную уборку. А милая девушка по телефону мне и заявила: «Ой, у вас в прошлый раз было так грязно, что наши специалисты к вам если и приедут, то только на генеральную уборку». Я испытала стыд напополам с негодованием... А говорят, что клинерам все равно. © Подслушано / Ideer
- Меня однажды машина обрызгала грязью, когда я в розовом пальто шла. Ну, что делать? Надо сдавать в химчистку. Так, мол, и так — обрызгали дорожной грязью из лужи. Так приемщица ляпнула: «А не надо вдоль дороги в светлом ходить!» © SanSoda / Pikabu
- Наняла после травмы уборщицу. Она пришла, уборку сделала. Вечером мне звонит приятельница.
— Ты домработницу наняла?
— Да.
— Не такую-то девушку?
— Ее. А что?
— Она вас обсуждает и осуждает.
Выяснилось, что эта фея чистоты вышла от меня и сразу пошла сплетни разносить. И грязнуля я, и квартиру загадила (я после аварии ходила в пластиковом воротнике из-за травмы шеи), и муж у меня такой-сякой, и дети. А еще у нас дома сейф есть. Наверное, миллионы там прячем. А в холодильнике у нас вот это и вон то... Короче, я была в шоке. Сразу ее уволила. © AstroKalinka / Pikabu
- Привезла машину на мойку, предложила оплатить больше чека, так как тачка была внутри объективно грязной (возила неделю второклашек, они там и чипсами накрошили, и газировку пролили, и ногами все истоптали). Что сделал хозяин мойки, он же мойщик? Сфоткал мой салон и отправил снимки своему знакомому (как отказалась, моему двоюродному брату) с комментарием: «Ну у тебя сестра-грязнуля. Гляди, какой свинарник у нее!» А брат, с которым у меня плохие отношения, в красках рассказал об этой ситуации всем родственникам на семейных посиделках, еще и фото показал. © Lirala / Pikabu
- Дядька мой живет в маленьком городке, увлекается шахматами. И так сложилось, что чуток присматривал он за городским шахматным клубом. Перепала им откуда-то пара красивых светильников. Решил он, что старые надо заменить на новые. Нашел объявление мастера на все руки, позвонил и объяснил, что надо сделать. В трубке молчание сначала, а потом: «А что, сами не можете? Там дел на 10 минут, е-мое».
- Мы наняли няню, у которой было более 30 пятизвездочных отзывов на специализированном сайте. Через несколько месяцев я почувствовал, что что-то не так, поэтому мы установили в доме скрытую камеру на пару дней. От увиденного мы были в шоке: она по 5 часов смотрела телик, а с малышом возилась меньше часа и бросала его одного в кроватке. Какое-то время он спал, но часа 1,5-2 плакал. В первый день я предположил, что это случайность, а не закономерность. Но когда на следующий день все повторилось, я понял, что надо я няней прощаться. Сказал ей, что собираюсь установить камеру в гостиной, а она заявила, что работать под наблюдением не будет. На том и разошлись. А пару недель спустя она написала мне просьбой оставить пятизвездочный отзыв о ее работе. Я в замешательстве: и ругаться не хочется, и писать о ней хорошее — тоже. © Teddybear2018 / Reddit
- Я нанимал уборщицу. Пришла женщина, довольно молодая. Убиралась так себе. Строптивая. Как-то раз высветилась мне ее страница в соцсетях, и оказалась, что эта дамочка фоткала дома своих клиентов, точнее, их грязное белье и беспорядок, а потом выкладывала в интернет с комментариями: «Посмотрите, какие...» (далее оскорбления). Ну я взял и слил эту информацию в ее агентство. Так потом эта уборщица прислала мне сообщение, мол, она возмущена моим поступком. © Latakia.Smoker / Pikabu
- Мужик делал у меня ремонт в съемной квартире. Квартиру снимала у друзей, мастера посоветовали родственники. Этот мастер обещал управиться за 2 недели, но не закончил и через месяц. Он жрал мою еду и умудрялся днем таксовать, но выбесило даже не это. Однажды в мое отсутствие мама зашла в гости и увидела картину маслом: этот мужик в одних труселях спал на диване. Именно в этот момент мое терпение лопнуло. После разборок с чудо-мастером с участием хозяев квартиры, меня и родственников, что дали рекомендации, ремонт закончился за 3 дня и повлек за собой скидку в 80%. © Maria.T / Pikabu
- После вторых родов посыпалось здоровье, сил на бытовуху не было. Нашла женщину, которая будет нам готовить. Дала ей филе индейки для паровых котлет. И вот приносит она котлеты, но как-то мало их. Возмущаюсь, мол, там же кило мяса было! А тетка на голубом глазу мне: «Так вы же сказали, что нужно диетическое. Я жирненькое все обрезала и не стала вам готовить». Обрезала она с половину. Филе, напомню, покупала я. Плюс ей платила довольно щедро. Но недолго.
