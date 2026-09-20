19 школьных историй о пятерках и двойках, пропитанных запахом свежих тетрадей и мела
Эх, школьные годы прекрасные! Путь от первой пятерки до долгожданного аттестата всегда полон крутых поворотов, где ирония судьбы, забота родных и собственные поступки создают волшебные переплетения воспоминаний. Скрип мела у доски, запах новеньких тетрадей и перешептывания на задних партах — эту атмосферу школьных лет ни с чем не перепутать. Вот истории из школьной жизни от учеников и учителей, где уроки, оценки и случайные курьезы подарили ученикам и педагогам добрые эмоции и интересные сюжеты.
- Я 16 лет уже не работаю в школе, но никогда не забуду, как мы готовились к какому-то мероприятию и надо было двигать парты. Я, как классная, и мои мальчишки начали это дело. Я подошла к парте, приподняла с одной стороны и жду, что с другой тоже возьмут. А там ученик, наоборот, опустил и говорит: «Вы что, парты поднимать собрались? Садитесь и отдыхайте!»
- Я вчера везла дочь в музыкальную школу и на светофоре наблюдала картину: 5 школьников сорвали по длинному стеблю полыни и устроили рыцарский турнир, вовсю пачкая зеленью парадные белые рубашки. Вот сюрприз мамам будет! Шел третий школьный день.
- Я учитель. В этом году у меня четвероклашки. Подписывали тетради, и одна ученица вместо своей фамилии «Голубева», написала случайно «Гоголубева». На мой вопрос: «Что теперь делать с этой тетрадью?» — ответила: «Давайте оставим так, пусть думают, что я заикаюсь». Я смеялась еще несколько дней.
«Первоклассница подходит перед уроком с просьбой надеть маску. Я, долго не думая, соглашаюсь. Какую маску я вижу, подняв глаза через пять минут»
- Вчера мой класс узнал, что я ухожу из школы, и у них будет другой учитель. Спрашивают: «Почему вы увольняетесь?» Говорю, что хочу миллион долларов и шоколадку, а в школе столько не заработаю. Сегодня приходят пацаны и говорят: «Шоколадку мы уже купили. Миллион начали копить, но пока у нас есть 4 рубля».
- У меня в школе была странная одноклассница. Она везде таскала свой огромный пенал. У нее было в нем все: канцелярия, разные штучки, липучки, какие-то непонятные железячки. Казалось, что он бездонный и в нем можно найти все, что угодно. Однажды ее посадили ко мне на урок химии. Она из этого огромного пенала достала какую-то колбочку, специально для урока. Я тогда сидел такой голодный, а химия все не заканчивалась. Тогда в шутку решил спросить у этой одноклассницы, нет ли у нее в этом волшебном пенале чего-нибудь перекусить. Я обомлел, когда она достала оттуда пирожок и угостила меня.
Представьте: вы преподаете в школе экономику, и вам приходит такое сообщение от учеников
- В классе моей дочки дети и знать не знали, что такое «Анкета для друзей». Однажды вечером мы с ней взяли самую красивую тетрадь, составили вопросы и написали их цветными ручками, разрисовали поля карандашами и обклеили наклеечками. На следующий день ребенок пришел из школы счастливый. С заполненной анкетой. Так рада, что подарила ей частичку своего детства!
- Работаю учителем. Между детьми регулярно наблюдаю самые разные ситуации и отношения. Но особенно запомнился случай, когда девочка начала ухаживать за мальчиком. Оба в 10 классе, но из параллели. Девочка стала наведываться в их кабинет, пока его класс был на практике или физкультуре, и оставлять ему на парте во время перемены милые сюрпризы — то набор классных маркеров (мальчик обожает рисовать), то шоколадку с забавной запиской без подписи. Наконец решила ему намекнуть, когда он оставил на парте записку с просьбой раскрыться. Фамилия у нее — Котова, и оставила она ему пакетик кошачьего корма. До сих пор смешно вспоминать лицо мальчика, когда он увидел этот презент.
В дневниках теперь есть вот такие праздничные страницы. А помните, как мы вручную писали «Каникулы!» на весь разворот?
