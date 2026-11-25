Быть вахтовиком — дело непростое, ведь трудиться обычно приходится далеко от семьи и от родного дома, в сложных погодных условиях. Однако даже на краю земли можно каждый день находить вокруг что-то интересное, восхищаться местной природой и ее представителями, а также осознать, как дороги вам те, кто ждет на большой земле. Истории вахтовиков и их близких из нашей статьи — прямое тому доказательство.