15 простых макроснимков, на которых окружающий мир выглядит так, что остается только диву даваться

Наш мир устроен куда удивительнее, чем кажется на первый взгляд. Но чтобы заметить его главные сокровища, нужно подобраться как можно ближе. Крошечная капля росы на грибочке или удивительное устройство привычных вещей могут скрывать в себе интереснейшие загадки природы. Здесь шедевры макросъемки, а также крайне любопытные предметы, попавшиеся на глаза и не имевшие объяснения в моменте. Присаживайтесь поудобнее!

Девушке удалось поймать момент взлета божьей коровки, причем успела она в последний момент. Насекомое делает 86 взмахов крыльями в секунду

Кажется, мы знаем о них все с детства, но божья коровка скрывает немало тайн! Свое название насекомое получило из-за «молочка» желтого цвета, которым спасается от хищников, а «божья» — из-за древнего поверья, что они спускаются с небес, чтобы спасать урожай. Ее прозрачные крылья складываются, как оригами, на фото это как раз хорошо видно. А вопреки популярному мифу, пятна не говорят о возрасте. Количество точек на надкрыльях зависит исключительно от генетики и вида насекомого.

Фотограф заметил этот микроскопический грибок на дубовом листочке. Такие обычно растут рядом по нескольку штук. И, кстати, это не его шляпка

Вы смотрите на чудо микромира — крошечный гриб из рода Чесночников, грибы такого типа вырастают размером всего в несколько миллиметров. Здесь мы видим сразу два интересных природных явления: силу поверхностного натяжения воды и так называемый «эффект лотоса» или гидрофобность, именно благодаря этому капля воды удерживается на верхушке.

Автор сделал снимок каньона. Только каньон очень маленький и состоит из кристалла кварца. Так снять позволило контросвещение

На фото макросъемка кристалла кварца. Если вы гуляете по песчаному пляжу, то почти каждая песчинка под вашими ногами — это крошечный, обточенный водой кусочек кварца. Обычное оконное стекло, стеклянная посуда и зеркала телескопов тоже состоят из него. При этом кристаллы кварца могут достигать и колоссальных размеров. Чистый кварц абсолютно прозрачен. Однако малейшие примеси кардинально его меняют. Фиолетовый аметист, золотистый цитрин, розовый кварц и черный морион — это все один и тот же минерал.

Этот кадр можно назвать «За секунду до», ведь перед нами настоящая охота, а соперники равны по силам. Счет идет на секунды

На этом драматичном кадре запечатлен напряженный момент дикой природы: паук-скакун сидит на верхней стороне листа, а прямо под ним замер богомол. Настоящий саспенс, ведь оба существа — искусные хищники, и исход этой встречи зависит от того, кто первым совершит бросок. В мире насекомых богомолы считаются суперхищниками. Однако пауки-скакуны обладают молниеносной реакцией и невероятным зрением. Если паук заметит богомола первым, он может атаковать со спины. Если же богомол выбросит свои шипастые передние лапы, у паука не останется шансов.

Портрет муравья в экстремальной макросъемке. Смотрит прямо в душу, но и себя дает рассмотреть

Кто мог подумать, что муравей вполне себе пушистый? Вот и я не могла. Обратите внимание на рыжие жвалы внизу. Они называются забавным словом «мандибулы». Для муравья они кусачки, пила и пинцет одновременно. А у некоторых видов (например, муравьев-капканов) мандибулы схлопываются со скоростью до 230 км/ч — в мире животных быстрее никого нет. Vorchun только что Очень забавное латинское слово mandibula - нижняя челюсть. Ответить

Здесь попытка запечатлеть солнце внутри замерзшего мыльного пузыря — и она удалась! Морозные узоры делают эту композицию похожей на сказочный посох

Снова наблюдаем чудеса физики: идеально круглая сфера пузыря на этом фото сработала как сильное увеличительное стекло. Низкое зимнее солнце превратилось в пылающий шар, подсвечивающий ледяные узоры изнутри. Чтобы сделать такой кадр, нужно в безветренную погоду при температуре от −5°C до −15°C аккуратно выдуть мыльный пузырь с помощью соломинки на заснеженную или замороженную поверхность. Ну и терпение, много терпения!

Немного фантазии и необходимый навык — и вот мы видим сладкий перец в интересном свете

Многие любят сладкий перец за его хрустящую фактуру и вкус. Но знаете ли вы, что даже из покупного перца можно достать семена и посадить их в землю? Главное, при покупке выбирать спелый плод — он должен быть красным или желтым. Далее аккуратно вырезаем плодоножку и стряхиваем семена на бумажную салфетку. А потом опускаем их в стакан воды с чайной ложкой соли на 10 минут. Семена, которые всплывут, выбрасываем — они пустые. Осевшие на дно можно промыть чистой водой и сажать.

