Задирает платье🤔 она под капот ногами и попой лезла ремонтировать что ли. Или оголенные телеса наклонившись проезжающим демонстрировала.
17 человек, для которых поход в музей или театр запомнился не только культурной программой
Поход в театр или музей — это почти как праздник, к которому готовишься тщательно и заранее. Это может стать замечательным подарком для двоих или семейным посещением с родителями и любимой бабушкой. Но порой во время такого культурного и уютного отдыха может произойти нечто неожиданное, что запомнится больше всего. К примеру, один мальчуган во время спектакля выдаст такую яркую фразу, которая затмит все выступление, а другие герои посетят музей, находящийся прямо внутри горы! Истинное творчество и соприкосновение с прекрасным вызывают самые радостные эмоции. Такие светлые моменты способны украсить любую грандиозную премьеру, а аромат свежих булочек в буфете еще больше поднимет настроение.
- В общем, познакомился как-то с одной девицей. Красивая, образованная — ну прям леди! Решил позвать ее в театр. Забрал ее на машине. Спокойно едем, все хорошо. И тут вдруг машина заглохла. Я полез под капот, начал разбираться, возился минут 15 где-то, но так ничего и не понял. И тут происходит нечто: из машины выходит моя девица, в платье нарядном, задирает его, чтоб не пачкаться, и... сама полезла чинить мою тачку. За 8 минут все сделала! Я стоял в ступоре, ничего не мог понять: такая милая хрупкая девушка, разодетая как на бал, и в какой-то машине ковыряется. Я, кажись, себе жену нашел, это точно!
- Случилась со мной и дочуркой одна история в кукольном театре. Пошли туда с ней на представление. Там все культурно: много родителей с детками, малыши сидят в первом ряду — сами себе хозяева, а их родители позади них, отдельно. Идет спектакль — простой знакомый сюжет, борьба добра и зла, ничего такого. В конце выступления добрый персонаж просит деток в зале помочь ему злодея выгнать. Детвора завопила: «Зло, уходи!» А один малой вообще всех поразил: своим писклявым голосочком закричал: «Пошел вон!» Все сразу затихли... Кстати, после выступления никто этого мальчугана с родителями больше не видел!
- Решили сходить в Барселоне на выставку творчества Матисса. Ребенок радостный носится, забегает в следующий зал и вдруг... хрясь! Отрывает кусок от картины! Мы в полуобморочном состоянии, соображаем, хватит ли на покрытие ущерба. Спешим вслед за ним, и тут видим, что там находится... игровая комната. И детки могут создать свою картину из кусочков фетра на липучках. Идея великолепная, сын в восторге!
- Мои мама и папа знают друг друга с девятого класса. Отец мой такой романтик — всегда делал маме креативные подарки и хотел ее впечатлить. Однажды он до такого додумался: решил позвать маму в театр и специально вытащил заднее сиденье из машины своего отца, чтоб обменять его на билеты туда. Идут они домой после театра, мило беседуют. Папа мой запомнил имя одного поэта и хотел его книгу достать, но нигде ее не мог найти. Он не отчаялся, в итоге отправился в библиотеку и самостоятельно переписал больше сотни страниц его стихов...
- Когда я учился в школе, мы поехали всем классом в деревню художников. Заходим в один из домиков-музеев. Гид все показывает и заводит нас в комнату мастера, где тот работал. Там стояли его мольберт с кистями, высокий крутящийся стул, а напротив — стулья для посетителей. Мои одноклассники заняли все места, а мне, назло, не хватило стула. Стоять было лень, так что я подумал и уселся на тот самый высокий стул художника. Но я тогда не знал, что на нем сидел только сам мастер и что перед тем, как уйти, он поднялся в последний раз и символично повернул стул в определенную сторону, оставив на нем свой последний рисунок. Ну а я просто покрутил сиденье и испортил всю задумку. Я чуть со стыда тогда не сгорел! Там потом еще и гид подытожил сухим тоном: «Стул обычно указывает туда... но теперь вы знаете, отчего он не там».
«Ходили в театр, получили в подарок вот такое послание от Вселенной»
Страшноватенько. Посыл не сомневаться и не бояться, что должно что-то отрасти. Потом с этим отросшим надо верить, не сдаваться и видимо искать такихже с чем-то отросшим....
- Я работаю школьной учительницей, рост у меня невысокий. Повела как-то своих учеников в музей на экскурсию. Вначале все им рассказала, предупредила, чтоб никого не трогали на улице, не пугали, не кусали и чтоб машины чужие не трогали. Подходим радостной толпой к музею, детки меня окружили. И тут на крыльцо выходит грозная тетка, видит нас и орет, мол, опять пришли без учителя, не пущу вас. А я беру и выбираюсь из толпы учеников со словами: «Я здесь!» Та тетка чуть дар речи не потеряла, а моя детвора смеется во все горло.
