Есть народное поверье и связанное с журавлями — говорят, что если журавли улетели до Покрова (14 октября), зима наступит рано, а если задержались, осень будет долгой и теплой. Действительно, сроки отлета журавлей во многом зависят от погоды: орнитологи на протяжении 19 лет изучали миграцию серых журавлей и выяснили, что на нее влияют количество осадков и температура воздуха.

Например, в дождливые осенние дни птицы могли задерживаться дольше, а, кроме того, за годы наблюдений удалось установить, что сроки отлета постепенно смещались на более поздние даты, что исследователи связали с потеплением осени. Словом, получается, что у приметы действительно есть определенное научное доказательство того, что журавли могут кое-что «рассказать» об осенней погоде. Но вот предсказать наступление зимы по срокам их отлета вряд ли получится — птицы реагируют на условия, которые складываются сейчас, а не на предстоящие морозы.