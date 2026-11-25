У мужа на вахте медведи ходят за ограждением. А, если полезут обнимать что-нибудь, тут уж, увы, отстрелят
15+ историй о вахтовиках, после которых хочется обнять их самих и тех, кто ждет на большой земле
Быть вахтовиком — дело непростое, ведь трудиться обычно приходится далеко от семьи и от родного дома, в сложных погодных условиях. Однако даже на краю земли можно каждый день находить вокруг что-то интересное, восхищаться местной природой и ее представителями, а также осознать, как дороги вам те, кто ждет на большой земле. Истории вахтовиков и их близких из нашей статьи — прямое тому доказательство.
А в конце статьи вас ждет бонус от автора — о том, чего больше всего не хватает вдали от дома.
Встретить друга на вахте — это счастье
- Тружусь вахтами. На работе живу в домике типа дачного, тут тепло, есть телевизор, рукомойник. График — три месяца через три. Недавно прибилась к моему домику котейка — понятия не имею, откуда она тут могла взяться, ведь до ближайшего города пару сотен километров. Но мявкала под дверью, скреблась — пустил. Живем вместе сейчас, милая кошечка, игривая. На улице ветку ножом срезал, шнурок примотал с фантиком — получилась игрушка, бегает за ней, счастливая такая. И мурлычет громко, как трактор тарахтит! Через месяц домой с вахты поеду, с собой заберу. Так странно: вот я — взрослый мужик, а рад котейке как дите малое. Не так уж много для счастья надо на самом деле-то: котейка появилась — и уже все хорошо!
Забавная география
- Ночь. Плацкарт. Поезд Уфа — Новый Уренгой. Я на верхней полке, внизу шепотом знакомятся два вахтовика:
— А ты откуда?
— Из Октябрьского.
— А куда едешь?
— В Ноябрьск.
Небольшая пауза. Вдруг первый:
— Смеешься что ли?!
Оказалось, нет: едет из города Октябрьский в Башкирии в город Ноябрьск в ЯНАО.
Мужчина работает вахтой на севере. Морозы тут такие, что даже собакам лучше утепляться
Когда поехал работать на буровую вышку, а попал в зоопарк
- Работаю вахтой. Медведь Антон — наш постоянный гость. Хороший, но наглый, при этом очень внимательный: всегда приходит и пытается помочь ребятам. Но его к работе не допускает инженер по технике безопасности, так как он не прошел обучение на помощника бурильщика. Медведь обижается, а уходя, всегда нежно обнимает контейнер, где у нас хранятся продукты, и скрывается восвояси.
- Еще один частый гость на севере — песец. Ну, разве можно не подружиться с таким милахой? Но порой он бывает и не таким милым. Недавно схватил шапку Палыча и хотел унести ее в тундру. Отобрали. Иногда позирует нам для фото.
- Многие животные вдали от цивилизации не стесняются к людям в гости захаживать. Лисы вообще не скромничают — приходят семьями. А самые частые посетители у нас — это северные олени. Они тут справа.
Когда не любишь сюрпризы
- Конец долгой вахты. Мой старший коллега, матерый инженер, собирает вещи и бормочет: «Осталось жене позвонить, предупредить». Я предлагаю: «Дядь Вов, ну зачем? Купите цветы, явитесь без звонка, устройте сюрприз!» А он как выдаст: «Вот потому и звоню. Никаких мне сюрпризов на старости лет не надо!»
Когда в поезде по дороге на вахту встретил симпатичного попутчика
Север умеет удивлять
- Нахожусь на работе за полярным кругом. Можно сказать, что кроме заработка меня привлекла еще и возможность увидеть северное сияние своими глазами. Красотища! Но еще удивительнее было увидеть три солнца за раз и радугу, перевернутую наоборот! Как будто на другой планете побывал.
Так выглядит северное сияние над нефтегазовым месторождением на Ямале
Когда дома тебя ждут. Но есть нюанс
- Муж вернулся с вахты, я очень рада. Через пару дней сидим, вкушаем завтрак, и тут он мне говорит:
— Прекрати так на меня смотреть!
— В смысле? — удивляюсь я.
— Ты всегда так на меня смотришь, когда хочешь, чтобы я снял занавески. Ты такая их быстро простирнешь, а мне опять их вешать.
Я даже не нашла, что ответить. Я ведь и правда хотела, чтобы он занавески снял...
История забавная. Непонятно только, зачем ждать мужа, чтобы снял занавески.
Табличка на двери кабинета геодезиста. Нам всем нужен такой специалист!
Смекалка и на вахте пригодится
- Столовая для вахтовиков на Севере. На входе все строго: обувь надо снять, надеть тапки. Мы послушно берем тапки и застываем в недоумении. Абсолютно все они выглядят вот так! Это не дефект или прикол с отдельной парой — круглые отверстия прорезаны во всех тапках. А потом мы узнали причину появления дыр в тапках: это сделано для того, чтобы в них не выходили на улицу. Кто-то может забыть переобуться и случайно уйти из столовой в шлепанцах — по-моему, это нужно сильно уработаться. Но в дырявых тапках не уйдешь далеко, соответственно, грязи тащится в столовую меньше. По-моему, очень простое, оригинальное и эффективное решение.