Потпосылк, что могут кого-то покусать и чужое лапать эти детки или детсадовцы без воспитания и тогда учительнице рост где-то метр. Ну а если больше то даже страшно становится, что же это за класс такой кусучий. Коррекционный наверное
- Были мы как-то с моей пятилетней дочуркой на балете «Жизель». Я дочке пояснила перед началом спектакля, что это балет о трагической любви. Идет представление, сидим, смотрим. Дочка так внимательно за всем следит — глаз не отводит. Тут наступает самый драматичный момент постановки: Жизель падает без чувств, музыка стихает, в зале полная тишина. А моя доча на весь зал выдает: «И верь после этого мужикам... Скажи, мам?» Все сразу на нас уставились, а я покраснела, не знала, куда спрятаться, и ждала антракта, чтоб укрыться поскорее.
«Сходили с сыном в музей старых игровых автоматов»
Там же на фото девочки с хвостиками и кто тогда из них сын. Если же нет сына то почему чужих детей фотографирует и выставляет, своего нельзя.....
- Я не был сильно переборчив в одежде: выберу в магазине то, что налезет, и хожу в этом, пока не порвется. Тут ко мне приходит мой друг, который учится в театральном, и просит одолжить мой прикид для роли — пальто, шарф, перчатки, шапку с ботинками. У нас еще и размер одинаковый. Я ржу и интересуюсь, мол, он что, бездомного играть будет. Как оказалось, так и есть!
- Я не люблю ходить в театр, а девушка меня уже давно пыталась на оперу повести. Пришлось-таки согласиться, она уже и билеты как раз купила. Вначале все было скучно, как и ожидалось, но проходит минут двадцать где-то — и я стал втягиваться, мне понравилась музыка и все, что происходило. А когда все закончилось, я уже не мог сдерживаться: так все понравилось, словно другим человеком вышел после этого! Хочу любимой рассказать о своих эмоциях, а она мне с порога такая: «Ну и фигня эта опера. Не пойдем больше!»
Это да, после школьной поездки на спектакль у меня на всю жизнь стойкое отвращение к театру привилось.
«Я помню, как каждые выходные мы ходили в драматический театр и в антракте всегда покупали трубочки с заварным кремом, Я выросла, а до сих пор жду в театре антракта»
- Около пяти лет тому назад решили мы как-то с девушкой съездить в город на выходные, развеяться, отдохнуть, а заодно и заглянуть в местный музей. Радости не было предела — так все занимательно и интересно! Мы все осмотрели и уже собирались уходить, как вдруг слышим, что кто-то зовет нас: «Поторопитесь, если хотите успеть, мы скоро начинаем!» Перед нами внезапно открывается дверь. Мы, удивленные, заходим туда с какой-то группой. И тут мы просто офигели: экскурсовод стал показывать засекреченные экспонаты из хранилищ, которые не выставлялись для обычных посетителей. Мы уже заходим в самую глубину хранилищ и позже замечаем, что на нас странно смотрят. А потом один пожилой участник группы спрашивает: «У нас большая семья, но что-то этих двоих не припомню... Вы вообще кто такие?» Все двадцать человек в комнате затихли и на нас уставились. Мы извинились и сразу покинули то место, но потом еще минут десять не могли смеяться после того, что было.
Ого, что за музей такой , таинственный ? Засекреченные экспонаты для группы людей, родственников ... ) 🤔 Интрига для триллера.. 🤷♀️
«Решили сходить в музей, расположенный внутри горы»
- Как-то моей бабушке надо было отлучиться в больницу на пару часиков: на работе замену не нашли, и она меня попросила выйти. Бабуля моя в музее работает. Стою я за стойкой, тут подходит ко мне мальчик и спрашивает: «А вы тоже болеете, как дядя из „Загадочной истории Бенджамина Баттона“, или просто хорошо сохранились?» Я растерялась сначала, не поняла его вопроса. А оказывается, парень думал, что в музеях одни бабули работают, а я слишком молода для такого...
«Сегодня сходили с детьми в кукольный театр на „Дюймовочку“. И я впервые взглянула на эту сказку другими глазами»
- Заглянула я в свой гардероб и ахнула: ничего женственного, одни брюки и кофты. Я только на работу и в спортзал хожу, и наряжаться мне особо некуда. Решила после зарплаты сходить в магазин и вышла оттуда в красивом обтягивающем вечернем платье. Надела его дома и расстроилась — мне оно совсем не шло. Куда привычнее мои джинсы с толстовкой! Но все-таки решила «прогуляться» в новом наряде и сходить в театр. Жду такси, волнуюсь, как я выгляжу. Мимо меня проходила влюбленная пара, парень так засмотрелся на меня, что шею чуть не свернул. А девушка его толкнула, мол, хватит пялиться на нее. Мой самый лучший комплимент за все время!
Театры и музеи никогда не выйдут из моды. А любой культурный выход в свет станет знаковым событием, о котором захочется рассказать родным на празднике за большим столом. Так что смело берите билеты на свежую постановку или модную выставку — скучно там точно не будет!
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Комментарии
Мне было 10 лет. На костюмированную елку в детстком театре, мама сшила мне пышное белое платье, как у принцессы, на голову корону из битых елочных игрушек, в общем, красавица! И мы опоздали на представление, на 20 минут. Пока переодевалась, представление в большом зале идет. Я бегу к дверям, а в это время Дед Мороз и дети громко зовут: - Снегурочка, Снегурочка! - и тут, в открытые двери, захожу я!!! До сих пор помню изумленные лица детей, что Снегурочка - это маленькая девочка, и лицо настоящей Снегурочки, ведь все дети дружно пошли за мной!