15 историй, которые мы и хотели бы назвать иначе, чем эпик фейл, но других слов не нашлось
Сплошь и рядом люди попадают в нелепые ситуации: один оговорился, другой ослышался, третий ляпнул, не подумав. Не стоит унывать, если вы вдруг оказались героем подобной истории — такие казусы случаются со всеми без исключений. Лучше улыбнуться и начать предвкушать то, как вы повеселите слушателей рассказом о своем конфузе.
- Зашел в салон сотового оператора. Жду, пока освободится девушка у стойки. Она через минуту спрашивает:
- Какой у вас рост?
Я немного удивился, но ответил:
- 186 см.
Она на меня смотрит и еще раз спрашивает:
- Какой у вас вопрос?
Рука-лицо. © zulupon / Pikabu
- У меня есть маленький племянник. Я беременная пришла в гости к сестре, пьем чай, тут племяш вручает мне новую игрушку. Верчу ее, пытаясь разобраться, что это вообще такое, а он говорит: "Делай аборт!" У меня аж мурашки по коже, я крикнула малому в лицо: "Я буду рожать!" Сестра, давясь от смеха, сказала, что племяш имел в виду, что надо взять игрушку "наоборот". То есть перевернуть вверх ногами и держать правильно. © Не все поймут / VK
- Выбираю футболки в магазине, рядом примерочные. Из одной выходит девушка и давай крутиться возле подружки, показывать ей новенькую блузку. А она ей вообще не идет. У меня машинально вырвалось: «Девушка, не берите блузку. Она вам мала, еще и сидит странно!» Она смотрит на меня, как на дурака, и отвечает: «Вообще-то я кроссовки мерила!» © Палата № 6 / VK
- Пришла в гости к подруге. Суббота, утро еще, мы с ней чуть позже собирались поехать на шопинг. Она играет с годовалым малышом в детской и вслух ему завидует: «Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел, поиграл — и снова спать». Я молча наблюдаю за ними, как вдруг со стороны ванной доносится недовольный крик подружкиного мужа: «В смысле? У меня заслуженный выходной! Чего ты прицепилась, Дашка?!» © Не все поймут / VK
- Были летом с мужем в деревне. Во время прогулки он ляпнул: «У ежа мы можем купить ягод». Я подумала, что это прозвище или фамилия, уточнила: «У Ежа?» Муж такой: «Ну да, у ежа. На обратном пути». В моей голове возник образ ежика, который стоит с корзинками ягод на дороге из деревни и провожает всех в путь. Я была заинтригована. Но оказалось, что ягоды можно было купить, когда будем уезжать, — уезжая. © mail2me / Pikabu
- Работал в богатой семье. Мужчина всего в жизни добился сам. Заскучал и взял в жены молоденькую. Однажды попросил ее хоть что-то приготовить, а она не умеет совсем. Говорит ей: «Хоть яйца свари». Через минут 10 она зовет меня и говорит, что нужно купить свежие яйца, а то эти плохие. Она из холодильника бросала их в кипяток, и они трескали... Объяснения не слушала, я поехал за новыми. © Подслушано / VK
- Моя мама не привыкла спорить с врачами. Вот уж если чье-то слово для нее закон, так это слово врача. Возвращается она как-то из аптеки. Вижу, что без настроения, какая-то злая, расстроенная. Спрашиваю, что случилось. Говорит, мол, фармацевты в нашей аптеке дураки какие-то: им говоришь вполне конкретное название лекарства, а они тебе усердно впихивают другое, да еще доказывают, что у тебя проблемы с восприятием. Аж жалобу пришлось накатать. Уточняю, что за лекарство там такое малоизвестное. Оказывается, что врач, консультировавший ее дистанционно, в сообщении вместо названия препарата написал «Таракан» — спасибо, Т9, что букву заменил. А мама из этих бедных фармацевтов с боем выбивала таракана — доктор же прописал... © Палата № 6 / VK
- У сына в детстве кожа на ступнях трескалась. Я по телефону попросила мужа купить крем для пяток. Он услышал «купить опяток». Ну, грибочков. Очень удивился, но не переспросил. Ходил по магазинам, искал маринованные опята. Нашел. Дорогущие, кстати. © Dessa.diary / Pikabu
Как то я просила маму, по телефону, купить мне лекарства. Говорю,- купи фталазол или фтазин. Через какое-то время мама звонит и сообщает, - фталазол я тебе купила, а лифтазина нет. Она услышала "фталазол и лифтазин". Потом смеялись.