- Приехала на автомойку. Мне сказали, что машина грязная (я езжу только от дома до работы и обратно, ставлю авто в подземном паркинге). Я говорю, мол, согласна, потому, собственно, к вам и приехала. «Нет, понимаете, она грязная, вам нужна и мойка с нано-штуками, и какая-то там обработка, и полная химчистка всего-всего», — заявляют мне. И озвучивают сумму раза в 3-4 выше изначальной, как будто я им старый покрытый грязью внедорожник из леса после охоты и рыбалки привезла...
И вторая ситуация — с уборщицей. Это была просто девушка, не клининговая служба. Говорю ей, мол, детский стульчик еще помыть надо. «Ой, а вы мыли его вообще? Он же грязный! Будто неделю не прикасались», — брезгливо фыркнула она. Милая, это ты еще унитаз не видела, мы в него и вовсе будто в туалет ходим. © Lilu72 / Pikabu
- Заказал в клининговой компании тщательную генеральную уборку 2-комнатной квартиры, заплатил $ 40 (это мой двухдневный заработок, на минуточку!). К моему удивлению, пришла только одна юная девушка. Она работала чуть более 2 часов и старалась, но после нее осталось еще много работы. Девушка не протерла пыль на всех поверхностях, не вымыла люстру, не слишком тщательно протерла пол, оставила грязь в углах и так далее. Позвонил в компанию с претензией к работе их специалиста и был ошарашен ответом: «У вас слишком грязная квартира. Если хотите полноценную уборку, то это будет стоить вдвое дороже!» После этого я зарекся иметь дела с клинингом. И да, уборщица на моей работе получает $ 160 в месяц, а моет каждый день. © Евгений Раев / ADME
Ну, найми уборщицу со своей работы
И да. читайте договор с агентствами внимательно - для прояснения ситуации ДО
- О, я тоже вызывала клининг. Первая уборщица звонила мне и моему парню примерно по 10 раз в каждый свой приход, задавая тупые вопросы типа: «А как пользоваться сушилкой для белья?» (она у нас абсолютно стандартная). Но зато в том, как смотреть видео из интернета на телике, она быстро разобралась. Вторая была жутко ленива. Мы просили ее сделать что-то конкретное, но она просто отказывалась, а потом час стояла и складывала белье. В конце концов мы поняли, что все это приносит больше хлопот, чем пользы. © Hewathan / Reddit
- Мы снимали дорогую квартиру в Турции на 2 месяца через агентство. Из-за обстоятельств нам пришлось уехать на день раньше, это было воскресенье. В выходной принимать квартиру было некому, поэтому мы договорились, что в понедельник придут уборщица с риелтором, они все посмотрят и вернут нам задаток в $ 300. В понедельник нам приходит видео от уборщицы, в котором она называет нас жуткими неряхами и спрашивает, как мы так вообще живем. Ничего криминального в квартире не было. Были оставлены продукты и грязная посуда, немного разбросаны игрушки. За уборку всего этого мы заплатили авансом $ 70! Я тут же набрал директора агентства и высказал, что, наверное, уборщицам не стоит обсуждать в таком тоне клиентов! Директор сама обалдела от случившегося и предложила $ 150 за моральный ущерб. © Laminato** / Pikabu
