15 историй, которые мы и хотели бы назвать иначе, чем эпик фейл, но других слов не нашлось

Сплошь и рядом люди попадают в нелепые ситуации: один оговорился, другой ослышался, третий ляпнул, не подумав. Не стоит унывать, если вы вдруг оказались героем подобной истории — такие казусы случаются со всеми без исключений. Лучше улыбнуться и начать предвкушать то, как вы повеселите слушателей рассказом о своем конфузе.