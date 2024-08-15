15+ человек, от чьих чудачеств тепло, как от молока с медом

Случайно или специально, любой из нас порой может устроить казус или просто совершить не поддающийся пониманию поступок. Иногда это вводит в замешательство, даже возмущает. Но некоторые настолько мило чудят, что на них совсем невозможно злиться. Наоборот, хочется широко улыбнуться.