Мой бм поначалу нашей семейной жизни пылесосил, но однажды ему пыль в нос попала начался отек, причем сыграть это невозможно, итог - от пылесоса освобождение, а потом уже спустя годы стало понятно от кого детям аллергия передалась(
15+ человек, от чьих чудачеств тепло, как от молока с медом
Случайно или специально, любой из нас порой может устроить казус или просто совершить не поддающийся пониманию поступок. Иногда это вводит в замешательство, даже возмущает. Но некоторые настолько мило чудят, что на них совсем невозможно злиться. Наоборот, хочется широко улыбнуться.
- Я перфекционист. Недавно вспоминала, как стояла один раз на почте в очереди. Передо мной парень, у него на рюкзаке не до конца застегнута молния. Я пыталась себя удержать, но в итоге смело сделала шаг вперед и застегнула ее до конца. Парень обернулся и возмущенно посмотрел на меня. К слову, вспоминали мы это вместе с ним, отмечая четыре года отношений. Делайте то, что хотите. Может, это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
- Ехали с женой в маршрутке, но сидели на разных местах. Готовимся на выход, за мной становится парень, а моя жена — за ним. Выходим из автобуса и одновременно подаем моей супруге руки. Секундное замешательство, она берет мою ладонь, парень моментально краснеет и быстрым шагом начинает уходить. Вдогонку кричу: «Это моя жена!» Когда он обернулся, на его лице были такое облегчение и плохо скрываемая радость, что мы не смогли сдержать смех. © СИТУАЦИЯ / VK
- Решила с приколом сообщить мужу о беременности. У нас периодически останавливались с ночевкой мои родственники из другого города. И когда я сделала тест, то решила две полоски подтвердить еще и на УЗИ. После процедуры сказала мужу: «Ты не против, если с нами кое-кто поживет?» Он глаза закатил: «Кто на этот раз?» А я ответила: «Ты его пока не знаешь. Сейчас фотографию покажу», — и вручила ему снимок УЗИ и тест. Муж аж замер. Так обнимал меня. Дочке сейчас почти 4 месяца. © Мамдаринка / VK
- Не разрешаю мужу есть в нашей постели. Но вот однажды я легла спать раньше него. Позже вошел муж, лег и повернулся на бок (мы оказались спиной к спине). Наверное, он думал, что я сплю, потому что ел куриные крылышки. Я услышала легкий стук и почувствовала, как муж медленно и тихо повернулся, чтобы посмотреть, не разбудил ли меня. Это он уронил куриное крылышко на кровать. Видать, жизнь перед глазами пронеслась, вот и повернулся. Я раздумывала, стоит ли мне выдавать себя, но это было слишком смешно. Поэтому позволила мужу думать, что сплю. © Unknown author / Reddit
- Однажды ночью муж проснулся, решив почему-то, что в дом проникли злоумышленники. Он сильно шумел и зачем-то рылся в ящиках на кухне. Когда мне наконец надоело, я встала, подошла к сонному мужу и сделала то, что сделала бы любая здравомыслящая женщина, которой утром тащиться на работу. Я обняла его за плечи и сказала: «Милый, ты поймал бандитов». И повела его обратно в постель. Он сразу расслабился и сказал: «Поймал их?» Говорю: «Ага. Ты сделал это». Потом мы оба проспали до утра. © johns695 / Reddit
- Поехали с женой в гости к моему боссу. Он уболтал меня поиграть с ним в бильярд. Я пошел с начальником, а моя жена осталась в главном доме с его женой и детьми. Через пару часов босс поставил разогреваться пиццу. Когда все было готово, он спросил, как мы обычно едим пиццу. Я растерялся, тогда он уточнил: «Как нарезать — треугольниками или квадратами?» Я ответил: «Как угодно — это же пицца. Хоть кружочками». Начальника ответ не удовлетворил, и он позвонил моей жене, чтобы спросить. По громкой связи слышу, как она отвечает: «Это же пицца. Мне все равно. Можете даже кружочками нарезать, если хотите». Я хохотал, пока мой босс стоял и дулся. © Dason37 / Reddit
- Как-то мой парень вернулся домой раньше меня и начал готовить ужин — пирог с картошкой. Сказала, что пойду в душ, пока он готовит. А когда вышла, смотрю — у моего парня на бороде картофельное пюре. Изо всех сил стараясь не засмеяться, спросила его, начал ли он ужинать без меня. Он усиленно отрицал это, пытаясь доказать, что никогда не будет есть без меня. Я взаправду начала смеяться и сказала: «Ты уверен, что не перехватил пюрешки?» У него глаза забегали, выдал: «Ну мне пришлось отчищать ложку». В этот момент я уже ревела от смеха. Спросила парня: «Ты что, чистил ложку своей бородой?» Он бросил взгляд в зеркало, потом посмотрел на меня виновато, после чего мы уже оба покатились со смеху. По сей день прикалываюсь над парнем: спрашиваю, не оставил ли он немного пюре в бороде на потом. © CanadianDani / Reddit