В объектив попал еще один любитель необычных шапочек. Такие кадры делают в утреннее время, когда выпадает роса, или после дождя

Этот пушистый симпатяга на фото — паук-скакун. Два огромных изумрудных глаза по центру — главные. Четыре меньших глаза по бокам отвечают за панорамный обзор на 360 градусов. Его водяная шапочка здесь сработала как линза «рыбий глаз». А цветок герберы в отражении на самом деле находится позади фотографа или прямо перед пауком.

Фотограф приложил немало усилий, чтобы сделать снимок этих чудесных лисичек

Своим невероятным цветом этот гриб обязан кантаксантину. В отличие от многих других грибов, которые предпочитают густую тень, эти лисички часто растут на открытых лесных опушках, вдоль тропинок и на мшистых полянках, куда проникает много солнечного света. Конкретно эти грибочки на фото — миниатюрный вид. Диаметр шляпки взрослого гриба редко превышает 1–4 сантиметра. Найти их — настоящая удача для макрофотографа.

Девушка обнаружила это на своем потолке в ванной. Вырос этот неведомый дружок за 24 часа и похож на хищную лилию

Пользователи посоветовали автору как можно скорее обратиться к арендодателю, предположив, что в потолке вода и она там уже давно. На фотографии впечатляющая, но нередкая коммунальная проблема — гриб из семейства Копринусовых или чернильный гриб, который вырос прямо из потолочного перекрытия. Это его финальная стадия, вскоре он растечется черной жижей, с помощью которой гриб распространяет свои споры. Он вас, конечно, не съест, но дышать таким воздухом неполезно.

Девушка поделилась радостью: по чистой случайности она смогла увидеть бражниковую моль-колибри. А на юге Швеции, где была сделана фотография, такие встречаются крайне редко

Название у этой бабочки забавное: языкан обыкновенный. Из-за уникального стиля полета и внешнего сходства люди очень часто принимают ее за птичку колибри, которой в Евразии на самом деле нет. Как и знаменитая птичка, языкан умеет зависать в воздухе неподвижно перед цветком и даже летать задом наперед.

Этот редкий кадр фотограф сделал на рассвете. Муха наряжена в росу, будто собралась на бал. Так близко вы точно еще не встречались

Красавица на фото — муха обыкновенная, но вся в утренней росе. Это получилось, потому что мухи — хладнокровные существа. При падении температуры их метаболизм замедляется, и они впадают в оцепенение. Как только солнце прогреет воздух, муха стряхнет с себя эти капли, ее тельце нагреется, и она снова сможет летать. Здесь мы снова наблюдаем силу поверхностного натяжения, которая заставляет капли принимать форму идеальных сфер и балансировать на мушиных волосках.

Все становится удивительнее, если у тебя есть электронный микроскоп. Подсказка: это есть в каждом доме

Это всем знакомая обыкновенная соль под пристальным взглядом электронного микроскопа. «Инопланетные» узоры и квадратные кратеры на гранях, которые мы видим, образуются из-за того, что кристалл растет неравномерно. Кстати, поваренная соль — это единственный минерал, который человек напрямую употребляет в пищу в чистом виде.

Автор потратил немало времени, чтоб поймать в объектив этого пушистика. И эта шикарная шуба здесь не просто так. Она его правда греет!

Похож на плюшевого зайчика, правда? Перед вами ночная бабочка — самец из семейства Коконопрядов. Из интересного: у взрослой особи нет ротового аппарата и хоботка. Они физически не могут есть или пить, это из-за слишком короткого срока жизни, им это просто не успевает понадобиться. А вот «мех» спасает их холодными ночами от низких температур.

Бонус: это фото сделано не в далеком космосе. Такую вещь вы точно держали в руках и не раз

Нет, это не какой-то огромный инопланетный шар поглощает нашу планету. И даже не глаз подводного неведомого существа. Перед нами шариковая ручка в большом увеличении. Кстати, создание идеального металлического гнезда для шарика — настолько сложная технологическая задача, что даже Китай долгие десятилетия не мог производить их самостоятельно, поэтому пишущие узлы закупал в Швейцарии и Японии. Свою технологию китайцы смогли освоить только в 2017 году. Кстати, один стандартный стержень хорошей шариковой ручки способен прочертить непрерывную линию длиной до 4 километров.