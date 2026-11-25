Теперь понятно, как сухой шампунь придумали! За воробьями наблюдали😁💪
Бабушка говорила, что по птицам можно предсказать погоду, и я решила узнать, так ли это
Помню, бабушка, когда собирала меня зимой в школу, смотрела не прогноз погоды, а выглядывала на улицу с балкона, и, если голуби сидели нахохлившись, говорила мне одеваться потеплее и доставала собственноручно связанные шерстяные носки. И, надо сказать, практически никогда не ошибалась. Я решила узнать, есть ли у этой приметы научное обоснование, а заодно разобрала еще несколько птичьих сигналов, которые подсказывали нашим предкам, чего ждать от погоды за окном.
Птицы жадно клюют корм — к снегопаду
Еще одна примета гласит, что если воробьи и синицы начинают больше есть, то вскоре стоит ждать снегопада. И, как оказалось, у такого поведения и правда есть научное обоснование — оказывается, некоторые птицы могут улавливать изменение атмосферного давления, которое нередко падает перед ненастьем. В 2013 году ученые опубликовали результаты эксперимента с белоголовыми зонотрихиями, и оказалось, что при искусственном снижении давления они стали потреблять больше пищи. Это помогает им пополнить энергетические запасы, поскольку во время снегопадов сложнее добывать корм, а энергии для поддержания тепла в мороз требуется намного больше. Словом, примета работает, но с оговоркой — точно предсказать снегопад по усилившемуся аппетиту птиц на 100% невозможно.
- Гостили у бабушки в деревне. На кормушке обычно клевали две-три синицы, а тут налетела целая толпа: толкаются, клюют жадно, даже не оглядываются. Ба отложила вязание и вдруг забрала у мужа ключи от машины: «Сегодня никуда не поедете». Мы только посмеялись — на улице солнце, ни облачка. А уже к вечеру небо затянуло, повалил снег, к ночи дорогу замело так, что утром из деревни не выехала ни одна машина. Ба только вздохнула: «Птицы раньше нас знают».
Воробьи купаются в пыли — к хорошей погоде
Народная примета гласит — если воробьи быстро машут крыльями, взъерошивают перья и барахтаются в пыли, стоит ожидать ясной погоды. Однако у такой привычки есть вполне практическое объяснение — оказывается, пылевые ванны помогают птичкам чистить перья. Мелкие частички земли впитывают частички жира, а энергичные движения позволяют удалить загрязнения. А еще одно исследование показало, что некоторым птицам подобные пылевые ванны помогают снижать количество паразитов в перьях. Воробьям для этого нужна сухая рыхлая почва, именно поэтому они часто выбирают в качестве спа-салона придорожную пыль. Получается, что примета работает скорее наоборот — птички не предсказывают хорошую погоду, а, наоборот, пользуются уже наступившей.
Ласточки летают низко — к дождю
Наверняка многие слышали, что низко летающие ласточки и стрижи — верные предвестники дождя. И у этой приметы действительно есть научное объяснение, хотя работает она далеко не всегда. Как выяснили исследователи, высота полета некоторых видов ласточек связана с атмосферными условиями — дело в том, что птицы охотятся на летающих насекомых, а их распределение в воздухе зависит и от температуры, и от ветра и от восходящих потоков. При ухудшении погоды насекомые могут опускаться ближе к земле или вовсе прекращать полет, поэтому и охотящиеся за ними птицы порой летают ниже чем всегда. Впрочем, утверждать, что такое поведение безошибочно прогнозирует дождь, нельзя.
Уж не знаю, на основе каких наблюдений учёные вычислили, что не всегда ласточки и стрижи предсказывают "быть дождю", но по моему многолетнему личному опыту они ещё ни разу не ошиблись - если летают низко-жди дождя,будет 100% и скоро. И если их летает мало, и даже на больших высотах - то в этом случае тоже дождь будет, но очень мелкий и кратковременный. Поэтому прежде, чем летом выйти на улицу - всегда смотрю на стрижей и беру зонт.
Утки прячутся в камышах — к сильному ветру
Моя бабушка говорила, что если утки покидают открытую воду и прячутся в прибрежных зарослях, непременно стоит ждать ненастья или хотя бы сильного ветра. Удивительно, но это оказалось правдой — на открытой воде ветер поднимает волны, а плотная стена камышей служит естественным укрытием. В нем птицы могут переждать непогоду и сэкономить энергию, которую пришлось бы тратить на плавание против волн и ветра. А еще прибрежная растительность защищает уток от хищников и предоставляет удобные места для отдыха. Словом, примета возникла не просто так — эти водоплавающие действительно могут искать укрытия от сильного ветра. Правда, чаще всего это реакция на уже изменившиеся погодные условия, а не предвестник бури.
