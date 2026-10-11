Я себе купила набор 20 кг разборных гантелей, мне его отдали прямо у кассы с пола, никто поднимать его не стал. Спасибо продавцу, который упаковал с двумя стяжками, одной рукой я бы такое никуда не утянула.
15 покупателей, которые в пункте выдачи не просто забрали заказ, а стали героями историй
Мало кто нынче не заходит в пункты выдачи заказов, или короче — ПВЗ. И иногда, кроме купленных товаров, мы оттуда приносим самые разные истории: юморные сотрудники, участливые покупатели и просто перепутанные заказы — из таких мелочей иногда складываются очень интересные ситуации, о которых прям хочется рассказать.
- Заказала 10 кило кошачьего корма. Прихожу в ПВЗ. Парень пикнул код и потянулся к огромной черной упаковке у стойки. Я его опередила и эффектно закинула заказ на стол. Тут он уставился на коробку, потом на меня. Ладно, думаю... Забираю коробку и замечаю там надпись «Осторожно! Гири чугунные». Парень смотрит на меня с глубочайшим уважением, а я начинаю смеяться. Если что, в коробке был мой корм, все норм. Просто продавец очень добросовестно упаковал мой заказ.
- Заказала пачку специальной бумаги для печати на футболках. Прихожу в ПВЗ забирать. А мне выдают... лист фанеры метр на метр. Это, мол, ваш заказ... Вернула, перезаказала. Пока разбирались, оказалось, этикетка отклеилась от бумаги и прилипла к фанере...
- Заказал три электрических чайника на маркетплейсе. Пришли два. В ПВЗ говорят: либо полный отказ, либо ждите, когда придет третий. Только вот когда именно он придет, никто не знает. Ну ладно, сделал отмену. Деньги вернули. Заказал снова, уже один чайник. Ну чтобы наверняка. Получил уведомление, что заказ пришел. Прихожу в ПВЗ. Пикают мне штрихкод и выносят непрозрачный пакет формата А4. На бирке все правильно — мой заказ. Я спросил у сотрудницы, точно ли это мой чайник. Написано, что чайник, говорит! Уточнил, уверена ли она в этом. Решили открыть. Барабанная дробь — полотно для ножовки по металлу. Пошел купил чайники в магазине!
В чем проблема пойти и купить в магазине? Чем мучится по этим доставкам. Цены примерно одни везде
Интересно, какой заказ ждет этот котик: корм, игрушка или новый шампунь?
- Заказал одну зарядку для телефона. В пункте выдачи девушка выносит коробку размером с небольшой чемодан. Я недоуменно гляжу на нее: «Это точно мой заказ?» Она проверяет код: «Да. Просто ваша зарядка ехала с комфортом». Открываем: посередине лежит моя зарядка, вокруг — килограммов пять бумаги. Мужик из очереди смотрит на это и выдает: «Главное, чтобы в дороге не устала». Я унес эту коробку домой уже из принципа.
Мне один раз пришло платье. И там ещё несколько заказов было. В общем, выносят огромную коробку как из-под пиццы. Я не помню маю, что там. А потом читаю наклейку "Платье самой красивой королеве" 😆 так одежду ещё никто не упаковывал
- Заказала беспроводные наушники для мамы. В ПВЗ запрещено вскрывать заводскую упаковку данной категории товаров. Домой принесла — не работают, не заряжаются, кейс не видят. Когда заказывала, отзывов не было, а цена небольшая. Полезла смотреть еще раз — а там уже много откликов с такой же проблемой. И среди них нахожу одинокий отзыв с 5 звездами и коротким комментарием: «Просто снимите защитную пленку». Нашла я с лупой эту пленку на клеммах. В общем, теперь я опытная: сразу все проверяю, прежде чем расстраиваться и писать плохой отзыв.
Яна - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, нужно самой всё внимательно проверять.
- Пришел забирать посылку, а на стекле — записка с номером. Набрал — глухо. Прибегает девушка, выдает мне заказ и перезванивает. У меня в кармане раздается звонок. Мы глядим друг на друга, я снимаю трубку, а она выдает: «Откуда у вас мой номер?» Молча указываю ей на дверь с запиской. Она немного покраснела и выдала: «Ой, все!»
Каждому посетителю пункта выдачи заказов придется по душе такой удобный и заботливый уголок
- Получала заказы на пункте выдачи совместных закупок из мамочкиного форума — чтобы получить свой заказ, надо назвать ник с сайта. Девушкам, видимо, некогда было, и они отправили мужей. И просто представьте: в очереди три здоровых, грустных мужика по лет 30-40. И они по очереди откликаются на вопрос администратора:
— Ласковая фея.
— Любимая навсегда.
А третий что-то пробурчал, а когда его попросили погромче, выдал:
— Солнышко в ладошке.