- В школе у меня был одноклассник, который в столовой регулярно сметал ужасное количество порций. За один присест он мог уговорить 6, 7, а то и все 10 тарелок. И неважно, был ли это суп, картошка или макароны — он поглощал все! Сначала было забавно, а потом мне стало интересно, где он берет все эти порции. Мы же платим за одну, все одноклассники едят по одной, а он минимум пять раз в неделю по шесть порций! Тайна раскрылась, когда я увидел его с поварихой. В обнимку. Это была его бабушка, которая интересовалась, хорошо ли он поел, все ли понравилось и не хочет ли еще добавки. Бабушка есть бабушка, даже если работает в школьной столовой.
- Я заканчиваю 11 класс. Сами понимаете, какое давление оказывается на меня, на мою семью (они же мои родные, им важно, чтоб у меня все хорошо было). Я не двоечница, но и не отличница, темы для переживаний всегда есть, поэтому последний месяц мы всей семьей пьем ромашковый чай, медитируем (да, даже папа и восьмилетняя сестра), повесили на входе в квартиру плакат с фразой «Все получится». Но недавно мама все же немного взбудоражилась, в 12 ночи пришла ко мне в комнату, жалобно посмотрела на меня и предложила: «А может, ну его, это образование? Уедем в Таиланд, загорим. Проживем!» Я даже на секунду всерьез задумалась над тем, что вариант довольно неплохой.
«Попросил ученика достать карандаш — из пенала выпала записка. Забрать не смог. Положил обратно»
- С химией я не дружила. И вот 9 класс, я вдруг решила поступать на ветеринара. Зубрила днями и ночами, занималась с репетитором. Решила контрольную на пять с плюсом, а учитель влепила тройку. Меня слушать не стала. В школу разбираться пошла мама. Вернулась и аж садится от смеха. Как выяснилось, учитель узнала, что я усиленно занимаюсь для поступления и решила мне помочь тем, что стала строже оценивать мои работы. Мама цитировала: «Так бы я пять поставила, но Ангелина же будущий специалист, я ее так поддерживаю, она может лучше!» И говорила она это с абсолютно серьезным лицом. Бывают же такие люди.
- Я учитель начальных классов. В моем классе очень много детей. Сегодня одним из заданий для них было подобрать антоним к словам. И вот какой антоним подобрал один из учеников к слову «ушел». Не смогла снизить оценку за подбор антонима.
- Мама всегда говорила мне, что мои хорошие оценки — это практически мой капитал, и именно благодаря тому, что я золотая медалистка, я смогу зарабатывать. Я маме верю, мама врать не может, поэтому как только я закончила 11 класс, я продала свои тетрадки десятиклассникам. У меня красивый почерк, понятные конспекты, развернутые решения задач и домашки, плюс все уже проверено учителем. За них хорошо заплатили. Мама, когда отсмеялась, сказала, что она имела в виду немного другое.
- Живу в небольшом городе, школу окончила лет девять назад. Недавно решила заглянуть в библиотеку, где были все книги моего любимого автора. Взяла одну, прихожу домой, открываю — а на одиннадцатой странице листочек-вкладыш. Желтоватый, потертый, тронутый временем. Присматриваюсь — а это тот самый листок, на котором весь наш класс сочинял песню для классной руководительницы. Мой одноклассник тогда всем заправлял и ходил как раз с этой книгой, видимо, там листок и оставил. С одной стороны, приятно, что он сохранился, а с другой — неужели эта чудесная книга со стихами так никому и не понадобилась за девять лет.
Как здорово, что в наше время так много разной интересной канцелярии. Вы только гляньте на этот пенал!
- В пятом классе мы с родителями договорились: за каждую пятерку — 100 рублей. Я честно откладывала все в отдельную шкатулку и ни разу ее не открывала. Закончила школу в прошлом году, и только сейчас решилась узнать, сколько накопилось. Открываю, а там 213 700 рублей! Родители в шоке, но безумно горды. Поступила на бюджет, а теперь хочу потратить эти деньги на совместное путешествие, в знак благодарности за их поддержку и мотивацию все эти годы.
Какими бы ни были наши оценки в дневнике — будь то случайные двойки или заслуженные пятерки, — школа учит нас главным жизненным урокам: добру, взаимовыручке и любви к знаниям. И пусть на первое сентября уже не мы собираем рюкзак в школу, воспоминания останутся с нами навсегда.
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