- Лет 20 назад в больнице познакомился с барышней. Я ходил на капельницы после легкого сотрясения, у нее были какие-то проблемы с копчиком. Разговорились. Когда я собрался уходить, она попросила об одолжении: «Вот деньги. Смотайся, пожалуйста, в аптеку. Купи мне мыло „Флора“ и крем для массажа». Мыло «Флора» я услышал правильно, а вместо «крема для массажа» — «кремниевая сажа». Ну, думаю, лекарство такое — кости люто укрепляет. На полке рядом с активированным углем должно стоять. Квест с мылом я закрыл в первой аптеке, а вот с сажей не задалось. Часа полтора я скитался по всем аптекам на районе, в каждой цокал языком из-за дефицита столь элементарного средства. Возвращаюсь поникшим ронином. Барышня, наверное, уже и не надеялась меня увидеть. Говорю: «Вот мыло, вот сдача. Сажи кремниевой, сорян, не нашел». Она мне: «Я же тебя просила купить крем для массажа!» © Hordoviy / Pikabu
- Жена утром собирает сына в садик и говорит мне: «Посмотри: у него носок в стакане». Ну, бывает, малой шустрый, мог и носок в стакан запихать. Вот только оказалось, что она просила посмотреть, есть ли у сынули сок в стакане.
Ой, есть хипповское выражение: «Шнурки в стакане»! Это значит: « Родители дома»)
- Пятница, вечер, иду после работы уставшая, вся в своих мыслях. А на дороге ремонт. И вдруг слышу, как кто-то из работников кричит мне: «Горячий дэвушка!» Иду дальше, думаю: "«Ну ничего себе, какой наглый!» А он не умолкает, снова кричит: «Горячий дэвушка!» И тут я понимаю, что иду по только что утрамбованному, накатанному, горячему асфальту... © Палата № 6 / VK
- Поднимаюсь на этаж после выгула собачки. Оставляю ее на площадке — этаж изолирован от лестничной площадки, соседи всегда с удовольствием треплют собакена за ухом. Раздеваюсь, готовлю тазик с водой для мытья лап, открываю дверь. Вижу соседку, выходящую из квартиры напротив, тихо здороваюсь и громким властным шепотом говорю: «Иди сюда! Быстро!» Псина стояла у лифтов, ее видел только я. А соседка такая: «Что?!» Ее лицо выражало бурю эмоций: страх, недопонимание, злость, гнев. В конце концов она мило улыбнулась, когда поняла, что я собаку подзывал, а не ее. © Akitoman / Pikabu
- Попросила мужа на пути с работы заехать в пункт доставки и забрать мою посылочку с лаками. Возвращается с пустыми руками. Я его спрашиваю, мол, где мой лак. А он: «Не дала кобыла». Я в непонятках: какая кобыла? Зачем он так людей обзывает? Оказалось, он сказал: «Не до лака было».
- Не первый год работаю мастером депиляции, поэтому клиентов повидала многих. Были странные, были злые, были очень даже милые. Но вот на днях звонила девушка, которая сильно меня удивила. Обычный звонок: поздоровалась, спросила про процедуры, время, цену. А потом спрашивает: «Скажите, а вот больно ли делать депиляцию воском?» Я ей отвечаю: «Смотря, в какой области». А она мне говорит: «Я из Московской. А это имеет значение?» © Мамдаринка / VK
- Молодые еще, сидим на лавочке компанией. Подходит знакомый пацан с ребятами и такой: «Девчонки, знакомьтесь, это лошадь седая!» Мы в один голос: «Где лошадь седая?!» Из подошедшей компании выдвигается невысокий пухленький паренек и так смущенно: «Это я, только я Леша Седлаев». © Kofe.i.Sigareta / Pikabu
Чаще всего всякая ерунда почему-то слышится нам в текстах песен. Некоторые из этих ошибочных строк благополучно ушли в народ, и их уже не вычеркнешь из памяти. Взять хотя бы «Красавицу и куку» или «Варвара жарит кур». Если вы хотите еще похихикать над такими ослышками, загляните в эти статьи:
Комментарии
от второй истории я опешила: взрослая тетка орет в лицо 1.5 летнему ребенку, что будет рожать. Пошла в источник, а там так и есть. Но в комментариях ей уже популярно объяснили, что так поступать не следует