- Заехал с женой в один из маркетплейсов. Выдали нам товар, распаковываем, примеряем. Заходит парень. Приносят ему швабру с ведром с функцией отжима. Девушка, которая выдает товар, как я понял, она же и хозяйка пункта выдачи, говорит: «Да это плохая швабра, еще и дорогая... Откажитесь от нее, там есть у них дешевле и гораздо лучше». Мы все улыбаемся, парень отдает швабру обратно, а хозяйка выдыхает: «Вот такой я предприниматель... Но зато совесть чиста, что человек не купил плохую вещь».
- Размер моей обуви варьируется от 36 до 38, поэтому всегда заказываю два-три размера. И вот увидала шикарные сапоги-чулки, заказала две пары. Прихожу в ПВЗ, приносят две коробки. В первой — мои сапожки, а вот во второй — мужские ботинки, причем 43 размера. Говорю: «Это точно мой заказ? Мне мужские не надо, я не замужем». А дедушка за мной в очереди выдает: «Так вы возьмите — кому ботинки подойдут, за того и замуж!»
Бывают и такие ситуации. Девушка заказала себе полку. А оказалось, то была наволочка с изображением стеллажа
Сколько уже было подобных историй! Но люди упорно продолжают заказывать, не читая описание
- Однажды на ПВЗ я застряла в платье. Натянула его на себя, как вторую кожу, а назад — ни туда ни сюда. Стою я в этой кабинке: руки подняты вверх, голову закрывает платье. Мысль одна: если я попрошу о помощи, то история про Жанну, которая застряла в платье, будет передаваться в нашей деревеньке много лет. «Это когда они поженились? В том году, когда Жанка застряла в платье? Или позже?» Так что я собрала остатки сил, втянула внутрь себя все и выскользнула из платья.
- Работаю в пункте выдачи. Клиенту пришел заказ — машинка для стрижки собак. При осмотре выясняется, что машинка для декоративных пород, а собака покупателя на декоративную никак не тянет. Я взял и спросил: «А что, список совместимых собак не указан?» Покупатель замялся, а потом мы вместе посмеялись.
- Забирала из ПВЗ варенье — к 8 Марта в подарок заказала. И служащая вместо того, чтобы снять деньги, оформила возврат. Оно и понятно: перед праздником было столпотворение, девчонки были измотаны. Обнаружила я это случайно, когда варенье было уже подарено, не увидев товар на страничке купленных. Деньги сняты не были. Я выяснила, что деньги сняли с той сотрудницы, а мне чужого не надо. Так что я пошла в ПВЗ и вернула стоимость своей покупки той девушке.
Бонус от автора: рецепт самого вкусного варенья на свете из... кабачков
Чтобы не заказывать какое-нибудь модное варенье из сосновых шишек на маркетплейсах, но при этом удивить своих друзей и родственников, попробуйте сделать варенье из кабачков. Сдается мне, вы как раз думаете о том, как бы освободить угол на кухне от этого всеми любимого овоща.
Мутноватое какое-то... Может, потому, что кабачок на терке натерли? У меня кабачковое варенье прозрачное получалось, даже дольки лимона или апельсина в нем видны были. Я кабачки кубиками нарезала.
Вам понадобятся кабачки, лимоны и сахар. Ну и немного вашего времени.
1. Кабачок очистите от кожуры и семечек, мякоть натрите на крупной терке.
2. Хорошо помойте лимон, цедру натрите на мелкой терке, дольки нарежьте, удалите косточки.
3. Все это сложите в тазик, засыпьте сахаром из расчета 600-700 грамм на 1 килограмм кабачка. Хорошо перемешайте. И оставьте на несколько часов, пока масса не пустит сок.
4. Доведите до кипения и варите массу на медленном огне до густой консистенции. Не забывайте помешивать.
5. Остывшее варенье разливайте по стерильным банкам.
Ничего особенного: пушистый «кабачок» сторожит обычный кабачок,
чтобы тот не пустили на варенье.
А вдруг, всё наоборот, и это обычный кабачок сторожит пушистого, чтобы не перепутали 🤔
Баночка такой красоты и вкусноты будет прекрасным сувениром ко дню рождения или Новому году. Кстати, если будете преподносить варенье тем самым друзьям, которые угостили вас кабачками, — попробуйте предложить им отгадать, из чего вы сделали эту вкусноту.
А еще больше рецептов из кабачков вы найдете в статье нашей любимой Маши С.:
Комментарии
Случай в ПВЗ неделю назад. Должны были прийти два комбинезона для собаки - пришел один. Но девушка в пункте говорит: их пришло два, просто "вы второй не можете найти, хоть я и выдала". При этом я и шагу от ее стола не сделала. Прямо как про сурка: "ты его не видишь, а он есть" )) Потом она попыталась заставить меня оплатить оба комбинезона, отнести их домой :)) и оформить онлайн возврат невидимого товара (там фото возвращаемого надо прикладывать вообще то). После долгих препирательств еле уговорила ее оформить отказ от обоих товаров. До сих пор интересно, как она будет возвращать невидимый комбинезон )))