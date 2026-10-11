11 видов из самолета, где заоблачные детали выглядят ох как нестандартно

Когда самолет набирает высоту и гул двигателей становится громче, большинство пассажиров засыпают или закрывают шторку иллюминатора. А ведь прямо за этим тонким оргстеклом разворачивается заоблачное шоу. Здесь нестандартные кадры от путешественников, которые успели запечатлеть капризы природы и редкую красоту нашего мира с высоты птичьего полета.

Вы тоже видите эту тень в радужном гало? У этого явления есть название

Огромная тень в радужном гало — это Глория. Она появляется, когда солнце светит сзади наблюдателя, а он, в свою очередь, смотрит вниз с вершины или высоты в туман или дымку. Из-за своего внешнего вида это явление иногда ошибочно принимают за круговую радугу, но последняя имеет гораздо больший диаметр и возникает из-за совсем других физических процессов.

Пролетая над грозовым облаком, трудно сдержаться и не попробовать сфотографировать. У автора это чудом получилось

Что это за фантастика? Выглядит потрясающе! © ben_r_ / Reddit

В верхней центральной части кадра, прямо над подсвеченным облаком на фоне звездного неба, видна вертикальная фиолетово-розовая светящаяся вспышка. Это спрайт — крайне редкий вид высокоатмосферных разрядов, возникающий в мезосфере на высоте от 50 до 90 километров исключительно над зонами мощнейших гроз. С земли их увидеть практически невозможно из-за плотной облачности, поэтому чаще всего их фиксируют пилоты или камеры с Международной космической станции.

Радуга на самом деле круглая, вы знали?

Радуга — это не дуга, а полный круг. Земной горизонт срезает ее нижнюю половину для наблюдателя на земле. Увидеть идеальную круговую радугу можно только с большой высоты — например, из иллюминатора летящего самолета (как на фото) или с вершины высокой горы.

Кадр как из фильма снял автор этого фото из своего иллюминатора

Тут надо вас успокоить, хоть кадр и выглядит впечатляюще. Чаще всего для пассажиров удар молнии выглядит как яркая вспышка за окном и сопровождается громким хлопком. Иногда может кратковременно мигнуть свет в салоне. Физически люди внутри самолета полностью изолированы от электрического разряда, так как конструкция современной авиатехники надежно защищает пассажиров. Curious только что И двумя словами пожалуйста. Ответить

Эффект, который мы видим — длинная выдержка из окна самолета во время захода на посадку

Из-за того, что затвор камеры был открыт в течение 12 секунд, огни ночного города внизу слились в сплошные динамичные линии, передающие высокую скорость движения самолета относительно земли.

Эльбрус и главный Кавказский хребет из окна самолета

Здесь у нас потрясающий пейзаж: заснеженный конус Эльбруса — самого высокого стратовулкана в России и Европе. Гора возвышается над плотным слоем кучевых облаков, который полностью скрывает подножие хребта и Баксанское ущелье, создавая эффект изолированного заснеженного острова среди моря облаков. Завораживает, правда?

Озадаченный автор снимка пытался выяснить, что это за инопланетная история. В комментариях ему рассказали

Это гелиоэлектростанция. Там солнцем плавят соль, чтобы запасать тепло, а ночью на этой расплавленной соли гоняют паровые турбины. В ретроспективе — затея так себе. Вышло слишком дорого. © -Blackfish / Reddit

Эффект, снятый на пленку по ошибке: поляризационный фильтр взаимодействует с внутренним слоем оргстекла в иллюминаторе самолета

Океан и без такого эффекта остается в памяти навсегда. Ну а с такой поляризацией кажется, что из волн вот-вот выйдет какая-то принцесса из Disney.

«Это выглядело как огромная палетка для макияжа, но, судя по всему, она находилась на вершине горы»

То, что похоже на гигантскую палетку теней, на самом деле является бассейнами производства полезных ископаемых. Здесь добывают в том числе литий. Подземные соленые воды, богатые литием, выкачиваются на поверхность и распределяются по каскаду гигантских прямоугольных чеков. Солнце испаряет воду в течение 12–36 месяцев

А здесь мы видим оптическую иллюзию: ветряки будто висят в воздухе

itisacringeaccount Полное ведро выдр только что Как будто из самолета падают, как семена Ответить

С высоты птичьего полета при определенном освещении граница горизонта между синим морем и дымкой у неба становится практически невидимой. Вода выглядит как продолжение воздушного пространства. А нижняя часть башен ветряков окрашена в белый или светло-серый цвет. Из-за отражения света, дымки или мелкой ряби на воде место, где основание генератора уходит в море, визуально «растворяется». В результате наш мозг теряет точку опоры и воспринимает объекты как висящие в пустоте.

«Сегодня из самолета увидела, как свет отражается в море, и подумала, что это выглядит так же, как растяжки у меня на бедрах»

pochtichekhova Полное ведро выдр только что Мы с природой одним автором сделаны! Это прекрасно! Ответить

Не знаю почему, эта мысль сделала счастливее мою душу на пару процентов. Потому что море ведь не становится менее красивым от этого? pochtichekhova