- Моя девушка спит в маске для сна. Но однажды вечером я обнаружил ее спящей с бюстгальтером вместо маски. Лифчик даже не закрывал лицо, а просто был на голове, как шляпа. Я разбудил свою девушку, потому что слишком сильно смеялся. Она сначала сердилась, а потом объяснила, что просто не смогла найти свою маску и подумала, что лифчик сойдет. © pleasetouchmyanus / Reddit
- Моя жена не умеет пользоваться пылесосом. Поэтому я выполняю 95% уборки дома. Попросил ее как-то пропылесосить и наблюдал, как она 1) не могла вытащить шнур, 2) не знала, как включить пылесос, 3) не понимала, как двигаться, чтобы как следует пропылесосить. Посмотрев это шоу несколько минут, я вмешался, чтобы помочь. На тот момент мы были вместе 10 лет и женаты 6 лет. © Vectrex221 / Reddit
- Семья приколистов... Поехали на речку. Сначала муж принес что-то мне в ладонях, говорит: «Смотри, какую красоту нашел!» Ну я вылупилась, а он разомкнул ладони, и оттуда лягушка — скок на меня! Чуть не выругалась при ребенке. Потом через час что-то сын притащил: «Мам, мам, смотри!» Ну опять смотрю, а этот за отцом повторил. Снова эта гадость на меня прыгнула. А они смеются, блин. © Мамдаринка / VK
- Работаю в аптечном супермаркете. Одна клиентка сразила наповал. Девушка притащила на кассу корзину с гелями, бальзамами, кремами, лосьонами. Я уже почти чек выбил, как вдруг она опомнилась: «Я же пришла за детским шампунем!» Взяла еще бутылку. Прийти за детским шампунем и взять кремов и мыла почти на $60... © СИТУАЦИЯ / VK
- Вторая беременность. По всем УЗИ мальчик. Я на сносях. Стало плохо. Повезли в роддом, там сделали последние обследования, в том числе УЗИ. Сказали: «Девочка», — и покатили на кесарево. Мужу сообщили медсестры. Он сказал, что это вранье и провокация, что я не его жена и вообще у него сын должен родиться. Медсестра уверяла, что я написала неправильный номер. Я попросила принести мой телефон и сама позвонила мужу. Видимо голос после наркоза был изменен: муж меня не узнал и послал куда подальше. Так он еще и грозился подать в суд, орал, чтобы не смели девочку подкидывать. Кое-как убедили его. Смирился. А на выписке взглянул на дочь и изрек: «Моя». Теперь смеемся над этим. А папа наш жизни не может представить без своего пирожочка. © Мамдаринка / VK
Тут анекдот подходит!Грузин в справочной роддома:Моя жена, Нина Гонгадзе родила? "-медсестра:" Да", -"Мальчика? ", " Нет", -"А кого же? 🤔"(имя и фамилия вымышленные)
- Возвращаюсь домой с работы, с сумками продуктов. У подъезда уже свекровь ждет, банки ей надо забрать. Поднимаемся в квартиру, а там наш кот орет, потому что голодный. Я ставлю покупки на стол, достаю огурец, кидаю коту со словами: «Ешь давай, больше сегодня не получишь». Иду собирать банки на балконе. Возвращаюсь с банками на кухню, а там свекровь, чуть не плача, уговаривает кота быстрее съесть кусок сосиски, пока я не вижу. А то так и будет, бедненький, одними огурцами питаться. Надо было видеть ее глаза, когда я сказала: «Он просто огурцы любит, вот я его и угостила». © Мамдаринка / VK
- Учим в универе латынь. Было задание выучить фразы на этом языке. Один сокурсник решил не мудрствовать лукаво. Вышел и начал называть заклинания из «Гарри Поттера»: Люмос, Алохомора и так далее. Преподаватель посмотрел на него и сказал: «Садись, два. Ты же должен знать, что использовать магию вне Хогвартса строго запрещено!» © СИТУАЦИЯ / VK
- Забеременела. Есть почти ничего не могла. А возле моей работы делали божественную шаурму. Ее, как ни странно, мой желудок принимал. Но вот как-то я полежала на сохранении две недельки, вышла — шаурмичная съехала. Я вернулась в офис с обеда голодная. Сижу, реву. Сперва коллеги подключились, потом и начальство. Жалели меня, предлагали найти шаурмичную. А я названия не помню. Пришел директор, увидел все это действо и вдруг нашел шаурмичную через приложение с картами, потом по названию выискал, куда они переехали. Два часа поисков, час на дорогу — и я сижу и ем любимую шавуху. Обожаю свой коллектив!
P.S. Директор на общем собрании объявил, чтобы беременели только по очереди. Двух таких как я одновременно он не переживет. © Мамдаринка / VK
Неловкие и дурацкие ситуации происходят настолько часто, что даже не умещаются у нас в одну статью. Вот еще порция прикольных историй.
Комментарии
Внезапно отличная подборка – и смешная, и милая, как будто про котиков. :)
«Моя жена не умеет пользоваться пылесосом» это как, прикол? Это как жениться и открыть лицо невесты, ну или уже жены после свадьбы.
Это же университет, значит студенты старше 17 лет и магию использовать можно. Препод не прав.
У меня собака огурцы с грядки до дрожи любит, и кабачки, ни за что не отстанет, если запах свежего огурца чувствует!