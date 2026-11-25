15 историй о материнстве, где есть место и смеху, и нежности
С детьми точно не соскучишься! Они приводят в замешательство родителей такой логикой, что хоть стой, хоть падай, устраивают дома переполох, а то вдруг говорят что-нибудь настолько трогательное, что хочется их немедленно обнять. В этой статье — истории о буднях мам, в которых нашлось место и забавным проделкам, и неожиданным открытиям, и самым теплым проявлениям любви.
- Читала дочке на днях сказку про Русалочку. И там в конце приходит отец Русалочки, король Тритон, и наколдовывает ей ноги, чтобы она могла остаться с принцем. Дочка слушает внимательно, потом говорит:
— А зачем он ей ноги сделал?
— Ну, чтобы они с принцем вместе жили на суше.
— Так а почему он принцу не сделал хвост? Могли бы в воде жить. У нее же вся семья там!
И я не нашлась, что ответить. И правда, почему?
- Сын случайно постирал светлое полотенце с темной одеждой. Естественно, полотенце немного окрасилось. Я говорю недовольно: «Ну как так, ну зачем так делать? Оно не отстирается теперь!» Сын: «Это по-прежнему то же самое полотенце...» Вот и вся философия.
Можно сынуле выдать полинявшую севшую/растянутую или неотстиранную одежду с комментом "это по-прежнему все та же одежда" 😑
- На днях нам с моим почти 2-летним ребенком понадобилось 10 минут, чтобы выйти с парковки продуктового магазина: по дороге ему нужно было обнять каждый дорожный конус. Обожаю этот возраст.
- Встречаю дочку из школы, а она с порога выдает: «Мам, я рассказала учительнице папин секрет!» Я и сама кое-что подозревала, но решила уточнить: «Ева, ты о чем?» А дочь выкладывает: оказывается, папа по ночам тайком смотрит турецкие сериалы! А дочка как-то проснулась и увидела его за ноутом в гостиной. А я-то думаю, почему он такой сонный все время? Вечером я давай расспрашивать мужа. И тут наш суровый бородач смущенно признался: «Да ты не понимаешь, там просто такая любовь!» И ведь взял с дочки слово ни о чем мне не рассказывать! А учительнице она проговорилась, потому что та тоже оказалась поклонницей турецких сериалов.
Дочка рассказывала, в старшей школе учительница их пыталась успокоить
Тихо !
Тишина !
Я слышу голоса !
На что дочкина подружка пробормотала
-От этого есть лекарства, вообще то....😀
- Я записываю смешные фразы своего четырехлетнего сына.
Сын:
— Ты самая лучшая на свете!
Я:
— Ты тоже замечательный!
— И самая красивая!
— О, ты правда думаешь, что я красивая?!
— Ну, не красивее меня, конечно...
- Когда мне было 4 года, мама испекла красивый торт на 83-летие прадедушки и строго сказала: «Обещай, что не будешь трогать торт!» Я пообещала, и мама спокойно вышла из комнаты. Тогда я спрятала руки за спину, подошла к торту, наклонилась и откусила кусочек сбоку. Родители рассердились, а я искренне не понимала почему. Ведь обещание-то сдержала — руками не трогала! После этого родители стали тщательнее подбирать слова, но я все равно иногда находила лазейки.
Читала историю, как бабушка сказала внуку пописать на дорожку... Ну, он и сделал, как велели. Вот только дорожкой был длинный коврик в коридоре
- Когда сыну было 10 лет, его 7-летняя сестра начала над ним язвить. Он не выдержал и заявил: «На твоем месте я бы помолчал!» Жена ему тут же: «Не смей говорить сестре, чтобы она замолчала!» А он с невинным видом: «Я и не говорил ей замолчать. Я просто сказал, что на ее месте помолчал бы». И ведь не придерешься!
А почему сыну высказывает, а дочке не делала замечаний, раз всё слышит? Лучше бы тогда вообще не вмешивалась в детский спор.
- Внучка учится в первом классе. На днях делали они с мамой (моей дочкой) уроки.
Дочка:
— Уберите одно слово, которое не подходит к двум другим. Пряник, бублик, банан.
Внучка:
— Бублик!
— Подумай, не торопись.
— Бублик!