- Когда моему сыночку было 5 месяцев, я нашла ему няню: женщину в возрасте, медсестру, имевшую опыт ухода за детьми. Когда мы оставляли с ней ребенка, она просила посадить его в коляску или ходунки. Когда мы забирали малыша, он тоже обычно был в коляске. Я понимала, что она не может носить его на руках весь день, поэтому сначала не обращала внимания на такие мелочи. Няня присматривала за нашим сыном уже месяца 4, когда случайно обмолвилась: «Ой, я его на руках никогда не ношу!» И тут я вдруг поняла, что весь день мой ребенок находится без тактильного контакта с человеком. К нему прикасаются, только когда перекладывают из коляски в кроватку или из кроватки на развивающий коврик. И так уже несколько месяцев! Я почувствовала жуткое отвращение к этой женщине и уволила ее. © cassiopeia1280 / Reddit
- Из-за навалившихся проблем жена просто не успевала расхлебывать ситуацию и с детьми, и с больными родителями, и с работой. По совету друзей мы наняли горничную, чтобы она 3 раза в неделю приходила прибрать, постирать, приготовить по списку еду на нас и стариков. Сумма в день была больше моего дневного заработка, но деваться некуда, платили. Поначалу мы вроде вздохнули: еда есть, в доме условно чисто. Но через пару недель грязь появилась вновь, а закупаемые продукты заканчивались быстрее, чем появлялась еда. Я активировал камеры, которые уже пару лет просто висели без надобности и не использовались. В общем, оказалось, что мы нехорошие люди: не даем горничной полежать и посмотреть сериал, и еды нам для нее жалко, и купание в бассейне мы почему-то не одобряем, как и хождение в халате супруги. Пришлось идти на поклон к теще и звать ее пожить у нас. Женщина она, конечно, золотая. Но когда все наладилось и она уехала, мы вздохнули с облегчением. © Vudpeker / Pikabu
- Я домохозяйка. Сегодня пригласила няню для своего 2-летнего малыша, потому что после операции мне тяжеловато с ним, нужно восстановиться. Я не планировала никаких особых дел, хотела просто отлежаться. У дочки сейчас режутся зубки, а еще стресс от приучения к горшку, так что ведет она себя не очень, иногда устраивает истерики. В общем, я не ожидала, что мне удастся полностью расслабиться, но все-таки надеялась на помощь няни. Но не тут-то было: малышка весь день висла на мне, цеплялась за ноги и не отходила ни на шаг. Я неконфликтный человек, по-хорошему попросила няню занять ребенка. Она пыталась секунд 30, а потом дочка снова бежала ко мне. Вместо того чтобы отвлечь малышку, няня попросила у меня пароль от Wi-Fi. Большую часть времени она тупо зависала в смартфоне и ушла на час раньше, чем мы изначально договаривались (и да, я ей заплатила). Но я в шоке, конечно. © pentalith / Reddit
- Мне уборщица одним супер-средством все деления с плиты смыла в съемной квартире: и с цифрами, и с температурой в духовке. Все мозги вынесла своими рассказами о клиентах, отойти от нее не давала. Только уходишь в соседнюю комнату, орет: «Иди сюда!» Спрашивала, своя квартира или съемная. Как услышала, что съемная, начала бубнить, мол, ужас какой, не квартира, а халупа, еще и вся загаженная, под потолком в углах пыль скопилась. Дождались окончания уборки, выдохнули. Потом мне еще очень долго было стремно клининг вызывать. Мало ли, вот такая чистоплюйка придет. © Skunk / ADME
Конечно, уметь все классно делать самому было бы великолепно, но не у всех руки растут из нужного места. Когда одни из любой невзрачной штуки могут сделать вещицу на миллион, другие всерьез думают, какой стороной швабры лучше мыть пол. Все мы разные, и это нормально.
Комментарии
"А говорят, что клинерам все равно"
Если с эстетической тз - им плевать. Но если у вас мега-срач. то сил придется потратить в разы больше, чем просто на прибраться.
"Я почувствовала жуткое отвращение к этой женщине"
А к себе претензий нет?