19 школьных историй о пятерках и двойках, пропитанных запахом свежих тетрадей и мела

Какими бы ни были наши оценки в дневнике — будь то случайные двойки или заслуженные пятерки, — школа учит нас главным жизненным урокам: добру, взаимовыручке и любви к знаниям. И пусть на первое сентября уже не мы собираем рюкзак в школу, воспоминания останутся с нами навсегда.

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