Если уточки кверху попами, то они голодные😄 Тоже ведь примета) Фоткала на днях на озере парка им.Кирова в Пятигорске 😉
Журавли улетели до Покрова — к ранней зиме
Есть народное поверье и связанное с журавлями — говорят, что если журавли улетели до Покрова (14 октября), зима наступит рано, а если задержались, осень будет долгой и теплой. Действительно, сроки отлета журавлей во многом зависят от погоды: орнитологи на протяжении 19 лет изучали миграцию серых журавлей и выяснили, что на нее влияют количество осадков и температура воздуха.
Например, в дождливые осенние дни птицы могли задерживаться дольше, а, кроме того, за годы наблюдений удалось установить, что сроки отлета постепенно смещались на более поздние даты, что исследователи связали с потеплением осени. Словом, получается, что у приметы действительно есть определенное научное доказательство того, что журавли могут кое-что «рассказать» об осенней погоде. Но вот предсказать наступление зимы по срокам их отлета вряд ли получится — птицы реагируют на условия, которые складываются сейчас, а не на предстоящие морозы.
Синица стучит в окно — к похолоданию
У меня примета другая: если синица стучит в окно, значит кормушка пустая
Синичка, которая уселась на подоконник и настойчиво стучит клювом по стеклу, согласно народному поверью, предсказывает мороз. Кажется, будто птица просится в теплый дом, однако у такого поведения есть совсем другие объяснения. Например, весной синица может принять свое собственное отражение в стекле за соперника и попытаться прогнать его со своей территории. А в холодное время года птиц порой привлекают насекомые возле окон и даже старая оконная замазка — дело в том, что некоторые ее виды содержат льняное масло, которое может заинтересовать пернатых. Поэтому стук в окно вряд ли может предсказать близкое похолодание — скорее всего, синичка просто ищет еду или пытается прогнать несуществующего соперника.
- Строю дом на даче, так как занимаюсь этим исключительно по выходным, то процесс идет не очень быстро. В общем, когда появилась крыша, но еще не было окон, периодически прилетала синичка, чирикала что-то... спать мешала. Так было несколько недель, потом появились окна, и синичка канула в лесные просторы. Недавно открыл дверь — влетает так, что чуть не сбила меня... В общем, я ее две недели пытался поймать, не получалось, поставил водичку и еду. В итоге через какое-то время она перестала бояться, стала ручной... Так и живем, приезжаю на выходных, открываю дверь, залетает в дом, выходные погреется, в воскресенье вечером садится на руку, я ее выношу, и она улетает, в субботу утром сидит ждет на крылечке...
Вороны кружат стаями и громко каркают — к морозу
Я слышала, что если вороны собираются большими стаями, кружат над деревьями и громко каркают — жди морозную погоду. Однако у такого поведения есть другое объяснение — зимой вороны нередко собираются на коллективные ночевки. К вечеру птицы слетаются в определенные места, «переговариваются» и кружат над деревьями, прежде чем устроиться на ночлег. Порой в стаях может быть несколько сотен птиц. У ученых есть предположение, что совместные ночевки помогают этим умным птицам замечать опасность и, возможно, даже обмениваться информацией о местах, где есть еда. Поэтому шум вороньей стаи не всегда предвещает мороз — птицы регулярно собираются на подобные ночевки, причем даже в теплую погоду. Так что примета скорее отражает особенность их зимнего поведения, чем говорит о скором похолодании.
- Вынес на работе мячик котятам-подросткам — бегают по двору, гоняют, веселятся! Прилетела ворона, села на крышу гаража и сидит наблюдает. И то ли ей поиграть тоже захотелось, то ли из вредности, но она выждала момент и стырила мячик! Села такая на край крыши, мячик в лапе держит за краем так, чтобы кисюны видели, и покаркивает, почти как похохатывает. Кисюны сидят, задрав головы, расстроенные — смотрят. В итоге она их подразнила, ей, видимо, надоело, и бросила его вниз. Хохотнула и улетела. Стою, улыбаюсь и думаю — вот же хитрюга!!! Там же, на работе, ворона отковыривала от стены кусочки кирпича и кидала сверху в голубей, которые паслись под гаражом. И причем попадала!!!
Недавно сидели в парке, ели вкусные круассаны с миндалем.
И рядом, на близком расстоянии, ходила по траве ворона.
Дочь ее угостила тоже)
Голуби сидят нахохлившись — к похолоданию
И еще одна примета моей бабушки — мол, если голуби сидят, распушив перья, превратившись в круглые пушистые шарики, жди морозов. Иногда при этом эти городские птицы поджимают одну лапку, словно пытаясь согреться. На самом деле голуби так сохраняют тепло — распушая перья, они удерживают между ними больше воздуха, который играет роль естественной теплоизоляции, а поджатая лапка меньше теряет тепло. Получается, что у приметы есть научное обоснование: нахохлившиеся голуби и правда могут реагировать на холод. Правда, с одной оговоркой — это еще не значит, что морозы еще только приближаются, скорее, птицы приспосабливаются к температуре, которая есть сейчас.
А здесь вы найдете еще одну статью о народных приметах, которые наука вполне себе объясняет.