— Но почему?
— Пряник и банан можно съесть.
— А бублик?
— Ты чего? На бублике с горки катаются!
- Мы с маленьким сыном разговаривали о животных: что барашек дает шерсть, курица — яйца, а корова дает молоко. После этого пошли в магазинчик молочных продуктов. Продавщица протягивает нам упаковку молока, а сын выдает: «Спасибо, корова!» Было очень неловко.
А если бы протянула ещё и яйца, видимо, был вы вопрос: "Тётя, так ты корова или курица!"
- Сегодня в торговом центре услышала разговор мамы с маленьким сыном. Мальчик сказал: «Мама, здесь много красивых женщин». Она ответила, что это приятно слышать. А потом малыш поднял на нее глаза и сказал: «Но ты здесь самая красивая!» Я улыбаюсь каждый раз, когда вспоминаю это.
- Кажется, маленькая дочка решила поменяться со мной ролями. Я говорю ей: «Давай скорее, нужно обуваться и выходить». А она выдает: «Мама, тебе надо набраться терпения и подождать меня!» Или обещаю подойти, как только закончу свои дела, а она наставительно: «Ты должна слушать, когда я тебя о чем-то прошу!» Но самое смешное, когда я прошу ее что-нибудь сделать. Дочка упирает руки в бока, смотрит на меня и строго спрашивает: «А волшебное слово?» Не могу сдержать смех, что мне делать?
- Сегодня днем моя 2-летняя дочь взяла из кладовки картофелину и бегала с ней по дому. Ей так понравилась эта «игрушка», что она взяла картофелину в душ, вымыла ее, вытерла и надела на нее «одежду» — носок. Сейчас дочка спит, сжимая картошечку в руках. Малыши такие милые!
Прелесть) Я недавно прочитала подобную историю, очень позабавила. Тащу сюда:
"Мой годa в 3 припёр с прогулки в цeнтрe кусок грaнитa от облицовки постaмeнтa пaмятникa. Большой кусок.
Пришлось придумывaть кaкую-то сумку чeрeз плeчо, чтобы этот «мой друг Грaнит» тaскaть с собой.
Грaнит ходил с нaми нa прогулки, спaл и eл вмeстe с рeбeнком и чуть нe уeхaл с ним к бaбушкe, но, к счaстью, билeты нa поeзд были куплeны сильно зaрaнee, и ближe к дeлу купить Грaниту билeт мы ужe нe смогли, a всe знaют, что бeз билeтa в поeзд нe пустят.
Когдa мы уeхaли, муж припрятaл Грaнитa, и по возврaщeнии рeбeнок только рaзок вспомнил о нeм и рeшил, что тот вeрнулся к пaмятнику.
А потом Грaнит дeйствитeльно вeрнулся к пaмятнику, потому что мы (больныe нa голову) отнeсли этот кусок обрaтно, вдруг пaмятнику он нужeн."
- Я: укладываю двухмесячного сына по 15-20 минут с укачиваниями, пеленанием, белым шумом. Мой муж, которому я отдала сына на вечер, сказал: «Сын, давай спать, я тоже посплю», уснул первым, а наш ребенок еще полежал немного, сам закрыл глаза и тоже уснул!
Приехала в гости к родне, и там в гости зашла знакомая, и взялась присмотреть за моей 6 месячной дочкой. В общем пока они играли дочка заснула. Все остальные, и я в том числе, кто как по пол часа укладывали.
- Тоже вспомнила историю. Я работала допоздна. Муж укладывал дочу, ей тогда было 4 года где-то. Тихонько захожу домой, темно... Пробираюсь в гостиную, чтобы не разбудить никого. На ковре сидит доча с игрушками. Спрашиваю: «А папа где?!» «Тихо. Папа меня убаюкивает».
- Я часто говорю маленькой дочке, что горжусь ею. Однажды она взяла мое лицо в обе ладошки и сказала: «Мама, я тобой горжусь». Я знаю, что она еще не очень понимает смысл этой фразы и просто повторяет за мной, но все равно, услышав от нее эти слова, я очень растрогалась.
А вот и еще несколько статей с историями про будни и радости родительства:
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Мой осваивает мир:
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"Фотон-это когда свет очень летит"
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