Вдалеке от дома даже на севере греют главные слова
- Мой папа работает вахтами уже больше 10 лет. Недавно приезжает домой с работы и из кошелька достает мою записку, которую я писала ему на самую первую такую работу. А в записке всего 4 слова: «Папа, я тебя люблю!» И весь листик в сердечках.
Мужчина год работал в Якутии и показал знаковые для себя фото, в том числе уличный «спортзал» и суровых местных собак
Девушка поработала на вахте и решила развеять мифы о ней
- Я работала по графику 60/60 и решила разобрать мифы, которые гуляют среди моих знакомых с материка. Например, некоторые считают, что тут одни мужчины, поэтому девушку сразу выдают замуж за начальника участка. В реальности мужчин и правда много, но выдают не замуж, а рабочую спецодежду. Кто-то считает, что вахта 60/60 — это когда 60 дней работаешь, а потом 60 дней лежишь на Мальдивах. В реальности вторые 60 дней просто отсыпаешься, приходишь в себя и вспоминаешь, как выглядит домашний диван. Многие думают, что тут из развлечений только книги. Но у нас есть интернет, просто иногда он живет своей жизнью. А вместо Достоевского — чат смены и мемы про то, что «осталось еще 47 дней». Кто-то переживает, что вдалеке от большой земли девушка перестает быть женственной, мол, маникюр и косметику нельзя, платья тоже. На самом деле, все можно, если очень хочется. Да, это не курорт, не лагерь и не «билет в Дубай». Это работа. Но если понимать, куда едешь, жить можно. Даже девушке. Даже с маникюром.
«Работаю вахтовым методом в горнодобывающем лагере в Австралии. Вот кого я встретил прямо у своего жилья. Здесь, кстати, много диких верблюдов»
Все тайное становится явным
- Завязался у меня на вахте служебный роман с моей будущей женой. Мы оба были свободны, у нее уже была 4-летняя дочка после предыдущего брака. С работы нас развозили на ГАЗели, и мы обычно делали так: подруга выходила на своей остановке, я — на следующей, а потом шел к ней домой. Однажды она взяла с собой на работу дочку, потому что детский садик в этот день не работал. В конце рабочего дня мы, как обычно по нашей схеме, сели на дежурное авто и поехали по домам. И вот наш транспорт останавливается на их остановке, они начинают выходить, и дочка, видя, что я сижу на своем месте, с недоумением спрашивает громко так: «А дядя Рома сегодня не будет у нас ночевать?» Вот так все и узнали о нашем романе. Это, кстати, оказалось к лучшему. Когда уже не пришлось прятаться, события стали развиваться стремительно: предложение, свадьба, семейный очаг, потом совместные дети. Ни о чем не жалею.
«Праздничный ужин в столовой. Так я встретил Новый год и пошел на смену!»
Дом, полный принцесс
- Работаю вахтами, в этот раз не был дома 2 месяца. И какое же это счастье, когда тихонько открываешь дверь и как закричишь: «Ну, где мои принцессы?» и тебе навстречу бегут 3 малявки-принцессы, жена и даже собака по имени Принцесса. Все обнимают, кричат, целуют. И ты понимаешь: «Я дома».
«Это Тимофей. Мне его подарила жена, когда я устроился на работу далеко от дома. Он уже налетал более ста часов на самолете и ждет меня с работы на тумбочке в общаге»
Работа с животными всегда полна неожиданностей
- Работаю каюром на Шпицбергене. У нас тут полярная ночь с 28 октября. Темно все время, временами туман. И в такую видимость у нас были заказаны покатушки на собаках — одна иностранная пара решила прокатиться. Едем в темноте, и вдруг нам дорогу решили перебежать штук 15 оленей. Они нагло подрезали бегущую упряжку! Собаки, естественно, взбодрились, набрали скорость (и спасибо, что по дороге, а не за оленями) и успешно пробежали нужный поворот. Стою на тормозе всем весом — тянут. Меня, стоящую на тормозе, и пассажира тянут, как будто мы пушинки. Скидываю якоря, а им просто не за что зацепиться. А собаки уносят нас все дальше по дороге... В общем, еле затормозили, развернулись. Когда вернулись в питомник, спрашиваю пассажирку:
— Не страшно было?
— Нет! Мое первое катание на собаках — и такое огромное приключение!
Да, глаза у нее горели, значит, все и правда в порядке. Ну, и славно. А герои этой истории — на фото ниже.
Бонус от автора: лучшее время на вахте — когда возвращаешься домой
- Знакомая еще до того, как обзавелась своей семьей, ездила работать на Крайний Север — она повар. Вернулась домой тайком, уже почти ночью, чтобы сделать родителям сюрприз. Они в частном доме живут. Подошла к дому — на кухне свет горит, мама книжку читает. Приятельница тихонько постучала, мама выглянула в темноту, но дочку в огромном пуховике не узнала. Та ей негромко: «Мам, это я!» И мама зимой, в мороз, в одном халатике выбежала ее обнимать. Знакомая сказала, что это было так трогательно, что больше у нее не хватило сил надолго уезжать от родителей. Все-таки по родным там скучаешь очень сильно, близких людей там не хватает больше всего.
Работа вахтовым методом не для всех, но многим нравится такой график. Так что, если найти подходящую вакансию и удачно пройти собеседование, можно отправиться в край полярной ночи и северного сияния. Хотели бы попробовать?