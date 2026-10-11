15 покупателей, которые в пункте выдачи не просто забрали заказ, а стали героями историй

Вам понадобятся кабачки, лимоны и сахар. Ну и немного вашего времени.

1. Кабачок очистите от кожуры и семечек, мякоть натрите на крупной терке.

2. Хорошо помойте лимон, цедру натрите на мелкой терке, дольки нарежьте, удалите косточки.

3. Все это сложите в тазик, засыпьте сахаром из расчета 600-700 грамм на 1 килограмм кабачка. Хорошо перемешайте. И оставьте на несколько часов, пока масса не пустит сок.

4. Доведите до кипения и варите массу на медленном огне до густой консистенции. Не забывайте помешивать.

5. Остывшее варенье разливайте по стерильным банкам.